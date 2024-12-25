Скулова Ольга
Скулова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Степченков Максим 65 1
|Гутин Александр 18 1
|Рукавишникова Мария 18 1
|Голеусов Ярослав 2 1
|Синельников Александр 27 1
|Басин Павел 9 1
|Бочкарев Сергей 48 1
|Иванова Юлия 5 1
|Герасимов Михаил 9 1
|Старовойтов Дмитрий 24 1
|Хренов Вячеслав 4 1
|Галдобин Александр 11 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Корева Алла 2 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
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