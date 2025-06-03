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Ward Howell
УПОМИНАНИЯ
Ward Howell и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
|Ростелеком 9946 1
|Ланит - Норбит - Norbit 383 1
|Terrasoft - Террасофт 200 1
|Navicon - Навикон 298 1
|1С 8491 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
|TietoEVRY - Tieto 140 1
|Microsoft Corporation 24860 1
|Ланит Омни 65 1
|Собянин Сергей 420 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Сиренко Ирина 7 1
|Анисимов Алексей 14 1
|Бородин Андрей 38 1
|Гугуев Андрей 2 1
|Дереляк Дмитрий 7 1
|Чехонин Антон 65 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Баранов Алексей 17 1
|Буякин Евгений 6 1
|Шекшня Станислав 6 1
|Воробьев Сергей 15 1
|Воробьева Ольга 2 1
|Крючков Василий 1 1
|Рясова Ксения 5 1
|Лаврененко Андрей 1 1
|Бережной Андрей 1 1
|Шимина Ирина 1 1
|Дерлятка Антон 1 1
|Востриков Юрий 74 1
|Моисеенкова Наталья 1 1
|Lukey Bernard - Люке Бернар 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175941.
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