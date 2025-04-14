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Макаренко Андрей
Макаренко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 4
|GitHub 857 1
|Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 1
|Meta Platforms - Facebook 4456 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 2
|JavaScript - JS - язык программирования 1215 1
|Node.js - программная платформа - Express.js 107 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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