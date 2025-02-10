OSINT Open Source INTelligence Разведка на основе открытых источников Сбор и анализ информации из публично доступных источников
Open Source Intelligence - это процесс сбора и анализа информации из открытых источников, таких как социальные сети, блоги, новостные сайты,
форумы и другие общедоступные ресурсы в интернете
OSINT и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
|Гузаиров Айдар 56 2
|Мальнев Алексей 11 1
|Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
|Бедеров Игорь 56 1
|Чайка Игорь 1 1
|Смирнов Руслан 1 1
|Морозов Борис 2 1
|Аровин Александр 1 1
|Янкин Андрей 35 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Пушкин Сергей 3 1
|Дрюков Владимир 43 1
|Сергиенко Игорь 12 1
|Путин Владимир 3185 1
|Бабекин Дмитрий 1 1
|Немкин Антон 36 1
|Виноградов Виктор 3 1
|Варламова Виктория 6 1
|Биттэ Артём 1 1
|Грибков Артем 5 1
|Люкманов Артур 1 1
|Раззоренов Андрей 1 1
|Хисматуллина Гузель 1 1
|Новиков Алексей 61 1
|Липлянин Евгений 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.