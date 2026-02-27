Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп

Ракетный двигатель для ракеты‑носителя «Ангара» напечатали на 3D-принтере Модификация ракетного двигателя Российские инженеры напечатали ракетный двигатель для модернизированной ракеты‑носителя «Ангара», пишут «Ведомости». Успешные испытания знаменуют начало масштабного внедрения аддитивных технологий как в двигатели, так и в продукцию других предприятий отрасли. По словам представител

Ландшафт угроз глазами пентестеров Angara Security: итоги 2025 года Эксперты отдела анализа защищенности Angara Security проанализировали портфель проектов по тестированию на проникновение за 2025 г

Angara Security стала сервисным партнером Positive Technologies Компании Angara Security, российский ИБ-интегратор и сервис-провайдер в сфере информационной безопасно

«Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов е магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводились на DWDM-платформе нового поколения «Ангара» российского вендора «Т8». Длительный тест прошел без ошибок, что подтверждает готовность решения к коммерческим внедрениям. Ранее операторы связи использовали каналы 400G в основном на

Angara Security: аутсорсинг кибербезопасности. Итоги 2025 года тсорсинга вырос на 35% по сравнению с 2024 г. Эта динамика напрямую связана с растущей сложностью угроз и дефицитом кадров, который превысил 55 тыс. специалистов. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Ключевым драйвером роста, по мнению экспертов, стал сдвиг в мышлении клиентов ИБ-услуг. «Главным трендом я бы назвал смещение запросов заказчиков в сторону функциональной потре

Angara Security выводит направление разработки Blazar NAC в самостоятельный бизнес Компания Angara Security объявила о стратегическом решении выделить направление разработки продукта Bl

Angara MTDR: человек – слабое звено в киберзащите компаний ные или подобранные учетные данные, говорится в исследовании Angara MTDR. Исследование основано на расследованных инцидентах за 2024 г. – первое полугодие 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Angara MTDR — это сервисы для управления киберустойчивостью, в которых процессы и их эффективность определяют средства и меры защиты, а не наоборот. Предоставляет комплекс услу

Angara MTDR: фреймворк AdaptixC2 выходит на охоту в России В ходе расследования одного из компьютерных инцидентов исследователи Angara MTDR выявили инструмент AdaptixC2, который злоумышленники использовали для закрепления

Angara Security запустила сервис поставки данных о киберугрозах — Angara CTI Angara Security объявила о запуске Angara CTI (Cyber Threat Intelligence) — сервиса поставки данных (фидов) и действенной аналит

Angara Security запустила новое сервисное направление Angara MTDR Angara Security объявляет об изменениях в структуре компании. Создано новое направление Angara MTDR (Managed Threat Detection and Response), построенное на базе Angara SOC. О

Angara Security и «Вебмониторэкс» предложат компаниям защиту веб-приложений под ключ Российский ИБ-интегратор Angara Security и ИБ-вендор «Вебмониторэкс» объединяют экспертизу и технологии для прогрессив

Angara Security поможет финансовым организациям соблюсти новые требования ЦБ жных платформ. На уведомление о киберинциденте теперь дается 3 часа, на расследование — до 30 дней. Angara Security поможет участникам финансового рынка выполнить обновленные требования ЦБ. Об

Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры в условиях ограниченных бюджетов, а также острый дефицит ИБ-специалистов. Как ответ на эти вызовы, Angara Security предлагает заказчикам управляемые сервисы кибербезопасности, основанные на на

Angara Security обновила платформу для управления цифровым следом Angara ECHO Компания Angara Security объявляет о запуске новой версии платформы Angara ECHO — решения для к

Angara Security выпустила новую версию системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control Компания Angara Security объявила о выходе новой версии системы контроля доступа к сети Blazar Network

Angara Security подводит итоги 2024 г.: фокус на сервисы, экспертизу и адаптацию к новым вызовам Для Angara Security 2024 г. стал периодом подготовки к трансформации внутренней структуры и проце

Angara Security: жители новостроек оказались заложниками DDoS-атаки DDoS-атакой мощностью 65 Гбит/с и 6,33 млн пакетов в секунду. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. В результате атаки, помимо отсутствия интернета, в субботу, 22 марта 2025 г.

