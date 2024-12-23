Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яндекс.Доставка
Яндекс Доставка помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. Сервис начинал с экспресс-доставки на последней миле, но за три года научился решать самые разные задачи. Яндекс Доставка помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку. Сервис доступен в 1000 городах России.
|23.12.2024
|
«Яндекс Доставка» поможет предпринимателям доставить товары до cортировочных центров маркетплейсов
и товаров до сортировочных центров крупных маркетплейсов. Это поможет предпринимателям быстро найти подходящий транспорт для отправки нужного количества товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Доставки». Для заказа доступны машины с кузовами разных размеров: от 300 кг до 4000 кг. При оформлении заказа можно выбрать машину, оборудованную для отгрузки паллет, а также помощь одно
|10.04.2024
|
ГК «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Доставка» запустили экспресс-доставку безрецептурных лекарств
ГК «Аптечная сеть 36,6» совместно с сервисом «Яндекс Доставка» запустили опцию экспресс-доставки безрецептурных лекарств и медицинских товаров из сетей «36,6», «Горздрав» и «Калина фарм». Теперь покупатели смогут получить онлайн-заказ из и
|02.04.2024
|
В «Яндекс Доставке» теперь можно округлять чеки в пользу благотворительных фондов
— фонды могут воспользоваться как курьерской доставкой, так и грузовым транспортом в черте города. «Яндекс Доставка» — восьмой сервис «Яндекса», где пользователям доступна механика округления.
|29.11.2023
|
Предприниматели смогут управлять доставками через бизнес-профиль в «Яндекс Go»
«Яндекс доставка» запустила специальный интерфейс для малого и среднего бизнеса в приложении «
|14.11.2023
|
«Яндекс доставка» помогла Sunlight запустить экспресс-доставку ювелирных украшений
Ювелирная сеть Sunlight совместно с сервисом «Яндекс доставка» запустила экспресс-доставку заказов, оформленных на сайте или через мобильно
|18.10.2023
|
Исследование «Яндекс доставки»: 65% женщин готовы подрабатывать курьером
ьеров отметили, что близкие поддерживают их выбор. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». «Яндекс доставка» провела исследование о том, как женщины относятся к подработке курьером. Ана
|30.08.2023
|
«Яндекс доставка»: Больше половины молодых россиян задумываются о подработке курьером
доставки лишь немногим реже, чем юноши. Курьерский опыт уже имеют 16% молодежи в больших городах. «Яндекс доставка» провела исследование о том, как молодые россияне относятся к подработке. Сог
|05.07.2023
|
В «Яндекс доставке» появилась услуга примерки
«Яндекс доставка» запустила услугу примерки и частичного выкупа заказов, оформленных до ПВЗ. Н
|07.06.2023
|
Для курьеров-партнеров «Яндекс доставки» стали доступны моментальные выплаты на карту «Яндекс про»
Самозанятые курьеры, сотрудничающие с сервисом «Яндекс доставка», теперь могут оформить дебетовую карту «Яндекс про» и получать на нее момент
|17.05.2023
|
«Шоколадница и «Яндекс доставка» запустили экспресс-доставку через мобильное приложение
ы клиент оставался доволен», — отметил руководитель «Яндекс доставки» в России Тембот Керефов. *** «Яндекс доставка» помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. «Яндекс до
|09.03.2023
|
Курьеры, нарушившие правила «Яндекс доставки», получат второй шанс
урьер ошибся, сервис может разрешить ему вернуться в систему. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс доставки». Для рассмотрения таких обращений организован специальный комитет, который с
|16.01.2023
|
«Яндекс доставка» запустила междугороднюю доставку для предпринимателей более чем в 100 городах России
В каждом из этих городов можно отправить и получить посылку. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга «Яндекс доставка» начала тестировать этот сервис в октябре 2022 г. Чтобы отправить посылку в д
|30.11.2022
|
«Яндекс доставка» создает единую ИТ-инфраструктуру для магистральных перевозок в ЕАЭС
«Яндекс доставка» масштабирует логистическую платформу «Магистрали» в ЕАЭС. Первой страной ЕАЭ
|15.11.2022
|
«Яндекс доставка» запускает новую технологию маршрутизации и группировки заказов
«Яндекс доставка» запускает новую технологию маршрутизации и группировки заказов, которая позв
|19.10.2022
|
«Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города
