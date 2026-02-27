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Angara Security Angara Technologies Group Ангара Технолоджиз Груп АТ Груп
Angara Security — группа компаний, предоставляющая услуг в области информационной безопасности, включая системную интеграцию и поставки ПО, ИТ-аудит и консалтинг, тесты на проникновение — всего более 20 видов услуг.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 9 226 766 ₽*
СОБЫТИЯ
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|27.02.2026
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Ракетный двигатель для ракеты‑носителя «Ангара» напечатали на 3D-принтере
Модификация ракетного двигателя Российские инженеры напечатали ракетный двигатель для модернизированной ракеты‑носителя «Ангара», пишут «Ведомости». Успешные испытания знаменуют начало масштабного внедрения аддитивных технологий как в двигатели, так и в продукцию других предприятий отрасли. По словам представител
|20.02.2026
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Ландшафт угроз глазами пентестеров Angara Security: итоги 2025 года
Эксперты отдела анализа защищенности Angara Security проанализировали портфель проектов по тестированию на проникновение за 2025 г
|17.02.2026
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Angara Security стала сервисным партнером Positive Technologies
Компании Angara Security, российский ИБ-интегратор и сервис-провайдер в сфере информационной безопасно
|25.12.2025
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«Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов
е магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводились на DWDM-платформе нового поколения «Ангара» российского вендора «Т8». Длительный тест прошел без ошибок, что подтверждает готовность решения к коммерческим внедрениям. Ранее операторы связи использовали каналы 400G в основном на
|24.12.2025
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Angara Security: аутсорсинг кибербезопасности. Итоги 2025 года
тсорсинга вырос на 35% по сравнению с 2024 г. Эта динамика напрямую связана с растущей сложностью угроз и дефицитом кадров, который превысил 55 тыс. специалистов. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Ключевым драйвером роста, по мнению экспертов, стал сдвиг в мышлении клиентов ИБ-услуг. «Главным трендом я бы назвал смещение запросов заказчиков в сторону функциональной потре
|18.12.2025
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Angara Security выводит направление разработки Blazar NAC в самостоятельный бизнес
Компания Angara Security объявила о стратегическом решении выделить направление разработки продукта Bl
|15.12.2025
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Angara MTDR: человек – слабое звено в киберзащите компаний
ные или подобранные учетные данные, говорится в исследовании Angara MTDR. Исследование основано на расследованных инцидентах за 2024 г. – первое полугодие 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Angara MTDR — это сервисы для управления киберустойчивостью, в которых процессы и их эффективность определяют средства и меры защиты, а не наоборот. Предоставляет комплекс услу
|31.10.2025
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Angara MTDR: фреймворк AdaptixC2 выходит на охоту в России
В ходе расследования одного из компьютерных инцидентов исследователи Angara MTDR выявили инструмент AdaptixC2, который злоумышленники использовали для закрепления
|23.10.2025
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Angara Security запустила сервис поставки данных о киберугрозах — Angara CTI
Angara Security объявила о запуске Angara CTI (Cyber Threat Intelligence) — сервиса поставки данных (фидов) и действенной аналит
|11.09.2025
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Angara Security запустила новое сервисное направление Angara MTDR
Angara Security объявляет об изменениях в структуре компании. Создано новое направление Angara MTDR (Managed Threat Detection and Response), построенное на базе Angara SOC. О
|20.08.2025
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Angara Security и «Вебмониторэкс» предложат компаниям защиту веб-приложений под ключ
Российский ИБ-интегратор Angara Security и ИБ-вендор «Вебмониторэкс» объединяют экспертизу и технологии для прогрессив
|15.07.2025
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Angara Security поможет финансовым организациям соблюсти новые требования ЦБ
жных платформ. На уведомление о киберинциденте теперь дается 3 часа, на расследование — до 30 дней. Angara Security поможет участникам финансового рынка выполнить обновленные требования ЦБ. Об
|03.07.2025
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Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры
в условиях ограниченных бюджетов, а также острый дефицит ИБ-специалистов. Как ответ на эти вызовы, Angara Security предлагает заказчикам управляемые сервисы кибербезопасности, основанные на на
|10.06.2025
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Angara Security обновила платформу для управления цифровым следом Angara ECHO
Компания Angara Security объявляет о запуске новой версии платформы Angara ECHO — решения для к
|12.05.2025
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Angara Security выпустила новую версию системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control
Компания Angara Security объявила о выходе новой версии системы контроля доступа к сети Blazar Network
|25.04.2025
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Angara Security подводит итоги 2024 г.: фокус на сервисы, экспертизу и адаптацию к новым вызовам
Для Angara Security 2024 г. стал периодом подготовки к трансформации внутренней структуры и проце
|24.03.2025
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Angara Security: жители новостроек оказались заложниками DDoS-атаки
DDoS-атакой мощностью 65 Гбит/с и 6,33 млн пакетов в секунду. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. В результате атаки, помимо отсутствия интернета, в субботу, 22 марта 2025 г.
