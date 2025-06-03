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Ударило, где не ждали. Дефицит программистов тормозит цифровизацию промышленности России

Из-за нехватки ИТ-кадров российская промышленность демонстрирует крайне низкие темпы цифровизации. Но вина лежит и на самих заводах – они предлагают ИТ-шникам такие условия работы, которые им, по большей части, неинтересны. Все это происходит на фоне общего роста числа айтишников в стране.

Кадры есть, но их нет

Российская промышленность страдает от значительного дефицита ИТ-специалистов, и это при том факте, что общее их количество из года год растет, пишут «Ведомости». Приведенная изданием статистика гласит, что в 2024 г. в России насчитывалось около 1 млн айтишников, а это на 13% больше, нежели годом ранее.

При этом с января по апрель 2025 г. промышленные предприятия страны разместили 27 тыс. вакансий для ИТ-специалистов (данные платформы HeadHunter). Годом ранее их было 29 тыс., но небольшое сокращение – следствие закрытия части крупных ИТ-проектов, сообщила изданию директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Активнее всего российские заводы ищут программистов – на них приходится 29% открытых вакансий. На втором месте по уровню спроса – руководители проектов (11%), замыкают тройку лидеров вакансии для специалистов техподдержки (11%).

Нет людей – нет и цифровизации

Руководители российских предприятий в большинстве своем уверены, что нехватка ИТ-специалистов – основная причина для цифровизации российской промышленности, приводят «Ведомости» результаты проведенного в январе 2025 г. опроса. 44% респондента уверены, что именно дефицит ИТ-кадров активнее всего негативно влияет на внедрение цифровых технологий на предприятиях.

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FreePik
ИТ-специалистам не очень нравятся условия работы на предприятиях, особенно отсутствие удаленки

На втором месте по популярности – мнение, что всему виной сложность в интеграции различных цифровых сервисов (41% опрошенных), на третьем (31%) – недостаток финансирования. Опрос проводили Московская торгово-промышленная палата, маркетинговое агентство «Динамика» и коммуникационное агентство Faves.

К примеру, «Северстали» очень нужны специалисты по автоматизации, инженеры по роботизации, по сопровождению инфраструктуры,, а также «разработчики различных стеков, тестировщики, аналитики, специалисты машинного обучения, дата-сайентисты», отмечает издание.

Виновника ищите в зеркале

По мнению ряда опрошенных изданием экспертов, российские предприятия сами приложили руку к тому, что теперь у них острый дефицит ИТ-кадров. Такие специалисты часто сталкиваются с невозможностью реализации всех своих компетенций в компаниях «с низким уровнем цифровой зрелости» и уходят в другие организации, где будут более востребованы, сообщил изданию старший менеджер практики «Ресурсы» консалтинговой компании Axenix Сергей Витяев. В итоге наблюдается «замкнутый круг», отметил он.

Чаще всего компаниям не хватает специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению. Также российские предприятия очень нуждаются в безопаснках, а также в целом в опытных ИТ-специалистах – мидлах и сеньорах, сообщил изданию замгендиректора «Трубной металлургической компании» (ТМК) по информационным технологиям Дмитрий Якоб.

По словам старшего аналитика практики «Промышленность и ресурсы» консалтинговой компании Ward Howell Екатерины Слободсковой, дефицит ИТ-кадров, особенно в сфере ИИ, «объективно тормозит цифровизацию промышленности». Она сообщила изданию, что предприятия пытаются инвестировать в это направление, но из-за кадрового голода вливания фннансов «не дают полного эффекта, цифровые инициативы остаются пилотами и не превращаются в системные решения, способные повысить производительность». Это выливается в проблемы со сроками реализации проектов и в итоге приводит к не самым лучшим экономическим показателям, отметил директор по развитию бизнеса системного интегратора DCLogic Андрей Стеблевский.

Не идти работать на завод

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова подчеркнула, что у российской промышленности особых требований к навыкам ИТ-специалистов. 51% вакансий подходят для работников с опытом работы от года до трех лет, а 10% – для тех, у кого вовсе нет опыта в профессии.

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Но даже такая лояльность к навыкам не привлекает ИТ-специалистов. Очень часто им нужно будет вникать в работу узкоспециализированного оборудования, на что потребуется немало времени, сообщил изданию партнер «Экопси консалтинга» Григорий Финкельштейн. В итоге ИТ-специалист получит багаж знаний по конкретным системам, но не получит «знания, нужные в целом для рынка труда». Став узким специалистом, он с трудом будет конкурировать с коллегами более широкого профиля, если решит сменить работу.

Также Финкельштейн отметил, что работать за пределами дома ИТ-специалисты не очень любят. «Удобнее работать дома или в офисе на мягком пуфике, чем целыми днями в цехе», – сказал он изданию. К тому же удаленка позволяет им работать в нескольких компаниях одновременно – труд из офиса исключает такую возможность.

Геннадий Ефремов

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