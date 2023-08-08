Спам Спамминг Spam Навязчивая реклама Анти-спам решения Спам-фильтр технологии борьбы со спамом
Спам-фильтр — это автоматизированный механизм, который определяет, является ли электронное письмо спамом. Как только система распознает нежелательную почту, то предотвращает ее доставку в почтовый ящик получателя. Все спам-фильтры можно разделить на два вида: автоматические и неавтоматические. Как и следует из названия, первые полностью управляются системой, вторые настраиваются тем или иным пользователем в ручном режиме, чаще всего основаны на списке стоп-слов.
|08.08.2023
|
Yota присоединилась к меморандуму ФАС о противодействии спам-звонкам
Оператор ведет активную работу по защите абонентов от нежелательных вызовов. Только за июль 2023 г. спам-фильтры отсеяли почти 5,4 млн нежелательных звонков и свыше 4,7 млн SMS. Об этом CNews с
|02.08.2023
|
«Яндекс» усилил технологию «Спамооборона» в «Почте» и предотвратил 10 млрд писем со спамом
почтовые серверы «Яндекс 360» обработали около 46 млрд входящих писем. Более 6 млрд писем попали в спам, а еще 4 млрд оказались потенциально опасными для пользователей — их распознали алгоритм
|05.07.2023
|
Количество спам-звонков нижегородцам в 2023 г снизилось более чем в два раза
исследования центра инноваций Future Crew МТС RED. Результаты исследования показали, что количество спам-звонков нижегородским абонентам МТС за первые пять месяцев 2023 г. снизилось более чем в
|30.06.2023
|
Аналитика МТС RED: количество спам-звонков в 2023 г. снизилось более чем в два раза
исследования центра инноваций Future Crew МТС RED. Результаты исследования показали, что количество спам-звонков абонентам МТС за первые пять месяцев 2023 г. снизилось более чем в два раза по с
|19.06.2023
|
Телефонные спамеры вычислили и атаковали замначальника Роскомнадзора
ии «Восток-инвестиции» Марина Амелина. Власти предпринимают многочисленные шаги по решению проблемы спам- и мошеннических звонков, однако россияне как страдали от них два-три года назад, так и
|16.05.2023
|
Зрителей и авторов «VK клипов» защитит от спама в комментариях новая нейросеть от «Вконтакте» с фильтром нежелательного контента .
«Вконтакте» запустила на платформе коротких вертикальных роликов «VK клипы» фильтр для защиты от спама и вредоносных ссылок. В основе решения — нейросеть, которая автоматически скрывает под
|17.04.2023
|
Петербуржцы в полтора раза чаще стали пользоваться блокировкой спам-звонков
аснодар, Уфа, Казань, Новосибирск. *** В 2021 г. МТС запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам. Услуга входит в подписки «МТС доступ», Premium, «Нетариф Junior».
|13.04.2023
|
Microsoft встроила в Windows 11 навязчивую рекламу. Как ее отключить
ю рекламу может увидеть гигантское число пользователей, и этого пока не происходит лишь потому, что спам Microsoft демонстрирует лишь некоторым из них, чтобы оценить реакцию общества на нововве
|28.02.2023
|
«Яндекс 360» помог снизить углеродный след
нежелательных писем. Среди них рассылки, на которые пользователь не соглашался, вредоносные вирусы, спам, а также попытки фишинга. По подсчетам «Яндекс 360», это привело бы к выбросу около 4,2
|21.02.2023
|
Сломался почтовый сервис Microsoft. Почтовые ящики пользователей заполнил спам
Сбой системы спам-фильтрации в Outlook Пользователи онлайн-сервиса Microsoft Outlook пожаловались на огром
|06.02.2023
|
Технологии Big data помогли МТС увеличить блокировки спам-звонков в 2,5 раза в 2022 году
ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала количество спам-звонков в 2022 г.: благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» с использованием
|02.02.2023
|
Microsoft вставила в Windows 10 раздражающую рекламу на весь экран. Чтобы ее закрыть, нужно быть гением
Чрезвычайно дерзкий спам Корпорация Microsoft встроила в Windows 10 новую полноэкранную рекламу своей более совре
|31.01.2023
|
«Яндекс 360» рассказал, какой спам могли бы получить россияне в 2022 году
затрат, дополнительные выплаты, письма с PDF-вложениями с вредоносной ссылкой, лотереи и розыгрыши. Спам не только мешает работе, но и может ввести в заблуждение. Злоумышленники быстро реагирую
|05.01.2023
|
Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков
, — говорится в заявлении ФКС. Свою операцию Джонс и Кокс проводили как минимум с 2018 г., а значит спам-звонков могло быть в общей сложности намного больше. «Телефонный спам, а это имен
|27.12.2022
|МТС защитил свыше 5 млн абонентов от спам-звонков с помощью ИИ
|22.12.2022
|
Корпоративный фишинг и спам в 2022 г.: все чаще атакуют HR-специалистов и бухгалтеров
сь примерно на уровне 50% от общего объема входящих в электронной почте. В России число вредоносных спам-писем за три первых квартала 2022 г. оказалось больше, чем в аналогичный период 2021 г,
|15.12.2022
|
Минцифры пошло войной на телефонных спамеров
ераторами инструментов борьбы с телефонным спамом. Минцифры предложило операторам связи блокировать спам и указывать, кто звонит «Такие меры должны сократить количество навязчивой телефонной ре