|06.03.2025
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Angara Security: многие владельцы ИТ-систем не закрывают известные уязвимости годами
По статистике сервиса Angara ASM, в 2024 г. у исследованных заказчиков была закрыта лишь каждая вторая выявленная у
|03.03.2025
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Специалисты Angara SOC обнаружили критическую уязвимость в Telegram
к аккаунту, эксплуатируя ошибку при работе с специальным API. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Схема, по которой могут работать злоумышленники, выглядит следующим образом:
|05.02.2025
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Angara Security: DDoS-атаки стали ежедневной реальностью
Эксперты Angara Security отмечают увеличение продолжительности и мощности атак типа «распределенный от
|31.01.2025
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Angara SOC получила патент на атрибуцию угроз
Эксперты по кибербезопасности Angara SOC Тимур Зиннятуллин, Виктория Варламова, Артем Грибков и Александр Носарев оформили
|23.01.2025
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Angara Security: когда ожидать новых волн кибератак – прогноз на 2025 год
ледует ожидать в феврале-марте, мае, июле-августе, ноябре и декабре. Такой прогноз сделали эксперты Angara SOC, опираясь на свой опыт и календарь. Об этом CNews сообщили представители Angara
|27.12.2024
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Angara Security вошла в топ-3 крупнейших поставщиков сторонних ИТ-решений
Компания Angara Security вошла в топ-3 рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-решений сторонней разработки
|26.12.2024
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Angara Security: фрод по бонусным программам
ормления товаров в рассрочку на аккаунты других пользователей. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Как злоумышленники получают доступ к легитимным аккаунтам Первый «вспомогате
|23.12.2024
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Angara Security: мошенники маскируются под органы власти: как защититься компаниям и их клиентам
файлы могут маскироваться под документы с расширением «.doc». Об этом CNews сообщили представители Angara Security. «В новой схеме мошенники часто используют тематику и логотипы Федеральной на
|19.12.2024
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Безопасность в облаке: почему защита инфраструктуры становится ключевой задачей бизнеса?
асность инфраструктуры. Подробнее о рисках и угрозах, а также об их преодолении рассказали эксперты Angara Security. Распространение таких сервисов связано как с уходом зарубежных игроков с рос
|13.11.2024
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Angara Security зафиксировала новую волну мошенничества через QR-коды
Эксперты компании Angara Security отмечают, что мошенники стали активно использовать QR-коды для кражи денег у
|24.10.2024
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Алгоритм безопасности: эксперты Angara Security объяснили, что делать с зараженным приложением на своем смартфоне
воляют вредоносным приложениям под видом легитимных проникнуть в устройства пользователей. Эксперты Angara Security объясняют, как снизить риск загрузки опасного ПО из сторов. Вредоносные прило
|27.09.2024
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Angara Security: к 2027 г. прогнозируется двукратный объем рынка безопасной разработки ПО
ым сегментом рынка кибербезопасности, поэтому в качестве участников исследования выступила компания Angara Security. Ее эксперты оценили влияние фактора кибератак на рынок и прокомментировали с
|22.08.2024
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МТС разогнала LTE для отдыхающих на курорте «Ангара» в Иркутске
МТС модернизировала сеть в Иркутске. После обновления скорость мобильного интернета на территории курорта «Ангара» увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели технические работы в районе многопрофильного курорта «Ангара», расположенного в центре Ирк
|14.08.2024
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Angara Security представила топ ИТ-профессий в кибербезопасности: кто нужен, кого продолжат искать
о используют в своих бизнес-процессах 90% российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. За четыре года в России в 1,5 раза увеличилось число сотрудников ИТ-отрасли
|01.08.2024
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Angara Security воспитывает будущих кибергероев: в 2024 году компания продолжила развивать направление стажировок для начинающих специалистов
Компания Angara Security расширяет программы стажировок для студентов в 2024 г. Количество стажеров ув
|26.07.2024
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Эксперты Angara Security представили рекомендации по защите банковского сектора от DDoS-атак
оэтапной DDoS-атаки заставляет финансовые организации постоянно работать над киберзащитой. Эксперты Angara Security предлагают рекомендации по защите от DDoS-атак с помощью усиления периметра.
