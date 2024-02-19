Получите все материалы CNews по ключевому слову
Aladdin JaCarta СКЗИ
Программно-аппаратные решения семейства JaCarta могут использоваться как средства для двухфакторной аутентификации пользователей и электронной подписи, так и для безопасного хранения пользовательских данных, что актуально для компаний, работающих с данными разной степени секретности и государственными сервисами
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.02.2024
|
Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server
завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов ViPNet PKI Service 2.3 и JaCarta Authentication Server. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат, п
|07.11.2023
|
Продукты семейства JaCarta работают в ОС «Атлант»
ентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры «Аладдин» сообщили о завершении проекта по подтверждению технологической совместимости средств аутентификации и электронной подписи (ЭП) JaCarta c операционной системой «Атлант». Совместимость подтверждена соответствующим сертификатом. В ходе тестирования специалисты зафиксировали корректность работы USB-токенов и смарт-карт
|03.11.2023
|
ИТ-решения Fplus совместимы со средствами аутентификации JaCarta
ерждению технологической совместимости средств строгой аутентификации и электронной подписи линейки JaCarta и устройств корпоративного класса Fplus. Сертификат, полученный в результате проведён
|22.08.2023
|
Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением JaCarta Management System 4LX для Linux
Компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, объявила о совместимости программного комплекса JaCarta Management System 4LX для Linux с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional. Программный комплекс JaCarta Management System 4LX для Linux входит в об
|12.07.2023
|Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft
|27.06.2023
|ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.»
|16.05.2023
|
Сергей Груздев -
Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна
|21.12.2022
|«Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов
|06.12.2022
|
Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»
в и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, и отечественный разработчик и интегратор облачных решений «Базис» подтвердили совместимость продуктов линейки JaCarta и программного обеспечения «Базис.WorkPlace». Проверка установила работоспособность и корректность совместного функционирования решений. Токены и смарт-карты от компании «Аладдин Р.Д.»
|31.05.2022
|
Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6
подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» и системы управления элементами инфраструктуры открытых ключей Avan
|29.04.2022
|
Криптобиблиотека Vipnet OSSL совместима с электронными ключами Jacarta
и тестовых испытаний на совместимость криптографической библиотеки Vipnet OSSL и электронных ключей Jacarta. По результатам тестирования подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корр
|22.02.2022
|
«Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте
ормационной безопасности, объявляют о совместимости продуктов «Мой офис почта» и электронных ключей JaCarta. Теперь пользователи могут применять защищенные носители JaCarta при работе с
|09.09.2021
|
Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5
таний подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta c операционной системой AlterOS версии 7.5. В частности, в ОС AlterOS версии 7.5 могу
|29.07.2021
|
Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4
сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификаты совместимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт Jaca
|15.06.2021
|
Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России
ршении сертификации во ФСТЭК России корпоративной системы управления средствами аутентификации и сертификатами пользователей с интегрированным высокопроизводительным сервером усиленной аутентификации Jacarta Management System (JMS) (версия 3.7). Сертификат ФСТЭК России № 4411 подтверждает, что программное обеспечение Jacarta Management System версии 3.7 является системой управления с
|14.05.2021
|
Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1
«Аладдин Р.Д.» сообщает о выходе релиза ПК «Единый Клиент JaCarta» версии 2.13.1. «Единый клиент JaCarta» — программное обеспечение, предназначе
|21.04.2021
|
USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС»
ем, провели тестирование своих продуктов, по итогам которого подписали сертификат совместимости. Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с операционной системой «Ред ОС» 7.3. В частности, в «Ред ОС» 7.3 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta
|19.04.2021
|
Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор»
«Аладдин Р.Д.» и «Эвотор» подтвердили совместимость USB-токенов JaCarta LT с приложением «Маркировка» на смарт-терминалах «Эвотор». Пользователи сервиса «Мар
|12.04.2021
|
Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности»
их продуктов. По результатам тестирования подтверждена корректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta от «Алладин Р.Д.» со средством защиты информации Secret Net Studio и средством довере
|03.03.2021
|
«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций
стовые испытания продемонстрировали корректность совместного использования USB-токенов и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» с операционными системами «Альт Рабочая станция 9» и «Аль
|03.03.2021
|
Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta
ния были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Валидата CSP 6.0». Совместимос
|04.02.2021
|
Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta
татов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу электронных ключей линейки JaCarta от «Аладдин Р.Д.» со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader от «Газинфо
|27.01.2021
|
Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta»
«Аладдин Р.Д.» получила сертификат ФСБ России № СФ/120-3957 от 2 ноября 2020 г. на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» сроком действия до 2 ноября 2023 г. АРМ АБ предназначен для выполнения функций администратора безопасности в отношении СКЗИ "Криптотокен 2 ЭП" и состоит из программы администрирования,
|22.01.2021
|«Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП»
|14.01.2021
|
СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta
