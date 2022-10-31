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Индексная книга CNews*
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Автоответчик Answering machine



31.10.2022 Как строится IP-телефония: виды VoIP-устройств 1
18.10.2022 Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound 1
13.10.2022 «Телфин» повышает производительность колл-центров в три раза 1
22.09.2022 В России рухнул домашний интернет «Ростелекома». Причины не установлены 1
28.03.2022 Голосовой помощник общегородского контакт-центра принял почти 75 млн звонков 1
06.12.2021 «Сбер» представил «Умный автоответчик»: ассистенты «Салют» оставят персонализированные ответы контактам пользователя и возьмут на себя общение с курьерами и спамерами 3
07.10.2021 Полезные возможности смартфонов, о которых многие не догадываются 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
11.08.2021 Сервис речевых технологий SmartSpeech стал доступен в облаке SberCloud 1
03.06.2021 МТТ значительно расширил возможности виртуальной АТС «МТТ бизнес» 1
21.08.2020 В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг 1
30.04.2020 МТТ продолжит бесплатную раздачу SIM-карт FMC 1
17.04.2020 Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса 1
09.04.2020 МТТ отменил абонентскую плату за дополнительные номера 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
04.07.2019 Интеллектуальная система «Айтеко» Smartsel включена в Единый реестр отечественного ПО 1
30.01.2019 «Террасофт» представила дополнения к bpm’online для работы с чат-ботами 1
14.08.2018 D-Link начала российские продажи IP АТС N8000 Asterisk Edition 1
07.08.2018 «Битрикс24» добавил «Яндекс.Диалоги» в свои «Открытые линии» 1
17.07.2018 Voximplant добавила расширенные возможности для роботизированных обзвонов в сервис Smartcalls 1
30.03.2018 Apple исправила самую раздражающую функцию iPhone 1
28.02.2018 D-Link представила обновленные версии IP-телефонов DPH-150S и DPH-150SE 1
04.12.2017 У клиентов Сбербанка с карт пропадают деньги. Банк признал проблему 1
07.11.2017 Искусственный интеллект в «Открытии» занялся техподдержкой 1
11.10.2017 На чиновников Роскомнадзора завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере 1
09.06.2017 В России коллапс расчетов по банковским картам. Пострадали клиенты Сбербанка и других крупнейших банков 1
07.06.2017 Виртуальная АТС Zadarma анонсирует новую функцию: несколько голосовых приветствий 1
20.03.2017 Что такое омниканальный контакт-центр 1
16.12.2016 Tele2 консультирует дальневосточных абонентов на китайском языке 1
17.08.2016 «Телфин» обновил платформу виртуальной АТС 1
03.06.2016 «Билайн» разрабатывает чат-ботов 1
10.12.2015 Апгрейд телефонии помог бизнесу сэкономить 1
10.12.2015 Зачем реальному бизнесу Виртуальная АТС 1
28.10.2015 Старый друг лучше 1
10.06.2015 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру гостиничного комплекса «Имеретинский» 1
22.05.2015 «Ростелеком» оставил клиентов на несколько часов без интернета 1
02.02.2015 Как «СОГАЗ» сократил количество потерянных звонков в несколько раз 1
03.02.2014 Власти Краснодарского края опровергли заявление «Ростелекома» о создании «Системы-112» в Сочи 1
25.11.2013 Panasonic представил «домашние» смартфоны 1
23.08.2013 Абоненты МТС Северо-Западного региона теперь могут сами блокировать нежелательные SMS 2

Публикаций - 176, упоминаний - 184

Автоответчик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 8
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 8
Microsoft Corporation 23395 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 8
Sony 6468 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 6
Siemens AG - Siemens Group 2531 5
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 61 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 5
Intel Corporation 11624 5
Telegram Group 999 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 4
JVC Kenwood 411 4
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 253 4
IBM - International Business Machines Corp 9167 4
Samsung Electronics 9667 4
Meta Platforms - Facebook 4332 3
Apple Inc 11103 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 803 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 3
Philips 2038 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 3
HP - Hewlett-Packard 3597 3
Lenovo Motorola 3502 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 3
Cisco Systems 4858 2
Orange S.A. - Orange Group 1026 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 2
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 142 2
Sharp Corporation 1042 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 945 2
Сбер - Dialog - Диалог 1 2
Ситроникс - Sitronics 1036 2
Yandex - Яндекс 5551 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 331 2
Toshiba Corporation 2882 2
D-Link 337 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 3
Jaguar Cars 122 2
Sony Music Entertainment 154 2
Honda Motor Company 227 2
British Airways - British Midland International 124 2
United Airlines - авиакомпания 90 2
Точка 3765 2
Альфа-Банк 1579 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 2
Модуль – Торговое оборудование 5 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 95 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 23 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 82 1
Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 27 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 121 1
Dixis - Диксис 359 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 20 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 91 1
Nike 174 1
Башнефть ПАО АНК 121 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер 56 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 1
Danone - Данон 76 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 89 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
VK Delivery club 217 1
Visa International 1866 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 159 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 336 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
Администрация Краснодарского края 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 8 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 41 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 196 1
Правительство Москвы 1965 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 41
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24742 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 21
Голосовые сообщения - Voice messages 1644 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 16
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 200 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 15
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11618 14
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 501 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 12
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Распознавание - Recognition 2458 11
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 11
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 9
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 8
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Linux OS 8153 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 3
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iTeco SmartSel 6 2
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Panasonic DVD-проигрыватель 8 2
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Rakuten Viber 524 2
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Финляндия - Финляндская Республика 3459 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 12
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 7
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 7
Английский язык 6143 5
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5962 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 4
Ergonomics - Эргономика 1488 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2146 3
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 3
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3849 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 2
Абонентская база - Абонентская плата 5283 2
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2777 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5180 2
Человеческий фактор - Human factor 1544 2
Здравоохранение - Нервная система - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 858 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 727 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 18 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1752 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 736 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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