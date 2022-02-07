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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Angara Security
Angara Technologies Group
Ангара Технолоджиз Груп
АТ Груп
Публикаций - 152, упоминаний - 239
Angara Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1738 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
|Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
|Шерстобитов Сергей 43 26
|Пудов Дмитрий 16 9
|Бодрик Александр 10 8
|Фрадков Михаил 159 5
|Путин Владимир 2459 5
|Иванов Сергей 356 5
|Ахметов Даниал 47 4
|Васильева Оксана 10 4
|Ефимов Петр 37 3
|Косарим Руслан 3 3
|Горелов Дмитрий 54 3
|Зиннятуллин Тимур 3 3
|Назарбаев Нурсултан 79 3
|Четвертнев Илья 6 3
|Мусабаев Талгат 17 3
|Янкин Андрей 22 3
|Стегайлов Владимир 3 2
|Эчин Павел 2 2
|Гольцов Александр 62 2
|Чиндяскин Дмитрий 9 2
|Баранова Екатерина 8 2
|Заикин Андрей 20 2
|Моисеев Николай 5 2
|Фортунатов Сергей 2 2
|Нестеров Владимир 19 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Губанов Андрей 17 2
|Гуцериев Михаил 109 2
|Трушкин Константин 49 2
|Петров Дмитрий 40 2
|Чугунов Евгений 7 2
|Поповкин Владимир 21 2
|Перминов Анатолий 125 2
|Сыкулев Андрей 67 1
|Спиридонов Дмитрий 25 1
|Сотин Денис 106 1
|Проскура Дмитрий 28 1
|Степин Андрей 3 1
|Оганесян Артак 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru