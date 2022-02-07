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Angara Security
Angara Technologies Group
Ангара Технолоджиз Груп
АТ Груп

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп


07.02.2022 Компании группы Angara будут работать под единым брендом — Angara Security
25.01.2022 Руслан Косарим, ГК Angara: Периферийные вычисления и IIoT формируют новые риски информационной безопасности
11.10.2021 Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix
08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR
28.04.2021 ГК Angara и Xello обеспечили усиленную защиту крупного девелопера от направленных атак
23.03.2021 ГК Angara стала первым платиновым партнером Trend Micro в России
02.03.2021 ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак
17.12.2020 Angara Professional Assistance стала авторизованным сервисным центром Palo Alto Networks
13.10.2020 Группа компаний Angara объединила сервисы коммерческого и корпоративного SOC
06.10.2020 Илья Четвертнев, Angara -

Операторы связи пока не знают, как монетизировать растущее цифровое потребление
01.10.2020 Группа компаний Angara и CyberPeak займутся защитой неструктурированных данных
26.09.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Пандемия сыграла роль спускового крючка — мир сорвался в пропасть цифровой трансформации
14.09.2020 ГК Angara запускает конкурс по ИБ Angara Cybersecurity Challenge
28.08.2020 Angara Professional Assistance: вредоносное ПО – основной вектор кибератак с начала 2020 года
16.06.2020 Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах
29.05.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ
27.03.2020 Angara Professional Assistance: доля неразрешенного в компаниях ПО за месяц выросла с 1% до 25%
31.10.2019 Сергей Шерстобитов, Angara Technologies Group -

5G может фундаментально повлиять на взаимодействие банков с клиентами
24.10.2019 Сергей Шерстобитов, Angara Technologies Group -

Российские разработчики могут составлять конкуренцию на глобальном рынке ПО
24.07.2019 Angara Technologies Group создала систему ИБ для «ЭР-Телеком Холдинг»
07.06.2019 Angara открыла обособленное подразделение в Пензе
11.12.2018 В Angara Professional Assistance назначен новый глава сервисного направления
30.08.2018 Angara провела комплексную оценку информационной безопасности в органах исполнительной власти Курской области
13.08.2018 Angara Professional Assistance открыла центр компетенций «Кода безопасности»
06.06.2018 ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic
14.03.2018 Angara открыла филиал в Рязани для оказания услуг ИБ
22.11.2017 Angara запускает мониторинг ИБ в рамках Центра киберустойчивости ACRC
16.10.2017 Angara получила расширенную лицензию ФСТЭК России
26.09.2017 Angara Technologies Group удвоила команду технических специалистов
01.09.2017 Angara Professional Assistance запустила направление «Технические аудиты»
15.08.2017 В технический департамент Angara Technologies назначен новый директор по развитию
15.08.2017 В Angara Professional Assistance назначен новый замгендиректора по развитию бизнеса
01.03.2017 Angara будет применять решения Solar Security в своих проектах
07.02.2017 Angara приобрела гиперконвергентное web-scale решение Nutanix для развития бизнеса
01.11.2016 Сервисный центр Angara включен в реестр ИТ-компаний
06.07.2010 Продолжаются испытания УРМ-2 РН "Ангара"
21.06.2010 Продолжаются испытания универсального ракетного модуля РН "Ангара"
15.01.2010 В ангаре рядом с шаттлом Discovery нашли сумку с кокаином
27.11.2009 РН "Ангара": огневые испытания успешно завершены
09.10.2009 Завершаются аэротермодинамические исследования новой ракеты-носителя "Ангара"

