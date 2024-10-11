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Сбер Cloud.ru SberCloud ML Space SberCloud Model Training сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения

Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения

 

Игорь Бондаренко , Продуктовый менеджер ML Space Private, SberCloud "Искусственный интеллект в госсекторе - новые возможности государственного управления" 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"
 


11.10.2024 Дмитрий Юдин -

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

лительная мощность» СNews: В чем заключаются основные возможности и преимущества платформы Cloud.ru ML Space? Дмитрий Юдин: Наша ML-платформа для разработки полного цикла решает задачи обучения
15.03.2023 Компания Cloud запустила новое направление по разработке тиражируемых сервисов на базе AI

Cloud AI Services занимается разработкой тиражируемых сервисов на базе искусственного интеллекта и платформы полного цикла машинного обучения ML Space, которые бизнес и разработчики могут встраивать в свои приложения. Отличительная черта Cloud AI Services в том, что сервисы разрабатываются под запросы рынка и конкретных заказчиков, а
13.03.2023 Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады

Платформа машинного обучения ML Space компании Cloud (ООО «Облачные технологии») стала основой для соревнований в рамках Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Искусственный интеллект». Используя ее мощно
22.12.2022 Cloud и «Пятёрочка» создали рекламный ролик с использованием оцифрованного образа Ольги Медынич

й ролик с применением технологии deepfake. Обученная специалистами AIRI на облачной платформе Cloud ML Space модель стала основой цифрового образа актрисы Ольги Медынич, даже не присутствовавше
16.06.2022 Napoleon IT разработал сервис для распознавания товаров и цен в розничных продуктовых сетях

рвисов для бизнеса, разработал и разместил на маркетплейсе готовых ML-моделей AI Services платформы ML Space сервис Product Analyzer, позволяющий распознавать товары и цены в российских продукт
22.04.2022 Платформа машинного обучения Sbercloud ML Space включена в Единый реестр российского ПО

Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud вошла в Единый реестр российских программ для электронных вычисли
20.04.2022 Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации

Sbercloud, провайдер облачных технологий, получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы ML Space требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных при обеспечении высшего уровня защищенности персональных данных. На базе продукта ML
15.12.2021 Нейросеть ruDALL-E, которая генерирует изображения по описанию на русском языке, стала доступна на платформе ML Space

оздает изображения на основе текстового описания на русском языке, появилась в доступе на платформе ML Space, в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub компании SberCloud. Она содержит 1
11.11.2021 Платформа Sbercloud ML Space получила масштабное обновление

Компания Sbercloud, провайдер облачных технологий, представила обновлённую платформу ML Space. Самым значимым обновлением ML Space является то, что платформа стала мультик
11.11.2021 Sbercloud представила спецверсию платформы ML Space Private

авщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», создала специальную гибридную версию платформы ML SpaceML Space Private. ML Space Private имеет абсолютно все преимущества

01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ

Поставщик облачных услуг компания Sbercloud (входит в экосистему «Сбера») расширила возможности ML Space – платформы для совместной ML-разработки полного цикла, работающей на базе суперкомп
20.05.2021 SberCloud расширил возможности облачной платформы для работы с ИИ с помощью oneAPI

«Сбер» объявил о расширении возможностей SberCloud ML Space — облачной платформы полного цикла разработки и реализации AI-сервисов. Она предоста
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение

кшене используются типизация потоков данных, в том числе DataFrame-ов. Отари Меликишвили: Платформа ML Space содержит все необходимые инструменты и ресурсы для создания, обучения и развертывани
09.02.2021 На конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» SberCloud расскажет о ML Space – новой облачной Data Science платформе

проекты, актуальные отраслевые решения, а также то, как искусственный интеллект сможет изменить работу госведомств и другие аспекты использования ИИ. Алексей Климов расскажет о ключевых особенностях ML Space – платформы полного цикла для Data Science-команд, которая позволяет ускорять, оптимизировать и упрощать процессы создания, обучения и развертывания моделей на высокопроизводительной в
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ

SberCloud, входящая в экосистему «Сбера», объявила о коммерческом запуске ML Space – инновационной облачной платформы для создания продуктов и решений на основе искусс
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков

Тысяча «лошадей» для дата-саентистов Сбербанк и SberCloud объявили о доступности облачной платформы ML Space для любых разработчиков приложений и сервисов на базе технологий искусственного инте

Публикаций - 75, упоминаний - 112

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 454 55
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Social Data Hub - SocialDataHub 19 10
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SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 422 8
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