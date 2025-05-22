WONE Hotels Ван Хотелс Sokos Hotels Sokotel Сокотель Гостиницы сети Сокос Vasilievsky Hotel Васильевский Отель

Сеть WONE Hotels представлена тремя отелями. Palace Bridge Hotel – городской курорт, Vasilievsky Hotel ждет неравнодушных к культуре и искусству, а Cosmos St.Petersburg Olympia Garden Hotel - тех, кто хочет комфортно и эффективно работать.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 161 474 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 13, упоминаний - 16