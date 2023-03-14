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Кибербезопасность Фишинг Phishing Фишинговые электронные письма Мошенничество с электронной почтой Business email compromise, BEC invoice fraud Компрометация деловой электронной переписки

Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки


14.03.2023 Фишеры стали меньше атаковать российских пользователей в доменной зоне .ru
03.03.2023 Число заблокированных Group-IB фишинговых сайтов в 2022 году выросло в два раза
18.02.2023 7 самых популярных фишинговых писем — отличаем с первого взгляда
21.12.2022 Хакеры завалили крупные репозитории СПО гигантским количеством фишинговых пакетов
05.12.2022 Positive Technologies: киберпреступники создают платформы для распространения наборов для фишинга
20.10.2022 «Сёрчинформ КИБ» научился распознавать фишинговые письма
08.07.2022 Исследование: треть сотрудников российских компаний попадаются на фишинговые письма про сложности с курьерской доставкой
06.07.2022 Более 5000 сайтов заражены и перенаправляют пользователей на фишинговые страницы
15.06.2022 Пожаловаться на фишинговые сайты можно будет на портале Госуслуг
06.06.2022 Минцифры запускает систему мониторинга фишинговых сайтов
30.05.2022 У браузера Chrome уровень защиты от фишинга около нуля. Миллиарды пользователей под угрозой кражи денег и данных
17.05.2022 Group-IB: мошенники используют фишинг с маскировкой под сервисы Apple
18.03.2022 5 самых известных фишинговых атак
07.02.2022 Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации
02.11.2021 Самые популярные фишинговые письма — когда пора насторожиться?
30.10.2021 Новые фишинговые атаки на YouTube — можно ли защититься?
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках
15.06.2021 «Ростелеком-Солар» получил право инициировать блокировку фишинговых сайтов в Рунете
15.04.2021 Check Point Research: Microsoft по-прежнему остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках
07.04.2021 Киберпреступники используют Telegram-ботов и Google-формы для автоматизации фишинга
16.02.2021 Check Point Research: увеличилось число фишинговых атак ко Дню святого Валентина
18.01.2021 Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL
24.11.2020 Check Point: Число фишинговых атак удвоилось в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельника»
13.11.2020 Что нужно знать, чтобы защититься от фишинговых сайтов?
21.10.2020 Check Point: в третьем квартале в каждой пятой фишинг-атаке с упоминанием бренда фигурировал Microsoft
22.09.2020 С помощью Google можно создать бесконечное количество фишинговых страниц, невидимых для антивирусов
16.06.2020 Positive Technologies: около 13% всех фишинговых атак связаны с темой COVID-19
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами
15.04.2020 Group-IB зафиксировала бум на рынке фишинг-китов
10.04.2020 Group-IB: шпионское ПО лидирует в рассылках, паразитирующих на теме коронавируса
31.03.2020 «Почта Mail.ru» защитит пользователей от фишинговых писем про коронавирус
13.12.2019 Microsoft назвала самые необычные виды мошенничества в интернете
11.09.2019 «Лаборатория Касперского» рассказала о фишинговых атаках на пользователей macOS
02.09.2019 «Ростелеком-солар» обновил платформу для обучения пользователей правилам кибербезопасности
14.03.2019 «Лаборатория Касперского»: количество фишинговых атак в 2018 году достигло полумиллиарда
28.02.2019 Исследование Microsoft: за 2018 год число фишинговых атак выросло на 350%
06.11.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост фишинговых атак на 28%
25.10.2018 «Лаборатория Касперского» рассказала о фишинговых атаках на университеты
29.05.2018 Group-IB: новые атаки Cobalt подтверждают связь с Anunak
15.09.2017 Сбербанк выявил более 600 фишинговых доменов и 1300 распространявших вирусы сайтов

