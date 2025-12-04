Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки

«Подарок» от злоумышленников: перед Новым годом сотрудники российских компаний получают фишинговые письма на тему премий истеме информационной безопасности организаций, поэтому атаки на компании часто начинаются именно с фишинговых рассылок. Злоумышленники внимательно следят за информационной повесткой и стараютс

Выявлены самые распространенные фишинговые схемы перед началом «Черной пятницы» х популярных распродаж в стране. По данным аналитиков компании, с 1 по 15 ноября 2025 г. количество фишинговых писем, рассылаемых киберпреступниками, выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичн

От «расчета премий» до «задолженностей»: на какие «фишинговые» письма попадаются сотрудники ишли специалисты «МегаФона» и «Лаборатории Касперского» по итогам совместного анализа тренировочных фишинговых рассылок. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В рамках анализа экспер

В Solar 4Rays выявили новую фишинговую атаку на госсектор сточноазиатской группировки Erudite Mogwai на одно из госведомств. Хакеры рассылали его сотрудникам фишинговые письма от имени подрядчика с требованием проверить корпоративные информационные ре

В даркнете зафиксированы признаки готовящихся массовых фишинговых атак Эксперты компании «ЕСА Про» зафиксировали в даркнете рост спроса на решения для HLR-проверок и массового «пробива» контактов через СБП – это ранние признаки готовящихся массовых фишинговых и SMS-атак. Об этом CNews сообщили представители «ЕСА Про». Перед рассылками и фишинговыми операциями мошенники проверяют номера телефонов потенциальных жертв – чтобы отфильтровать н

VK Workspace заблокировала более 400 млн спам- и мошеннических писем для защиты бизнеса В III квартале 2025 г. VK Workspace заблокировала 421 млн спам- и фишинговых писем, направленных компаниям. Это помогло предотвратить кражу данных и заражение

Больше трети россиян верит уловкам киберпреступников са RED Security Awareness. С начала 2025 г. 7000 работников крупных компаний получили тренировочные фишинговые письма, которые имитировали реальные уловки киберпреступников. Эти рассылки помогл

Достижения ИИ: Фишинговые кибератаки теперь удаются в 4,5 раза чаще и приносят в 50 раз больше прибыли fense 2025 (отражает период с июля 2024 г. по июнь 2025 г.), подготовленного корпорацией Microsoft, фишинговые письма, сгенерированные при помощи ИИ, успешно убеждают получателя перейти по вред

Отказ от доменов с названиями известных брендов и «фишинговые комбайны» – главные тренды в фишинге 2025 года в мошенники все чаще используют домены, не имеющие сходства с именем копируемого бренда, применяют «фишинговые комбайны» для массовой генерации фишинговых страниц и переадресовывают пользовател

Аналитика RED Security: 41% россиян верит уловкам киберпреступников го помощью с начала года семи тысячам сотрудников крупных организаций были направлены тренировочные фишинговые рассылки, которые имитировали реальные методы и уловки киберпреступников. При этом

ГК «Солар»: мошенники реализуют новую фишинговую схему, нацеленную на россиян Центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар» обнаружил новый тип фишинговых сайтов, имитирующих страницы с видеоконференцией со специалистом Банка России. После перехода на сайты жертва рискует потерять как деньги, так и доступы к банковским приложениям и ак

«Информзащита»: ИИ используется в 8 из 10 фишинговых атак Во-первых, использование антифрод-систем с ИИ-модулями, которые позволяют автоматически определять фишинговые письма и удалять их. Во-вторых, реализация программ повышения осведомленности сотр

Хактивисты BO Team атакуют российские организации новым бэкдором через фишинговые письма о ДМС нии новой версией бэкдора BrockenDoor. Для получения первоначального доступа использовались целевые фишинговые письма: злоумышленники представлялись поставщиками услуг страхования и банковскими

ComicForm, начало: аналитики F6 изучили фишинговые кампании новой киберпреступной группы , биотехнологий, исследований и торговли, а также на белорусские и казахстанские организации. Через фишинговые письма злоумышленники распространяли стилер FormBook для кражи данных, а во вложен

