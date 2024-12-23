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Яндекс.Доставка

Яндекс.Доставка

Яндекс Доставка помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. Сервис начинал с экспресс-доставки на последней миле, но за три года научился решать самые разные задачи. Яндекс Доставка помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку. Сервис доступен в 1000 городах России.


23.12.2024 «Яндекс Доставка» поможет предпринимателям доставить товары до cортировочных центров маркетплейсов

и товаров до сортировочных центров крупных маркетплейсов. Это поможет предпринимателям быстро найти подходящий транспорт для отправки нужного количества товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Доставки». Для заказа доступны машины с кузовами разных размеров: от 300 кг до 4000 кг. При оформлении заказа можно выбрать машину, оборудованную для отгрузки паллет, а также помощь одно
10.04.2024 ГК «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Доставка» запустили экспресс-доставку безрецептурных лекарств

ГК «Аптечная сеть 36,6» совместно с сервисом «Яндекс Доставка» запустили опцию экспресс-доставки безрецептурных лекарств и медицинских товаров из сетей «36,6», «Горздрав» и «Калина фарм». Теперь покупатели смогут получить онлайн-заказ из и
02.04.2024 В «Яндекс Доставке» теперь можно округлять чеки в пользу благотворительных фондов

— фонды могут воспользоваться как курьерской доставкой, так и грузовым транспортом в черте города. «Яндекс Доставка» — восьмой сервис «Яндекса», где пользователям доступна механика округления.

29.11.2023 Предприниматели смогут управлять доставками через бизнес-профиль в «Яндекс Go»

«Яндекс доставка» запустила специальный интерфейс для малого и среднего бизнеса в приложении «
14.11.2023 «Яндекс доставка» помогла Sunlight запустить экспресс-доставку ювелирных украшений

Ювелирная сеть Sunlight совместно с сервисом «Яндекс доставка» запустила экспресс-доставку заказов, оформленных на сайте или через мобильно
18.10.2023 Исследование «Яндекс доставки»: 65% женщин готовы подрабатывать курьером

ьеров отметили, что близкие поддерживают их выбор. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». «Яндекс доставка» провела исследование о том, как женщины относятся к подработке курьером. Ана
30.08.2023 «Яндекс доставка»: Больше половины молодых россиян задумываются о подработке курьером

доставки лишь немногим реже, чем юноши. Курьерский опыт уже имеют 16% молодежи в больших городах. «Яндекс доставка» провела исследование о том, как молодые россияне относятся к подработке. Сог
05.07.2023 В «Яндекс доставке» появилась услуга примерки

«Яндекс доставка» запустила услугу примерки и частичного выкупа заказов, оформленных до ПВЗ. Н
07.06.2023 Для курьеров-партнеров «Яндекс доставки» стали доступны моментальные выплаты на карту «Яндекс про»

Самозанятые курьеры, сотрудничающие с сервисом «Яндекс доставка», теперь могут оформить дебетовую карту «Яндекс про» и получать на нее момент
17.05.2023 «Шоколадница и «Яндекс доставка» запустили экспресс-доставку через мобильное приложение

ы клиент оставался доволен», — отметил руководитель «Яндекс доставки» в России Тембот Керефов. *** «Яндекс доставка» ​​помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. «Яндекс до
09.03.2023 Курьеры, нарушившие правила «Яндекс доставки», получат второй шанс

урьер ошибся, сервис может разрешить ему вернуться в систему. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс доставки». Для рассмотрения таких обращений организован специальный комитет, который с
16.01.2023 «Яндекс доставка» запустила междугороднюю доставку для предпринимателей более чем в 100 городах России

В каждом из этих городов можно отправить и получить посылку. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга «Яндекс доставка» начала тестировать этот сервис в октябре 2022 г. Чтобы отправить посылку в д
30.11.2022 «Яндекс доставка» создает единую ИТ-инфраструктуру для магистральных перевозок в ЕАЭС

«Яндекс доставка» масштабирует логистическую платформу «Магистрали» в ЕАЭС. Первой страной ЕАЭ
15.11.2022 «Яндекс доставка» запускает новую технологию маршрутизации и группировки заказов

«Яндекс доставка» запускает новую технологию маршрутизации и группировки заказов, которая позв
19.10.2022 «Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города

