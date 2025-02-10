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Индексная книга (каталог) CNews*
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OSINT Open Source INTelligence Разведка на основе открытых источников Сбор и анализ информации из публично доступных источников


Open Source Intelligence - это процесс сбора и анализа информации из открытых источников, таких как социальные сети, блоги, новостные сайты,
форумы и другие общедоступные ресурсы в интернете


10.02.2025 Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке 1
06.12.2024 В ходе открытых кибериспытаний Innostage успешно отразила 780 тыс. адресных атак 1
04.12.2024 «Контур.Фокус» помог шести регионам автоматизировать проверки на конфликт интересов 1
21.11.2024 Киберполигон «Солар» подготовил более 250 киберзащитников Беларуси для работы в SOC 1
11.11.2024 Innostage: в октябре 2024 г. хакеры «шумели» меньше 1
22.07.2024 Innostage: почти в 80% инцидентов ИБ напрямую виноват человеческий фактор 1
23.05.2024 Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний 1
27.03.2024 Центр киберустойчивости Angara SOC подвел итоги 2023 года 1
26.01.2024 Angara Security и DataSpace подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
22.01.2024 Эксперты Innostage: кибератак на средний и малый бизнес в 2024 г. станет существенно больше 1
19.01.2024 Angara Security: в 2023 г. более 40% публикаций об инвестициях в криптовалюты были мошенническими 1
27.12.2023 Тенденции рынка анализа защищенности: исследование Angara Security 1
21.12.2023 Максим Ежов, Angara Security: Первый шаг к защите информации — понимание своей ИТ-инфраструктуры 1
04.12.2023 Angara Security: Более 30% сайтов региональных государственных организаций содержат личные e-mail-адреса сотрудников 1
19.10.2023 Завершилась Kuban CyberSecurity Conference: подводим итоги 1
09.02.2023 Команда разработчиков известного сервиса защиты от цифровых рисков присоединилась к «Ростелеком-Солар» 1
24.10.2022 Обучение сотрудников основам ИБ — на что обратить внимание 1
07.02.2022 Сергей Шерстобитов -

Сегодня на рынке ИБ не кадровый голод, а супераппетит к экспертизе

 1
07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
07.10.2020 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет» -

Многие компании не используют даже встроенные инструменты защиты облаков

 1
07.07.2020 Check Point запустила платформу Infinity SOC для выявления и блокирования кибератак 1
18.11.2019 Алексей Мальнев, «Инфосистемы Джет»: Безопасность должна приносить бизнесу новую функциональность, а не ограничения 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

OSINT и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 7
InnoSTage - Инностейдж 146 5
Yandex - Яндекс 7387 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Google LLC 11811 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 2
Telegram Group 2010 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1193 2
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 20 2
Check Point Software Technologies 760 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 142 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Cymulate 3 1
Microsoft Corporation 24652 1
1С-Битрикс - Bitrix 581 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 409 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
GlobalDots 4 1
Behavox 5 1
Ростелеком 9727 1
Т.Hunter - Ти Хантер 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 315 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1052 1
Superjob - Суперджоб 520 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 439 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 245 1
Верный - торговая сеть 291 1
Сбер - СберАвто 30 1
Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3285 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4983 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3144 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 13
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12669 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6162 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1438 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2214 7
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 647 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6698 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7615 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4879 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3825 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 773 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12785 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7419 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13195 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2945 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 595 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5024 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4091 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1919 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10549 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2164 3
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  662 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 281 2
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 172 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 263 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3114 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 656 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4484 6
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 67 4
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 84 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 40 2
Python - высокоуровневый язык программирования 942 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1063 2
InnoSTage - CyberYool - методология достижения киберустойчивости 6 2
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 1
Check Point SandBlast 27 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
PCYSYS PenTera 3 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 113 1
Oracle Java - язык программирования 3086 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 986 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 163 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1266 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 90 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 265 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
JavaScript - JS - язык программирования 1193 1
Microsoft Azure 1410 1
Jenkins 45 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 157 1
Docker - Платформа распределённых приложений 336 1
Microsoft Windows 15699 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 49 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
EPFL - Scala - Язык программирования 143 1
Гузаиров Айдар 56 2
Мальнев Алексей 11 1
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
Бедеров Игорь 56 1
Чайка Игорь 1 1
Смирнов Руслан 1 1
Морозов Борис 2 1
Аровин Александр 1 1
Янкин Андрей 35 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Пушкин Сергей 3 1
Дрюков Владимир 43 1
Сергиенко Игорь 12 1
Путин Владимир 3185 1
Бабекин Дмитрий 1 1
Немкин Антон 36 1
Виноградов Виктор 3 1
Варламова Виктория 6 1
Биттэ Артём 1 1
Грибков Артем 5 1
Люкманов Артур 1 1
Раззоренов Андрей 1 1
Хисматуллина Гузель 1 1
Новиков Алексей 61 1
Липлянин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 3
Франция - Французская Республика 7857 2
Нидерланды 3524 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3959 2
Израиль 2736 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1672 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1578 1
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Канада 4888 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1571 1
Кипр - Республика 555 1
Канада - Монреаль 70 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2255 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1775 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 813 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1292 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2675 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2426 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1287 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 458 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 851 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2914 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10974 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2364 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 449 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 878 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5848 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3481 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6155 2
Аудит - аудиторский услуги 2675 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 711 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3120 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5092 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1231 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5784 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3960 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4836 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1737 1
Английский язык 6649 1
Аренда 2432 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2316 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6967 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1253 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2171 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1878 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 531 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Kuban CSC - Kuban CyberSecurity Conference 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Лучшие телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

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Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

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Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
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