Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202504
ИКТ 15702
Организации 11897
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 88385
География 3153
Статьи 1595
Пресса 1342
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Бадмаева Римма

СОБЫТИЯ


08.10.2026 «ИнфоТеКС» и «Флант» подтвердили совместимость продуктов 1
17.10.2024 «Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля 1
19.02.2024 Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бадмаева Римма и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 624 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 42 1
Бифит - Bifit 92 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 507 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5840 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 476 2
Кибербезопасность - HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 90 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33960 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5277 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4394 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 509 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 141 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 309 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13148 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13632 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5273 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4667 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 572 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35925 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13311 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 388 2
InfoTeCS - ViPNet OSSL 4 1
InfoTeCS - ViPNet TLS Gateway 8 1
Бифит - iBank 60 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 25 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 292 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 64 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 193 1
Макаров Дмитрий 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1010 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 455 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54138 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4676 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1191 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще