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Сбер Cloud.ru SberCloud ML Space SberCloud Model Training сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения
Игорь Бондаренко , Продуктовый менеджер ML Space Private, SberCloud "Искусственный интеллект в госсекторе - новые возможности государственного управления" 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"
|11.10.2024
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Дмитрий Юдин -
Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность
лительная мощность» СNews: В чем заключаются основные возможности и преимущества платформы Cloud.ru ML Space? Дмитрий Юдин: Наша ML-платформа для разработки полного цикла решает задачи обучения
|15.03.2023
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Компания Cloud запустила новое направление по разработке тиражируемых сервисов на базе AI
Cloud AI Services занимается разработкой тиражируемых сервисов на базе искусственного интеллекта и платформы полного цикла машинного обучения ML Space, которые бизнес и разработчики могут встраивать в свои приложения. Отличительная черта Cloud AI Services в том, что сервисы разрабатываются под запросы рынка и конкретных заказчиков, а
|13.03.2023
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Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады
Платформа машинного обучения ML Space компании Cloud (ООО «Облачные технологии») стала основой для соревнований в рамках Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Искусственный интеллект». Используя ее мощно
|22.12.2022
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Cloud и «Пятёрочка» создали рекламный ролик с использованием оцифрованного образа Ольги Медынич
й ролик с применением технологии deepfake. Обученная специалистами AIRI на облачной платформе Cloud ML Space модель стала основой цифрового образа актрисы Ольги Медынич, даже не присутствовавше
|16.06.2022
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Napoleon IT разработал сервис для распознавания товаров и цен в розничных продуктовых сетях
рвисов для бизнеса, разработал и разместил на маркетплейсе готовых ML-моделей AI Services платформы ML Space сервис Product Analyzer, позволяющий распознавать товары и цены в российских продукт
|22.04.2022
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Платформа машинного обучения Sbercloud ML Space включена в Единый реестр российского ПО
Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud вошла в Единый реестр российских программ для электронных вычисли
|20.04.2022
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Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации
Sbercloud, провайдер облачных технологий, получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы ML Space требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных при обеспечении высшего уровня защищенности персональных данных. На базе продукта ML
|15.12.2021
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Нейросеть ruDALL-E, которая генерирует изображения по описанию на русском языке, стала доступна на платформе ML Space
оздает изображения на основе текстового описания на русском языке, появилась в доступе на платформе ML Space, в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub компании SberCloud. Она содержит 1
|11.11.2021
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Платформа Sbercloud ML Space получила масштабное обновление
Компания Sbercloud, провайдер облачных технологий, представила обновлённую платформу ML Space. Самым значимым обновлением ML Space является то, что платформа стала мультик
|11.11.2021
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Sbercloud представила спецверсию платформы ML Space Private
авщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», создала специальную гибридную версию платформы ML Space – ML Space Private. ML Space Private имеет абсолютно все преимущества
|01.06.2021
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Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ
Поставщик облачных услуг компания Sbercloud (входит в экосистему «Сбера») расширила возможности ML Space – платформы для совместной ML-разработки полного цикла, работающей на базе суперкомп
|20.05.2021
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SberCloud расширил возможности облачной платформы для работы с ИИ с помощью oneAPI
«Сбер» объявил о расширении возможностей SberCloud ML Space — облачной платформы полного цикла разработки и реализации AI-сервисов. Она предоста
|22.02.2021
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Как создать и внедрить полезное умное приложение
кшене используются типизация потоков данных, в том числе DataFrame-ов. Отари Меликишвили: Платформа ML Space содержит все необходимые инструменты и ресурсы для создания, обучения и развертывани
|09.02.2021
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На конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» SberCloud расскажет о ML Space – новой облачной Data Science платформе
проекты, актуальные отраслевые решения, а также то, как искусственный интеллект сможет изменить работу госведомств и другие аспекты использования ИИ. Алексей Климов расскажет о ключевых особенностях ML Space – платформы полного цикла для Data Science-команд, которая позволяет ускорять, оптимизировать и упрощать процессы создания, обучения и развертывания моделей на высокопроизводительной в
|15.12.2020
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SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ
SberCloud, входящая в экосистему «Сбера», объявила о коммерческом запуске ML Space – инновационной облачной платформы для создания продуктов и решений на основе искусс
|04.12.2020
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Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков
Тысяча «лошадей» для дата-саентистов Сбербанк и SberCloud объявили о доступности облачной платформы ML Space для любых разработчиков приложений и сервисов на базе технологий искусственного инте
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 2
|Талант и успех - Общественный фонд 19 1
|Колбин Евгений 70 8
|Рафаловский Давид 32 8
|Херсонцев Алексей 93 7
|Бондаренко Игорь 12 7
|Шадаев Максут 1028 7
|Чернышев Андрей 69 7
|Парфентьев Алексей 140 7
|Майнина Кристина 18 7
|Терещенко Денис 88 7
|Ципорин Павел 102 7
|Михайлик Алексей 12 7
|Горожанин Михаил 10 7
|Веселов Андрей 21 7
|Слышкин Василий 129 6
|Чернышенко Дмитрий 570 6
|Лысенко Эдуард 308 6
|Богданов Кирилл 112 6
|Паршин Максим 317 6
|Хайруллин Айрат 104 6
|Албычев Александр 154 6
|Федулов Владислав 80 6
|Малков Павел 51 6
|Власов Сергей 98 6
|Петрушин Андрей 110 6
|Шпак Василий 233 6
|Разумовский Дмитрий 122 6
|Кожевников Сергей 21 6
|Мартынова Елена 87 6
|Сорокин Даниил 33 6
|Скиба Владимир 42 6
|Куртяник Надежда 281 6
|Даценко Юрий 8 6
|Меликишвили Отари 6 5
|Меджитов Тимур 85 5
|Филиппов Денис 54 5
|Протопопов Сергей 6 5
|Ведяхин Александр 133 4
|Новожилов Алексей 20 4
|Кудрин Алексей 124 4
|Дюбанов Анатолий 95 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1930 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
|National Geographic 95 1
|Cosmopolitan 25 1
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