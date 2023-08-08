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Спам Спамминг Spam Навязчивая реклама Анти-спам решения Спам-фильтр технологии борьбы со спамом

Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом

Спам-фильтр — это автоматизированный механизм, который определяет, является ли электронное письмо спамом. Как только система распознает нежелательную почту, то предотвращает ее доставку в почтовый ящик получателя. Все спам-фильтры можно разделить на два вида: автоматические и неавтоматические. Как и следует из названия, первые полностью управляются системой, вторые настраиваются тем или иным пользователем в ручном режиме, чаще всего основаны на списке стоп-слов.

 


08.08.2023 Yota присоединилась к меморандуму ФАС о противодействии спам-звонкам

Оператор ведет активную работу по защите абонентов от нежелательных вызовов. Только за июль 2023 г. спам-фильтры отсеяли почти 5,4 млн нежелательных звонков и свыше 4,7 млн SMS. Об этом CNews с
02.08.2023 «Яндекс» усилил технологию «Спамооборона» в «Почте» и предотвратил 10 млрд писем со спамом

почтовые серверы «Яндекс 360» обработали около 46 млрд входящих писем. Более 6 млрд писем попали в спам, а еще 4 млрд оказались потенциально опасными для пользователей — их распознали алгоритм
05.07.2023 Количество спам-звонков нижегородцам в 2023 г снизилось более чем в два раза

исследования центра инноваций Future Crew МТС RED. Результаты исследования показали, что количество спам-звонков нижегородским абонентам МТС за первые пять месяцев 2023 г. снизилось более чем в
30.06.2023 Аналитика МТС RED: количество спам-звонков в 2023 г. снизилось более чем в два раза

исследования центра инноваций Future Crew МТС RED. Результаты исследования показали, что количество спам-звонков абонентам МТС за первые пять месяцев 2023 г. снизилось более чем в два раза по с
19.06.2023 Телефонные спамеры вычислили и атаковали замначальника Роскомнадзора

ии «Восток-инвестиции» Марина Амелина. Власти предпринимают многочисленные шаги по решению проблемы спам- и мошеннических звонков, однако россияне как страдали от них два-три года назад, так и

16.05.2023 Зрителей и авторов «VK клипов» защитит от спама в комментариях новая нейросеть от «Вконтакте» с фильтром нежелательного контента .

«Вконтакте» запустила на платформе коротких вертикальных роликов «VK клипы» фильтр для защиты от спама и вредоносных ссылок. В основе решения — нейросеть, которая автоматически скрывает под

17.04.2023 Петербуржцы в полтора раза чаще стали пользоваться блокировкой спам-звонков

аснодар, Уфа, Казань, Новосибирск. *** В 2021 г. МТС запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам. Услуга входит в подписки «МТС доступ», Premium, «Нетариф Junior».
13.04.2023 Microsoft встроила в Windows 11 навязчивую рекламу. Как ее отключить

ю рекламу может увидеть гигантское число пользователей, и этого пока не происходит лишь потому, что спам Microsoft демонстрирует лишь некоторым из них, чтобы оценить реакцию общества на нововве
28.02.2023 «Яндекс 360» помог снизить углеродный след

нежелательных писем. Среди них рассылки, на которые пользователь не соглашался, вредоносные вирусы, спам, а также попытки фишинга. По подсчетам «Яндекс 360», это привело бы к выбросу около 4,2

21.02.2023 Сломался почтовый сервис Microsoft. Почтовые ящики пользователей заполнил спам

Сбой системы спам-фильтрации в Outlook Пользователи онлайн-сервиса Microsoft Outlook пожаловались на огром
06.02.2023 Технологии Big data помогли МТС увеличить блокировки спам-звонков в 2,5 раза в 2022 году

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала количество спам-звонков в 2022 г.: благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» с использованием
02.02.2023 Microsoft вставила в Windows 10 раздражающую рекламу на весь экран. Чтобы ее закрыть, нужно быть гением

