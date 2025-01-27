Kaspersky SD-WAN
«Kaspersky SD-WAN — это ключевой элемент набора продуктов для сетевой безопасности (SASE), его транспортная инфраструктурная часть. Это решение обеспечивает сервисную цепочку между всеми продуктами и усиливает корпоративную информационную безопасность.
Kaspersky SD-WAN и организации, системы, технологии, персоны:
|Каминский Максим 12 6
|Кулашова Анна 44 4
|Иванов Антон 74 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Ефремов Андрей 11 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Табулин Сергей 7 1
|Усова Марина 20 1
|Скулова Ольга 11 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Дудкина Анна 2 1
|Набойщиков Кирилл 2 1
|Известия ИД 625 1
|Daily Telegraph 46 1
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