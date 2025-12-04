РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI

Разделы

ПК СВ «Брест» — российская платформа со встроенными средствами защиты информации ОС Astra Linux для администрирования облачной ИТ-инфраструктуры. Круг задач, решаемых при помощи системы виртуализации, включает централизованное управление кластерами, масштабирование и обеспечение их отказоустойчивости, миграцию работающих виртуальных машин между узлами, создание групп машин из шаблонов, развертывание защищенных инфраструктур виртуальных рабочих столов (VDI), виртуализация сетей, хранилищ, построение защищенных облачных решений.

04.12.2025 Длинные видеозвонки и ночные созвоны: исследование Blink раскрывает неожиданные привычки молодежи 1
08.10.2025 Портфель Merlion пополнила универсальная ИИ-платформа Octopus для управления ИТ-ресурсами 1
30.05.2025 Разработчик системы резервного копирования RuBackup меняет позиционирование. 1
14.03.2025 «Белтелеком» продлит магистральную линию связи нового поколения TEA NEXT за пределы России 1
27.02.2025 Веб-платформа Sechenov.AI_nephro успешно прошла технические испытания перед регистрацией 1
10.12.2024 vGateR2 и комплекс средств виртуализации «Брест» прошли тест на совместимость 2
26.11.2024 «Группа Астра» поддерживает цифровизацию НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова 1
25.11.2024 Axoft представляет ПАК «Алькор» на базе решений «Гравитон», «Группы Астра» и «Лаборатории Касперского» 1
22.10.2024 ПК «СВ Брест» получил сертификат ФСТЭК России по второму классу защиты и уровню доверия и «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации» 2
16.10.2024 Новая концепция виртуализации – «Группа Астра» заявляет о трансформации одного из ключевых направлений бизнеса 1
10.10.2024 Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России 2
08.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра») 1
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 1
26.08.2024 Интегратор Ferrum IT Group объединил 10 российских ИT-решений в единый ПАК 1
21.06.2024 Система виртуализации «Брест» прошла сертификацию в Белоруссии 3
20.05.2024 Вышла новая версия программного комплекса средств виртуализации «Брест» 3.3 4
20.03.2024 Правительство Омской области переводит инфраструктуру виртуализации на решения «Группы Астра» 1
06.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с «Астра Консалтинг» 1
05.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с компанией «Астра Консалтинг» 1
14.02.2024 Тысяча рабочих мест МАИ мигрировала на ПО экосистемы «Группы Астра» 1
21.11.2023 «Группа Астра» открыла демостенд в «Технопарке Санкт-Петербурга» 1
16.10.2023 «К2тех» импортозаместил Microsoft в инфраструктуре Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) 1
25.07.2023 ПК СВ «Брест»: защищенная облачная виртуализация 4
26.05.2023 RuBackup 2.0 - новый уровень защиты данных и обеспечения непрерывности бизнеса 1
03.04.2023 Создатели Astra Linux выпустили первую собственную СУБД 1
28.03.2023 «Датару Пиастр» на базе ПО от ГК «Астра» — российский ПАК для построения стабильной виртуальной инфраструктуры и безопасной работы с данными 1
20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1
29.11.2022 МТС улучшила связь на федеральных трассах Московского региона 1
21.10.2022 «Увеон — облачные технологии» представила Termidesk 3.3 1
13.10.2022 Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL 1
12.10.2022 Мини-компьютер «АТБ-ATOM-1» работает под управлением ОС Astra Linux 1
29.09.2022 «Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
19.09.2022 «Крок» провел импортозамещение для федерального ведомства в дорожной отрасли 1
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1
15.06.2021 В России появился отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры VDI 1
15.07.2020 Astra Linux выпустила масштабное обновление системы виртуализации «Брест» 6
19.02.2020 Программный комплекс «Брест» от ГК Astra Linux сертифицирован Минобороны России 4
19.02.2020 Astra Linux стала военной ОС для виртуализации с допуском к гостайне 4

