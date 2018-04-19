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Суворов Олег

СОБЫТИЯ


19.04.2018 Рост рынка ИТ в ритейле достиг показателей 2014 г. 1
29.03.2018 Олег Суворов -

Рынку ИТ-аутсорсинга надо уходить от демпинга

 1
03.04.2017 НВБС обслуживает торговые точки ритейлера «Связной» 1
25.12.2013 «1С:Первый БИТ» внедрил систему электронного документооборота в сети фитнес-клубов Alex Fitness 1
26.02.2013 «Техносила» передала поддержку ИТ-инфраструктуры своих магазинов на аутсорсинг в Optima 1
05.02.2013 «Снежная Королева» доверила Optima обслуживание ИТ-инфраструктуры 1
19.09.2012 «МигКредит» продлил контракт на аутсорсинг печати с Optima 1
13.09.2012 Сеть магазинов «Модис» доверила Optima обслуживание оборудования и ИТ-инфраструктуры 1
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Суворов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
Optima Services 36 4
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 20 3
9469 2
Крок - Croc 1955 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Ciber - Сайбер 33 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Ipnet - Айпинэт 44 1
Ростелеком 10845 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5572 1
SAP SE 5568 1
Cisco Systems 5346 1
Softline - Софтлайн 3659 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 1
HP Inc. 5868 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Citrix Systems 863 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1403 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 316 1
KPMG 277 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Logitech 437 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 958 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1126 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 1
1С-Рарус 967 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 62 1
Inline Group - Инлайн Груп 105 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 1
Монолит-Инфо 137 1
НАГ - NAG 20 1
Связной ГК 1397 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2888 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Becar Asset Management 12 1
Finn Flare - ФФ Стайл 46 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
АЛИДИ - ALIDI 23 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
Петербургский мельничный комбинат 3 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
Аконит НПО 18 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
Heinz - Хайнц 26 1
ОСК - Невское ПКБ - Невское проектно-конструкторское бюро 2 1
Alex Fitness - Алекс Фитнес 7 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
СДМ-Банк 71 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Снежная Королева - СК Трейд 61 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3556 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1392 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2260 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12035 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63947 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15844 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33070 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12693 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4258 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1063 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4826 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12042 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8648 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2509 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1196 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24074 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3541 2
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 325 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 53 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 440 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 82 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22694 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6321 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 477 1
Управляемость - Manageability 2188 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1869 1
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1824 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2840 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17908 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12670 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34213 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17793 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1195 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10092 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13804 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 656 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13457 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 268 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 310 1
Microsoft Dynamics 1195 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 1
Попов Юрий 15 1
Бочкарев Сергей 71 1
Соловейчик Кирилл 9 1
Аншина Марина 79 1
Медведев Александр 15 1
Коротков Андрей 87 1
Славин Борис 36 1
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 1
Иншаков Дмитрий 51 1
Журавлев Роман 22 1
Вайнберг Олег 18 1
Энгель Сергей 2 1
Старовойтов Константин 9 1
Евтюшкин Александр 7 1
Ляпин Игорь 6 1
Дроздов Андрей 9 1
Тамбовцев Илья 6 1
Софизаде Мурад 13 1
Зиндер Евгений 5 1
Елашкин Михаил 4 1
Зимин Константин 98 1
Гузик Сергей 2 1
Ряковский Сергей 1 1
Плахотный Павел 5 1
Грашина Марина 1 1
Шведова Ольга 2 1
Маслова Наталья 7 1
Кондаков Владимир 3 1
Близгарев Юрий 19 1
Куприянов Александр 6 1
Савицкий Владимир 3 1
Сомов Евгений 1 1
Ципес Григорий 2 1
Плоткин Эдуард 1 1
Гронский Олег 2 1
Коротков Федор 1 1
Мазаев Александр 1 1
Михельсон Николай 3 1
Звягинцев Антон 2 1
Крачун Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164172 8
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Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 255 1
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CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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