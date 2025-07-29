Разделы

Рясова Ксения


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос 1
14.05.2024 Finn Flare запустил услугу экспресс-доставки 1
16.05.2011 1 и 2 июня в Москве пройдет СЕО-саммит «Искусство быть успешным» 1
31.08.2009 10 сентября в Москве начнёт работу бизнес-саммит Retail Business Russia 2009 1
05.08.2009 В Москве состоится бизнес-саммит Retail Business Russia 2009 1
29.03.2007 Finn Flare открывает интернет-магазин 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Рясова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

EY - Ernst & Young Global 375 2
TietoEVRY - Tieto 140 1
Yandex - Яндекс 7986 1
Finn Flare - ФФ Стайл 44 6
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1093 2
Трест СКМ 8 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 37 1
Zolla - Золла 18 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 16 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1517 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 138 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Ward Howell 12 1
Яндекс.Доставка 85 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12601 2
Аксессуары 4022 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11807 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4567 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7725 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 79 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5666 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7260 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
FreePik 1240 1
Катаев Владимир 3 2
Fanderl Stephan - Фандерль Штефан 2 2
Хасис Лев 105 2
Ивлев Александр 21 2
Ломакин Сергей 4 2
Власенко Николай 5 2
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 1
Кузнецова Юлия 2 1
Коновалова Светлана 1 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Шекшня Станислав 6 1
Бережной Андрей 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 6
Россия - РФ - Российская федерация 151825 4
Европа 24471 3
Казахстан - Республика 5706 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18114 1
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Беларусь - Белоруссия 5915 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7866 1
Германия - Федеративная Республика 12832 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1755 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1326 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 144 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 741 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2835 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5790 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5128 1
Аренда 2528 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 315 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16956 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3066 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1623 1
Fashion industry - Индустрия моды 275 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 318 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7600 1
Ведомости 1124 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
