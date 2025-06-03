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Ward Howell

Ward Howell

УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Ударило, где не ждали. Дефицит программистов тормозит цифровизацию промышленности России 1
06.09.2023 First автоматизирует HR-процессы на базе BPMSoft, отечественной CRM 1
10.06.2019 Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы 1
28.12.2018 Названы ИТ-специальности, на которые в 2019 г. будет бум 1
27.08.2018 Где ИТ-шникам больше платят? Зарплаты в разных отраслях 1
23.11.2016 «Норбит» обеспечил миграцию Ward Howell на систему bpm’online 1
20.12.2012 Ward Howell займется инвестированием технологических стартапов в области HR и образования 1
19.09.2012 Бывший топ-менеджер «Лаборатории Касперского» стал генеральным директором Ward Howell 1
16.05.2011 Ward Howell автоматизировала подготовку управленческой отчетности с помощью NaviCon Holding 1
16.05.2011 1 и 2 июня в Москве пройдет СЕО-саммит «Искусство быть успешным» 1
28.02.2003 Сообщества Рунета - доходный бизнес 1
02.08.2002 Сетевое сообщество менеджеров E-xecutive приняло в свои ряды 20 000-ного участника 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Ward Howell и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
Ростелеком 9946 1
Ланит - Норбит - Norbit 383 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Navicon - Навикон 298 1
8491 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Microsoft Corporation 24860 1
Ланит Омни 65 1
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BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3364 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2587 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5001 3
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7076 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10679 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21152 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 432 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 331 2
Google Android - приложения и разработчики 616 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4889 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 787 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24867 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11563 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1251 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4897 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 360 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 514 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3195 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 547 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1327 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1989 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10449 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3299 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2624 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3725 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2144 1
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C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 342 1
EPFL - Scala - Язык программирования 146 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1236 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 1
Navicon Holding 2 1
C/C++ - Язык программирования 790 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5935 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1720 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 67 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1565 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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