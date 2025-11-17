Новый продукт RooX UIDM Base обеспечит SSO и 2FA для корпоративных приложений ей и аутентификации RooX UIDM. Он ориентирован на компании, которые хотят быстро внедрить систему управления доступом в ситуации ограниченных ресурсов. Продукт обеспечивает SSO (единую точку входа) и 2FA (двухфакторную аутентификацию) для корпоративных приложений. RooX UIDM Base поддерживает интеграцию с LDAP-совместимыми каталогами и разворачивается в локальной сети или приватном облаке. R

Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass Компания «Мультифактор» выпустила обновление службы каталогов MultiDirectory. В новой версии теперь доступна интеграция с двухфакторной аутентификацией (2FA) в Kerberos. Это обеспечит надежную проверку подлинности пользователей и авторизацию доступа к определенным ресурсам. Также разработчики MultiDirectory добавили гибкие настройки сетевых пол

Тонкая настройка сети МТС расширила покрытие LTE в России, ускорит отключение 3G ле в городах и на удаленных малонаселенных территориях. Успешное завершение проекта к концу августа позволит компании ускорить отказ от устаревшей технологии 3G (UMTS) и уменьшить использование сетей 2G. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты технического блока МТС на основе анализа больших данных о нагрузке на сеть провели комплексные работы по тонкой настройке многочисленны

«Мегафон» запустил сети 2G и 4G в небольших поселениях Красноярского края «Мегафон» сообщил о том, что первым из операторов запустил сети 2G и 4G в деревне Малкас, также мобильная связь появилась еще в двух близлежащих селах Покровка и Восток. Теперь у жителей небольших поселений Абанского района Красноярского края появилась возм

Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G лее 60 операторов по всему миру развернули 145 коммерческих сетей 5G , половина из которых была создана компанией Huawei. Количество пользователей 5G во всем мире превысило 260 млн. При этом 28 сетей 2G и 10 сетей 3G уже выведены из эксплуатации. К 2025 г. будет прекращено обслуживание еще 55 подобных сетей. В настоящее время по всему миру насчитывается порядка 780 сетей LTE. Инфраструктура

МТС модернизирует сеть 2G в Красноярском крае МТС сообщила о старте масштабной программы модернизации сетей связи в Красноярском крае. В течение ближайшего года МТС обновит все базовые станции стандарта 2G в регионе, что позволит улучшить качество голосовой связи как на улице, так и внутри зданий. Улучшения коснутся не только мест с плотной жилой застройки, но и загородных территорий – дачных

«Мегафон» завершил модернизации 2G/3G сетей в Калининградской области льзование более мощного и современного оборудования также способствовало расширению зоны покрытия регионов связью «Мегафона». В Калининградской области территория уверенного покрытия «голосовой» сети 2G увеличилась на 10%. С начала проведения проекта по модернизации количество базовых станций, поддерживающих технологию передачи данных Dual Carrier, увеличилось на 50% и теперь составляет 82%

МТС улучшила качество связи в населенных пунктах Кировской области тогах реализации программы строительства и модернизации собственной инфраструктуры сети в Кировской области за девять месяцев 2015 г. Проведенные работы позволили улучшить качество связи в стандартах 2G, 3G и 4G и увеличить среднюю скорость мобильного интернета в населенных пунктах, где проживает треть жителей региона. В 2015 г. в рамках программы по модернизации и строительству в Кировской

«Билайн» запустит технологию HD voice на сети 2G в сетях 3G «Билайн» и их устройства поддерживают работу кодека. После активации режима на всей территории Москвы и Московской области разговоры с «эффектом присутствия» будут доступны клиентам в сети 2G и при звонках между сетями.

