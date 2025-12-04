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Кибербезопасность Фишинг Phishing Фишинговые электронные письма Мошенничество с электронной почтой Business email compromise, BEC invoice fraud Компрометация деловой электронной переписки

Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки

Фишинговые сайты и фейковые приложения, как правило, используются злоумышленниками для сбора данных о людях и последующего хищения денег, а также для заражения устройств вирусами с целью взлома аккаунтов, шантажа и других целей. Мошенники распространяют ссылки на поддельные ресурсы с помощью спам-рассылок по почте, в мессенджерах, а фейковые приложения — через магазины приложений.

СОБЫТИЯ

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04.12.2025 «Подарок» от злоумышленников: перед Новым годом сотрудники российских компаний получают фишинговые письма на тему премий

истеме информационной безопасности организаций, поэтому атаки на компании часто начинаются именно с фишинговых рассылок. Злоумышленники внимательно следят за информационной повесткой и стараютс
24.11.2025 Выявлены самые распространенные фишинговые схемы перед началом «Черной пятницы»

х популярных распродаж в стране. По данным аналитиков компании, с 1 по 15 ноября 2025 г. количество фишинговых писем, рассылаемых киберпреступниками, выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичн
13.11.2025 От «расчета премий» до «задолженностей»: на какие «фишинговые» письма попадаются сотрудники

ишли специалисты «МегаФона» и «Лаборатории Касперского» по итогам совместного анализа тренировочных фишинговых рассылок. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В рамках анализа экспер
05.11.2025 В Solar 4Rays выявили новую фишинговую атаку на госсектор

сточноазиатской группировки Erudite Mogwai на одно из госведомств. Хакеры рассылали его сотрудникам фишинговые письма от имени подрядчика с требованием проверить корпоративные информационные ре
24.10.2025 В даркнете зафиксированы признаки готовящихся массовых фишинговых атак

Эксперты компании «ЕСА Про» зафиксировали в даркнете рост спроса на решения для HLR-проверок и массового «пробива» контактов через СБП – это ранние признаки готовящихся массовых фишинговых и SMS-атак. Об этом CNews сообщили представители «ЕСА Про». Перед рассылками и фишинговыми операциями мошенники проверяют номера телефонов потенциальных жертв – чтобы отфильтровать н
24.10.2025 VK Workspace заблокировала более 400 млн спам- и мошеннических писем для защиты бизнеса

В III квартале 2025 г. VK Workspace заблокировала 421 млн спам- и фишинговых писем, направленных компаниям. Это помогло предотвратить кражу данных и заражение

22.10.2025 Больше трети россиян верит уловкам киберпреступников

са RED Security Awareness. С начала 2025 г. 7000 работников крупных компаний получили тренировочные фишинговые письма, которые имитировали реальные уловки киберпреступников. Эти рассылки помогл
17.10.2025 Достижения ИИ: Фишинговые кибератаки теперь удаются в 4,5 раза чаще и приносят в 50 раз больше прибыли

fense 2025 (отражает период с июля 2024 г. по июнь 2025 г.), подготовленного корпорацией Microsoft, фишинговые письма, сгенерированные при помощи ИИ, успешно убеждают получателя перейти по вред
15.10.2025 Отказ от доменов с названиями известных брендов и «фишинговые комбайны» – главные тренды в фишинге 2025 года

в мошенники все чаще используют домены, не имеющие сходства с именем копируемого бренда, применяют «фишинговые комбайны» для массовой генерации фишинговых страниц и переадресовывают пользовател
15.10.2025 Аналитика RED Security: 41% россиян верит уловкам киберпреступников

го помощью с начала года семи тысячам сотрудников крупных организаций были направлены тренировочные фишинговые рассылки, которые имитировали реальные методы и уловки киберпреступников. При этом
14.10.2025 ГК «Солар»: мошенники реализуют новую фишинговую схему, нацеленную на россиян

Центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар» обнаружил новый тип фишинговых сайтов, имитирующих страницы с видеоконференцией со специалистом Банка России. После перехода на сайты жертва рискует потерять как деньги, так и доступы к банковским приложениям и ак
26.09.2025 «Информзащита»: ИИ используется в 8 из 10 фишинговых атак

Во-первых, использование антифрод-систем с ИИ-модулями, которые позволяют автоматически определять фишинговые письма и удалять их. Во-вторых, реализация программ повышения осведомленности сотр
25.09.2025 Хактивисты BO Team атакуют российские организации новым бэкдором через фишинговые письма о ДМС

