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Angara Security Angara Technologies Group Ангара Технолоджиз Груп АТ Груп

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп

Angara Security — группа компаний, предоставляющая  услуг в области информационной безопасности, включая системную интеграцию и поставки ПО, ИТ-аудит и консалтинг, тесты на проникновение — всего более 20 видов услуг.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 9 226 766 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 9 226 766 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 8 390 040 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 836 726 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.02.2026 Ракетный двигатель для ракеты‑носителя «Ангара» напечатали на 3D-принтере

Модификация ракетного двигателя Российские инженеры напечатали ракетный двигатель для модернизированной ракеты‑носителя «Ангара», пишут «Ведомости». Успешные испытания знаменуют начало масштабного внедрения аддитивных технологий как в двигатели, так и в продукцию других предприятий отрасли. По словам представител
20.02.2026 Ландшафт угроз глазами пентестеров Angara Security: итоги 2025 года

Эксперты отдела анализа защищенности Angara Security проанализировали портфель проектов по тестированию на проникновение за 2025 г
17.02.2026 Angara Security стала сервисным партнером Positive Technologies

Компании Angara Security, российский ИБ-интегратор и сервис-провайдер в сфере информационной безопасно
25.12.2025 «Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов

е магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводились на DWDM-платформе нового поколения «Ангара» российского вендора «Т8». Длительный тест прошел без ошибок, что подтверждает готовность решения к коммерческим внедрениям. Ранее операторы связи использовали каналы 400G в основном на

24.12.2025 Angara Security: аутсорсинг кибербезопасности. Итоги 2025 года

тсорсинга вырос на 35% по сравнению с 2024 г. Эта динамика напрямую связана с растущей сложностью угроз и дефицитом кадров, который превысил 55 тыс. специалистов. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Ключевым драйвером роста, по мнению экспертов, стал сдвиг в мышлении клиентов ИБ-услуг. «Главным трендом я бы назвал смещение запросов заказчиков в сторону функциональной потре
18.12.2025 Angara Security выводит направление разработки Blazar NAC в самостоятельный бизнес

Компания Angara Security объявила о стратегическом решении выделить направление разработки продукта Bl
15.12.2025 Angara MTDR: человек – слабое звено в киберзащите компаний

ные или подобранные учетные данные, говорится в исследовании Angara MTDR. Исследование основано на расследованных инцидентах за 2024 г. – первое полугодие 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Angara MTDR — это сервисы для управления киберустойчивостью, в которых процессы и их эффективность определяют средства и меры защиты, а не наоборот. Предоставляет комплекс услу
31.10.2025 Angara MTDR: фреймворк AdaptixC2 выходит на охоту в России

В ходе расследования одного из компьютерных инцидентов исследователи Angara MTDR выявили инструмент AdaptixC2, который злоумышленники использовали для закрепления
23.10.2025 Angara Security запустила сервис поставки данных о киберугрозах — Angara CTI

Angara Security объявила о запуске Angara CTI (Cyber Threat Intelligence) — сервиса поставки данных (фидов) и действенной аналит
11.09.2025 Angara Security запустила новое сервисное направление Angara MTDR

Angara Security объявляет об изменениях в структуре компании. Создано новое направление Angara MTDR (Managed Threat Detection and Response), построенное на базе Angara SOC. О
20.08.2025 Angara Security и «Вебмониторэкс» предложат компаниям защиту веб-приложений под ключ

Российский ИБ-интегратор Angara Security и ИБ-вендор «Вебмониторэкс» объединяют экспертизу и технологии для прогрессив
15.07.2025 Angara Security поможет финансовым организациям соблюсти новые требования ЦБ

жных платформ. На уведомление о киберинциденте теперь дается 3 часа, на расследование — до 30 дней. Angara Security поможет участникам финансового рынка выполнить обновленные требования ЦБ. Об

03.07.2025 Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры

в условиях ограниченных бюджетов, а также острый дефицит ИБ-специалистов. Как ответ на эти вызовы, Angara Security предлагает заказчикам управляемые сервисы кибербезопасности, основанные на на
10.06.2025 Angara Security обновила платформу для управления цифровым следом Angara ECHO

Компания Angara Security объявляет о запуске новой версии платформы Angara ECHO — решения для к
12.05.2025 Angara Security выпустила новую версию системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control

Компания Angara Security объявила о выходе новой версии системы контроля доступа к сети Blazar Network
25.04.2025 Angara Security подводит итоги 2024 г.: фокус на сервисы, экспертизу и адаптацию к новым вызовам

Для Angara Security 2024 г. стал периодом подготовки к трансформации внутренней структуры и проце
24.03.2025 Angara Security: жители новостроек оказались заложниками DDoS-атаки

DDoS-атакой мощностью 65 Гбит/с и 6,33 млн пакетов в секунду. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. В результате атаки, помимо отсутствия интернета, в субботу, 22 марта 2025 г.
06.03.2025 Angara Security: многие владельцы ИТ-систем не закрывают известные уязвимости годами

По статистике сервиса Angara ASM, в 2024 г. у исследованных заказчиков была закрыта лишь каждая вторая выявленная у
03.03.2025 Специалисты Angara SOC обнаружили критическую уязвимость в Telegram

к аккаунту, эксплуатируя ошибку при работе с специальным API. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Схема, по которой могут работать злоумышленники, выглядит следующим образом:
05.02.2025 Angara Security: DDoS-атаки стали ежедневной реальностью

Эксперты Angara Security отмечают увеличение продолжительности и мощности атак типа «распределенный от
31.01.2025 Angara SOC получила патент на атрибуцию угроз

Эксперты по кибербезопасности Angara SOC Тимур Зиннятуллин, Виктория Варламова, Артем Грибков и Александр Носарев оформили

23.01.2025 Angara Security: когда ожидать новых волн кибератак – прогноз на 2025 год

ледует ожидать в феврале-марте, мае, июле-августе, ноябре и декабре. Такой прогноз сделали эксперты Angara SOC, опираясь на свой опыт и календарь. Об этом CNews сообщили представители Angara
27.12.2024 Angara Security вошла в топ-3 крупнейших поставщиков сторонних ИТ-решений

Компания Angara Security вошла в топ-3 рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-решений сторонней разработки
26.12.2024 Angara Security: фрод по бонусным программам

ормления товаров в рассрочку на аккаунты других пользователей. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. Как злоумышленники получают доступ к легитимным аккаунтам Первый «вспомогате
23.12.2024 Angara Security: мошенники маскируются под органы власти: как защититься компаниям и их клиентам

файлы могут маскироваться под документы с расширением «.doc». Об этом CNews сообщили представители Angara Security. «В новой схеме мошенники часто используют тематику и логотипы Федеральной на
19.12.2024 Безопасность в облаке: почему защита инфраструктуры становится ключевой задачей бизнеса?

асность инфраструктуры. Подробнее о рисках и угрозах, а также об их преодолении рассказали эксперты Angara Security. Распространение таких сервисов связано как с уходом зарубежных игроков с рос
13.11.2024 Angara Security зафиксировала новую волну мошенничества через QR-коды

Эксперты компании Angara Security отмечают, что мошенники стали активно использовать QR-коды для кражи денег у

24.10.2024 Алгоритм безопасности: эксперты Angara Security объяснили, что делать с зараженным приложением на своем смартфоне

воляют вредоносным приложениям под видом легитимных проникнуть в устройства пользователей. Эксперты Angara Security объясняют, как снизить риск загрузки опасного ПО из сторов. Вредоносные прило
27.09.2024 Angara Security: к 2027 г. прогнозируется двукратный объем рынка безопасной разработки ПО

ым сегментом рынка кибербезопасности, поэтому в качестве участников исследования выступила компания Angara Security. Ее эксперты оценили влияние фактора кибератак на рынок и прокомментировали с
22.08.2024 МТС разогнала LTE для отдыхающих на курорте «Ангара» в Иркутске

