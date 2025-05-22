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WONE Hotels Ван Хотелс Sokos Hotels Sokotel Сокотель Гостиницы сети Сокос Vasilievsky Hotel Васильевский Отель
Сеть WONE Hotels представлена тремя отелями. Palace Bridge Hotel – городской курорт, Vasilievsky Hotel ждет неравнодушных к культуре и искусству, а Cosmos St.Petersburg Olympia Garden Hotel - тех, кто хочет комфортно и эффективно работать.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 161 474 ₽*
УПОМИНАНИЯ
WONE Hotels и организации, системы, технологии, персоны:
|Карякин Илья 5 3
|Белоусов Максим 108 2
|Соловейчик Кирилл 9 2
|Аншина Марина 78 2
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 2
|Михельсон Николай 3 2
|Дроздов Андрей 8 1
|Назаров Александр 68 1
|Касперский Евгений 325 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Суворов Олег 9 1
|Попов Юрий 15 1
|Бочкарев Сергей 54 1
|Анисимова Светлана 9 1
|Медведев Александр 14 1
|Коротков Андрей 85 1
|Славин Борис 34 1
|Иншаков Дмитрий 50 1
|Журавлев Роман 22 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Энгель Сергей 2 1
|Белов Исмаил 9 1
|Евтюшкин Александр 7 1
|Тамбовцев Илья 6 1
|Белец Сергей 5 1
|Софизаде Мурад 13 1
|Елашкин Михаил 4 1
|Зимин Константин 59 1
|Кучерявых Виктор 1 1
|Гузик Сергей 2 1
|Ряковский Сергей 1 1
|Плахотный Павел 5 1
|Зиндер Евгений 5 1
|Сомов Евгений 1 1
|Савицкий Владимир 3 1
|Маслова Наталья 7 1
|Грашина Марина 1 1
|Близгарев Юрий 6 1
|Сысик Валерий 2 1
|Левицкий Тимофей 2 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 32 1
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