нии новой версией бэкдора BrockenDoor. Для получения первоначального доступа использовались целевые фишинговые письма: злоумышленники представлялись поставщиками услуг страхования и банковскими
17.09.2025 ComicForm, начало: аналитики F6 изучили фишинговые кампании новой киберпреступной группы

, биотехнологий, исследований и торговли, а также на белорусские и казахстанские организации. Через фишинговые письма злоумышленники распространяли стилер FormBook для кражи данных, а во вложен
02.09.2025 Ритейл обошел финансовый сектор по количеству фишинговых и скам-атак в 2025 году

ля на 3,5% превысила уровень 2024 г. и увеличилась до 57%. В 2025 г. мошенники стали реже создавать фишинговые и скам-ресурсы в мессенджерах. Если в первой половине 2024 г. на их долю приходило
13.08.2025 Positive Technologies: APT-группировки стали чаще использовать фишинг даже в сложных атаках

и российских организаций. В качестве первоначального вектора злоумышленники чаще всего использовали фишинговые письма, причем как в распространенных сценариях, так и в атаках нулевого дня. Эксп
24.07.2025 «Инфосистемы Джет» обнаружила фишинговую активность, направленную на мессенджер Max

«Инфосистемы Джет» предупредила о фишинговых схемах, нацеленных на пользователей мессенджера Max. Эксперты зафиксировали попытки мошенников получить несанкционированный доступ к учётным записям пользователей. Эксперты сервиса п
14.07.2025 Нехитрый прием позволяет использовать нейросеть Google для фишинговых атак

Отвлекаем внимание и... Несложный фокус со скрытыми инструкциями позволяет, по крайней мере, теоретически использовать Google Gemini for Workspace в фишинговых атаках. Как пояснил Марко Фигероа (Marco Figueroa), менеджер программ по поиску уязвимостей в генеративных ИИ в Mozilla, Gemini для Workspace может быть использован злоумышленниками

01.07.2025 Ядовитый шопинг: BI.Zone предупреждает о росте числа фишинговых сайтов под видом Poizon

d Protection: «Схемы с обманом на маркетплейсах и различных досках объявлений входят в топ-3 самых популярных среди злоумышленников. За 2024 год мы обнаружили более 20 тысяч мошеннических объявлений. Фишинговые сайты часто используют адреса, похожие на настоящие, но с незначительными изменениями. Всегда проверяйте URL на наличие лишних символов, ошибок в написании или подозрительных доменов
19.06.2025 Российский бизнес на платформе Сбербанка может бесплатно выявить фишинговые ресурсы

е применяют технологии искусственного интеллекта, который позволяет им массово создавать поддельные фишинговые ресурсы. Поэтому бизнесу важно обращать на это внимание, и мы прогнозируют ― в буд
18.06.2025 F6 запустила открытую платформу для борьбы с киберугрозами

Risk Protection) компании F6. Как отправить ссылку на подозрительный ресурс, переслать специалистам фишинговое письмо можно узнать на платформе «Антифишинг». К наиболее распространенным и актуа
26.05.2025 Paygine: мошенники будут пробовать обманные схемы с цифровым рублем в фишинговых платежных платформах

цифрового рубля Банка России. Эксперты компании Paygine считают, что ко времени реального запуска цифрового рубля мошенники могут подготовиться и внедрить сценарии махинаций с цифровой валютой через фишинговые платежные платформы. Об этом CNews сообщили представители Paygine. Внедрить фальшивый платежный шлюз в существующие платежные системы хакерам вряд ли под силу — официальные российски
23.05.2025 Positive Technologies: количество фишинговых атак выросло на треть за год

в 2024 г. были государственные учреждения (15%), промышленные предприятия (10%) и ИТ-компании (9%). Фишинговые атаки на организации могут привести к разным последствиям: краже конфиденциальной

14.05.2025 Кибермошенники активизировали фишинговые атаки на CRM малого и среднего бизнеса

этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис». Злоумышленники применяли персонализированные фишинговые письма, маскируя их под запросы на согласование документов или коммерческие предло
12.05.2025 «1С-Битрикс» предупреждает об угрозе потери корпоративных данных из-за целевых фишинговых атак на работников организаций

зовым правилам цифровой безопасности, дополнительно инструктировать новых работников, делать информационные рассылки с краткими легко запоминающимися памятками, позволяющими распознать и предупредить фишинговую атаку» — сказал Леонид Плетнев, бизнес-партнер по информационной безопасности «1С-Битрикс».
22.04.2025 Векторная атака: «Лаборатория Касперского» предупреждает о фишинговой схеме с использованием SVG-файлов