|15.12.2022
|
Минцифры усилит контроль за спам-звонками
– его оператор связи может определить при помощи специального софта. Минцифры уже обсудило инициативу с представителями рынка. По мнению компаний, нововведение может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников. Что еще предлагает Минцифры Если позволяет техническая возможность, операторы также будут сообщать абонентам, какая компания им звонит. На экране смартфона о
|30.11.2022
|
В России создали искусственный интеллект, который защищает компании от спама и рассылок
ми («Яндекс», Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix), что позволило продукту стать доступным для массового использования. Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», средняя доля спама в мировом почтовом трафике в 2021 г. составила 45,56%. При этом 8% писем носили фишинговый характер и примерно столько же — распространялись с вложенными вредоносными файлами. Согласно пр
|14.11.2022
|
Клиентам Tele2 стал доступен голосовой ассистент, защищающий от спама
нимает трубку или сбрасывает звонок. Благодаря новому сервису клиенты Tele2 не будут отвлекаться на спам-вызовы, а важный звонок не затеряется, даже если не было возможности на него ответить. О
|08.11.2022
|
В меню «Пуск» Microsoft Windows появился спам, от которого невозможно избавиться
пользователя заблокированной в России соцсети Twitter под псевдонимом Albacore (@thebookisclosed), спам появился прямо в меню «Пуск», том самом, которое в новой ОС переместилось в центр панели
|24.10.2022
|
Обновленный сервис BI.ZONE CESP усилил защиту электронной почты
BI.ZONE. Кроме того, улучшился поведенческий анализ. Раньше, когда подозрительное письмо попадало в спам, повлиять на репутацию отправителя мог только сам получатель, если решал принять почту и
|14.10.2022
|
Linux Ubuntu начала спамить рекламой прямо в командной строке. Пользователи в бешенстве
Системный спам Компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, вывела многих пользователей из себя. С ее легкой руки в Ubuntu, являющемся самым популярным дистрибутивом Linux в мире, появилась
|13.10.2022
|
Власти наказали российский банк за спам, хотя клиент был согласен его получать
мели целью формирование и поддержание интереса к ним и их продвижению. «Было установлено, что такие спам-рассылки имеют регулярный характер, направляются не одному абоненту, а неопределенному к
|23.09.2022
|
«Лаборатория Касперского»: опасная программа для кражи паролей распространяется через спам в корпоративной почте
«Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносную спам-кампанию. Её цели ― организации по всему миру, в том числе и в России. Атакующие пытаютс
|15.08.2022
|
Apple завалит владельцев iPhone навязчивой рекламой
можными полезными приложениями, но почти в каждом из них есть встроенный инструмент показа рекламы. Спам демонстрируется пользователям, к примеру, в приложении для удаления мусорных файлов из п
|12.08.2022
|
Gmail сломала свой спам-фильтр, чтобы пользователи без помех получали политическую агитацию
«Голосуй, или проиграешь» Интернет-гигант Google перенастроил спам-фильтр в своем почтовом сервисе Gmail таким образом, чтобы он автоматически пропускал вс
|04.08.2022
|
Исследование: треть россиян не отвечает на звонки с незнакомых номеров из-за мошенников и спама
в на них свое время, 17% перенервничали из-за благополучия близких. 16% опрошенных испугались, что с их счета была списана крупная сумма, а 7% действительно потеряли деньги. Чтобы обезопасить себя от спама и мошенников треть опрошенных игнорирует вызовы с неизвестных номеров, столько же — использует специальное приложение с определителем номера, которое маркирует подозрительные вызовы. 19%
|25.07.2022
|
Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru
сии за приведенных клиентов. Основным способом «маркетинга» в таких сетях стал почтовый и поисковый спам. Для распространения почтового спама используется вредоносное ПО – «ботнеты»: соответств
|20.06.2022
|
Россия тонет в непрошенных рекламных звонках, их число неудержимо растет
Неистребимое зло В России стремительно растет количество спам-звонков, поступающих на телефоны россиян, пишет «Коммерсант». В период с июня 2021 г. по
|01.06.2022
|
Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов
Телефонный спам уйдет в прошлое Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) совместно с операторами
|26.04.2022
|
«ГПБ мобайл» запустил услугу «Антиспам» для борьбы с нежелательными звонками
Чтобы обезопасить своих абонентов и защитить их от нежелательных вызовов, оператор связи «ГПБ мобайл» запустил бесплатную услугу «Антиспам». Принцип её работы прост: во время вызова, когда абонент ещё не ответил на звонок, на экране устройства высвечивается подсказка, что это либо надёжный номер, либо мошеннический вызов
|04.04.2022
|
Без рекламы и спама: VK представила «Детскую почту»
браузере в один клик и установить правила: настроить папки и фильтры, очистить корзину и проверить спам. Дети могут войти в аккаунт из браузера с любого устройства и в приложении на телефоне.