Чрезвычайно дерзкий спам Корпорация Microsoft встроила в Windows 10 новую полноэкранную рекламу своей более совре
31.01.2023 «Яндекс 360» рассказал, какой спам могли бы получить россияне в 2022 году

затрат, дополнительные выплаты, письма с PDF-вложениями с вредоносной ссылкой, лотереи и розыгрыши. Спам не только мешает работе, но и может ввести в заблуждение. Злоумышленники быстро реагирую
05.01.2023 Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков

, — говорится в заявлении ФКС. Свою операцию Джонс и Кокс проводили как минимум с 2018 г., а значит спам-звонков могло быть в общей сложности намного больше. «Телефонный спам, а это имен
27.12.2022 МТС защитил свыше 5 млн абонентов от спам-звонков с помощью ИИ

22.12.2022 Корпоративный фишинг и спам в 2022 г.: все чаще атакуют HR-специалистов и бухгалтеров

сь примерно на уровне 50% от общего объема входящих в электронной почте. В России число вредоносных спам-писем за три первых квартала 2022 г. оказалось больше, чем в аналогичный период 2021 г,

15.12.2022 Минцифры пошло войной на телефонных спамеров

ераторами инструментов борьбы с телефонным спамом. Минцифры предложило операторам связи блокировать спам и указывать, кто звонит «Такие меры должны сократить количество навязчивой телефонной ре
15.12.2022 Минцифры усилит контроль за спам-звонками

– его оператор связи может определить при помощи специального софта. Минцифры уже обсудило инициативу с представителями рынка. По мнению компаний, нововведение может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников. Что еще предлагает Минцифры Если позволяет техническая возможность, операторы также будут сообщать абонентам, какая компания им звонит. На экране смартфона о
30.11.2022 В России создали искусственный интеллект, который защищает компании от спама и рассылок

ми («Яндекс», Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix), что позволило продукту стать доступным для массового использования. Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», средняя доля спама в мировом почтовом трафике в 2021 г. составила 45,56%. При этом 8% писем носили фишинговый характер и примерно столько же — распространялись с вложенными вредоносными файлами. Согласно пр
14.11.2022 Клиентам Tele2 стал доступен голосовой ассистент, защищающий от спама

нимает трубку или сбрасывает звонок. Благодаря новому сервису клиенты Tele2 не будут отвлекаться на спам-вызовы, а важный звонок не затеряется, даже если не было возможности на него ответить. О
08.11.2022 В меню «Пуск» Microsoft Windows появился спам, от которого невозможно избавиться

пользователя заблокированной в России соцсети Twitter под псевдонимом Albacore (@thebookisclosed), спам появился прямо в меню «Пуск», том самом, которое в новой ОС переместилось в центр панели
24.10.2022 Обновленный сервис BI.ZONE CESP усилил защиту электронной почты

BI.ZONE. Кроме того, улучшился поведенческий анализ. Раньше, когда подозрительное письмо попадало в спам, повлиять на репутацию отправителя мог только сам получатель, если решал принять почту и
14.10.2022 Linux Ubuntu начала спамить рекламой прямо в командной строке. Пользователи в бешенстве

Системный спам Компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, вывела многих пользователей из себя. С ее легкой руки в Ubuntu, являющемся самым популярным дистрибутивом Linux в мире, появилась
13.10.2022 Власти наказали российский банк за спам, хотя клиент был согласен его получать

мели целью формирование и поддержание интереса к ним и их продвижению. «Было установлено, что такие спам-рассылки имеют регулярный характер, направляются не одному абоненту, а неопределенному к
23.09.2022 «Лаборатория Касперского»: опасная программа для кражи паролей распространяется через спам в корпоративной почте

«Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносную спам-кампанию. Её цели ― организации по всему миру, в том числе и в России. Атакующие пытаютс
15.08.2022 Apple завалит владельцев iPhone навязчивой рекламой