Ритейл обошел финансовый сектор по количеству фишинговых и скам-атак в 2025 году ля на 3,5% превысила уровень 2024 г. и увеличилась до 57%. В 2025 г. мошенники стали реже создавать фишинговые и скам-ресурсы в мессенджерах. Если в первой половине 2024 г. на их долю приходило

Positive Technologies: APT-группировки стали чаще использовать фишинг даже в сложных атаках и российских организаций. В качестве первоначального вектора злоумышленники чаще всего использовали фишинговые письма, причем как в распространенных сценариях, так и в атаках нулевого дня. Эксп

«Инфосистемы Джет» обнаружила фишинговую активность, направленную на мессенджер Max «Инфосистемы Джет» предупредила о фишинговых схемах, нацеленных на пользователей мессенджера Max. Эксперты зафиксировали попытки мошенников получить несанкционированный доступ к учётным записям пользователей. Эксперты сервиса п

Нехитрый прием позволяет использовать нейросеть Google для фишинговых атак Отвлекаем внимание и... Несложный фокус со скрытыми инструкциями позволяет, по крайней мере, теоретически использовать Google Gemini for Workspace в фишинговых атаках. Как пояснил Марко Фигероа (Marco Figueroa), менеджер программ по поиску уязвимостей в генеративных ИИ в Mozilla, Gemini для Workspace может быть использован злоумышленниками

Ядовитый шопинг: BI.Zone предупреждает о росте числа фишинговых сайтов под видом Poizon d Protection: «Схемы с обманом на маркетплейсах и различных досках объявлений входят в топ-3 самых популярных среди злоумышленников. За 2024 год мы обнаружили более 20 тысяч мошеннических объявлений. Фишинговые сайты часто используют адреса, похожие на настоящие, но с незначительными изменениями. Всегда проверяйте URL на наличие лишних символов, ошибок в написании или подозрительных доменов

Российский бизнес на платформе Сбербанка может бесплатно выявить фишинговые ресурсы е применяют технологии искусственного интеллекта, который позволяет им массово создавать поддельные фишинговые ресурсы. Поэтому бизнесу важно обращать на это внимание, и мы прогнозируют ― в буд

F6 запустила открытую платформу для борьбы с киберугрозами Risk Protection) компании F6. Как отправить ссылку на подозрительный ресурс, переслать специалистам фишинговое письмо можно узнать на платформе «Антифишинг». К наиболее распространенным и актуа

Paygine: мошенники будут пробовать обманные схемы с цифровым рублем в фишинговых платежных платформах цифрового рубля Банка России. Эксперты компании Paygine считают, что ко времени реального запуска цифрового рубля мошенники могут подготовиться и внедрить сценарии махинаций с цифровой валютой через фишинговые платежные платформы. Об этом CNews сообщили представители Paygine. Внедрить фальшивый платежный шлюз в существующие платежные системы хакерам вряд ли под силу — официальные российски

Positive Technologies: количество фишинговых атак выросло на треть за год в 2024 г. были государственные учреждения (15%), промышленные предприятия (10%) и ИТ-компании (9%). Фишинговые атаки на организации могут привести к разным последствиям: краже конфиденциальной

Кибермошенники активизировали фишинговые атаки на CRM малого и среднего бизнеса этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис». Злоумышленники применяли персонализированные фишинговые письма, маскируя их под запросы на согласование документов или коммерческие предло

«1С-Битрикс» предупреждает об угрозе потери корпоративных данных из-за целевых фишинговых атак на работников организаций зовым правилам цифровой безопасности, дополнительно инструктировать новых работников, делать информационные рассылки с краткими легко запоминающимися памятками, позволяющими распознать и предупредить фишинговую атаку» — сказал Леонид Плетнев, бизнес-партнер по информационной безопасности «1С-Битрикс».

