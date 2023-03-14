Индексная книга CNews*
Кибербезопасность Фишинг Phishing Фишинговые электронные письма Мошенничество с электронной почтой Business email compromise, BEC invoice fraud Компрометация деловой электронной переписки
Публикаций - 863, упоминаний - 1056
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дягилев Василий 84 18
|Мельникова Анастасия 257 14
|Зайцев Михаил 190 12
|Дрюков Владимир 35 9
|Волков Дмитрий 53 9
|Водясов Алексей 172 8
|Демидова Надежда 11 8
|Бусаргин Андрей 26 8
|Калинин Александр 138 8
|Сидорина Татьяна 11 8
|Щербакова Татьяна 13 7
|Земков Сергей 157 7
|Голованов Сергей 44 7
|Сачков Илья 111 7
|Наместникова Мария 21 7
|Ляпунов Игорь 87 7
|Волошин Евгений 36 6
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 6
|Родионов Михаил 46 6
|Гудкова Дарья 11 6
|Каргалев Ярослав 13 6
|Гвоздев Дмитрий 107 5
|Наместников Юрий 40 5
|Мурашов Николай 10 5
|Свистунова Ольга 7 5
|Дуров Павел 253 5
|Кирюхин Дмитрий 86 5
|Новиков Алексей 46 4
|Иванов Антон 51 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 256 4
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 4
|Касперская Наталья 275 4
|Шилак Ксения 28 4
|Чугунов Никита 67 4
|Мансур Ахмед 7 4
|Лукацкий Алексей 100 3
|Зуев Илья 7 3
|Бенгин Владимир 29 3
|Круглов Кирилл 9 3
|Колесников Андрей 84 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.