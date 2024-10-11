Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения

лительная мощность» СNews: В чем заключаются основные возможности и преимущества платформы Cloud.ru ML Space ? Дмитрий Юдин: Наша ML-платформа для разработки полного цикла решает задачи обучения

Компания Cloud запустила новое направление по разработке тиражируемых сервисов на базе AI Cloud AI Services занимается разработкой тиражируемых сервисов на базе искусственного интеллекта и платформы полного цикла машинного обучения ML Space, которые бизнес и разработчики могут встраивать в свои приложения. Отличительная черта Cloud AI Services в том, что сервисы разрабатываются под запросы рынка и конкретных заказчиков, а