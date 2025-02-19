В Карелии за год МТС заблокировала более 17 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Республики Карелия за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ Big Data, за прошлый год было заблокировано более 3,5 млн минут нежелательных разговоров, что суммарно составляет почти 7 лет сэкономленного времени.

Чаще всего спам-звонки поступали жителям Карелии в августе и декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал в регионе более 17 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность одного вызова составила около 12 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Также максимальное число спам-звонков на одного абонента за год в республике составило более 15 тыс.

«Нежелательные вызовы – это не только безобидная реклама и различные опросы, которые отнимают наше время и отвлекают от дел. Всё чаще жителям республики пытаются дозвониться злоумышленники, представляясь сотрудниками различных организаций. К сожалению, мошенники постоянно придумывают новые схемы, поэтому бдительность и здравый смысл не всегда способны уберечь нас от контакта с ними. Решение на основе аналитики больших данных и искусственного интеллекта позволяет блокировать нежелательные звонки, переводя их на автоответчик, а затем присылает расшифровку разговора», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.