можными полезными приложениями, но почти в каждом из них есть встроенный инструмент показа рекламы. Спам демонстрируется пользователям, к примеру, в приложении для удаления мусорных файлов из п
12.08.2022 Gmail сломала свой спам-фильтр, чтобы пользователи без помех получали политическую агитацию

«Голосуй, или проиграешь» Интернет-гигант Google перенастроил спам-фильтр в своем почтовом сервисе Gmail таким образом, чтобы он автоматически пропускал вс
04.08.2022 Исследование: треть россиян не отвечает на звонки с незнакомых номеров из-за мошенников и спама

в на них свое время, 17% перенервничали из-за благополучия близких. 16% опрошенных испугались, что с их счета была списана крупная сумма, а 7% действительно потеряли деньги. Чтобы обезопасить себя от спама и мошенников треть опрошенных игнорирует вызовы с неизвестных номеров, столько же — использует специальное приложение с определителем номера, которое маркирует подозрительные вызовы. 19%

25.07.2022 Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru

сии за приведенных клиентов. Основным способом «маркетинга» в таких сетях стал почтовый и поисковый спам. Для распространения почтового спама используется вредоносное ПО – «ботнеты»: соответств
20.06.2022 Россия тонет в непрошенных рекламных звонках, их число неудержимо растет

Неистребимое зло В России стремительно растет количество спам-звонков, поступающих на телефоны россиян, пишет «Коммерсант». В период с июня 2021 г. по
01.06.2022 Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов

Телефонный спам уйдет в прошлое Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) совместно с операторами

26.04.2022 «ГПБ мобайл» запустил услугу «Антиспам» для борьбы с нежелательными звонками

Чтобы обезопасить своих абонентов и защитить их от нежелательных вызовов, оператор связи «ГПБ мобайл» запустил бесплатную услугу «Антиспам». Принцип её работы прост: во время вызова, когда абонент ещё не ответил на звонок, на экране устройства высвечивается подсказка, что это либо надёжный номер, либо мошеннический вызов

04.04.2022 Без рекламы и спама: VK представила «Детскую почту»

браузере в один клик и установить правила: настроить папки и фильтры, очистить корзину и проверить спам. Дети могут войти в аккаунт из браузера с любого устройства и в приложении на телефоне.

21.03.2022 Власти уничтожат популярный ИТ-бизнес, но россиянам это понравится

паму грозит тотальное уничтожение В России в ближайшие месяцы начнет работу новая система борьбы со спам-звонками нежелательными SMS-сообщениями. Как пишут «Известия», она позволит абонентам ос
03.02.2022 «Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию

статочно базового владения компьютером — все профессии можно освоить с нуля. Перед началом обучения спамеры также могут получить бесплатную карьерную консультацию, позвонив по телефону горячей

10.01.2022 Как русские спамеры победили в мировой войне с разработчиками антиспама

тнерские программы по нелегальной продаже фармацевтических препаратов в интернете. Как были связаны спам и фармацевтика Через такого рода партнерские программы пользователям из США и Европы пре
25.11.2021 У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников

ONE предложила бизнесу бесплатное информирование о неправомерном использовании бренда компании в публичном поле. Помимо этого, можно бесплатно воспользоваться защитой электронной почты организации от спама, фишинга и вирусов. Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE подготовила для бизнеса возможность подключения к BI.ZONE Brand Protection — онлайн-платформе по защит
10.11.2021 «Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android

льзуемой мобильной операционной системы — Android или iOS. Сервис помогает защищать от мошенников и спам-звонков. «Тинькофф» запустил собственный определитель номера в декабре 2020 г. Он был до
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками

мени киберпреступникам вполне хватает, чтобы заработать денег. По его словам, чтобы уменьшить число спам-звонков, нужно наладить систему выявления мошеннических колл-центров и привлекать к отве
15.10.2021 Центр цифровой экспертизы Роскачества: хакеры научились обманывать антиспам-фильтры Gmail

