Индексная книга CNews*
Автоответчик Answering machine
Публикаций - 176, упоминаний - 184
Автоответчик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лацанич Василь 104 3
|Низовский Григорий 37 2
|Тишкин Игорь 5 2
|Качмазов Георгий 7 2
|Биккужин Рамиль 24 2
|Ампелонский Вадим 31 2
|Едидин Борис 9 1
|Доронин Павел 1 1
|Сажко Василий 2 1
|Филиппов Денис 26 1
|Чудаев Георгий 2 1
|Белинский Антон 5 1
|Саушкин Олег 31 1
|Садовский Алексей 11 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Мякишева Марина 84 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Корсаков Анатолий 10 1
|Мишурис Марина 20 1
|Витчинка Дмитрий 8 1
|Бондаренко Андрей 3 1
|Мишенин Дмитрий 2 1
|Марин Сергей 4 1
|Колбин Евгений 57 1
|Весельчаков Александр 6 1
|Орловский Виктор 344 1
|Яковлев Сергей 38 1
|Жаров Александр 174 1
|Попов Сергей 98 1
|Калагин Илья 13 1
|Вольфсон Влад 58 1
|Круглов Константин 28 1
|Ганин Егор 54 1
|Савицкий Андрей 14 1
|Благов Арсен 14 1
|Николаев Александр 17 1
|Назаров Алексей 69 1
|Транков Алексей 1 1
|Патока Андрей 108 1
|Смирнов Константин 17 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
|Forbes - Форбс 623 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 2
|CNews - ZOOM.CNews 1757 2
|Чудо техники 60 2
|The Register 1388 1
|РИА Новости 800 1
|Vc.ru - Виси.ру 27 1
|Newsbytes News Network 379 1
|allNetDevices 160 1
|500 Startups 14224 8
|IDC - International Data Corporation 4840 2
|IBM Research 107 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
|Gartner - Гартнер 3466 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.