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 16
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 255 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 239 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 5
Broadcom - VMware 2490 4
Хост ГК - HostVM 64 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 26 3
Softline - Софтлайн 3261 3
Microsoft Corporation 25236 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 3
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 2
8983 2
Intel Corporation 12541 2
Ред Софт - Red Soft 995 2
TrueConf - ТруКонф 428 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 2
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 67 2
Код Безопасности 702 2
Крок - Croc 1814 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Disconnect 5 1
Новый диск 960 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 37 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 1
Almalinux Open Source Foundation 39 1
Кодос-Б 5 1
SoftMagazin - Софтмагазин Трейд 2 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 154 1
Nextcloud 36 1
СалютДевайсы - Элпитех 33 1
К2Тех 236 1
ICL Astra Services 14 1
DA IT Company - DA Technology - ДИЭЙ 4 1
Беспилотные авиационные системы 73 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 49 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Белпочта - Белпошта 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 32
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 17
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1690 15
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 14
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 617 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 7
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 7
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2049 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 6
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 331 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1274 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2873 4
Программный стек 233 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 4
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 119 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 3
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 49 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2168 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 286 3
Linux OS 10896 25
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 293 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 342 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 332 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 190 6
Microsoft Windows 16327 6
Intel x86 - архитектура процессора 1982 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 33 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 243 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 4
OpenNebula 40 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 271 3
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 37 2
Red Hat oVirt 56 2
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 30 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 89 2
РусБИТех - Astra Automation 20 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
Red Hat Ceph Storage 110 2
QEMU 58 2
Microsoft Outlook 1421 2
Новые облачные технологии - МойОфис 891 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 48 2
Код Безопасности - vGate 83 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 490 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 83 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 39 1
Мухин Денис 43 4
Сивцев Илья 164 3
Рудевский Антон 40 3
Борисов Роман 30 2
Яценко Вадим 87 2
Султангалиев Тимурбулат 15 2
Вихровский Кирилл 19 2
Яценко Виктор 22 2
Степанюк Михаил 77 2
Софронова Наталия 8 1
Ким Олег 18 1
Усова Марина 24 1
Солдатов Андрей 30 1
Демченко Михаил 4 1
Бунченко Виталий 2 1
Шевеленков Виталий 1 1
Чернышев Андрей 70 1
Синьков Кирилл 69 1
Апацкий Александр 2 1
Шмаков Антон 67 1
Якимов Олег 4 1
Яценко Карина 1 1
Цуканов Денис 12 1
Вершинин Анатолий 2 1
Спирькова Анастасия 6 1
Черняков Никита 2 1
Тверитнев Михаил 5 1
Сергеев Владимир 2 1
Крылатов Константин 1 1
Ратушный Александр 5 1
Куракин Вадим 1 1
Фильченков Александр 23 1
Белей Ольга 1 1
Мирзоев Мурад 27 1
Доманский Дмитрий 1 1
Парипа Дмитрий 2 1
Шоков Василий 1 1
Черненький Иван 2 1
Сирота Евгений 3 1
Ивашкин Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 37
Беларусь - Белоруссия 6023 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Беларусь - Брестская область - Брест 63 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Беларусь - Витебская область - Витебск 85 2
Россия - ЮФО - Севастополь 581 2
Украина 7793 2
Европа 24634 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Латвия - Латвийская Республика 824 2
Украина - Львов 99 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Беларусь - Могилев 46 1
Беларусь - Гродненская область - Гродно 56 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Индийский океан 161 1
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 1
Франция - Марсель 56 1
Украина - Львовская область 7 1
Беларусь - Могилевская область - Бобруйск 16 1
Украина - Припять 15 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 43 1
Румыния 741 1
Беларусь - Минск 674 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 20
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
VAD - Value Added Distribution 134 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 3
Аудит - аудиторский услуги 3111 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1287 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Аренда 2584 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 4 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
