Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Скулова Ольга



25.12.2024 Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR 1
Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку? 1
01.08.2024 Кибербезопасность от «Газинформсервис» станет доступнее с новой партнерской программой 1
03.04.2024 OCS стала официальным дистрибьютором продуктов «Лаборатории Касперского» 1
07.12.2023 OCS расширяет сотрудничество с компанией «Цифровые технологии» 1
15.11.2023 OCS начинает продвижение UC-платформы CommuniGate Pro 1
04.10.2023 В софтверном портфеле OCS представлены решения компании «Руми» 1
02.10.2023 OCS и «Айти бастион» объединяют усилия для продвижения СКДПУ НТ «Компакт» 1
10.04.2023 OCS Distribution расширяет портфель решений для резервного копирования 1
27.01.2023 ESMP теперь представлена в портфеле компании OCS 1
09.12.2021 Российские разработчики назвали ключевые проблемы и тренды импортозамещения 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Скулова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Getmobit - Гетмобит 31 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
Ростелеком 9701 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Broadcom - VMware 2359 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
Vinchin Technology 5 1
Sangfor Technologies 11 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 61 1
АйТи 1365 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
ZStack 3 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 30 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
MONT - МОНТ 144 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 89 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
OpenStack 488 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform 23 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Huawei FusionCompute 2 1
Red Hat oVirt 41 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Red Hat Virtualization Suite - RHV 15 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Citrix XenServer 94 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 20 1
Vinchin Backup & Recovery 5 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Цифровые технологии (Trusted) - ID.Trusted.Net - IDM.Trusted.Net 5 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 42 1
Kaspersky SD-WAN 15 1
OCS Distribution - Nerpa ПК - Nerpa Ladoga - Nerpa Baltic - Nerpa Nord - Nerpa Caspica 7 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 22 1
Газинформсервис - Ankey IDM 24 1
Газинформсервис - SafeERP 13 1
Linux OS 9937 1
Степченков Максим 65 1
Гутин Александр 18 1
Рукавишникова Мария 18 1
Голеусов Ярослав 2 1
Синельников Александр 27 1
Басин Павел 9 1
Бочкарев Сергей 48 1
Иванова Юлия 5 1
Герасимов Михаил 9 1
Старовойтов Дмитрий 24 1
Хренов Вячеслав 4 1
Галдобин Александр 11 1
Пустарнаков Роман 45 1
Корева Алла 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Казахстан - Республика 5526 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Европа 21767 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Reference - Референс 184 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще