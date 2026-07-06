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Индексная книга (каталог) CNews*
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Автоответчик Answering machine

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.07.2026 MANGO OFFICE представил сервис МангоДиалоги 1
19.06.2026 Новая версия RuPost: когда почта не знает слова «простой» 1
14.05.2026 «Телфин» запускает определитель автоответчика 1
14.05.2026 Сбербанк хочет подружить корпоративный ИИ с «1С» и «Битрикс» 1
29.04.2026 Выручка MCN Telecom по итогам 2025 года увеличилась на 8% 1
Вся работа из одного окна: CNews протестировал приложение VK WorkSpace 1
09.04.2026 Teboil представил ИИ-агента по смазочным материалам 1
01.04.2026 Создавать базу знаний клиентской поддержки и оценивать ее качество теперь можно без разработки в сервисе «Нейросаппорт» 1
04.03.2026 Fixorix запустила ИИ-платформу для поддержки клиентов на Cloud.ru 1
27.11.2025 ИИ-платформа AutoFAQ запустила поддержку мессенджера Mах 1
02.09.2025 «Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей 1
02.09.2025 «Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей 1
19.06.2025 Microsoft мгновенно уничтожила 30 лет жизни пользователя. Вся его информация заблокирована без предупреждения 1
30.05.2025 Обновления в «Яндекс 360»: больше возможностей для защиты рабочих процессов 1
24.04.2025 Платформа «Поинтер» начала собирать отзывы и упоминания из «ВКонтакте» 1
05.04.2025 Как искусственный интеллект изменил работу контакт-центров 1
03.04.2025 «Авито Услуги» запустили сервис подписки для мастеров красоты 1
18.03.2025 После угона Telegram-аккаунтов скамеры рассылают фальшивые опросы от имени «Единой России» для кражи денег 1
21.02.2025 HP по-хитрому отучает клиентов от звонков в службу поддержки, чтобы сэкономить. Самых упрямых заставляют долго висеть на линии 1
20.02.2025 Мурманчан защитили от 18 млн спам-звонков в 2024 году 1
19.02.2025 В Карелии за год МТС заблокировала более 17 млн спам-звонков 1
17.10.2024 Napoleon IT запустил инструмент автоответов на отзывы клиентов 1
15.10.2024 Что мешает российским компаниям переходить на российские почтовые клиенты? 1
11.10.2024 «Википедия» создала спецгруппу по борьбе с плодами искусственного интеллекта 1
07.10.2024 Платформа «Поинтер» включена в Единый реестр российского ПО Минцифры 1
02.08.2024 «Р7-Офис» выпустил обновления «Корпоративного сервера 2024» 1
24.07.2024 В Петербурге сотовые вышки оснастят QR-кодами с информацией об оборудовании 1
16.07.2024 В «Контур.Фокус» добавили номера телефонов из ЕИС закупок ​ 1
27.06.2024 Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков 1
20.05.2024 Высшая школа менеджмента СПбГУ внедрила современную систему телефонии с помощью ВАТС компании «ТрансТелеКом» 1
14.03.2024 Сервис i2crm поможет бизнесу подключить чаты «Авито» к CRM-системе 1
13.03.2024 «Контур.Компас» пополнился данными из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП 1
02.02.2024 Сервисы «Телфин» увеличивают конверсию из лида в продажу на 15% 1
22.12.2023 Чат-бот Tele2 закрыл вдвое больше обращений в сравнении с прошлым годом 1
14.12.2023 Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов 1
16.11.2023 «Точка маркетплейсы» ответит на отзывы с Wildberries 1
19.07.2023 Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать? 3
27.04.2023 Клиенты стали больше доверять роботам – в диалоге с ними остаются 75% абонентов 1
31.10.2022 Как строится IP-телефония: виды VoIP-устройств 1
18.10.2022 Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound 1

Публикаций - 214, упоминаний - 224

Автоответчик и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
МегаФон 10742 13
Microsoft Corporation 25774 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 13
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 11
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
Yandex - Яндекс 9215 9
Telegram Group 2940 9
Ростелеком 10948 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Samsung Electronics 11064 7
Sony 6739 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Intel Corporation 12811 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
Lenovo Motorola 3566 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Apple Inc 13154 4
HP Inc. 5883 4
Philips 2099 4
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 4
AOL Inc - America Online 1883 4
ЛайфТелеком - Телфин 290 4
JVC Kenwood 422 4
Cisco Systems 5372 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
9594 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Google LLC 12687 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Amtrak - National Railroad Passenger Corporation - Амтрак - Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 9 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 2
Альфа-Банк 1979 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
British Airways - British Midland International 127 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 2
Sony Music Entertainment 161 2
Honda Motor Company - HND 240 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
Белый Ветер 365 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
101Hotels.com 456 1
ФлексБанк - Флексинвест Банк 22 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Fazer - Oy Karl Fazer Ab - Фацер 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 18 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 19 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
ГСЧС Украины - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 11 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 95
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 50
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 47
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 45
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 42
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 30
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 29
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 337 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 26
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 24
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 23
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 21
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 18
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IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 17
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 15
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1012 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 13
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 13
Оповещение и уведомление - Notification 5943 12
Google Android 15243 9
Apple iOS 8583 9
Microsoft Windows 16882 9
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft Windows XP 2431 6
Apple iPhone 6 4861 6
Linux OS 11533 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 5
Microsoft Outlook 1506 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Samsung SVR-диктофон 464 5
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 4
Intel Celeron - Серия процессоров 979 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
OpenAI - ChatGPT 719 3
Panasonic DECT 12 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Intersoft Lab - Референт 157 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 73 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Sinclair ZX Spectrum 29 3
Honda Accord 16 2
Toshiba Portege 98 2
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 2
JVC D-VHS 7 2
Philips EXP - Philips Expanium 4 2
Philips Savvy 3 2
Лацанич Василь 106 3
Дубровская Анна 21 2
Лошкарева Наталья 16 2
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Armes Raymond - Армес Раймонд 17 2
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
Биккужин Рамиль 70 2
Ампелонский Вадим 31 2
Низовский Григорий 36 2
Качмазов Георгий 7 2
Ксенин Алекс 311 2
Юрина Елена 11 2
Тишкин Игорь 5 2
Субботин Сергей 18 2
Полуянова Ирина 1 1
Егоров Евгений 40 1
Черников Александр 32 1
Захарова Марина 6 1
Подопрелов Григорий 1 1
Ирз Денис 12 1
Рублев Олег 1 1
Бубнов Борис 1 1
Белогубец Николай 4 1
Олеванов Денис 1 1
Галушко Михаил 1 1
Процентов Антон 1 1
Morgenstern Gary - Моргенштерн Джерри 1 1
Черняк Виктория 1 1
Говорко Виктория 1 1
Швецова Любовь 1 1
Ивкин Иван 3 1
Высоков Василий 2 1
Ермилова Татьяна 1 1
Чернобровина Анастасия 1 1
Чернявский Петр 3 1
Канивец Константин 10 1
Вирясов Владислав 35 1
Торубарова Элеонора 4 1
Ивонина Екатерина 28 1
Зубрицкая Христина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Европа 24962 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 9
Германия - Федеративная Республика 13220 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Канада 5081 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Украина 7928 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Япония 13807 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 4
Франция - Французская Республика 8176 4
Китай - Тайвань 4245 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
Америка - Американский регион 2205 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
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