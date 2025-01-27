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Kaspersky SD-WAN


«Kaspersky SD-WAN — это ключевой элемент набора продуктов для сетевой безопасности (SASE), его транспортная инфраструктурная часть. Это решение обеспечивает сервисную цепочку между всеми продуктами и усиливает корпоративную информационную безопасность.


27.01.2025 Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак 1
08.11.2024 «Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3 2
08.07.2024 «Лаборатория Касперского» представляет единое решение для построения безопасных распределенных промышленных сетей 1
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика 3
13.06.2024 «Касперский»: Только 20% российских компаний полностью защищены от кибератак 1
24.04.2024 В 2023 году продажи «Лаборатории Касперского» в России выросли на 36% 1
03.04.2024 OCS стала официальным дистрибьютором продуктов «Лаборатории Касперского» 1
26.02.2024 Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN 2
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
25.01.2024 Beeline cloud и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для запуска решения Cloud SD-WAN 1
18.01.2024 MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского» 3
14.12.2023 Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования 2
Промышленная кибербезопасность — это больше, чем просто защита периметра 1
05.06.2023 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2022 года 1
12.04.2023 «Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN 2
20.09.2022 «Лаборатория Касперского» представила экосистему Kaspersky OT CyberSecurity для защиты промышленных инфраструктур 1

Публикаций - 16, упоминаний - 24

Kaspersky SD-WAN и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 15
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 2
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 5 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
МегаФон 8832 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
MONT - МОНТ 144 1
Cisco Systems 5114 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 194 1
Fortinet 387 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Palo Alto Networks 146 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 451 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 1
Цифровые активы 119 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 674 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 15
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6044 9
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2191 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 6
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 34 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 4
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 388 4
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 4
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1228 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6122 3
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VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 3
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3098 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2939 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 618 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 456 2
Website URL - Uniform Resource Locator 877 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4079 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3534 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2665 2
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3788 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 2
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Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 7
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 6
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 4
Kaspersky OS 124 3
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 37 3
Kaspersky Fraud Prevention 21 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 118 2
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 1
Kaspersky Antidrone - Kaspersky Anti-Drone 14 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 8 1
Booking.com 114 1
Kaspersky IoT Secure Gateway 15 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 226 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Positive Technologies - PT Sandbox 72 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Google Android 14004 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Apple iOS 7813 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 341 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 123 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 12 1
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Иванов Антон 74 1
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Ближний Восток 2944 1
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Япония 13288 1
Италия - Итальянская Республика 4354 1
Америка Латинская 1813 1
Нидерланды 3519 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 1
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Турция - Турецкая республика 2353 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 5
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Daily Telegraph 46 1
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