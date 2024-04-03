OCS стала официальным дистрибьютором продуктов «Лаборатории Касперского»

OCS Distribution объявляет о начале сотрудничества с «Лабораторией Касперского». По условиям партнерского соглашения софтверный портфель дистрибьютора пополнят решения для информационной и сетевой безопасности. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Партнерам OCS теперь доступен выбор продуктов «Лаборатории Касперского». В их числе — комплексное решение для построения надежных и безопасных корпоративных сетей Kaspersky SD-WAN; платформа для защиты от целевых атак, выявления и нейтрализации угроз на рабочих местах Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA); платформа Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA), которая обеспечивает централизованный сбор, анализ и корреляцию событий безопасности из различных источников данных и помогает реагировать на сложные инциденты; решение Kaspersky Security для интернет-шлюзов, почтовых серверов, виртуальных и облачных сред и другие стратегические продукты вендора.

В рамках партнерства с «Лабораторией Касперского» OCS получит возможность развивать технологии SD-WAN для построения распределенных сетей. Весной 2024 г. дистрибьютор представит программно-аппаратные комплексы для реализации комплексных проектов по направлению информационной безопасности, которые объединят решения KUMA, KATA, KICS for Networks (программа для защиты инфраструктуры промышленных предприятий от угроз информационной безопасности) c серверами Nerpa NORD.

«Мы считаем сотрудничество с «Лабораторией Касперского» стратегически важным для нашей компании. Работа с вендором, который занимает лидирующие позиции и имеет мировой статус, — это новый уровень и огромный потенциал для OCS, — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution. — Направление информационной безопасности сейчас является одним из ключевых. Партнеры и заказчики находятся в поиске качественных российских продуктов и заинтересованы в приобретении комплексных решений для защиты инфраструктуры от киберугроз. Совместно с «Лабораторией Касперского» мы сможем предложить рынку полный стек продуктов для обеспечения безопасности».

«Кибератаки могут привести не только к потере средств и данных, но и к нарушению бизнес-процессов в масштабах всей компании. Поэтому защита корпоративной цифровой инфраструктуры надежными и доказавшими свою эффективность решениями сегодня важна как никогда. Мы всегда открыты к сотрудничеству с отечественными компаниями и рады, что теперь и клиенты OCS Distribution смогут воспользоваться нашими продуктами, которые предоставляют более широкие и гибкие функции управления системами кибербезопасности», — сказала Марина Усова, директор по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в России.

Продвижением и поддержкой продукции «Лаборатории Касперского» займется департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS.

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OCS Distribution — российский дистрибьютор. Региональные офисы открыты в 23 городах России, более 7200 компаний в партнерской сети. OCS занимается как проектной, так и вольюмной дистрибуцией, а в портфель компании входит продукция 450 вендоров: от ИТ- и телеком-оборудования и ПО до бытовой техники и электроники. Компания предлагает широкий выбор импортозамещающих решений. Дистрибьютор также предоставляет сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 220 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.