«Яндекс доставка» запускает сервис доставки между городами в приложении «Яндекс Go». Любой жел
24.05.2022 «Яндекс доставка» предложила предпринимателям платформу для организации магистральных перевозок

«Яндекс доставка» запустила облачную платформу «Магистрали» для организации перевозок между го
11.02.2022 «Яндекс.доставка» вышла на рынок междугородней логистики

ими прямо в привычном приложении. Доставка между городами уже доступна для корпоративных клиентов «Яндекс.доставки», в том числе небольших компаний, будь то локальный бренд одежды или магазин

16.12.2021 «Яндекс.доставка» добавила возможность отправлять digital-открытку покупателям

При заказе «Яндекс.доставки» можно прикрепить виртуальную открытку к отправлению. Картинку или фотографию увидит получатель, на них может быть дополнительная информация о посылке, фотография товара пожелан
01.11.2021 «Яндекс.доставка» обеспечила сети спортивных товаров экспресс-доставкой

ловины рынка онлайн-продажи спортивных товаров экспресс-доставкой, по данным Data Insight. Курьеры «Яндекс.доставки» забирают заказы из спортивных магазинов, ПВЗ или складов магазинов спортивны
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах

вкой силами маркетплейса (FBS). Затем — загрузить каталог товаров и указать склад, откуда партнеры «Яндекс.доставки» будут забирать покупки. «Яндекс.маркет» запустил экспресс-доставку в конце м
03.06.2021 «Яндекс.доставка» и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области интеграции цифровых сервисов

3 июня 2021 г. сервис «Яндекс.доставка» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство стало возможным благодаря совместной инициативе директора фирмы «1С» Бориса Нуралиева и руководит
05.04.2019 «Яндекс.Доставка» поможет магазинам выбрать оптимальную курьерскую службу

доставка, пункты выдачи заказов, постаматы, почтовые отделения). Важным нововведением обновленной «Яндекс.Доставки» будет помощь магазинам в выборе службы доставки с учетом их загруженности, а
24.10.2016 «Яндекс.Доставка» заработала в Санкт-Петербурге

и CNews «Яндексе». Чтобы отправить заказ покупателю, магазину достаточно оставить заявку в системе «Яндекс.Доставки». Курьер приедет на склад магазина и бесплатно отвезёт товары в новый сортиро
28.07.2015 DPD в России стала логистическим партнером «Яндекса»

ь в пунктах выдачи компании, включая 125 почтоматов в 60 крупнейших городах России. Перед запуском «Яндекс.Доставки» была проведена интеграция ИТ-систем компаний-партнеров и тестирование систем
28.07.2015 Услуги «Почты России» для интернет-магазинов доступны в «Яндекс.Доставке»

пособствовать развитию внутренней интернет-торговли». После завершения ИТ-интеграции пользователям «Яндекс.Доставки» также будут доступны такие услуги «Почты России», как «Посылка онлайн» и «Ку
28.07.2015 «Яндекс» запустил новый сервис для интернет-магазинов — «Яндекс.Доставка»

Компания «Яндекс» открыла новый сервис — «Яндекс.Доставка». Как сообщили CNews в «Яндексе», это агрегатор логистических служб, позволяющий доставлять товары из Москвы и Подмосковья в любые регионы России. Сервис предназначен для интерн

Публикаций - 71, упоминаний - 108

Яндекс.Доставка и организации, системы, технологии, персоны:

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Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 2
Samsung Electronics 10296 2
1С-Рарус 888 2
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VK - Mail.ru Group 3459 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 2
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Apple Inc 12157 1
Haier Group 169 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Sony 6555 1
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Foodfox 16 3
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Фармаимпекс - Бережная Аптека, Аптека от склада, Аптека Экона 3 1
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Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 80 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 12
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1574 12
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 9
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6441 7
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 665 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4392 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4694 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1666 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5561 4
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 292 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 912 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2680 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2275 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6314 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8789 3
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 108 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7542 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5116 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4920 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5183 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6190 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2615 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1454 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 340 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 2
ЦВПП - центр выдачи и приёма посылок 8 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1283 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
NYT - The New York Times 1058 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Бизнес Online 11 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 692 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 2
Международный женский день - 8 марта 333 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
День молодёжи - 27 июня 906 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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