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Макаров Дмитрий



06.02.2025 ГК Baek внедрила единую систему документооборота 1
19.02.2024 Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server 1
17.07.2023 «Первый бит» организовал адресное хранение в распределительном центре крупнейшего строительного ритейлера Сахалина «Симост» 1
06.07.2023 «Первый бит» разработал методологию учета для группы компаний BAEK с острова Сахалин 1
06.02.2023 Группа Т1 и Directum стали партнерами 1
19.05.2021 «Т1 консалтинг» создала подразделение по разработке цифровых решений 1
28.04.2020 «Техносерв консалтинг» представила решение для автоматизации процессов разработки 1
29.01.2020 «Техносерв консалтинг» внедряет в Vaillant Group Rus единый личный кабинет для сотрудников и партнеров 1
30.06.2008 Дебют Kraftway в большом кино 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Макаров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 811 3
8246 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
UIPath 101 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 595 1
Открытые технологии 701 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Directum - Директум 1095 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Vaillant Group Rus - Вайлант Груп Рус 2 2
Симост 2 2
Почта России ПАО 2118 1
Universal Pictures - Universal City Studios 57 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5375 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11019 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10227 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 2
DevOps - Development и Operations 870 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 1
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3314 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 633 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15952 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1147 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1443 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5327 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8579 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12553 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 318 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2375 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 435 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3735 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 460 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 195 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3835 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4235 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11400 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 68 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 363 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 385 1
Oracle Java - язык программирования 3084 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 1
Red Hat OpenShift 132 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
Intel Xeon E 191 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1265 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Credo 7 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 446 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 88 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 47 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 96 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 1
1С:Документооборот КОРП 82 1
Кравцов Алексей 32 1
Бекмамбетов Тимур 10 1
Савчук Анатолий 5 1
Красавин Илья 11 1
Бадмаева Римма 2 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 888 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 328 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24173 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5984 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5377 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4824 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5435 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5018 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18569 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 103 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1588 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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