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили почтовые фишинговые рассылки, нацеленные на частных пользователей и компании, с вложениями в виде файл
31.03.2025 «Инфомзащита»: около 70% фишинговых ссылок размещаются на доверенных доменах

Злоумышленники используют запутывание кода доверенных доменов для размещения на них фишинговых страниц, чаще всего поддельных окон авторизации на том или ином ресурсе. По состоянию на март 2025 г. 67% таких фишинговых страниц расположены на доверенных доменах. Эксперты

27.03.2025 «МегаФон»: злоумышленники нацелились на сайты компаний для обмана российских пользователей

анных и средств россиян. Наиболее распространенными сценариями стали переадресация пользователей на фишинговые ресурсы и размещение поддельных страниц на официальных порталах компаний. Таковы р
12.03.2025 После 8 марта хакеры запустили новую фишинговую атаку, направленную на сотрудников российских компаний

ний, который используется злоумышленниками в настоящее время. Хакеры рассылают сотрудникам компаний фишинговые письма, предлагая посмотреть фотографии с корпоративов, которые были организованы

10.03.2025 BI.Zone: шпионская группировка Squid Werewolf рассылает заманчивые «предложения о работе»

а компьютере одного из сотрудников может находиться ценная информация, группировка отправила жертве фишинговое письмо с предложением рассмотреть вакансию в реальной промышленной организации. Ол
05.03.2025 F6: злоумышленники похищают аккаунты в Telegram ради звезд и NFT-подарков

ния фишинговых ресурсов злоумышленники используют веб-панели или Telegram-боты, в которых создаются фишинговые страницы различной тематики, в том числе зарекомендовавшие себя уловки: денежные п
10.02.2025 В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку

х запросов По информации Cloudflare, именно из-за человеческой ошибки и недостаточных средств проверки в ИТ-инструментах администрирования служба шлюза R2 была отключена в рамках планового устранения фишинговых ссылок на платформе. Плохая настройка защиты ИТ-систем Ключевой контроль на уровне системы, который привел к этому инциденту, заключался в том, как в Cloudflare идентифицируют внутре
10.02.2025 F.A.C.C.T. зафиксировала масштабную фишинговую атаку группы ТА558 на компании России, Белоруссии и ещё 110 стран мира

вна минимум с 2018 г. В 2024 г. аналитики F.A.C.C.T. Threat Intelligence зафиксировали более тысячи фишинговых рассылок вредоносного ПО, направленных на предприятия, госучреждения и банки в Рос
30.01.2025 Linx Cloud запустил сервис по обучению информационной безопасности из облака

анными и конфиденциальной информацией. Также сервис дает возможность компаниям имитировать рассылки фишинговых писем и вирусные вложения. В распоряжении заказчиков есть набор шаблонов фишинг
29.01.2025 Взломанный аккаунт Ozon во «ВКонтакте» разослал подписчикам вредоносную ссылку

стили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена. Фишинговые сообщения, отправленные пользователям, были удалены», - сообщили в пресс-службе Oz
29.01.2025 Силовики нейтрализовали 22 тысячи киберкриминальных ресурсов

вместе со своими партнерами из коммерческого сектора громили сетевую инфраструктуру, поддерживавшую фишинговые, вымогательские операции и кражу данных. «Из 30 тыс. подозрительных IP-адресов 76%
15.01.2025 F.A.C.C.T. обнаружила новые атаки проукраинских кибершпионов Sticky Werewolf

дприятия, которая произошла после новогодних праздников. На этот раз кибершпионы отправили фейковые фишинговые письма от имени Минпромторга России. Одно из таких писем вечером 13 января перехва
26.12.2024 F.A.C.C.T. назвал особые приметы опасных новогодних рассылок

для новых атак. В преддверии Нового года специалисты компании F.A.C.C.T. назвали признаки типичного фишингового письма. Вредоносная рассылка от киберпреступников обычно содержит вложение (доля

23.12.2024 Angara Security: мошенники маскируются под органы власти: как защититься компаниям и их клиентам

репутацию и устранять последствия взломов. Кроме финансовой выгоды, в новой схеме с помощью целевых фишинговых рассылок мошенники стремятся распространить вредоносное программное обеспечение. Э
25.11.2024 Более 50% фишинговых атак направлены на банковский сектор

