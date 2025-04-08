Разделы

DCLogic ДиСиЛоджик

DCLogic (ООО «ДиСиЛоджик») — системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений. Деятельность DCLogic подтверждена лицензиями СРО на проектирование и строительство.

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 19 дел, на cумму 737 616 327 ₽*

Судебные дела (19) на сумму 737 616 327 ₽*
в качестве истца (13) на сумму 566 910 793 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 162 047 549 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


08.04.2025 DCLogic анонсировала премьерную онлайн-демонстрацию собственной платформы управления IT-инфраструктурой

Компания DCLogic, один из ведущих системных интеграторов с вендорским подходом, анонсировала онлайн-демонстрацию возможностей платформы INFRABASE для управления IT-инфраструктурой и жизненным циклом вир
19.03.2025 DCLogic расширяет сферу деятельности в рамках АСУ ТП

Российский системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений DCLogic расширяет портфель услуг и предоставляет российским заказчикам возможности для реализации проектов автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). По оценкам

06.03.2025 DCLogic: 95% заказчиков сталкиваются с проблемой планирования органического роста ИТ-инфраструктуры

По данным компании DCLogic, внедрение автоматизированных систем прогнозирования бюджета способно снизить ошибки в финансовых расчетах при планировании до 30%. Эксперты системного интегратора отмечают, что 95% зак
18.02.2025 DCLogic: 80% заказчиков не используют лидары из-за их высокой стоимости

Российский системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений, компания DCLogic, завершила очередной этап пилотных испытаний твердотельных лидаров для подземных горных работ, а также для промышленных заказчиков. Эксперты DCLogic подчеркивают, что внедрение э
30.01.2025 DCLogic: потенциал рынка импортозамещения АСУ ТП превышает сотни миллиардов рублей

тика и химия, реализуются на основе отечественного программного обеспечения (ПО). Такие данные озвучены экспертами системного интегратора с опытом разработки собственных продуктовых решений, компании DCLogic. Для разработки новых, востребованных рынком ИТ-решений необходимы новые стандарты промышленного софта. В ближайшие годы одним из трендов в промышленной автоматизации будет фокус на пои
13.01.2025 DCLogic усиливает лабораторию для тестирования и адаптации технологических решений в промышленной автоматизации, виртуализации и ИТ-инфраструктуре

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктовых решений, объявил о расширении деятельности специализированной лаборатории для исследований, тестирования и разработки решений в
24.12.2024 DCLogic: в российской промышленности уже заменено до 50% программного обеспечения

цели по импортозамещению программного обеспечения (ПО) на 2024 год были установлены на уровне 33%. К концу 2024 г. ожидается, что этот показатель вырастет до 58%. Об этом CNews сообщили представители DCLogic. Согласно оценкам экспертов, до 50% программного обеспечения в российской промышленности уже заменено. Прогнозы также указывают на дальнейшее увеличение этого показателя: к концу 2025 г
23.12.2024 DCLogic: 30% заказчиков выбрали в 2024 году отечественные цифровые решения

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктов и внедрении высокотехнологичных систем, отметил изменения в спросе на наращивание вычислительной инфраструктуры у заказчиков. Так
20.12.2024 DCLogic: Рынок ИТ-решений в России вырастет в 2025 году на 30%

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктов и внедрении высокотехнологичных систем, прогнозирует в 2025 г. рост рынка облачных решений до 30%. При этом применение технологий
29.11.2024 Компания DCLogic вошла в топ-15 поставщиков ИТ-решений в ритейле в 2023 г. по версии CNews

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктовых решений, вошел в число пятнадцати крупнейших отечественных поставщиков ИТ-решений в розницу в 2023 г. по версии CNews, продемон
26.11.2024 DCLogic: цифровизация горнодобывающей отрасли ускоряется за счет внедрения IoT и ИИ

Российский системный интегратор DCLogic, опираясь на запросы клиентов и актуальные тренды в отрасли, представил анализ ключевых тенденций цифровой трансформации горнодобывающей отрасли. По мнению специалистов DCLogic т
12.11.2024 DCLogic вошла в топ-25 крупнейших поставщиков на рынке цифровизации промышленности России в 2023 году по версии CNews

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктовых решений, вошел в число 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для промышленности в 2023 г., продемонстрировав значительный рост в
05.11.2024 «DCLogic»: 80% ИТ-специалистов испытывают задержки с конфигурированием виртуальных машин