Публикаций - 152, упоминаний - 239

Angara Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 22 18
Ростех - Ростехнологии 2410 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3817 11
Intel Corporation 11010 10
Softline - Софтлайн 1824 9
Информзащита 634 9
Инфосистемы Джет 854 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7901 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 730 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1109 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 564 7
IBM - International Business Machines Corp 8808 5
Код Безопасности 414 5
Крок - Croc 1586 5
iTeco - Ай-Теко 893 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 370 5
1С-ИжТиСи 4907 5
5499 5
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 178 5
NVision Group - Энвижн Груп 656 5
Ростех - Автоматика Концерн 690 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8602 4
Cisco Systems 4675 4
Промобит - Bitblaze - Promobit 17 4
Гарда Технологии 48 4
AMD - Advanced Micro Devices 3543 4
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 137 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 313 4
Т-Платформы - T-Platforms 335 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 210 4
Trend Micro 565 4
Аплана Группа компаний 152 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1534 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 351 3
Acronis - Акронис 412 3
Apple Inc 10376 3
Meta - Facebook 4160 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 124 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 498 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5010 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2003 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 192 3
PickPoint - Сеть постаматов 38 3
Банк Зенит 197 3
Открытие ФК 2016 2
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 30 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 2
Boeing 952 2
Qiwi 853 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберCтрахование 52 2
Kari - Кари - Сеть магазинов 54 2
Lockheed Martin 713 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 2 2
ILS - International Launch Services 58 2
Лента - Сеть розничной торговли 437 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1604 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 2
Техаргос 2 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 14 1
Иркутскэнерго ПАО 46 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 6 1
Citi - Citibank - Ситибанк 259 1
Моспромстрой-Фонд НПФ 8 1
ДелоБанк 13 1
Техмаш - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 15 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 56 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 390 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 37 1
Allianz - Страховая компания 30 1
Ростех - РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 1
Радуга НПП 1 1
Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 5 1
Мосгормаш ДТ - Детский технопарк 12 1
Наукоград - технопарк 17 1
Airbus Group 201 1
eBay Inc 1571 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 422 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 22
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2904 7
Правительство РФ 7010 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7518 6
Президент Российской Федерации 3007 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1257 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2081 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2395 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6899 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 68 2
МКС - Международная космическая станция 1388 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 51 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 780 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2604 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2065 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 164 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 1
Правительство Москвы 1492 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1406 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1056 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 543 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 226 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
Государственная жилищная инспекция 6 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 30 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 151 1
Администрация Курской области - Комитет цифрового развития и связи Курской области - Комитет по информатизации Курской области 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 955 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 169 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2168 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2224 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1738 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2622 9
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 94 8
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ВКС РФ Космодром Плесецк 200 8
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Microsoft Windows 10 11200 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 216 6
Linux OS 7434 5
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 5
Intel x86 - архитектура процессора 1267 5
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Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 294 4
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C++ - Язык программирования 431 3
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD 997 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 531 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 311 2
Гарда БД 28 2
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MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 25 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 165 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 52 2
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 70 2
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 182 2
Trend Micro TippingPoint - Intrusion Prevention System 39 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 12 2
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Путин Владимир 2459 5
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Четвертнев Илья 6 3
Мусабаев Талгат 17 3
Янкин Андрей 22 3
Стегайлов Владимир 3 2
Эчин Павел 2 2
Гольцов Александр 62 2
Чиндяскин Дмитрий 9 2
Баранова Екатерина 8 2
Заикин Андрей 20 2
Моисеев Николай 5 2
Фортунатов Сергей 2 2
Нестеров Владимир 19 2
Кабанов Владимир 174 2
Евтушенко Олег 125 2
Губанов Андрей 17 2
Гуцериев Михаил 109 2
Трушкин Константин 49 2
Петров Дмитрий 40 2
Чугунов Евгений 7 2
Поповкин Владимир 21 2
Перминов Анатолий 125 2
Сыкулев Андрей 67 1
Спиридонов Дмитрий 25 1
Сотин Денис 106 1
Проскура Дмитрий 28 1
Степин Андрей 3 1
Оганесян Артак 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 101200 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31749 22
Казахстан - Республика 4360 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44314 14
Земля - планета Солнечной системы 6897 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12226 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5043 8
Южная Корея - Республика 3835 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1831 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12406 5
Луна 1170 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11897 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 880 4
Казахстан - Нур-Султан - Астана 327 4
Солнечная система 2160 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 302 4
Европа 9804 4
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад 98 3
Россия - СФО - Иркутская область 793 3
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Германия - Федеративная Республика 8220 3
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Япония 9482 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12407 3
Израиль 1705 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 359 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10786 2
Чехия - Прага 184 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 919 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 997 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 169 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 603 2
Россия - ПФО - Казань 1914 2
Европа Восточная 2891 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 651 2
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 245 2
Казахстан - Алматы 477 2
Россия - ДФО - Амурская область 494 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2524 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5799 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1888 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1348 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2087 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 76 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 175 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 245 3
Банковский сектор экономики 1102 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 2
Федеральное законодательство 1067 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1360 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5115 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1125 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4172 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 69 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 389 1
Абонентская база 874 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 486 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 91 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 62 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 164 1
Человеческий фактор 465 1
МТР - Материально-технические ресурсы 38 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 763 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 89 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 506 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 426 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1603 1
Образование в России 1571 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 118 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 11
CNews RND - R&D.CNews 2111 4
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 558 2
Associated Press 1972 2
Space Daily 528 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
Reddit 216 1
TAdviser - Центр выбора технологий 230 1
Коммерсантъ - Издательский дом 817 1
CNews - ZOOM.CNews 1394 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Internet.com 108 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 618 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 30 4
IDC - International Data Corporation 4563 3
Gartner 3264 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 2
CNews Fast рейтинг 35 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 69 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 45 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 17 8
РАН - Российская академия наук 1266 5
ОИВТ РАН - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 6 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 107 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 205 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 79 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 108 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 42 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 10 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 293 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 347 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 22 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 57 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Права потребителей и качество обслуживания 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 1
Angara Cybersecurity Challenge 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
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