ак в информационную систему интегрируют вредоносное ПО, которое загружается вместе с документами из фишинговых писем. Такие программы используются, например, для кражи данных, перехвата контрол

Публикаций - 1962, упоминаний - 2659

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 460
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 193
Microsoft Corporation 25775 191
Telegram Group 2940 165
Google LLC 12688 132
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 127
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 125
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 118
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 116
ESET - ESET Software 1161 83
Meta Platforms - Facebook 4621 63
Yandex - Яндекс 9215 61
Apple Inc 13154 57
Check Point Software Technologies 829 50
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 46
Информзащита 941 45
Dr.Web - Доктор Веб 1294 43
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 43
Ростелеком 10948 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
PayPal 671 39
МегаФон 10742 35
Microsoft Corporation - GitHub 1075 35
VK - Mail.ru Group 3602 34
Trend Micro 651 34
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 32
Fortinet 452 32
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 30
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 30
X Corp - Twitter 2938 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 27
Cisco Systems 5372 24
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 21
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 20
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 164 20
Adobe Systems 1597 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 40
eBay Inc 1640 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 14
Почта России ПАО 2370 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
Microsoft - LinkedIn 699 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 13
Visa International 1993 12
Альфа-Банк 1979 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 8
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 8
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 8
Резонанс НПП 407 7
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 7
Tesla Motors 461 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Bank of America - Банк Америки 271 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
Кибердом 43 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Walt Disney Company 647 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 5
Uber 357 5
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 104
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 79
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 67
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 53
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 48
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 38
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 26
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 23
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 11
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 29
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
ABA - Australian Banking Association - Австралийская банковская ассоциация 2 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1806
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 1345
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 852
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 695
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 498
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 480
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 420
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 393
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 391
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 387
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 381
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 381
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 352
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 351
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 348
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 326
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 318
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 258
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 252
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 248
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 247
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 237
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 221
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 214
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 198
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 196
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 190
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 950 184
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 175
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 175
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 160
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 157
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 157
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 148
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 146
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 145
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 142
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 450 139
Оповещение и уведомление - Notification 5943 138
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 135
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 328
Microsoft Windows 16882 232
Google Android 15243 141
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 103
Microsoft Office 4170 85
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 73
Linux OS 11533 70
Kaspersky Internet Security 497 63
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 59
Google Chrome - браузер 1701 55
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 54
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 52
Apple iOS 8583 52
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 49
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 49
JavaScript - JS - язык программирования 1425 49
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 49
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 93 47
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 47
Microsoft Outlook 1506 47
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 46
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 45
FreePik 1841 44
Mozilla Firefox - браузер 1951 43
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 43
Microsoft Windows PowerShell 250 40
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 38
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 36
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 36
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 35
Microsoft Office 365 1042 34
Google - Gmail 1021 34
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 31
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 28
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 28
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 28
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 28
Google YouTube - Видеохостинг 3002 27
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 27
OpenAI - ChatGPT 719 26
Скулкин Олег 80 41
Мельникова Анастасия 440 30
Зайцев Михаил 345 26
Вураско Александр 48 25
Кирюшкин Дмитрий 48 23
Свистунова Ольга 28 21
Дягилев Василий 84 20
Гончаров Станислав 37 16
Деденок Роман 27 16
Баулин Валерий 55 15
Павлов Никита 146 14
Егоров Евгений 40 13
Каргалев Ярослав 22 13
Царев Дмитрий 52 12
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Дрюков Владимир 51 11
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Хренов Сергей 47 10
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
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B2B International 50 6
Forrester Research 834 6
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
RiskIQ 9 2
Google Threat Analysis Group 18 2
Cybersecurity Ventures 11 2
AV-Comparatives 28 1
Harris Interactive 81 1
Terbium Labs 1 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Constella Intelligence 2 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Fortune Global 1000 51 1
Fortune Global 50 11 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 67
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 5
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 5
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 14 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Школа новых технологий 20 1
Информзащита Учебный центр 38 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 1
Центр американского английского 4 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
Pearson VUE 55 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 35
Международный женский день - 8 марта 418 22
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
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CyberCrimeCon 7 4
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
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iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Visa Global Service Quality Awards 2 1
Национальная банковская премия 2 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
LinuxWorld 52 1
День знаний - 1 сентября 42 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Cyber Polygon 7 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Kazan Digital Week 19 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Black Hat - Конференция 120 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Amazon Prime Day 7 1
Всероссийский цифровой диктант 14 1
Microsoft Inspire 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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