Индексная книга (каталог) CNews*
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Суворов Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Суворов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Юрий 15 1
|Бочкарев Сергей 71 1
|Соловейчик Кирилл 9 1
|Аншина Марина 79 1
|Медведев Александр 15 1
|Коротков Андрей 87 1
|Славин Борис 36 1
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 1
|Иншаков Дмитрий 51 1
|Журавлев Роман 22 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Энгель Сергей 2 1
|Старовойтов Константин 9 1
|Евтюшкин Александр 7 1
|Ляпин Игорь 6 1
|Дроздов Андрей 9 1
|Тамбовцев Илья 6 1
|Софизаде Мурад 13 1
|Зиндер Евгений 5 1
|Елашкин Михаил 4 1
|Зимин Константин 98 1
|Гузик Сергей 2 1
|Ряковский Сергей 1 1
|Плахотный Павел 5 1
|Грашина Марина 1 1
|Шведова Ольга 2 1
|Маслова Наталья 7 1
|Кондаков Владимир 3 1
|Близгарев Юрий 19 1
|Куприянов Александр 6 1
|Савицкий Владимир 3 1
|Сомов Евгений 1 1
|Ципес Григорий 2 1
|Плоткин Эдуард 1 1
|Гронский Олег 2 1
|Коротков Федор 1 1
|Мазаев Александр 1 1
|Михельсон Николай 3 1
|Звягинцев Антон 2 1
|Крачун Николай 1 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8532 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451333, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451333, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.