Тенденции рынка анализа защищенности: исследование Angara Security

Компания Angara Security проанализировала более 200 реализованных проектов и конкурсных процедур в сфере анализа защищенности за 2022-2023 гг. Основные выводы исследования: около 60% проектов по анализу защищенности реализуется в рамках двух ценовых сегментов: от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. (23,7%) и от 1 млн до 2 млн руб. (37%); по сравнению с 2022 г. доля проектов в отмеченных ценовых сегментах выросла в среднем на 65%; услуги анализа защищенности наиболее востребованы среди финансовых организаций и страховых компаний (около 40% проектов и конкурсных процедур), телеком- и ИТ-компаний (28,8%). Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

В число наиболее востребованных услуг в сфере анализа защищенности вошли такие направления:

– Бюджет от 500 тыс. до 1 млн руб.: услуги внешнего и внутреннего пентеста, анализ защищенности веб- и мобильных приложений. Рост числа проектов в этой ценовой категории аналитики Angara Security связывают с запросами на проверку уровня защищенности пользовательских цифровых сервисов и приложений, а также с интересом со стороны компаний малого и среднего бизнеса, ИТ-разработчиков, которые ранее не уделяли особого внимания информационной безопасности.

– Бюджет от 1 млн до 2 млн руб.: чаще всего в эту категорию входят услуги, которые требуют автоматизированного анализа защищенности и экспертного подхода к оценке рисков и управлению уязвимостями. К ним относятся услуги анализа кода, социотехнические исследования, тестирование с помощью инструментов социальной инженерии, мониторинг защищенности внешнего периметра, критических информационных систем.

«Рост проектов в этой категории чаще связан с повторными обращениями заказчиков, которые уже имеют опыт проведения пентестов, понимают, какой результат им необходим от такого типа тестирования и повышают требования к экспертизе и опыту команды, организующей оценку защищенности», — сказал Андрей Макаренко, руководитель отдела развития бизнеса Angara Security.

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Аналитики также отмечают спрос на решения для мониторинга эффективности средств защиты информации на внешнем периметре, поэтому на рынке также востребованы услуги комплексной симуляции кибератак (red team) с проверкой реакции сотрудников внутренних SOC-центров и ИБ-подразделений в филиалах крупных компаний.

«Также растет спрос на анализ защищенности в режиме "белого ящика". Такие пентесты выявляют практически все уязвимости приложений и имеют наибольшую эффективность. При этом предъявляются высокие требования к профессионализму, обучению и сертификации команды исполнителей», − отметил Михаил Сухов, руководитель отдела анализа защищенности Angara Security.

Среди перспективных направлений в сфере анализа защищенности аналитики Angara Security также отмечают автоматизацию проверок, которые могут проводиться без привлечения экспертов, а также объединение в комплексные услуги пентестов инструментов OSINT и анализа фишинговых атак, управление поверхностью атаки внешнего периметра, сопоставление актуальных для отрасли техник и атак.