«Яндекс доставка» запускает сервис доставки между городами в приложении «Яндекс Go». Любой жел
|24.05.2022
|
«Яндекс доставка» предложила предпринимателям платформу для организации магистральных перевозок
«Яндекс доставка» запустила облачную платформу «Магистрали» для организации перевозок между го
|11.02.2022
|
«Яндекс.доставка» вышла на рынок междугородней логистики
ими прямо в привычном приложении. Доставка между городами уже доступна для корпоративных клиентов «Яндекс.доставки», в том числе небольших компаний, будь то локальный бренд одежды или магазин
|16.12.2021
|
«Яндекс.доставка» добавила возможность отправлять digital-открытку покупателям
При заказе «Яндекс.доставки» можно прикрепить виртуальную открытку к отправлению. Картинку или фотографию увидит получатель, на них может быть дополнительная информация о посылке, фотография товара пожелан
|01.11.2021
|
«Яндекс.доставка» обеспечила сети спортивных товаров экспресс-доставкой
ловины рынка онлайн-продажи спортивных товаров экспресс-доставкой, по данным Data Insight. Курьеры «Яндекс.доставки» забирают заказы из спортивных магазинов, ПВЗ или складов магазинов спортивны
|08.07.2021
|
«Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах
вкой силами маркетплейса (FBS). Затем — загрузить каталог товаров и указать склад, откуда партнеры «Яндекс.доставки» будут забирать покупки. «Яндекс.маркет» запустил экспресс-доставку в конце м
|03.06.2021
|
«Яндекс.доставка» и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области интеграции цифровых сервисов
3 июня 2021 г. сервис «Яндекс.доставка» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство стало возможным благодаря совместной инициативе директора фирмы «1С» Бориса Нуралиева и руководит
|05.04.2019
|
«Яндекс.Доставка» поможет магазинам выбрать оптимальную курьерскую службу
доставка, пункты выдачи заказов, постаматы, почтовые отделения). Важным нововведением обновленной «Яндекс.Доставки» будет помощь магазинам в выборе службы доставки с учетом их загруженности, а
|24.10.2016
|
«Яндекс.Доставка» заработала в Санкт-Петербурге
и CNews «Яндексе». Чтобы отправить заказ покупателю, магазину достаточно оставить заявку в системе «Яндекс.Доставки». Курьер приедет на склад магазина и бесплатно отвезёт товары в новый сортиро
|28.07.2015
|
DPD в России стала логистическим партнером «Яндекса»
ь в пунктах выдачи компании, включая 125 почтоматов в 60 крупнейших городах России. Перед запуском «Яндекс.Доставки» была проведена интеграция ИТ-систем компаний-партнеров и тестирование систем
|28.07.2015
|
Услуги «Почты России» для интернет-магазинов доступны в «Яндекс.Доставке»
пособствовать развитию внутренней интернет-торговли». После завершения ИТ-интеграции пользователям «Яндекс.Доставки» также будут доступны такие услуги «Почты России», как «Посылка онлайн» и «Ку
|28.07.2015
|
«Яндекс» запустил новый сервис для интернет-магазинов — «Яндекс.Доставка»
Компания «Яндекс» открыла новый сервис — «Яндекс.Доставка». Как сообщили CNews в «Яндексе», это агрегатор логистических служб, позволяющий доставлять товары из Москвы и Подмосковья в любые регионы России. Сервис предназначен для интерн
Яндекс.Доставка и организации, системы, технологии, персоны:
|Малышев Сергей 83 3
|Мигунов Артем 2 2
|Волков Роман 18 2
|Воронкин Александр 3 2
|Морозов Роман 5 2
|Слуцкий Александр 14 2
|Овчинников Борис 129 2
|Кайкова Ирина 4 2
|Султанов Дамир 2 2
|Масюк Дмитрий 16 2
|Калинкина Анастасия 2 2
|Федотов Алексей 9 2
|Керефов Тембот 3 2
|Вальков Антон 3 1
|Головин Александр 7 1
|Майоров Андрей 12 1
|Рахимбердиев Аскар 38 1
|Уваров Антон 1 1
|Шулейко Даниил 16 1
|Алёшин Павел 12 1
|Скатин Алексей 33 1
|Греф Герман 424 1
|Веселов Владимир 5 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Мамонов Дмитрий 2 1
|Мерзляков Алексей 5 1
|Ишуткин Иван 3 1
|Чебулаев Олег 6 1
|Чечин Андрей 3 1
|Алексуткин Василий 2 1
|Матусовский Юрий 4 1
|Потапов Артем 3 1
|Гуз Иван 12 1
|Игращенкова Мария 2 1
|Пустыльник Сергей 6 1
|Рязанцев Александр 1 1
|Чачава Александр 101 1
|Полухин Антон 2 1
|Рясова Ксения 5 1
|Романовская Лариса 3 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1283 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
|NYT - The New York Times 1058 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
|Бизнес Online 11 1
|Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343855, в очереди разбора - 766321.
Создано именных указателей - 169833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.