оторые привыкли надеяться на механизм фильтрации сервиса, как правило, отправляющий такие письма в «Спам». Как сообщают получатели, такие письма обычно не содержат темы и текста, при этом в фиш

Публикаций - 3587, упоминаний - 6678

Спам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4338 724
Microsoft Corporation 23809 434
Dr.Web - Доктор Веб 1222 258
Google LLC 11167 246
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1115 193
Yandex - Яндекс 6034 163
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 162
VK - Mail.ru Group 3246 148
Meta Platforms - Facebook 4358 147
Sophos - SophosLabs 406 131
Yahoo! 3693 117
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8209 110
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 107
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9976 104
IBM - International Business Machines Corp 9272 98
Trend Micro 583 95
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7294 95
AOL Inc 1590 86
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2963 85
X Corp - Twitter 2763 80
Cisco Systems 4943 77
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6455 73
Apple Inc 11422 65
Softline - Софтлайн 2212 63
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 61
ДиалогНаука 238 58
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10361 58
PayPal 652 55
Telegram Group 1258 51
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 216 48
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 494 47
InfoWatch - Инфовотч 954 46
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1164 45
Fortinet 351 43
Start X - Антифишинг 79 42
Цифра ГК 2201 41
Check Point Software Technologies 720 40
Amazon Inc - Amazon.com 2848 38
Intel Corporation 11770 37
Rambler Group - Рамблер ГК 860 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6341 72
eBay Inc 1605 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6151 42
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 32
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2515 30
Май - Майский чай - российская торговая компания 1069 27
Visa International 1893 25
Почта России ПАО 2054 25
Лента - Сеть розничной торговли 1792 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 728 23
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6727 21
LinkedIn 597 21
Альфа-Банк 1631 18
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 941 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1792 18
Assist - Ассист 205 17
Россети Ленэнерго 2405 14
РЖД - Российские железные дороги 1688 14
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 14
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг 352 12
101Hotels.com 715 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 454 10
Резонанс НПП 349 8
Bank of America - Банк Америки 253 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 360 8
ВТБ - ВТБ24 661 8
Газпром ПАО 1191 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2555 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 983 7
UPS 189 7
ГПБ - Газпромбанк 971 7
ВсеИнструменты.ру 239 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 6
Совкомбанк Совесть 271 6
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 115 6
Tesla Motors 355 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18556 181
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4700 106
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9696 90
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3101 69
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2813 67
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3114 55
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3094 55
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 52
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2449 47
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 46
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3922 45
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2061 40
Судебная власть - Judicial power 2150 40
Президент Российской Федерации 3852 35
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1359 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5390 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2544 21
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 280 21
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 157 18
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 510 17
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 988 17
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1620 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1936 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1004 15
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 694 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1124 15
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 14
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 13
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 201 13
Верховный суд Российской Федерации 793 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2919 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2569 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2480 12
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 587 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1569 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2017 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 987 48
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 19
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2613 11
Единая Россия - Политическая партия 273 10
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 586 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 109 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 6
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 4
Демократическая политическая партия США 118 4
Linux Foundation 175 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 253 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 3
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 3 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 82 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 2 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 2
NORDUnet - National research and education networks 5 2
ППР - Пиратская партия России 12 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11621 1848
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21180 1695
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7068 1162
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11890 1130
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26672 845
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2870 598
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55816 594
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4189 512
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15321 429
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1415 424
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2650 404
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22702 383
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22792 329
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DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2600 269
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4397 262
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11281 262
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22033 254
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 918 244
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 739 231