Публикаций - 863, упоминаний - 1056

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4233 219
Microsoft Corporation 23628 95
Google LLC 11035 87
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 477 74
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 60
Meta Platforms - Facebook 4348 54
Aros SEQ - SEC Consult Services 1672 49
Check Point Software Technologies 713 39
Apple Inc 11289 39
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 732 37
PayPal 649 36
Telegram Group 1120 33
Yandex - Яндекс 5814 27
Fortinet 346 26
Dr.Web - Доктор Веб 1213 26
VK - Mail.ru Group 3222 26
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 603 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10174 25
Trend Micro 580 25
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2769 24
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 62 23
IBM - International Business Machines Corp 9220 22
Twitter 2737 21
Amazon Inc - Amazon.com 2821 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6334 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8115 15
Adobe Systems 1512 13
Cisco Systems 4899 13
InfoWatch - Инфовотч 933 12
GitHub 581 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 12
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 132 11
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7066 11
Антифишинг 76 11
Цифра ГК 2168 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 1338 10
Dropbox 460 10
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 216 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 25
eBay Inc 1600 25
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5936 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 14
LinkedIn 588 12
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 9
Visa International 1878 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 8
Почта России ПАО 2020 6
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 115 6
Россети Ленэнерго 2366 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг 346 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 6
РЖД - Российские железные дороги 1647 6
Альфа-Банк 1611 5
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 91 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 5
Western Union - Вестерн Юнион 127 5
Bank of America - Банк Америки 221 5
Лента - Сеть розничной торговли 1733 5
Резонанс НПП 347 5
Citi - Citibank - Ситибанк 303 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 390 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 907 4
TMT Investments 109 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 139 4
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 31 4
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 3
101Hotels.com 712 3
Uber 308 3
ВсеИнструменты.ру 229 3
Qiwi 931 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1212 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 240 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 173 2
Верный - торговая сеть 260 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 52
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9321 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2957 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1080 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 14
Президент Российской Федерации 3766 13
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 87 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 503 9
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1685 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 211 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2378 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10493 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3023 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 69 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2445 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 359 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1188 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 3
Правительство Москвы 2064 3
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 208 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 15
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 3
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
АРБ - Ассоциация российских банков 208 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 2
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
ABA - Australian Banking Association - Австралийская банковская ассоциация 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 256 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
OWASP - Open Web Application Security Project 73 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
Демократическая политическая партия США 118 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 214 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 448 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20394 788
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11423 617
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 429
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1361 306
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4066 279
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7017 239
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11752 226
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54214 226
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3544 223
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2836 210
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26174 180
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9301 160
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5105 155
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4154 143
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5907 143
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8322 135
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2586 132
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9070 128
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11069 121
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5417 118
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3519 112
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39820 107
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22232 107
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17563 105
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7613 104
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13384 87
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15172 85
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4769 84
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22483 80
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2035 77
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13678 69
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21623 64
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1020 63
Website URL - Uniform Resource Locator 780 62
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2467 60
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 722 59
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4498 59
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10132 58
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 400 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9312 54
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3341 134
Microsoft Windows 14561 110
Google Android 12707 87
Microsoft Office 3476 53
Kaspersky Internet Security 421 41
Google Chrome - браузер 1411 37
Apple iOS 6902 34
Linux OS 8369 30
Mozilla Firefox - браузер 1801 29
Microsoft Office 365 868 29
Microsoft Edge - браузер 1941 29
Google Play - Google Store - Android Market 2975 26
Apple iPhone - серия смартфонов 6670 25
WhatsApp Messenger 879 25
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1781 23
Apple iPhone 6 6224 23
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 263 21
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1082 21
JavaScript - JS - язык программирования 1040 21
Microsoft Outlook 1298 19
Group-IB DRP - Group-IB Digital Risk Protection 38 19
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 157 18
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 15
Microsoft Skype 1983 15
Kaspersky Security Network - KSN 85 14
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 46 13
Apple - App Store 2635 13
Google Gmail 841 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1495 13
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 69 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4196 12
Google YouTube - Видеохостинг 2458 12
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 395 12
Microsoft Exchange 1343 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 740 11
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 90 10
Opera Browser - Браузер 975 10
Apple macOS 1745 10
Oracle Java - язык программирования 2789 10
Microsoft Windows 10 1534 10
Дягилев Василий 84 18
Мельникова Анастасия 257 14
Зайцев Михаил 190 12
Дрюков Владимир 35 9
Волков Дмитрий 53 9
Водясов Алексей 172 8
Демидова Надежда 11 8
Бусаргин Андрей 26 8
Калинин Александр 138 8
Сидорина Татьяна 11 8
Щербакова Татьяна 13 7
Земков Сергей 157 7
Голованов Сергей 44 7
Сачков Илья 111 7
Наместникова Мария 21 7
Ляпунов Игорь 87 7
Волошин Евгений 36 6
Corrons Luis - Корронс Луис 106 6
Родионов Михаил 46 6
Гудкова Дарья 11 6
Каргалев Ярослав 13 6
Гвоздев Дмитрий 107 5
Наместников Юрий 40 5
Мурашов Николай 10 5
Свистунова Ольга 7 5
Дуров Павел 253 5
Кирюхин Дмитрий 86 5
Новиков Алексей 46 4
Иванов Антон 51 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 256 4
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 4
Касперская Наталья 275 4
Шилак Ксения 28 4
Чугунов Никита 67 4
Мансур Ахмед 7 4
Лукацкий Алексей 100 3
Зуев Илья 7 3
Бенгин Владимир 29 3
Круглов Кирилл 9 3
Колесников Андрей 84 3
Россия - РФ - Российская федерация 124573 421
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50410 200
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15259 83
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13020 72
Германия - Федеративная Республика 12129 67
Индия - Республика 5107 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13258 52
Украина 7318 44
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17200 40
Европа 21441 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39752 40
Япония 13006 35
Южная Корея - Республика 6316 35
Азия - Азиатский регион 5072 34
Бразилия - Федеративная Республика 2245 33
Казахстан - Республика 4935 33
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 861 28
Беларусь - Белоруссия 4373 26
Италия - Итальянская Республика 4237 26
Европа Восточная 3004 25
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3434 24
Испания - Королевство 3615 24
Франция - Французская Республика 7104 23
Польша - Республика 1857 23
Канада 4718 21
Америка Латинская 1699 17
Нидерланды 3326 17
Китай - Тайвань 3778 15
Израиль 2619 14
Турция - Турецкая республика 2098 14
Африка - Африканский регион 3292 13
Румыния 714 12
Индонезия - Республика 860 12
Америка Северная 3115 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2393 11
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Ближний Восток 2669 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1627 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 818 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42632 366
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42386 152
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4579 126
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 635 114
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4158 99
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24564 79
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3266 69
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10104 64
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20896 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10942 50
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9393 49
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3112 46
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10660 43
Английский язык 6203 42
Фальсификация - Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация 325 41
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 278 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3970 32
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5305 31
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Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3502 26
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Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4606 24
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1918 23
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1383 21
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1464 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5060 19
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3781 19
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 850 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5480 18
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Dow Jones - Barron's 25 1
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ITnews 34 1
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VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии 2 1
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University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 8 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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