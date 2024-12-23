«Яндекс Доставка» поможет предпринимателям доставить товары до cортировочных центров маркетплейсов и товаров до сортировочных центров крупных маркетплейсов. Это поможет предпринимателям быстро найти подходящий транспорт для отправки нужного количества товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Доставки». Для заказа доступны машины с кузовами разных размеров: от 300 кг до 4000 кг. При оформлении заказа можно выбрать машину, оборудованную для отгрузки паллет, а также помощь одно

ГК «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Доставка» запустили экспресс-доставку безрецептурных лекарств ГК «Аптечная сеть 36,6» совместно с сервисом «Яндекс Доставка» запустили опцию экспресс-доставки безрецептурных лекарств и медицинских товаров из сетей «36,6», «Горздрав» и «Калина фарм». Теперь покупатели смогут получить онлайн-заказ из и

В «Яндекс Доставке» теперь можно округлять чеки в пользу благотворительных фондов — фонды могут воспользоваться как курьерской доставкой, так и грузовым транспортом в черте города. «Яндекс Доставка» — восьмой сервис «Яндекса», где пользователям доступна механика округления.

Предприниматели смогут управлять доставками через бизнес-профиль в «Яндекс Go» «Яндекс доставка» запустила специальный интерфейс для малого и среднего бизнеса в приложении «

«Яндекс доставка» помогла Sunlight запустить экспресс-доставку ювелирных украшений Ювелирная сеть Sunlight совместно с сервисом «Яндекс доставка» запустила экспресс-доставку заказов, оформленных на сайте или через мобильно

Исследование «Яндекс доставки»: 65% женщин готовы подрабатывать курьером ьеров отметили, что близкие поддерживают их выбор. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». «Яндекс доставка» провела исследование о том, как женщины относятся к подработке курьером. Ана

«Яндекс доставка»: Больше половины молодых россиян задумываются о подработке курьером доставки лишь немногим реже, чем юноши. Курьерский опыт уже имеют 16% молодежи в больших городах. «Яндекс доставка» провела исследование о том, как молодые россияне относятся к подработке. Сог

В «Яндекс доставке» появилась услуга примерки «Яндекс доставка» запустила услугу примерки и частичного выкупа заказов, оформленных до ПВЗ. Н

Для курьеров-партнеров «Яндекс доставки» стали доступны моментальные выплаты на карту «Яндекс про» Самозанятые курьеры, сотрудничающие с сервисом «Яндекс доставка», теперь могут оформить дебетовую карту «Яндекс про» и получать на нее момент

«Шоколадница и «Яндекс доставка» запустили экспресс-доставку через мобильное приложение ы клиент оставался доволен», — отметил руководитель «Яндекс доставки» в России Тембот Керефов. *** «Яндекс доставка» ​​помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. «Яндекс до

Курьеры, нарушившие правила «Яндекс доставки», получат второй шанс урьер ошибся, сервис может разрешить ему вернуться в систему. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс доставки». Для рассмотрения таких обращений организован специальный комитет, который с

«Яндекс доставка» запустила междугороднюю доставку для предпринимателей более чем в 100 городах России В каждом из этих городов можно отправить и получить посылку. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга «Яндекс доставка» начала тестировать этот сервис в октябре 2022 г. Чтобы отправить посылку в д

«Яндекс доставка» создает единую ИТ-инфраструктуру для магистральных перевозок в ЕАЭС «Яндекс доставка» масштабирует логистическую платформу «Магистрали» в ЕАЭС. Первой страной ЕАЭ

«Яндекс доставка» запускает новую технологию маршрутизации и группировки заказов «Яндекс доставка» запускает новую технологию маршрутизации и группировки заказов, которая позв

«Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города «Яндекс доставка» запускает сервис доставки между городами в приложении «Яндекс Go». Любой жел

«Яндекс доставка» предложила предпринимателям платформу для организации магистральных перевозок «Яндекс доставка» запустила облачную платформу «Магистрали» для организации перевозок между го

«Яндекс.доставка» вышла на рынок междугородней логистики ими прямо в привычном приложении. Доставка между городами уже доступна для корпоративных клиентов «Яндекс.доставки», в том числе небольших компаний, будь то локальный бренд одежды или магазин

«Яндекс.доставка» добавила возможность отправлять digital-открытку покупателям При заказе «Яндекс.доставки» можно прикрепить виртуальную открытку к отправлению. Картинку или фотографию увидит получатель, на них может быть дополнительная информация о посылке, фотография товара пожелан

«Яндекс.доставка» обеспечила сети спортивных товаров экспресс-доставкой ловины рынка онлайн-продажи спортивных товаров экспресс-доставкой, по данным Data Insight. Курьеры «Яндекс.доставки» забирают заказы из спортивных магазинов, ПВЗ или складов магазинов спортивны

«Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах вкой силами маркетплейса (FBS). Затем — загрузить каталог товаров и указать склад, откуда партнеры «Яндекс.доставки» будут забирать покупки. «Яндекс.маркет» запустил экспресс-доставку в конце м

«Яндекс.доставка» и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области интеграции цифровых сервисов 3 июня 2021 г. сервис «Яндекс.доставка» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство стало возможным благодаря совместной инициативе директора фирмы «1С» Бориса Нуралиева и руководит

«Яндекс.Доставка» поможет магазинам выбрать оптимальную курьерскую службу доставка, пункты выдачи заказов, постаматы, почтовые отделения). Важным нововведением обновленной «Яндекс.Доставки» будет помощь магазинам в выборе службы доставки с учетом их загруженности, а

«Яндекс.Доставка» заработала в Санкт-Петербурге и CNews «Яндексе». Чтобы отправить заказ покупателю, магазину достаточно оставить заявку в системе «Яндекс.Доставки». Курьер приедет на склад магазина и бесплатно отвезёт товары в новый сортиро

DPD в России стала логистическим партнером «Яндекса» ь в пунктах выдачи компании, включая 125 почтоматов в 60 крупнейших городах России. Перед запуском «Яндекс.Доставки» была проведена интеграция ИТ-систем компаний-партнеров и тестирование систем

Услуги «Почты России» для интернет-магазинов доступны в «Яндекс.Доставке» пособствовать развитию внутренней интернет-торговли». После завершения ИТ-интеграции пользователям «Яндекс.Доставки» также будут доступны такие услуги «Почты России», как «Посылка онлайн» и «Ку