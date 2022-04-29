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Aladdin JaCarta СКЗИ



29.04.2022 Криптобиблиотека Vipnet OSSL совместима с электронными ключами Jacarta
11.03.2022 Информационное сообщение для партнеров и заказчиков «Аладдин Р.Д.»
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте
13.12.2021 Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну.
06.12.2021 Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2»
09.09.2021 Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4
15.06.2021 Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России
14.05.2021 Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС»
19.04.2021 Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор»
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности»
19.03.2021 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций
03.03.2021 Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta
11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru
04.02.2021 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta»
22.01.2021 «Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП»
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta
21.08.2020 JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск»
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows
17.06.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами «Аладдин Р.Д.»
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про»
23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов
18.12.2019 «Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2
05.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta
27.11.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5
16.10.2019 Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta
11.10.2019 «Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta
22.08.2019 Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ»
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate
09.08.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость
08.08.2019 Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром»
23.07.2019 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP»

Публикаций - 257, упоминаний - 415

Aladdin JaCarta СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 287
Microsoft Corporation 22497 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 16
Код Безопасности 432 16
Крипто-ПРО 308 15
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 14
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 12
Элвис-Плюс - Элвис+ 129 11
Информзащита 641 11
Программный продукт ГК 3960 11
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 10
Oracle Corporation 6035 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 9
6072 9
Citrix Systems 744 8
Cisco Systems 4720 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 8
iSimpleLab - АйСимплЛаб 16 7
Apple Inc 10683 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 7
Check Point Software Technologies 694 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 6
InfoWatch - Инфовотч 842 6
Конфидент 72 6
Thales - Gemalto - SafeNet 128 6
VMware 2025 6
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 140 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 5
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
Газинформсервис - ГИС 59 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 5
Google LLC 10352 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 451 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 5
Oracle - Sun Microsystems 2176 4
Ред Софт - Red Soft 299 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 5
ГПБ - Газпромбанк 842 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Точка 1820 3
ВТБ - ВТБ24 658 3
Возрождение - Коммерческий банк 186 3
Visa International 1809 3
Пробизнесбанк АКБ 126 3
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 3
Ак Барс Банк 212 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 3
Газпром ПАО 1008 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 3
Открытие ФК 2713 3
Открытие ФК - Таможенная карта 13 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 2
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 46 2
Синара Банк - СКБ-банк 110 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
AliExpress 327 2
Qiwi 878 1
Альфа-Банк 1476 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 1
Северсталь ПАО - Severstal 308 1
Банк Санкт-Петербург 126 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Русский стандарт Банк 370 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 9 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 70 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 27 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 64
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 58
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Федеральное казначейство России 1345 3
Таможня - Таможенная служба 421 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 31 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 79 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
Правительство Москвы 1640 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
Судебная власть - Judicial power 225 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Правительство Казахстана 78 1
Президент Украины 92 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 65 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Мосгордума - Московская городская Дума 120 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Администрация Красноярска 4 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
Демократическая политическая партия США 91 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 6 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 183
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 136
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 570 106
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 140 100
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 1330 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 79
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 257 77
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 75
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 72
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 62
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 53
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 50
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 48
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 43
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 214 35
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 617 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 27
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 148 23
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 23
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 958 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 22
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 1082 22
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 21
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 761 20
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 20
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 20
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 20
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 17
Driver - Драйвер 940 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 15
Collaboration - Совместная работа 2443 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 15
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 13
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 216 86
Aladdin JaCarta ГОСТ 91 86
Aladdin JaCarta PKI 80 79
Microsoft Windows 10 11713 50
Linux OS 7669 45
Aladdin Secret Disk 71 38
Oracle Java - язык программирования 2554 38
Aladdin eToken Management System 103 32
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 31 31
Microsoft Windows 2104 29
Aladdin JaCarta LT 24 23
Aladdin JaCarta PRO 22 22
Apple iOS 6422 19
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 44 19
КриптоПро СКЗИ CSP 144 18
Google Android 11959 18
Microsoft Windows 7 1780 17
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 16
Aladdin JC-WebClient 15 15
Apple macOS 1457 14
Microsoft Windows Server 2012 160 10
Ред ОС 312 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 9
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 221 9
Microsoft SQL Server 1416 8
Mozilla Firefox - браузер 1738 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 8
Apple macOS X - Rhapsody 1495 8
Google Chrome - браузер 1270 8
Microsoft Windows Server 2008 243 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 8
R-Style Softlab - InterBank 126 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 7
Код Безопасности - Secret Net Studio 122 7
Apple iPad 3663 7
Intel x86 - архитектура процессора 1391 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 74 7
iSimpleLab iSimpleBank 12 7
Aladdin JaCarta WebPass 7 7
Груздев Сергей 35 24
Исанин Антон 9365 12
Сабанов Алексей 21 9
Колесников Алексей 17 6
Челышев Сергей 5 6
Крячков Антон 17 6
Ставринов Яков 6 5
Калемберг Денис 23 5
Ведешкина Татьяна 7 5
Александров Алексей 7 4
Чирков Максим 4 3
Мирошников Дмитрий 9 3
Лебедев Анатолий 7 3
Бычек Владимир 11 3
Рустамов Рустам 202 3
Котов Сергей 17 2
Дергунова Ольга 116 2
Богданов Валентин 8 2
Левенков Олег 2 2
Янборисов Вадим 5 2
Мамыкин Владимир 44 2
Горелов Дмитрий 55 2
Мылицын Роман 85 2
Гуревич Алексей 3 2
Патешман Виталий 36 2
Полякова Оксана 6 2
Скрипкин Дмитрий 3 2
Додохов Александр 3 2
Петров Евгений 14 2
Шалимов Сергей 2 2
Климов Антон 2 1
Коновалов Борис 14 1
Касперская Наталья 248 1
Кравченко Георгий 12 1
Мельникова Алиса 31 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Санин Александр 15 1
Исаев Дмитрий 15 1
Краснопольский Алексей 12 1
Комарницкий Сергей 0 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 265
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 5
Казахстан - Республика 4467 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 3
Украина 6212 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 2
Россия - Крымский полуостров 26 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 422 2
Европа Северная - Скандинавия 480 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 332 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 162 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Китай - Тайвань 2115 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Эстония - Эстонская Республика 695 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 289 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 2
Россия - ЮФО - Севастополь 469 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Польша - Республика 1559 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 202
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 84
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 69
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 61
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 57
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 34
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 33
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 23
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 19
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 167 16
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 13
Физическое лицо - Физлицо 1548 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 11
Федеральное законодательство 1944 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Экспорт - Экспортные операции 1024 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 191 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 568 3
Финансовые показатели 786 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Английский язык 764 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 2
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
91Mobiles 590 1
Юность - радиостанция 28 1
Scientific American 80 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 13
500 Startups 4742 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
IDC - International Data Corporation 4671 3
Juniper Research 468 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 3
CNews Fast рейтинг 37 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
РАН - Российская академия наук 1397 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
БГУ - Белорусский государственный университет 14 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
Информзащита Учебный центр 38 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 12 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 15 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 0 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 4
Infosecurity - выставка 62 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 0 2
CeBIT 454 1
IT&Security Forum 10 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 0 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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