Angara Security: многие владельцы ИТ-систем не закрывают известные уязвимости годами По статистике сервиса Angara ASM, в 2024 г. у исследованных заказчиков была закрыта лишь каждая вторая выявленная у

Специалисты Angara SOC обнаружили критическую уязвимость в Telegram к аккаунту, эксплуатируя ошибку при работе с специальным API. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Схема, по которой могут работать злоумышленники, выглядит следующим образом:

Angara Security: DDoS-атаки стали ежедневной реальностью Эксперты Angara Security отмечают увеличение продолжительности и мощности атак типа «распределенный от

Angara SOC получила патент на атрибуцию угроз Эксперты по кибербезопасности Angara SOC Тимур Зиннятуллин, Виктория Варламова, Артем Грибков и Александр Носарев оформили

Angara Security: когда ожидать новых волн кибератак – прогноз на 2025 год ледует ожидать в феврале-марте, мае, июле-августе, ноябре и декабре. Такой прогноз сделали эксперты Angara SOC, опираясь на свой опыт и календарь. Об этом CNews сообщили представители Angara

Angara Security вошла в топ-3 крупнейших поставщиков сторонних ИТ-решений Компания Angara Security вошла в топ-3 рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-решений сторонней разработки

Angara Security: фрод по бонусным программам ормления товаров в рассрочку на аккаунты других пользователей. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Как злоумышленники получают доступ к легитимным аккаунтам Первый «вспомогате

Angara Security: мошенники маскируются под органы власти: как защититься компаниям и их клиентам файлы могут маскироваться под документы с расширением «.doc». Об этом CNews сообщили представители Angara Security. «В новой схеме мошенники часто используют тематику и логотипы Федеральной на

Безопасность в облаке: почему защита инфраструктуры становится ключевой задачей бизнеса? асность инфраструктуры. Подробнее о рисках и угрозах, а также об их преодолении рассказали эксперты Angara Security. Распространение таких сервисов связано как с уходом зарубежных игроков с рос

Angara Security зафиксировала новую волну мошенничества через QR-коды Эксперты компании Angara Security отмечают, что мошенники стали активно использовать QR-коды для кражи денег у

Алгоритм безопасности: эксперты Angara Security объяснили, что делать с зараженным приложением на своем смартфоне воляют вредоносным приложениям под видом легитимных проникнуть в устройства пользователей. Эксперты Angara Security объясняют, как снизить риск загрузки опасного ПО из сторов. Вредоносные прило

Angara Security: к 2027 г. прогнозируется двукратный объем рынка безопасной разработки ПО ым сегментом рынка кибербезопасности, поэтому в качестве участников исследования выступила компания Angara Security. Ее эксперты оценили влияние фактора кибератак на рынок и прокомментировали с

МТС разогнала LTE для отдыхающих на курорте «Ангара» в Иркутске МТС модернизировала сеть в Иркутске. После обновления скорость мобильного интернета на территории курорта «Ангара» увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели технические работы в районе многопрофильного курорта «Ангара», расположенного в центре Ирк

Angara Security представила топ ИТ-профессий в кибербезопасности: кто нужен, кого продолжат искать о используют в своих бизнес-процессах 90% российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. За четыре года в России в 1,5 раза увеличилось число сотрудников ИТ-отрасли

Angara Security воспитывает будущих кибергероев: в 2024 году компания продолжила развивать направление стажировок для начинающих специалистов Компания Angara Security расширяет программы стажировок для студентов в 2024 г. Количество стажеров ув

Эксперты Angara Security представили рекомендации по защите банковского сектора от DDoS-атак оэтапной DDoS-атаки заставляет финансовые организации постоянно работать над киберзащитой. Эксперты Angara Security предлагают рекомендации по защите от DDoS-атак с помощью усиления периметра.

Angara Security разработала ML-решение для повышения эффективности мониторинга в SOC-центрах так как создание и поддержание набора правил для всех известных процедур едва ли возможно. Компания Angara Security разработала решение на базе нейронной сети, которое интегрируется с SIEM-сист

Angara Security: покупка ответов на ЕГЭ и ОГЭ может обернуться хищением персональных данных под видом продажи ответов на ОГЭ и ЕГЭ на фишинговых сайтах собирают персональные данные. Аналитики Angara Security проанализировали подобные домены и потенциальные угрозы для пользователей. В

В России запущена система ИБ-аналитики, обученная на базе данных ФСТЭК Понять тип атаки заранее Российская ИБ-компания Angara Security представила платформу для автоматического определения статистически наиболее

Angara Security и облачный провайдер «Нубес» стали партнерами в сфере киберкриминалистики Компании «Нубес» и Angara Security подписали соглашение о сотрудничестве в области расследований киберпреступлен

Angara Security: злоумышленники стали использовать финансовые сервисы для нелегальных p2p-операций спользовать для альтернативных нелегальных операций электронные кошельки Ozon. По данным аналитиков Angara Security, число сообщений о покупке и продаже верифицированных электронных кошельков м

Angara Security: в Рунете увеличилось число «двойников» онлайн-касс культурного досуга Эксперты Angara Security зафиксировали рост числа фишинговых сайтов, которые содержат в доменном имени