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5067 230
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25945 230
Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1513 224
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1385 214
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13801 210
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9543 209
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18462 201
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17788 194
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1741 189
Microsoft Windows 14743 346
Google Android 12959 208
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3564 191
Linux OS 8617 140
Microsoft Windows 2000 12864 116
Microsoft Exchange 1358 104
Microsoft Outlook 1314 101
Apple iOS 7064 100
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 447 98
Apple iPhone 6 6306 96
Kaspersky Internet Security 422 91
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 379 89
Microsoft Office 3523 84
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 84
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 77
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1819 71
Microsoft Edge - браузер 1954 69
Dr.Web AV-Desk 147 65
Google Gmail 858 60
Microsoft Windows Live Hotmail 300 59
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 994 54
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 52
Mozilla Firefox - браузер 1816 52
Google Chrome - браузер 1440 52
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 400 51
Apple iPhone - серия смартфонов 6741 51
Nokia Symbian OS 1400 51
Microsoft Exchange Server 477 49
Google Play - Google Store - Android Market 3051 49
JavaScript - JS - язык программирования 1057 48
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1463 47
VK - Mail.ru Одноклассники 1524 47
Broadcom - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 47
WhatsApp Messenger 936 46
Apple Mac - Apple Macintosh 2894 46
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1117 45
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 45
Google YouTube - Видеохостинг 2500 44
Microsoft Skype 2000 43
VK - Mail.Ru Почта 303 40
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 51
Земков Сергей 157 48
Альтовский Евгений 41 25
Corrons Luis - Корронс Луис 106 24
Дуров Павел 259 24
Путин Владимир 2830 23
Касперский Евгений 310 23
Врублевский Павел 94 22
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 22
Артамонова Анна 183 22
Шаров Борис 73 21
Власова Анна 22 21
Зенкин Денис 262 18
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 16
Гусев Игорь 19 15
Дягилев Василий 84 14
Гостев Александр 82 13
Аитов Тимур 197 13
Артимович Игорь 29 13
Наумов Виктор 125 11
Хренов Сергей 30 11
Никишин Андрей 17 11
Пермяков Максим 29 11
Гудкова Дарья 11 10
Галушкин Олег 178 10
Рейман Леонид 1033 10
Артимовичи (братья) 22 10
Доля Алексей 67 9
Гвоздев Дмитрий 111 9
Мякишева Марина 84 9
Цыплухин Владислав 40 9
Щеголев Игорь 692 9
Шабанов Илья 59 8
Мельникова Анастасия 274 8
Лукацкий Алексей 102 8
Касперская Наталья 280 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 8
Ковалев Александр 158 8
Ашманов Игорь 38 8
Михайлов Сергей 44 8
Россия - РФ - Российская федерация 127416 1508
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50779 723
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40396 259
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13104 253
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15528 234
Европа 21546 195
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13442 164
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13852 147
Украина 7397 124
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15676 110
Индия - Республика 5169 103
Япония 13045 103
Бразилия - Федеративная Республика 2258 95
Южная Корея - Республика 6362 89
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Испания - Королевство 3628 71
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Азия - Азиатский регион 5182 64
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Нидерланды 3349 56
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Казахстан - Республика 5099 46
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Европа Восточная 3017 41
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eMarketer 201 5
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AV-Test Institute 38 4
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Computer Economics 32 3
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Fortune Global 100 139 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 2
Dimensional Research 12 2
AV-Comparatives 23 2
GfK Rus - ГФК-Русь 208 2
BCG - Boston Consulting Group 101 2
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In-Stat/MDR 64 2
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Тинькофф - Tinkoff Data 3 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 2
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 427 5
Columbia University - Колумбийский университет 152 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 4
Cornell University - Корнеллский университет 163 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 292 4
Центр американского английского 4 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 4
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Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 389 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 3
University of Manchester - Манчестерский университет 52 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 318 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 112 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 700 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 95 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 499 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 252 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 73 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 32 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 2
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 8 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 120 1
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 27 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 45 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11913 128
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2151 36
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 9
Infosecurity - выставка 63 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 921 8
Международный женский день - 8 марта 284 8
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 31 6
День молодёжи - 27 июня 708 6
CeBIT 461 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1834 5
CNews AWARDS - награда 437 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 87 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 2
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 236 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 15 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 2
ИнфоКом 88 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Электрические сети - международный форум 95 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 360 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Масленица - Масленая неделя 9 1
Связь-Экспокомм 94 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
LinuxWorld 53 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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