«МегаФон» запустит LTE-Advanced на юге России Кавказский филиал «МегаФона» в течение года планирует к запуску более 400 базовых станций стандарта 2G/3G и 700 станций стандарта 4G+ в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округа

Сибирский федеральный университет в партнерстве с МТС создаст учебную лабораторию с действующим оборудованием сетей 2G и 3G ельным программам учебных курсов подготовки ИТ-специалистов. Для студентов Сибирского федерального университета в партнерстве с МТС будет создана учебная лаборатория с действующим оборудованием сетей 2G и 3G для практического изучения структуры работы современной подвижной радиосвязи, в том числе коммутаторов, фемтосот и другого оборудования. Специалисты МТС также примут участие в разработк

МТС представила в столичном регионе новую линейку тарифов для мобильного интернета в сетях 4G, 3G и 2G Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске новых тарифов для пользователей мобильного интернета с ежемесячной платой от 500 руб., действующих сразу во всех сетях – LTE 4G, 3G и 2G – без ограничений по скорости. Новые интернет-тарифы для пользователей модемов в столичном регионе будут доступны с 15 сентября 2012 г. МТС для пользователей тарифов группы «МТС Коннект» пре

Американский оператор планирует полностью свернуть 2G-сети к 2017 г. Второй по величине абонентской базы оператор в США AT&T планирует полностью свернуть сети второго поколения (2G) к 2017 г., сообщает Wall Street Journal. Компания намерена с 1 января 2017 г. прекратить оказывать услуги связи по стандарту GSM, а также EDGE, уточняет издание со ссылкой на официальные до

Ericsson поставит «Ростелекому» решения для развития 2G/3G и CDN-сетей в России Компания «Ростелеком» выбрал Ericsson в качестве поставщика для развития сетей 2G/3G в России. Сеть, построенная оператором «Ростелеком» на основе продуктов и решений компании Ericsson, обеспечит доступ к услугам мобильной связи для более чем 60% абонентов по всей России,

«МегаФон» продолжает развивать сети 3G и 2G в московском регионе Столичный филиал «МегаФона» запустил новые базовые станции, обеспечив более уверенное покрытие 2G/3G. На территории Москвы и области за прошедшие две недели интегрировано более 100 базовых станций, говорится в сообщении оператора. Продолжая программу улучшения качества сети в регионе, ст

«Билайн» увеличил зону покрытия 2G и 3G в Омской области го района, деревень Свидерск Тарского района. Также существенно расширена зона покрытия 3G в Омске – в общей сложности на карте покрытия 3G в областном центре появилось 30 новых точек. Покрытие связи 2G было улучшено в 13 населенных пунктах Нововаршавского, Москаленского, Кормиловского, Павлоградского, Русско-Полянского, Оконешниковского, Полтавского, Шербакульского и Омского районов. Сеть

«МегаФон» за первую неделю весны обеспечил уверенное покрытие сетями 2G/3G более чем 50 объектов в Москве и области За первую неделю весны московский «МегаФон» обеспечил уверенное покрытие сетями 2G/3G более чем 50 объектов в Москве и области. Столичным филиалом «МегаФон» ведется активная работа по предоставлению жителям Москвы и Подмосковья качественного доступа к высокоскоростному моб

«ВымпелКом» расширил сети 2G и 3G в ряде областей Центрального региона Компания «ВымпелКом» сообщила о расширении и модернизации сетей 2G и 3G в ряде областей Центрального региона. В Тверской области акцент строительства сети сделан на расширении зоны покрытия сетью 3G популярных туристических зон региона, а также автомобильны

«Билайн» расширил покрытие сетей 2G и 3G в Челябинской области ие в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Троицке, Южноуральске и Копейске. Кроме того, возможности 3G от «Билайн» теперь доступны на курортах Увильды и Кисегач. Также улучшено покрытие сети 2G от «Билайн» на трассе Челябинск – Екатеринбург. В настоящее время новые базовые станции на границе Челябинской и Свердловской областей проходят тестирование и настройку. До конца года планир

Австралийский оператор Telstra запустил конвергентную опорную сеть 2G/3G/4G на основе решения Ericsson Компания Ericsson и австралийский оператор Telstra запустили конвергентную опорную сеть, позволяющую передавать и обрабатывать трафик из мобильных сетей трех поколений - 2G, 3G и 4G. Решение Ericsson Evolved Packet Core (EPC) позволяет бесшовно перенаправлять трафик из сетей различного типа (GSM, WCDMA/HSPA и LTE), используя одни и те же узлы опорной сети, что

