Индексная книга (каталог) CNews*
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Автоответчик Answering machine
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 214, упоминаний - 224
Автоответчик и организации, системы, технологии, персоны:
|Forbes - Форбс 1002 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|Pocket PC Magazine 2 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|Чудо техники 60 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|Nikkei Communications 21 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Reddit 398 1
|The Register - The Register Hardware 1783 1
|РИА Новости 1033 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|9to5Google 60 1
|Известия ИД 770 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
|Vc.ru - Виси.ру 42 1
|TechSpot 188 1
|9to5Mac 70 1
|Newsbytes News Network 379 1
|allNetDevices 160 1
|Росбалт ИА 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.