Российский системный интегратор «DCLogic» с опытом разработки собственных продуктовых решений провел анализ запросов от ИТ-руководителей российских компаний. В результате были выявлены шесть ключевых проблем, связанных с управ
29.10.2024 DCLogic предложит рынку решение для интеллектуального мониторинга приложений и инфраструктуры «Цифра 2.0»

Российский системный интегратор DCLogic предложит российским заказчикам программное решение «Цифра 2.0», разработанное компанией МДТ «Цифра». Оно предназначено для выявления корневых причин сбоев и деградации производительнос
26.09.2024 DCLogic: программная платформа «Кандата» повысит эффективность работы отечественных предприятий до 15%

Российский системный интегратор DCLogic с опытом разработки собственных продуктовых решений выводит на рынок платформу «Кандата». Внедрение нового ИТ-решения позволит отечественным промышленным предприятиям повысить эффективн
19.09.2024 DCLogic выводит на рынок новую систему позиционирования и связи для промышленных предприятий «Координата»

Российский системный интегратор DCLogic с опытом разработки собственных продуктовых решений выводит на рынок новую программно-аппаратную систему позиционирования и связи для промышленных предприятий «Координата». Она разработ
03.09.2024 DCLogic представляет новое решение для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой

ен для управления инфраструктурой и автоматизации жизненного цикла виртуальных машин и позволяет компаниям сэкономить до 90% рабочего времени на рутинных задачах. Об этом CNews сообщили представители DCLogic. Infrabase — это комплексное решение, которое обеспечивает полный контроль над виртуальной инфраструктурой. Программа охватывает весь жизненный цикл виртуальных машин: от создания и нас
24.07.2024 DCLogic вошла в топ-10 самых эффективных ИТ-компаний страны 2023 года по версии CNews

Российский системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений DCLogic занял седьмую строку во Всероссийском рейтинге от CNews как одна из самых эффективных отечественных ИТ-компаний. А также вошел в топ-100 в двух других номинациях: как один из ведущих ин
02.10.2023 Российские корпорации тестируют «Мойофис» на площадке DCLogic для перехода с Microsoft Office  

В результате партнерского сотрудничества с разработчиком «Мойофис», на вычислительных ресурсах системного интегратора для крупных компаний, инженеры DCLogic развернули демонстрационные стенды с ключевыми продуктами от «Мойофис». Это упростило возможность тестирования и внедрения на предприятиях России передовых решений в области офисной раб
15.05.2023 DCLogic и «Dатару» объявили о начале сотрудничества

Системный интегратор DCLogic и отечественный ИТ-поставщик «Dатару» объявили о партнерстве. DCLogic предложит своим клиентам из сегмента крупного бизнеса продукты от российского производителя: СХД, серверы и

02.02.2023 Известный интегратор продал Сбербанку доллары и оказался в долгах на 150 миллионов и в шаге от банкротства

лары продавал Как выяснил CNews, Сбербанк отсудил 152,3 млн руб. у крупного системного интегратора «Дисилоджик». Причиной обращения в суд стало то, что ИТ-компания не вернула банку разницу в ст
16.11.2022 Компания DCLogic запустила направление по интеграции корпоративных программных продуктов «Мой офис» для российских компаний.

тчик ПО и системный интегратор крупных компаний объединяют усилия, чтобы обеспечить безопасный и быстрый переход отечественных компаний на российские ИТ-продукты. Об этом CNews сообщили представители DCLogic. На фоне санкций сотрудничество с зарубежными производителями программного обеспечения стало проблемным. Российские компании ограничены в возможностях использовать, обслуживать, а иногд
07.11.2022 DCLogic и Yadro заключили партнерское соглашение

В результате достигнутых соглашений между группой российских технологических компаний Yadro и системным интегратором для крупных компаний DCLogic партнёры договорились поставлять для российских компаний высокопроизводительные серверы, инфраструктурные решения, системы хранения данных и клиентские устройства. Важным и самым интере