Telit представила 2G модуль со встроенным A-GPS приемником в корпусе BGA ений позиционирования. Последние могут применяться в автомобильной отрасли, устройствах мониторинга транспорта и системах безопасности, для которых компактные размеры и возможность подключения к сети 2G являются принципиально важными. Новый модуль GE864-GPS выполнен в BGA-корпусе и полностью совместим с линейкой продуктов GE864. Это позволило ему стать самым миниатюрным GSM/GPRS модулем на

«МегаФон» выбрал решение Alcatel-Lucent для строительства конвергентной сети 2G/3G в Алтайском крае Компании Alcatel-Lucent и «МегаФон» сообщили о запуске в Сибири конвергентной сети 2G/3G. Развертывание этой сети на базе решения Alcatel-Lucent для конвергентных сетей радиодоступа (RAN) позволит обеспечить передовыми услугами мобильной связи более чем 2,5 млн жителей А

Новый радиомодуль Alcatel-Lucent позволит мобильным операторам поддерживать любые комбинации услуг 2G, 3G и 4G/LTE в единой сети ый радиомодуль, основанный на технологии SDR (software defined radio - программно определяемый радиодоступ). Этот модуль позволит мобильным операторам одновременно поддерживать любые комбинации услуг 2G GSM, 3G W-CDMA/HSPA+ и 4G/LTE. Помимо использования в новых сетях, представленный радиомодуль можно установить на любой из более чем 700 тыс базовых станций Alcatel-Lucent, действующих в опе

RAD представила шлюз для передачи 2G/3G/4G-трафика по транспортной сети Компания RAD Data Communications представила шлюз сотового трафика, поддерживающий плавный переход к сетям нового поколения и передающий трафик 2G, 3G и 4G по оптоволоконной IP инфраструктуре, DSL и SDH/ATM. Шлюз ACE-3220 специально разработан для быстрого роста объема трафика, передаваемого между узлами сотовой сети в условиях распрос

NTT DoCoMo прекращает подключение абонентов к сети 2G Японская NTT DoCoMo 30 ноября прекращает подключение абонентов к сети сотовой связи второго поколения (2G), услуги в которой предоставляются под торговой маркой mova, сообщает «Прайм-ТАСС». Это решение связано с устойчивой тенденцией миграции абонентов сети 2G в сеть NTT DoCoMo третьего п

Tacom запустила сеть 2G/3G на основе оборудования Huawei Компания Huawei Technologies объявила об успешном запуске компанией Tacom, входящей в холдинг «Вымпелком», сети 2G/3G на базе оборудования Huawei в Таджикистане. Чтобы определить ключевого поставщика оборудования для своей сети, компания «Вымпелком» организовала двухступенчатый тендер, в котором при

"Гранч" представил новое решение для операторов Новосибирская компания "Гранч" объявила о начале производства модемов SBNI16-G и SBNI16-2G. Эти модели продолжают новый ряд устройств внешнего исполнения семейства Granch SBNI16, анонсированного компанией в начале года. Как и остальные модемы семейства SBNI16, новые изделия базиру

DoCoMo представил 2G/3G-телефон Восемь региональных подразделений японского оператора NTT DoCoMo представили мобильный телефон FOMA N2701, который может работать в сети компании DoCoMo как второго (2G), так и третьего (3G) поколения. Модель N2701 поступит в продажу в Японии 11 июня 2003 г. Телефон может работать либо только в одном режиме - 2G или 3G, либо автоматически переключать

KDDI: число абонентов 3G-связи растёт за счет отказа от 2G-услуг 2000 1x составил в декабре 19,9%. За декабрь компания подключила к этому сервису 775900 пользователей, общая численность 3G-абонентов достигла 4,674 млн. В то же время, отток абонентов сервисов связи 2G под торговыми марками "cdmaOne" и "PDC" составил 618900 человек. К сервисам "au" и "Tu-Ka" KDDI подключила в декабре 152 тыс. абонентов, доведя их общую численность до 17,317 млн. Услугами м

Финский оператор Suomen 2G намерен охватить сотовой связью всю территорию страны к концу 2001 г. Финский оператор сотовой связи компания Suomen 2G Oy заявила о намерении осуществить к концу 2001 г. полное покрытие страны сотовой связью. К январю 2001 г. покрытие достигнет 90%. Группа 2G в этом году получила лицензию на связь ста