|21.03.2022
|
Власти уничтожат популярный ИТ-бизнес, но россиянам это понравится
паму грозит тотальное уничтожение В России в ближайшие месяцы начнет работу новая система борьбы со спам-звонками нежелательными SMS-сообщениями. Как пишут «Известия», она позволит абонентам ос
|03.02.2022
|
«Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию
статочно базового владения компьютером — все профессии можно освоить с нуля. Перед началом обучения спамеры также могут получить бесплатную карьерную консультацию, позвонив по телефону горячей
|10.01.2022
|
Как русские спамеры победили в мировой войне с разработчиками антиспама
тнерские программы по нелегальной продаже фармацевтических препаратов в интернете. Как были связаны спам и фармацевтика Через такого рода партнерские программы пользователям из США и Европы пре
|25.11.2021
|
У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников
ONE предложила бизнесу бесплатное информирование о неправомерном использовании бренда компании в публичном поле. Помимо этого, можно бесплатно воспользоваться защитой электронной почты организации от спама, фишинга и вирусов. Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE подготовила для бизнеса возможность подключения к BI.ZONE Brand Protection — онлайн-платформе по защит
|10.11.2021
|
«Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android
льзуемой мобильной операционной системы — Android или iOS. Сервис помогает защищать от мошенников и спам-звонков. «Тинькофф» запустил собственный определитель номера в декабре 2020 г. Он был до
|19.10.2021
|
Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками
мени киберпреступникам вполне хватает, чтобы заработать денег. По его словам, чтобы уменьшить число спам-звонков, нужно наладить систему выявления мошеннических колл-центров и привлекать к отве
|15.10.2021
|
Центр цифровой экспертизы Роскачества: хакеры научились обманывать антиспам-фильтры Gmail
оторые привыкли надеяться на механизм фильтрации сервиса, как правило, отправляющий такие письма в «Спам». Как сообщают получатели, такие письма обычно не содержат темы и текста, при этом в фиш
Спам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 51
|Земков Сергей 157 48
|Альтовский Евгений 41 25
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 24
|Дуров Павел 259 24
|Путин Владимир 2830 23
|Касперский Евгений 310 23
|Врублевский Павел 94 22
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 22
|Артамонова Анна 183 22
|Шаров Борис 73 21
|Власова Анна 22 21
|Зенкин Денис 262 18
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 16
|Гусев Игорь 19 15
|Дягилев Василий 84 14
|Гостев Александр 82 13
|Аитов Тимур 197 13
|Артимович Игорь 29 13
|Наумов Виктор 125 11
|Хренов Сергей 30 11
|Никишин Андрей 17 11
|Пермяков Максим 29 11
|Гудкова Дарья 11 10
|Галушкин Олег 178 10
|Рейман Леонид 1033 10
|Артимовичи (братья) 22 10
|Доля Алексей 67 9
|Гвоздев Дмитрий 111 9
|Мякишева Марина 84 9
|Цыплухин Владислав 40 9
|Щеголев Игорь 692 9
|Шабанов Илья 59 8
|Мельникова Анастасия 274 8
|Лукацкий Алексей 102 8
|Касперская Наталья 280 8
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 8
|Ковалев Александр 158 8
|Ашманов Игорь 38 8
|Михайлов Сергей 44 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1242730, в очереди разбора - 847100.
Создано именных указателей - 123488.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.