Публикаций - 56, упоминаний - 58

DCLogic и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3262 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 8
8985 7
Ростелеком 10308 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 6
ИКС 392 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 6
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 107 5
Крок - Croc 1814 5
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 4
Унитех 16 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 337 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14230 4
АйТи - Аплана Группа компаний 175 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 327 4
Галактика - Корпорация 1506 4
NVision Group - Энвижн Груп 685 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 4
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 3
SoftwareONE Group 105 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 3
Компьюлинк ГК - Compulink 446 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 232 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 3
AMD - Advanced Micro Devices 4468 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1502 3
Dell EMC 5092 3
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 2
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8174 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 3
РЖД - Российские железные дороги 2002 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Почта России ПАО 2246 2
Совкомбанк ПАО 286 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Деловые Линии ГК 79 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
Синара Банк - ДелоБанк 67 1
Ward Howell 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Автобан ДСК ГК 18 1
Hansa - Ханса 114 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 1
Росатом - Центратомархив ЧУ- Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии Росатом 1 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 9 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1372 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 671 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12845 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4893 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73241 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23176 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57372 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34022 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18147 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31747 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23043 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31969 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11989 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5912 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10130 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16696 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7412 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5597 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5868 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2967 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7280 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3288 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8175 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7614 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12730 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26089 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1436 4
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 659 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13070 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3057 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21821 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4689 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 3
DCLogic - INFRABASE 7 6
Новые облачные технологии - МойОфис 892 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 2
FreePik 1435 2
Ansible 123 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5183 2
Red Hat Ansible 125 2
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Яндекс.Лицей 29 1
Neoflex Reporting 24 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2056 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 58 1
ФТС РФ - ТРОИС - Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы РФ 4 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Lua - язык программирования 70 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Ivanti Neurons 4 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 59 1
OpenText - Micro Focus Asset Manager 3 1
Asus Nvidia GeForce RTX - Asus Nvidia GeForce GTX - Asus Nvidia Turbo GeForce - Asus Nvidia GeForce GT 8 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 4 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Crosstech Smart Assets 7 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 37 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
ITPS AVIST - Asset Visualization Smart Technology 6 1
BMC Helix - BMC Helix Remediate - TrueSight Vulnerability Management - BMC Helix Optimize - TrueSight Capacity Optimization - BMC Helix Monitor - TrueSight Operations Management 3 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 1
Системный софт - SysSoft Security Center 2 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 15 1
OpenAI - ChatGPT 522 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 64 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 1
Шелестюк Евгений 25 19
Стеблевский Андрей 9 9
Корякин Павел 7 6
Галинский Александр 4 4
Тищенко Денис 5 4
Тикуркин Максим 38 2
Витоженц Александр 7 2
Щербаков Борис 47 2
Мишустин Михаил 734 2
Скрынский Василий 3 1
Горелов Дмитрий 61 1
Ефименко Евгений 11 1
Ревяшко Андрей 20 1
Добкин Аркадий 81 1
Игнатова Людмила 37 1
Заржецкий Александр 37 1
Кирьянова Александра 156 1
Мельников Алексей 71 1
Марушкевич Андрей 8 1
Фомичев Андрей 73 1
Морозов Андрей 48 1
Сорокин Максим 16 1
Копосов Максим 73 1
Пономарев Михаил 18 1
Николашин Павел 3 1
Лавров Владимир 95 1
Спаринапти Антон 16 1
Гуськов Антон 43 1
Клебанов Дмитрий 3 1
Суворов Олег 9 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Косецкий Сергей 2 1
Хрупов Сергей 5 1
Пудов Дмитрий 45 1
Чернякова Анна 5 1
Иодковский Станислав 100 1
Флоринский Алексей 8 1
Павлов Вадим 21 1
Гасилин Денис 11 1
Богданов Валентин 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 156864 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53458 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 5
Казахстан - Республика 5792 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18214 4
Индия - Bharat 5697 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Узбекистан - Республика 1869 2
Беларусь - Белоруссия 6025 2
Китай - Тайвань 4136 2
Армения - Республика 2368 2
Африка Северная 249 1
Белиз 72 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Швеция - Королевство 3715 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Ближний Восток 3030 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 510 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2100 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 687 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Европа 24637 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Украина 7793 1
Россия - СЗФО - Псковская область 670 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55034 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51294 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10301 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5859 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3118 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15123 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17409 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20389 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2585 5
Энергетика - Energy - Energetically 5525 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3380 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31930 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3187 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9675 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11764 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7356 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6239 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6942 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1346 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2787 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 422 2
Ведомости 1234 5
Известия ИД 705 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
РИА Новости 984 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 12
CNews Fast рейтинг 54 5
IDC - International Data Corporation 4943 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
Gartner - Гартнер 3608 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 1
Минцифры РФ - Код будущего 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
