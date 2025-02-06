Макаров Дмитрий
Макаров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Vaillant Group Rus - Вайлант Груп Рус 2 2
|Симост 2 2
|Почта России ПАО 2118 1
|Universal Pictures - Universal City Studios 57 1
|Базелевс - Bazelevs 11 1
|Кравцов Алексей 32 1
|Бекмамбетов Тимур 10 1
|Савчук Анатолий 5 1
|Красавин Илья 11 1
|Бадмаева Римма 2 1
|Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 1
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