Разделы

Безопасность Новости поставщиков Ритейл Дистрибуция
|

OCS стала официальным дистрибьютором продуктов «Лаборатории Касперского»

OCS Distribution объявляет о начале сотрудничества с «Лабораторией Касперского». По условиям партнерского соглашения софтверный портфель дистрибьютора пополнят решения для информационной и сетевой безопасности. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Партнерам OCS теперь доступен выбор продуктов «Лаборатории Касперского». В их числе — комплексное решение для построения надежных и безопасных корпоративных сетей Kaspersky SD-WAN; платформа для защиты от целевых атак, выявления и нейтрализации угроз на рабочих местах Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA); платформа Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA), которая обеспечивает централизованный сбор, анализ и корреляцию событий безопасности из различных источников данных и помогает реагировать на сложные инциденты; решение Kaspersky Security для интернет-шлюзов, почтовых серверов, виртуальных и облачных сред и другие стратегические продукты вендора.

В рамках партнерства с «Лабораторией Касперского» OCS получит возможность развивать технологии SD-WAN для построения распределенных сетей. Весной 2024 г. дистрибьютор представит программно-аппаратные комплексы для реализации комплексных проектов по направлению информационной безопасности, которые объединят решения KUMA, KATA, KICS for Networks (программа для защиты инфраструктуры промышленных предприятий от угроз информационной безопасности) c серверами Nerpa NORD.

«Мы считаем сотрудничество с «Лабораторией Касперского» стратегически важным для нашей компании. Работа с вендором, который занимает лидирующие позиции и имеет мировой статус, — это новый уровень и огромный потенциал для OCS, — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution. — Направление информационной безопасности сейчас является одним из ключевых. Партнеры и заказчики находятся в поиске качественных российских продуктов и заинтересованы в приобретении комплексных решений для защиты инфраструктуры от киберугроз. Совместно с «Лабораторией Касперского» мы сможем предложить рынку полный стек продуктов для обеспечения безопасности».

«Кибератаки могут привести не только к потере средств и данных, но и к нарушению бизнес-процессов в масштабах всей компании. Поэтому защита корпоративной цифровой инфраструктуры надежными и доказавшими свою эффективность решениями сегодня важна как никогда. Мы всегда открыты к сотрудничеству с отечественными компаниями и рады, что теперь и клиенты OCS Distribution смогут воспользоваться нашими продуктами, которые предоставляют более широкие и гибкие функции управления системами кибербезопасности», — сказала Марина Усова, директор по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в России.

Продвижением и поддержкой продукции «Лаборатории Касперского» займется департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS.

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции
Импортонезависимость

***

OCS Distribution — российский дистрибьютор. Региональные офисы открыты в 23 городах России, более 7200 компаний в партнерской сети. OCS занимается как проектной, так и вольюмной дистрибуцией, а в портфель компании входит продукция 450 вендоров: от ИТ- и телеком-оборудования и ПО до бытовой техники и электроники. Компания предлагает широкий выбор импортозамещающих решений. Дистрибьютор также предоставляет сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 220 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Кто не успел, тот переплатил. В России бешеный рост цен на иностранную электронику, особенно на iPhone

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В Россию рекой польются китайские «убийцы» чипов Nvidia. Параллельный импорт уже не нужен - появился дистрибьютор

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще