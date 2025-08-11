Разделы

Бурсервис НПП

Бурсервис НПП

 

 

 

 

УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 НГУ и «БурСервис» создадут программный комплекс для интерпретации геоинформации и построения моделей в сфере геологоразведки и разработки месторождений углеводородов 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Бурсервис НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10071 1
Yandex - Яндекс 7986 1
Huawei 4080 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 1
8651 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 232 1
Google LLC 12045 1
DXDO - Ди-Икс-До 1 1
Softline - Софтлайн 3075 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7820 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
ГПБ - Газпромбанк 1132 1
Газпром нефть 649 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Газпром ПАО 1380 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 113 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7260 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10949 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2005 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 611 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1138 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 303 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 435 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 308 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6003 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16502 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 159 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13101 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 918 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5958 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 844 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12601 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9833 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11958 1
Умные платформы 1802 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3596 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16653 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22221 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1736 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7058 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13019 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 849 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2323 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1145 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 308 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3140 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5683 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1672 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5530 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1648 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 577 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2707 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 131 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 30 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 148 1
Шингарев Павел 19 1
Гришин Дмитрий 209 1
Шевченко Игорь 10 1
Подрябинников Алексей 20 1
Сидоров Алексей 19 1
Пауков Сергей 17 1
Федяев Павел 2 1
Сафронов Андрей 5 1
Евстратов Алексей 3 1
Коваленя Алексей 13 1
Макеев Дмитрий 19 1
Беляев Владислав 93 1
Кондратюк Наталья 2 1
Саттаров Руслан 1 1
Кузнецов Александр 136 1
Востриков Юрий 75 1
Ермакова Светлана 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 3
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 36 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 1
Черкизон - Черкизовский рынок 163 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5331 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10308 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8090 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3066 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6044 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11237 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3278 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7600 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5836 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2240 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2534 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2625 1
Зоология - наука о животных 2731 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2015 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 465 1