ции, завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По результатам тестирования были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-
|02.10.2020
|
Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta
ции, провели серию тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. На основании полученных результатов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» с программным комплексом «Застава-клиент "VPN/FW "Застава", версия 6» от «Элвис-плюс». Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов
|21.08.2020
|
JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск»
продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы USB-носителя JaCarta SF/ГОСТ, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки информации огран
|21.08.2020
|
Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»
ость своих продуктов. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средства доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» с электронными ключами линейки JaCarta, а именно USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ. Средство доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМ
|04.08.2020
|
ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows
версии 1.4 под управлением ОС Windows), разработанного «Инфотекс», USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta от компании «Аладдин Р.Д.», а именно JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCa
|14.04.2020
|
Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про»
авершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По итогам тестовых испытаний подтверждена корректность совместной работы СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 и электронных ключей JaCarta. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средств криптографической защиты информации «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 с электронными ключами линейки
|23.03.2020
|
«Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов
«Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подписали сертификаты совместимости своих продуктов. Результаты тестовых испытаний подтверждают корректность работы продуктов линейки JaCarta с семейством операционных систем РОСА, служащих для защиты конфиденциальной информации, включая персональные данные, в коммерческих структурах, органах государственной власти и на промы
|18.12.2019
|«Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО
|05.12.2019
|
Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta
подписанному по результатам тестирования, была подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с программным обеспечением «КриптоАРМ стандарт плюс» версии 5.4.3 и выше. Совместимос
|16.10.2019
|
Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta
ления корпоративным контентом eDocLib, разработанные ЭОС, совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI/ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ, произведенными «Аладдин Р.Д.». Тестовые испытан
|26.09.2019
|
СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta
спечения информационной безопасности, и «Конфидент», российский разработчик линейки средств защиты информации, успешно провели испытания совместимости и корректности работы электронных ключей линейки Jacarta и системы защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С», включая защитные модули НСД, СКН, МЭ и СОВ. Устройства линейки Jacarta
|22.08.2019
|
Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ»
и «Аладдин Р.Д.», российские разработчики продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, успешно завершили тестовые испытания на совместимость продуктов Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ». Работоспособность и корректность кросс-функционирования DLP-системы Infowatch Traffic Monitor и защищенного служебного носителя информации «Jacarta SF/ГОСТ» подтвержден
|13.08.2019
|
Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate
ого документооборота (ЭДО) в России, провели тестовые испытания на совместимость своих продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы электронных ключей линейки Jacarta с программным обеспечением «Distate: организатор ЭДО», «Distate: оператор ЭДО v.3.0» и «Distate: документооборот». Программные решения Distate позволяют клиентам организовать собственну
|08.08.2019
|
Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром»
ртификат на совместимость своих продуктов. Документ, подписанный по результатам тестовых испытаний, подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta с операционной системой «Ред ОС 7.2 Муром». В частности, в «Ред ОС 7.2 Муром» могут использоваться USB-токены и смарт-карты «Jacarta ГОСТ», «Jacarta PKI/ГОСТ», «Jacarta
|23.07.2019
|
«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов
«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили об успешном тестировании электронных ключей и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» и операционных систем семейства «Альт» производства «Базальт СПО». В ходе работ были проверены следующие модели: JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ, <
|05.07.2019
|
«Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP»
ытания на совместимость своих продуктов. Сертификаты совместимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей JaCarta и средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версий 4.0 R4 и 5.0. Специалисты компаний опытным путём установили совместимость СКЗИ «КриптоПро CSP» версий 4.0 R4 и 5.0.
Aladdin JaCarta СКЗИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Челышев Сергей 11 10
|Груздев Сергей 48 7
|Рустамов Рустам 548 3
|Сабанов Алексей 21 3
|Ставринов Яков 7 3
|Перелыгин Денис 4 3
|Санин Александр 54 2
|Бычек Владимир 11 2
|Скрипкин Дмитрий 4 2
|Левенков Олег 3 2
|Шалимов Сергей 2 2
|Ведешкина Татьяна 7 2
|Александров Алексей 12 2
|Царев Евгений 30 2
|Крячков Антон 20 2
|Хатунцева Ирина 2 2
|Бояренко Игорь 3 2
|Кравченко Георгий 14 1
|Мылицын Роман 111 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Панченко Иван 197 1
|Румянцев Антон 47 1
|Болышев Максим 16 1
|Петрова Юлия 6 1
|Арефьев Андрей 72 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Буравцов Александр 20 1
|Колесников Алексей 26 1
|Гантимуров Андрей 9 1
|Левин Константин 38 1
|Чирков Максим 4 1
|Анищенко Владимир 2 1
|Фарыгин Антон 5 1
|Макаров Дмитрий 33 1
|Хомутов Дмитрий 62 1
|Петренко Сергей 33 1
|Щеглов Петр 85 1
|Аносов Сергей 16 1
|Курепкин Игорь 16 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.