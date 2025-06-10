Angara Security обновила платформу для управления цифровым следом Angara ECHO

Компания Angara Security объявляет о запуске новой версии платформы Angara ECHO — решения для комплексного управления цифровым следом и обеспечения киберустойчивости организаций. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Angara ECHO — это платформа, которая автоматизировано мониторит и анализирует информацию как в индексируемых, так и в неиндексируемых источниках. Платформа реализует превентивные меры, позволяя организациям своевременно реагировать на угрозы и минимизировать риски, связанные с цифровым следом.

Мониторинг осуществляется по четырем параметрам: домены, наименование юридического лица, бренд, ключевое лицо (сотрудники компании).

Система оперативно выявляет: утечки данных и доступные секреты (логины, пароли, ключи доступа), которые могут использовать злоумышленники; упоминания в Telegram и на GitHub; фишинговые и мошеннические ресурсы, дезинформацию; резюме сотрудников.

Тариф Премиум Angara ECHO включает мониторинг: готовящихся кибератак и предложений о продаже данных; публикаций документов, а также чувствительных данных компании; медиа-атак и информационного фона; распространения контрафакта; опубликованных веб-ресурсов.

На главной странице платформы доступна бесплатная поисковая строка для проверки электронной почты на компрометацию с лимитом до 100 запросов в сутки. Там же пользователи найдут подборку актуальных новостей в области информационной безопасности.

Доступ к Angara ECHO открыт по прямой ссылке echo.angarasecurity.ru. В новой версии Angara ECHO реализованы важные улучшения в интерфейсе и функционале: введены новые роли пользователей — главный и обычный; новые пользователи организации сразу видят историю мониторинга; добавлена возможность выгрузки результатов мониторинга в формате CSV.

Кроме того, обновлены процессы регистрации и авторизации: введено ограничение на ввод неправильного кода подтверждения (не более трех попыток); в случае проблем с определением организации или почтового домена, система автоматически уведомляет службу поддержки для оперативного контакта.

Продукт будет полезен как компаниям, так и физическим лицам. Он поможет каждому человеку понять, что критичного есть о нем в сети, чтобы оценить риски неправомерного завладения этой информацией. Этим человеком может быть как владелец бизнеса или сотрудник ИБ-подразделения, так и простые граждане. С Angara ECHO регулярный мониторинг доступной информации в интернете позволит любому пользователю своевременно реагировать на угрозы и снижать риски нанесения ущерба.

С помощью Angara ECHO можно автоматизировать процессы регулярного мониторинга цифрового следа, что заметно разгружает ИБ-сотрудников любой компании. Делегировав типовые задачи, специалисты смогут освободить время для более приоритетных дел, требующих более высокой квалификации.

«Первый релиз Angara ECHO состоялся в октябре 2024 г. С тех пор платформа и состав услуги претерпели заметные изменения. С услугой Angara ECHO возможны поиск объявлений о покупке данных компании, инвентаризация веб-ресурсов и поиск продажи продукции компании на сторонних ресурсах. Целый ряд функций связан с анализом информационного фона — поиск негативных отзывов, комментариев и других публикаций о компании и ключевых лицах. И главное отличие Angara ECHO — функционал для мониторинга утечек по номеру телефона и e-mail доступен для физических лиц», — сказала Виктория Варламова, руководитель отдела защиты бренда Angara Security.