Индексная книга CNews*
Aladdin JaCarta СКЗИ
Публикаций - 257, упоминаний - 415
Aladdin JaCarta СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Груздев Сергей 35 24
|Исанин Антон 9365 12
|Сабанов Алексей 21 9
|Колесников Алексей 17 6
|Челышев Сергей 5 6
|Крячков Антон 17 6
|Ставринов Яков 6 5
|Калемберг Денис 23 5
|Ведешкина Татьяна 7 5
|Александров Алексей 7 4
|Чирков Максим 4 3
|Мирошников Дмитрий 9 3
|Лебедев Анатолий 7 3
|Бычек Владимир 11 3
|Рустамов Рустам 202 3
|Котов Сергей 17 2
|Дергунова Ольга 116 2
|Богданов Валентин 8 2
|Левенков Олег 2 2
|Янборисов Вадим 5 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Горелов Дмитрий 55 2
|Мылицын Роман 85 2
|Гуревич Алексей 3 2
|Патешман Виталий 36 2
|Полякова Оксана 6 2
|Скрипкин Дмитрий 3 2
|Додохов Александр 3 2
|Петров Евгений 14 2
|Шалимов Сергей 2 2
|Климов Антон 2 1
|Коновалов Борис 14 1
|Касперская Наталья 248 1
|Кравченко Георгий 12 1
|Мельникова Алиса 31 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Санин Александр 15 1
|Исаев Дмитрий 15 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Комарницкий Сергей 0 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199878, в очереди разбора - 926251.
Создано именных указателей - 93538.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199878, в очереди разбора - 926251.
Создано именных указателей - 93538.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.