МТС модернизировала сеть в Иркутске. После обновления скорость мобильного интернета на территории курорта «Ангара» увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели технические работы в районе многопрофильного курорта «Ангара», расположенного в центре Ирк
14.08.2024 Angara Security представила топ ИТ-профессий в кибербезопасности: кто нужен, кого продолжат искать

о используют в своих бизнес-процессах 90% российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. За четыре года в России в 1,5 раза увеличилось число сотрудников ИТ-отрасли

01.08.2024 Angara Security воспитывает будущих кибергероев: в 2024 году компания продолжила развивать направление стажировок для начинающих специалистов

Компания Angara Security расширяет программы стажировок для студентов в 2024 г. Количество стажеров ув
26.07.2024 Эксперты Angara Security представили рекомендации по защите банковского сектора от DDoS-атак

оэтапной DDoS-атаки заставляет финансовые организации постоянно работать над киберзащитой. Эксперты Angara Security предлагают рекомендации по защите от DDoS-атак с помощью усиления периметра.

20.06.2024 Angara Security разработала ML-решение для повышения эффективности мониторинга в SOC-центрах

так как создание и поддержание набора правил для всех известных процедур едва ли возможно. Компания Angara Security разработала решение на базе нейронной сети, которое интегрируется с SIEM-сист
31.05.2024 Angara Security: покупка ответов на ЕГЭ и ОГЭ может обернуться хищением персональных данных

под видом продажи ответов на ОГЭ и ЕГЭ на фишинговых сайтах собирают персональные данные. Аналитики Angara Security проанализировали подобные домены и потенциальные угрозы для пользователей. В

23.05.2024 В России запущена система ИБ-аналитики, обученная на базе данных ФСТЭК

Понять тип атаки заранее Российская ИБ-компания Angara Security представила платформу для автоматического определения статистически наиболее

15.05.2024 Angara Security и облачный провайдер «Нубес» стали партнерами в сфере киберкриминалистики

Компании «Нубес» и Angara Security подписали соглашение о сотрудничестве в области расследований киберпреступлен
14.05.2024 Angara Security: злоумышленники стали использовать финансовые сервисы для нелегальных p2p-операций

спользовать для альтернативных нелегальных операций электронные кошельки Ozon. По данным аналитиков Angara Security, число сообщений о покупке и продаже верифицированных электронных кошельков м
13.05.2024 Angara Security: в Рунете увеличилось число «двойников» онлайн-касс культурного досуга

Эксперты Angara Security зафиксировали рост числа фишинговых сайтов, которые содержат в доменном имени
22.04.2024 Подтверждена совместимость решений AlterOS и ключевых носителей СКЗИ «MS_KEY K» – «Ангара»

Almi Partner и «НТЦ Альфа-Проект» подтвердили совместимость и корректность работы решений AlterOS со средствами криптографической защиты информации «MS_KEY K» – «Ангара». По данным аналитиков, количество атак на российские предприятия в 2023 г. выросло более чем на 10% в сравнении с 2022 г. Фокус активности киберпреступников не изменился — главным образ

Публикаций - 354, упоминаний - 520

Angara Security и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 34
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 29 24
Ростелеком 10948 23
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 23
Softline - Софтлайн 3743 20
Telegram Group 2940 20
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 19
Информзащита 941 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
Код Безопасности 812 16
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 14
Intel Corporation 12811 13
ИКС 538 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Крок - Croc 1964 10
Google LLC 12688 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 9
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
9594 9
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 8
InnoSTage - Инностейдж 220 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 8
Yandex - Яндекс 9216 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 8
Cisco Systems 5372 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 7
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 7
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 6
Газинформсервис - ГИС 496 6
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
Microsoft Corporation 25775 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Kari - Кари - сеть магазинов 75 3
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Lockheed Martin 777 3
ILS - International Launch Services 61 3
НИИхиммаш - Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения 3 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Альфа-Банк 1979 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Boeing 1031 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
ADG Group - АДГ 12 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 2
Space Transport 9 2
Роскосмос - КБХА - Конструкторское бюро химавтоматики 7 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 8
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 184
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 91
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 87
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 74
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 53
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 44
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 40
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 36
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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