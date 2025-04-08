DCLogic - ДиСиЛоджик

DCLogic анонсировала премьерную онлайн-демонстрацию собственной платформы управления IT-инфраструктурой Компания DCLogic, один из ведущих системных интеграторов с вендорским подходом, анонсировала онлайн-демонстрацию возможностей платформы INFRABASE для управления IT-инфраструктурой и жизненным циклом вир

DCLogic расширяет сферу деятельности в рамках АСУ ТП Российский системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений DCLogic расширяет портфель услуг и предоставляет российским заказчикам возможности для реализации проектов автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). По оценкам

DCLogic: 95% заказчиков сталкиваются с проблемой планирования органического роста ИТ-инфраструктуры По данным компании DCLogic, внедрение автоматизированных систем прогнозирования бюджета способно снизить ошибки в финансовых расчетах при планировании до 30%. Эксперты системного интегратора отмечают, что 95% зак

DCLogic: 80% заказчиков не используют лидары из-за их высокой стоимости Российский системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений, компания DCLogic, завершила очередной этап пилотных испытаний твердотельных лидаров для подземных горных работ, а также для промышленных заказчиков. Эксперты DCLogic подчеркивают, что внедрение э

DCLogic: потенциал рынка импортозамещения АСУ ТП превышает сотни миллиардов рублей тика и химия, реализуются на основе отечественного программного обеспечения (ПО). Такие данные озвучены экспертами системного интегратора с опытом разработки собственных продуктовых решений, компании DCLogic. Для разработки новых, востребованных рынком ИТ-решений необходимы новые стандарты промышленного софта. В ближайшие годы одним из трендов в промышленной автоматизации будет фокус на пои

DCLogic усиливает лабораторию для тестирования и адаптации технологических решений в промышленной автоматизации, виртуализации и ИТ-инфраструктуре Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктовых решений, объявил о расширении деятельности специализированной лаборатории для исследований, тестирования и разработки решений в

DCLogic: в российской промышленности уже заменено до 50% программного обеспечения цели по импортозамещению программного обеспечения (ПО) на 2024 год были установлены на уровне 33%. К концу 2024 г. ожидается, что этот показатель вырастет до 58%. Об этом CNews сообщили представители DCLogic. Согласно оценкам экспертов, до 50% программного обеспечения в российской промышленности уже заменено. Прогнозы также указывают на дальнейшее увеличение этого показателя: к концу 2025 г

DCLogic: 30% заказчиков выбрали в 2024 году отечественные цифровые решения Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктов и внедрении высокотехнологичных систем, отметил изменения в спросе на наращивание вычислительной инфраструктуры у заказчиков. Так

DCLogic: Рынок ИТ-решений в России вырастет в 2025 году на 30% Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктов и внедрении высокотехнологичных систем, прогнозирует в 2025 г. рост рынка облачных решений до 30%. При этом применение технологий

Компания DCLogic вошла в топ-15 поставщиков ИТ-решений в ритейле в 2023 г. по версии CNews Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктовых решений, вошел в число пятнадцати крупнейших отечественных поставщиков ИТ-решений в розницу в 2023 г. по версии CNews, продемон

DCLogic: цифровизация горнодобывающей отрасли ускоряется за счет внедрения IoT и ИИ Российский системный интегратор DCLogic, опираясь на запросы клиентов и актуальные тренды в отрасли, представил анализ ключевых тенденций цифровой трансформации горнодобывающей отрасли. По мнению специалистов DCLogic т

DCLogic вошла в топ-25 крупнейших поставщиков на рынке цифровизации промышленности России в 2023 году по версии CNews Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктовых решений, вошел в число 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для промышленности в 2023 г., продемонстрировав значительный рост в

«DCLogic»: 80% ИТ-специалистов испытывают задержки с конфигурированием виртуальных машин Российский системный интегратор «DCLogic» с опытом разработки собственных продуктовых решений провел анализ запросов от ИТ-руководителей российских компаний. В результате были выявлены шесть ключевых проблем, связанных с управ

DCLogic предложит рынку решение для интеллектуального мониторинга приложений и инфраструктуры «Цифра 2.0» Российский системный интегратор DCLogic предложит российским заказчикам программное решение «Цифра 2.0», разработанное компанией МДТ «Цифра». Оно предназначено для выявления корневых причин сбоев и деградации производительнос

DCLogic: программная платформа «Кандата» повысит эффективность работы отечественных предприятий до 15% Российский системный интегратор DCLogic с опытом разработки собственных продуктовых решений выводит на рынок платформу «Кандата». Внедрение нового ИТ-решения позволит отечественным промышленным предприятиям повысить эффективн

DCLogic выводит на рынок новую систему позиционирования и связи для промышленных предприятий «Координата» Российский системный интегратор DCLogic с опытом разработки собственных продуктовых решений выводит на рынок новую программно-аппаратную систему позиционирования и связи для промышленных предприятий «Координата». Она разработ

DCLogic представляет новое решение для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой ен для управления инфраструктурой и автоматизации жизненного цикла виртуальных машин и позволяет компаниям сэкономить до 90% рабочего времени на рутинных задачах. Об этом CNews сообщили представители DCLogic. Infrabase — это комплексное решение, которое обеспечивает полный контроль над виртуальной инфраструктурой. Программа охватывает весь жизненный цикл виртуальных машин: от создания и нас

DCLogic вошла в топ-10 самых эффективных ИТ-компаний страны 2023 года по версии CNews Российский системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений DCLogic занял седьмую строку во Всероссийском рейтинге от CNews как одна из самых эффективных отечественных ИТ-компаний. А также вошел в топ-100 в двух других номинациях: как один из ведущих ин

Российские корпорации тестируют «Мойофис» на площадке DCLogic для перехода с Microsoft Office В результате партнерского сотрудничества с разработчиком «Мойофис», на вычислительных ресурсах системного интегратора для крупных компаний, инженеры DCLogic развернули демонстрационные стенды с ключевыми продуктами от «Мойофис». Это упростило возможность тестирования и внедрения на предприятиях России передовых решений в области офисной раб

DCLogic и «Dатару» объявили о начале сотрудничества Системный интегратор DCLogic и отечественный ИТ-поставщик «Dатару» объявили о партнерстве. DCLogic предложит своим клиентам из сегмента крупного бизнеса продукты от российского производителя: СХД, серверы и

Известный интегратор продал Сбербанку доллары и оказался в долгах на 150 миллионов и в шаге от банкротства лары продавал Как выяснил CNews, Сбербанк отсудил 152,3 млн руб. у крупного системного интегратора «Дисилоджик». Причиной обращения в суд стало то, что ИТ-компания не вернула банку разницу в ст

Компания DCLogic запустила направление по интеграции корпоративных программных продуктов «Мой офис» для российских компаний. тчик ПО и системный интегратор крупных компаний объединяют усилия, чтобы обеспечить безопасный и быстрый переход отечественных компаний на российские ИТ-продукты. Об этом CNews сообщили представители DCLogic. На фоне санкций сотрудничество с зарубежными производителями программного обеспечения стало проблемным. Российские компании ограничены в возможностях использовать, обслуживать, а иногд