Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

Россия ЦФО Московская область Каширский район Кашира

Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира

СОБЫТИЯ


13.02.2026 «МегаФон» запустил новое 4G-оборудование для жителей Аннинского и Каширского районов Воронежской области 1
01.12.2025 Получить статус резидента в ОЭЗ Подмосковья теперь можно онлайн 1
27.10.2025 «МегаФон» запустил интернет в 8 районах Воронежской области 1
24.09.2025 «МегаФон» ускорил интернет в сотне деревень и сел Подмосковья 1
28.03.2025 «МегаФон» разогнал интернет на юге Подмосковья 1
13.02.2025 Еще пять малых населённых пунктов Воронежской области вышли в сеть МТС 1
28.02.2024 «Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
17.09.2019 IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM 1
11.09.2019 Промышленные роботы АВВ модернизируют новый мясокомбинат «Черкизово» в Кашире 1
07.06.2019 «Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP 1
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
13.10.2016 «Мегафон» ускорил интернет для 140 тыс. селян в Воронежской области 1
26.09.2016 Сельхозхолдинг «Агросвет» переходит на «Мегафон» 1
27.07.2016 «Элар» поставил новый сканер в МФЦ Каширского района 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья 1
17.06.2014 «Билайн» улучшил качество связи в густонаселенных районах Москвы 1
22.01.2013 Optima автоматизировала МФЦ Каширского муниципального района Московской области 4
18.04.2011 «Яндекс» начал выпускать собственные электронные карты 1
18.06.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала гипермаркет «Твой Дом» в Воронеже 1
13.02.2009 «Сервис Плюс» оснащает торговым оборудованием и ПО предприятия сети «Твой Дом» 1
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
21.12.2007 «Комстар-ОТС» расширяет сеть в Подмосковье 1
13.11.2007 «МегаФон» улучшил мобильную связь в Московском регионе 1
31.07.2007 New.Kosmosnimki: развитие качественное и количественное 1
27.07.2007 В России появится "коридор автобезопасности" с GPS-мониторингом 1
04.06.2007 Вице-президент МТС разбился на вертолете 1
18.04.2007 "Юго-Восток ТрансТелеКом" строит ВОЛС для агробизнеса 1
12.07.2006 "Мегафон-Москва" открыл 60 новых базовых станций 1
21.08.2003 "Стинс Коман" автоматизирует автовокзалы Подмосковья 1
14.07.2003 Климат-контроль: дожди по вызову? 1
24.12.2002 "МегаФон" расширил зону обслуживания в Московском регионе 1
17.10.2001 Услуги связи по картам "Роснет" cтали доступны жителям Серпухова, Ступина, Каширы и Чехова 1
01.03.2001 МСС ввела в эксплуатацию новую базовую станцию на юге Московской области 1
27.11.2000 АО "Вымпелком" ввело в действие новые базовые станции "Би Лайн GSM" в Москве и Подмосковье 1
22.03.2000 "Aнкей" совместно с российским дорожным агентством создадут 48-километровый платный участок автодороги Москва-Кашира 1

Публикаций - 41, упоминаний - 44

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10103 10
Yandex - Яндекс 8613 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 3
SAP SE 5466 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14642 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 3
Google LLC 12342 2
Электросвязь 268 2
Сервис Плюс 185 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1716 2
9114 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 202 1
Denodo Technologies 8 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 109 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
ТТК Юго-Восток 29 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 1
Optima Software 19 1
Кодос-Б 5 1
МТС - Комстар-ОТС - ЦТК Контраст-Телеком - Центральная Телефонная Компания 6 1
DXDO - Ди-Икс-До 1 1
Анкей Холдинг - Анкей Смарттехнологии - Анкей КС - Анкей Компьютерные Системы - Анкей Обучение 20 1
Europlat - Европлат 24 1
Ростелеком 10416 1
Amazon Inc - Amazon.com 3163 1
Alibaba Group 455 1
Huawei 4294 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 542 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 348 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 244 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 6
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 117 4
Мострансавто 67 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 3
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 221 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Открытие Арена - стадион 21 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 11 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
Бурсервис НПП 4 1
Петровский парк 4 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
Почта России ПАО 2267 1
Газпром ПАО 1425 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
ГПБ - Газпромбанк 1190 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 87 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
Газпром нефть 680 1
Евросеть 1417 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 142 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 244 2
Парк Зарядье 43 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4020 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28947 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8810 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12293 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9457 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17178 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9612 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6218 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18758 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6932 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17192 3
Оцифровка - Digitization 4936 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4852 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5986 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9809 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13400 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1311 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1214 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8148 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 2
Транспорт общественный - Транспортная карта 220 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Desktop computer - Системный блок - системник 464 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9515 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3326 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5924 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 2
ABB RobotStudio 4 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 48 1
Google Cloud Services 233 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 66 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 153 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
GeoEye IKONOS 110 1
Honeywell Metrologic 52 1
NASA Landsat 82 1
Huawei Q - серия коммутаторов 1 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
Сервис Плюс - СуперМаг 72 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 34 1
Yahoo! Maps 13 1
Google Android 14823 1
Apple iOS 8325 1
Microsoft Office 3999 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 1
Microsoft Windows 16437 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 898 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 854 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1196 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Huawei S - Серия коммутаторов 6 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 121 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Югай Виктор 61 2
Беляев Владислав 99 2
Кукушкин Дмитрий 2 1
Гришин Дмитрий 210 1
Бокучава Тариэл 21 1
Шамолин Михаил 124 1
Паныч Инга 7 1
Батюшенков Дмитрий 17 1
Новоселов Евгений 18 1
Веригин Илья 36 1
Шевченко Игорь 10 1
Подрябинников Алексей 20 1
Спевак Сергей 12 1
Медведев Владислав 60 1
Новоселов Александр 7 1
Попов Алексей 338 1
Сидоров Алексей 20 1
Мельников Константин 8 1
Никеров Антон 2 1
Залукаев Олег 17 1
Пересторонин Юрий 10 1
Порубов Виталий 6 1
Данильчук Виталий 2 1
Пауков Сергей 17 1
Федяев Павел 2 1
Кохановская Елена 20 1
Рудычева Наталья 95 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Сафронов Андрей 5 1
Евстратов Алексей 3 1
Орлова Мария 9 1
Дзюбин Алексей 5 1
Коваленя Алексей 13 1
Чекмарев Александр 2 1
Шалманов Сергей 201 1
Старостина Анастасия 2 1
Макеев Дмитрий 19 1
Голуб Василий 29 1
Кондратюк Наталья 2 1
Саттаров Руслан 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 26
Россия - РФ - Российская федерация 158442 17
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 143 10
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 9
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 8
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 43 8
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 8
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 113 7
Россия - ЦФО - Воронежская область 902 7
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 107 6
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 6
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 6
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 90 6
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 210 6
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 6
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 5
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 135 5
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 55 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 442 5
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 5
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 5
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 90 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 113 4
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 4
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 61 4
Россия - ЦФО - Московская область - Луховицкий городской округ - Луховицы 22 4
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 79 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 3
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 42 3
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 3
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 3
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 3
Беларусь - Белоруссия 6082 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 3
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 83 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 7
Черкизон - Черкизовский рынок 166 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2955 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9693 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6141 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3404 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10757 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3262 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6690 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6290 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11783 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1555 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1027 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2266 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2501 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2591 1
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 32 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8426 2
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
РАН - Российская академия наук 2035 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще