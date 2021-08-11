Сервис речевых технологий SmartSpeech стал доступен в облаке SberCloud

Сервис SmartSpeech от SberDevices, который позволяет применять речевые технологии в бизнесе без дополнительных затрат на их разработку и закупку оборудования, стал первым партнёрским продуктом на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, доступным на высокопроизводительной инфраструктуре SberCloud.

SmartSpeech способен высокоточно распознавать и синтезировать речь на русском языке. С его помощью можно создавать новые и оснащать уже существующие продукты и услуги передовыми речевыми технологиями.

Клиенты SberCloud могут использовать сервис SmartSpeech при создании чат-ботов, голосовых ассистентов, в интерактивных голосовых меню, кол-центрах, интернет-магазинах, службах поддержки, в озвучивании сайтов и огромном количестве других сценариев.

Теперь в SberCloud стало возможным разрабатывать, разворачивать и масштабировать свои продукты на платформе ML Space и интегрировать их с готовым сервисом синтеза и распознавания речи SmartSpeech.

Если же для продукта необходимо дообучить модель синтеза или распознавания речи, то в ML Space SberCloud в маркетплейсе ML-инструментов DataHub уже доступна предобученная модель для распознавания речи, а также самый большой русскоязычный размеченный вручную речевой датасет Golos, над которым работала команда SberDevices.

Сервис SmartSpeech и платформа ML Space от SberCloud позволяют значительно упростить и ускорить внедрение речевых технологий и интерфейсов в продукты и услуги.

До конца 2021 года сервис SmartSpeech будет доступен бесплатно, и уже сейчас его можно использовать для полноценной работы. Любой российский предприниматель, стартап или крупная компания может получить грант до миллиона рублей от SberCloud для создания и внедрения в свои продукты технологий машинного обучения на платформе ML Space.

«Запуск первого партнёрского AI-сервиса — важный этап в развитии SberCloud, и неслучайно, что таким продуктом стал сервис SmartSpeech, разработанный коллегами из SberDevices при помощи нашей облачной платформы ML Space. Такое партнёрство ещё раз показывает сильные стороны экосистемы Сбера. Мы уверены, что интеграция SmartSpeech и облачных сервисов SberCloud даст нашим клиентам лучшие инструменты для работы с речевыми технологиями — ключевым направлением искусственного интеллекта и машинного обучения. Распознавание и синтез речи уже активно и успешно применяются в продуктах и сервисах экосистемы, а облачная реализация SmartSpeech в SberCloud делает его доступным максимальному числу бизнес-пользователей из самых разных отраслей экономики», - сказал Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud.

«Речевые технологии сейчас очень востребованы, их внедрение и использование стоит гораздо дешевле, чем работа операторов и дикторов, оптимизирует и делает значительно эффективнее процесс взаимодействия с клиентами. Переход на интерактивное голосовое меню или автоответчик помогает быстрее справляться с рутинными запросами и разгрузить сотрудников контакт-центров, позволяя им уделять больше времени клиентам. Так, когда звонящий говорит, какая услуга ему нужна, он либо переводится на нужного оператора, либо сразу получает ответ от виртуального оператора. Ещё SmartSpeech можно использовать на сайтах, в приложениях или умных устройствах для озвучивания контента и команд или голосового ввода. Мы в SberDevices очень рады, что именно наш сервис стал первым партнёрским AI-сервисом в SberCloud, и уверены, что пользователи облака найдут для себя подходящие сценарии интеграции со SmartSpeech», - сказал Денис Филиппов, CTO SberDevices.