Векторная атака: «Лаборатория Касперского» предупреждает о фишинговой схеме с использованием SVG-файлов Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили почтовые фишинговые рассылки, нацеленные на частных пользователей и компании, с вложениями в виде файл

«Инфомзащита»: около 70% фишинговых ссылок размещаются на доверенных доменах Злоумышленники используют запутывание кода доверенных доменов для размещения на них фишинговых страниц, чаще всего поддельных окон авторизации на том или ином ресурсе. По состоянию на март 2025 г. 67% таких фишинговых страниц расположены на доверенных доменах. Эксперты

«МегаФон»: злоумышленники нацелились на сайты компаний для обмана российских пользователей анных и средств россиян. Наиболее распространенными сценариями стали переадресация пользователей на фишинговые ресурсы и размещение поддельных страниц на официальных порталах компаний. Таковы р

После 8 марта хакеры запустили новую фишинговую атаку, направленную на сотрудников российских компаний ний, который используется злоумышленниками в настоящее время. Хакеры рассылают сотрудникам компаний фишинговые письма, предлагая посмотреть фотографии с корпоративов, которые были организованы

BI.Zone: шпионская группировка Squid Werewolf рассылает заманчивые «предложения о работе» а компьютере одного из сотрудников может находиться ценная информация, группировка отправила жертве фишинговое письмо с предложением рассмотреть вакансию в реальной промышленной организации. Ол

F6: злоумышленники похищают аккаунты в Telegram ради звезд и NFT-подарков ния фишинговых ресурсов злоумышленники используют веб-панели или Telegram-боты, в которых создаются фишинговые страницы различной тематики, в том числе зарекомендовавшие себя уловки: денежные п

В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку х запросов По информации Cloudflare, именно из-за человеческой ошибки и недостаточных средств проверки в ИТ-инструментах администрирования служба шлюза R2 была отключена в рамках планового устранения фишинговых ссылок на платформе. Плохая настройка защиты ИТ-систем Ключевой контроль на уровне системы, который привел к этому инциденту, заключался в том, как в Cloudflare идентифицируют внутре

F.A.C.C.T. зафиксировала масштабную фишинговую атаку группы ТА558 на компании России, Белоруссии и ещё 110 стран мира вна минимум с 2018 г. В 2024 г. аналитики F.A.C.C.T. Threat Intelligence зафиксировали более тысячи фишинговых рассылок вредоносного ПО, направленных на предприятия, госучреждения и банки в Рос

Linx Cloud запустил сервис по обучению информационной безопасности из облака анными и конфиденциальной информацией. Также сервис дает возможность компаниям имитировать рассылки фишинговых писем и вирусные вложения. В распоряжении заказчиков есть набор шаблонов фишинг

Взломанный аккаунт Ozon во «ВКонтакте» разослал подписчикам вредоносную ссылку стили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена. Фишинговые сообщения, отправленные пользователям, были удалены», - сообщили в пресс-службе Oz

Силовики нейтрализовали 22 тысячи киберкриминальных ресурсов вместе со своими партнерами из коммерческого сектора громили сетевую инфраструктуру, поддерживавшую фишинговые, вымогательские операции и кражу данных. «Из 30 тыс. подозрительных IP-адресов 76%

F.A.C.C.T. обнаружила новые атаки проукраинских кибершпионов Sticky Werewolf дприятия, которая произошла после новогодних праздников. На этот раз кибершпионы отправили фейковые фишинговые письма от имени Минпромторга России. Одно из таких писем вечером 13 января перехва

F.A.C.C.T. назвал особые приметы опасных новогодних рассылок для новых атак. В преддверии Нового года специалисты компании F.A.C.C.T. назвали признаки типичного фишингового письма. Вредоносная рассылка от киберпреступников обычно содержит вложение (доля

Angara Security: мошенники маскируются под органы власти: как защититься компаниям и их клиентам репутацию и устранять последствия взломов. Кроме финансовой выгоды, в новой схеме с помощью целевых фишинговых рассылок мошенники стремятся распространить вредоносное программное обеспечение. Э