|20.06.2024
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Angara Security разработала ML-решение для повышения эффективности мониторинга в SOC-центрах
так как создание и поддержание набора правил для всех известных процедур едва ли возможно. Компания Angara Security разработала решение на базе нейронной сети, которое интегрируется с SIEM-сист
|31.05.2024
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Angara Security: покупка ответов на ЕГЭ и ОГЭ может обернуться хищением персональных данных
под видом продажи ответов на ОГЭ и ЕГЭ на фишинговых сайтах собирают персональные данные. Аналитики Angara Security проанализировали подобные домены и потенциальные угрозы для пользователей. В
|23.05.2024
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В России запущена система ИБ-аналитики, обученная на базе данных ФСТЭК
Понять тип атаки заранее Российская ИБ-компания Angara Security представила платформу для автоматического определения статистически наиболее
|15.05.2024
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Angara Security и облачный провайдер «Нубес» стали партнерами в сфере киберкриминалистики
Компании «Нубес» и Angara Security подписали соглашение о сотрудничестве в области расследований киберпреступлен
|14.05.2024
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Angara Security: злоумышленники стали использовать финансовые сервисы для нелегальных p2p-операций
спользовать для альтернативных нелегальных операций электронные кошельки Ozon. По данным аналитиков Angara Security, число сообщений о покупке и продаже верифицированных электронных кошельков м
|13.05.2024
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Angara Security: в Рунете увеличилось число «двойников» онлайн-касс культурного досуга
Эксперты Angara Security зафиксировали рост числа фишинговых сайтов, которые содержат в доменном имени
|22.04.2024
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Подтверждена совместимость решений AlterOS и ключевых носителей СКЗИ «MS_KEY K» – «Ангара»
Almi Partner и «НТЦ Альфа-Проект» подтвердили совместимость и корректность работы решений AlterOS со средствами криптографической защиты информации «MS_KEY K» – «Ангара». По данным аналитиков, количество атак на российские предприятия в 2023 г. выросло более чем на 10% в сравнении с 2022 г. Фокус активности киберпреступников не изменился — главным образ
Angara Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Шерстобитов Сергей 57 40
|Грибков Артем 15 12
|Зиннятуллин Тимур 10 10
|Пудов Дмитрий 47 9
|Четвертнев Илья 11 8
|Васильева Оксана 11 7
|Бодрик Александр 10 7
|Косарим Руслан 7 7
|Варламова Виктория 7 7
|Путин Владимир 3454 7
|Янкин Андрей 52 6
|Фрадков Михаил 161 6
|Хонин Александр 6 6
|Иванов Сергей 405 5
|Нестеров Владимир 31 5
|Хайретдинов Рустэм 95 5
|Перминов Анатолий 131 5
|Ахметов Даниал 48 5
|Антипова Лада 5 5
|Макаренко Андрей 10 4
|Gehman Harold - Геман Гарольд 10 4
|Дзейтов Руслан 5 4
|Бандалетов Денис 4 4
|Тулаганов Руслан 21 3
|Горелов Дмитрий 61 3
|Гольцов Александр 84 3
|Ефимов Петр 39 3
|Дворянский Александр 22 3
|Черных Александр 9 3
|Зотов Алексей 69 3
|Романченко Дмитрий 15 3
|Бакшинский Олег 15 3
|Назарбаев Нурсултан 85 3
|Сердюк Виктор 47 3
|Мусабаев Талгат 19 3
|Зимин Константин 102 3
|Сухов Михаил 5 3
|Ерохина Валентина 3 3
|Леокумович Никита 4 3
|Андрух Алина 3 3
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