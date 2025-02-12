Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass

Компания «Мультифактор» выпустила обновление службы каталогов MultiDirectory. В новой версии теперь доступна интеграция с двухфакторной аутентификацией (2FA) в Kerberos. Это обеспечит надежную проверку подлинности пользователей и авторизацию доступа к определенным ресурсам. Также разработчики MultiDirectory добавили гибкие настройки сетевых политик безопасности и режим ByPass. Для начала работы с версией 2.1.0 необходимо скачать файл «docker-compose.yml» и выполнить ряд действий, описанных в инструкции. Об этом CNews сообщили представители Мультифактор

Версия 2.1.0 службы каталогов MultiDirectory включает несколько ключевых доработок и улучшений. Одно из важных добавлений — функция гибкой настройки сетевых политик безопасности.

Администратор может выбрать, для какого протокола будет действовать политика безопасности, а также гибко настроить применение 2FA к конкретной группе безопасности: HTTP (вход в Web-интерфейс администратора); LDAP (Bind-запросы аутентификации по интерфейсу LDAP); Kerberos (запросы на получение TGT).

«В новой версии продукта реализована поддержка 2FA в Kerberos. В MultiDirectory можно подтверждать получение TGT-тикета с помощью Push-уведомлений. Это значительно повышает безопасность доступа к корпоративным ресурсам, поскольку даже при компрометации пароля злоумышленник не сможет получить доступ без подтверждения проверки второго фактора. Важно отметить, что реализация 2FA в MultiDirectory не требует каких-либо изменений или дополнительных настроек со стороны клиентских приложений. Вся логика проверки и обработки push-уведомлений полностью выполняется на сервере. Это упрощает процесс развёртывания и обслуживания системы, минимизируя риски ошибок и дополнительных затрат на интеграцию с существующими приложениями», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта MultiDirectory.

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры
Цифровизация

Кроме того, в MultiDirectory появился режим ByPass. Разработчики системы Multifactor предусмотрели различные сценарии, при которых облачный сервис Multifactor может оказаться временно недоступным. В таких ситуациях система автоматически переходит в режим ByPass, который обеспечивает непрерывный доступ пользователей к ресурсам в критических ситуациях. Служба каталогов MultiDirectory выполняет проверку не только сетевой доступности, но и работоспособность системы двухфакторной аутентификации Multifactor.

Что ещt было сделано: bзменено имя выгружаемого Keytab-файла на общепринятое krb5.keytab; исправлена валидация домена и электронной почты, добавлена поддержка символа дефиса и чисел; исправлена ошибка сообщения о сертификате; добавлена возможность очистки ключей в меню «Подключение к Multifactor».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

Интеграционная платформа Digital Q.Integration от «Диасофт» подтвердила высокую производительность на российском оборудовании OpenYard

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Европа решила ворваться в гонку по развитию ИИ. ЕС пообещал смягчить регулирование

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще