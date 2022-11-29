МТС улучшила связь на федеральных трассах Московского региона

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети на шести основных федеральных автомобильных трассах в Московском регионе, в результате чего увеличена площадь покрытия и обеспечено непрерывное соединение на всем пути следования вдоль трасс. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания оптимизировала направленность сигнала, перенастроила параметры сети и увеличила пропускную способность транспортных каналов на шести наиболее популярных вылетных автомагистралях из Москвы в границах региона: М-1 «Беларусь» до Бреста, М-5 «Урал» до Челябинска, М-9 «Балтия» в направлении Латвии, М-10 «Россия» до Санкт-Петербурга через Тверь и Новгород, А-130 через Малоярославец на Бобруйск и скоростная М-11 «Нева» на Санкт-Петербург.

Проведенные работы позволили расширить зону покрытия всех используемых радиодиапазонов. Покрытие стандарта 2G, обеспечивающее голосовую связь, составило 99,9%, стандарта 4G для интернет-соединения – 95%.

Средняя скорость мобильного интернета на всех шести магистралях составляет около 46 Мбит/с. Наиболее высокая средняя скорость 55 Мбит/с зафиксирована при движении по трассе М-1 «Беларусь». На втором месте по средней скорости – дорога М-11 «Нева» до Санкт-Петербурга с 53,4 Мбит/с. На остальных четырех трассах скорость колеблется от 38 до 49 Мбит/с. Таких скоростей достаточно для решения всех необходимых в пути задач – быстрой загрузки онлайн-карт и тяжелых файлов, просмотра видео высокого качества без прерывания интернет-сессий.

«Обеспечение непрерывного покрытия на трассах, часть которых проходит вдали от населенных пунктов – это не только комфорт пассажиров и водителей, но жизненно важная задача, обеспечивающая безопасность в пути, – сказал Владислав Медведев, технический директор московского региона МТС. – Мы постоянно работаем над улучшением качества связи на трассах и делаем все возможное, чтобы наши абоненты в дороге были всегда на связи и имели доступ в интернет».

Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз Безопасность

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.