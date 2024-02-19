Aladdin JaCarta СКЗИ

Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов ViPNet PKI Service 2.3 и JaCarta Authentication Server. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат, п

Продукты семейства JaCarta работают в ОС «Атлант» ентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры «Аладдин» сообщили о завершении проекта по подтверждению технологической совместимости средств аутентификации и электронной подписи (ЭП) JaCarta c операционной системой «Атлант». Совместимость подтверждена соответствующим сертификатом. В ходе тестирования специалисты зафиксировали корректность работы USB-токенов и смарт-карт

ИТ-решения Fplus совместимы со средствами аутентификации JaCarta ерждению технологической совместимости средств строгой аутентификации и электронной подписи линейки JaCarta и устройств корпоративного класса Fplus. Сертификат, полученный в результате проведён

Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением JaCarta Management System 4LX для Linux Компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, объявила о совместимости программного комплекса JaCarta Management System 4LX для Linux с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional. Программный комплекс JaCarta Management System 4LX для Linux входит в об

Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace» в и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, и отечественный разработчик и интегратор облачных решений «Базис» подтвердили совместимость продуктов линейки JaCarta и программного обеспечения «Базис.WorkPlace». Проверка установила работоспособность и корректность совместного функционирования решений. Токены и смарт-карты от компании «Аладдин Р.Д.»

Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6 подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» и системы управления элементами инфраструктуры открытых ключей Avan

Криптобиблиотека Vipnet OSSL совместима с электронными ключами Jacarta и тестовых испытаний на совместимость криптографической библиотеки Vipnet OSSL и электронных ключей Jacarta. По результатам тестирования подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корр

«Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте ормационной безопасности, объявляют о совместимости продуктов «Мой офис почта» и электронных ключей JaCarta. Теперь пользователи могут применять защищенные носители JaCarta при работе с

Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5 таний подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta c операционной системой AlterOS версии 7.5. В частности, в ОС AlterOS версии 7.5 могу

Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификаты совместимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт Jaca

Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России ршении сертификации во ФСТЭК России корпоративной системы управления средствами аутентификации и сертификатами пользователей с интегрированным высокопроизводительным сервером усиленной аутентификации Jacarta Management System (JMS) (версия 3.7). Сертификат ФСТЭК России № 4411 подтверждает, что программное обеспечение Jacarta Management System версии 3.7 является системой управления с

Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1 «Аладдин Р.Д.» сообщает о выходе релиза ПК «Единый Клиент JaCarta» версии 2.13.1. «Единый клиент JaCarta» — программное обеспечение, предназначе

USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» ем, провели тестирование своих продуктов, по итогам которого подписали сертификат совместимости. Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с операционной системой «Ред ОС» 7.3. В частности, в «Ред ОС» 7.3 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta

Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор» «Аладдин Р.Д.» и «Эвотор» подтвердили совместимость USB-токенов JaCarta LT с приложением «Маркировка» на смарт-терминалах «Эвотор». Пользователи сервиса «Мар

Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» их продуктов. По результатам тестирования подтверждена корректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta от «Алладин Р.Д.» со средством защиты информации Secret Net Studio и средством довере

«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций стовые испытания продемонстрировали корректность совместного использования USB-токенов и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» с операционными системами «Альт Рабочая станция 9» и «Аль

Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta ния были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Валидата CSP 6.0». Совместимос

Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta татов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу электронных ключей линейки JaCarta от «Аладдин Р.Д.» со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader от «Газинфо

Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» «Аладдин Р.Д.» получила сертификат ФСБ России № СФ/120-3957 от 2 ноября 2020 г. на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» сроком действия до 2 ноября 2023 г. АРМ АБ предназначен для выполнения функций администратора безопасности в отношении СКЗИ "Криптотокен 2 ЭП" и состоит из программы администрирования,

СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta ции, завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По результатам тестирования были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-

Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta ции, провели серию тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. На основании полученных результатов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» с программным комплексом «Застава-клиент "VPN/FW "Застава", версия 6» от «Элвис-плюс». Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов

JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск» продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы USB-носителя JaCarta SF/ГОСТ, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки информации огран

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» ость своих продуктов. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средства доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» с электронными ключами линейки JaCarta, а именно USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ. Средство доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМ

ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows версии 1.4 под управлением ОС Windows), разработанного «Инфотекс», USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta от компании «Аладдин Р.Д.», а именно JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCa

Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» авершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По итогам тестовых испытаний подтверждена корректность совместной работы СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 и электронных ключей JaCarta. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средств криптографической защиты информации «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 с электронными ключами линейки

«Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подписали сертификаты совместимости своих продуктов. Результаты тестовых испытаний подтверждают корректность работы продуктов линейки JaCarta с семейством операционных систем РОСА, служащих для защиты конфиденциальной информации, включая персональные данные, в коммерческих структурах, органах государственной власти и на промы

Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta подписанному по результатам тестирования, была подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с программным обеспечением «КриптоАРМ стандарт плюс» версии 5.4.3 и выше. Совместимос

Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta ления корпоративным контентом eDocLib, разработанные ЭОС, совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI/ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ, произведенными «Аладдин Р.Д.». Тестовые испытан

СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta спечения информационной безопасности, и «Конфидент», российский разработчик линейки средств защиты информации, успешно провели испытания совместимости и корректности работы электронных ключей линейки Jacarta и системы защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С», включая защитные модули НСД, СКН, МЭ и СОВ. Устройства линейки Jacarta

Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ» и «Аладдин Р.Д.», российские разработчики продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, успешно завершили тестовые испытания на совместимость продуктов Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ». Работоспособность и корректность кросс-функционирования DLP-системы Infowatch Traffic Monitor и защищенного служебного носителя информации «Jacarta SF/ГОСТ» подтвержден

Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate ого документооборота (ЭДО) в России, провели тестовые испытания на совместимость своих продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы электронных ключей линейки Jacarta с программным обеспечением «Distate: организатор ЭДО», «Distate: оператор ЭДО v.3.0» и «Distate: документооборот». Программные решения Distate позволяют клиентам организовать собственну

Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром» ртификат на совместимость своих продуктов. Документ, подписанный по результатам тестовых испытаний, подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta с операционной системой «Ред ОС 7.2 Муром». В частности, в «Ред ОС 7.2 Муром» могут использоваться USB-токены и смарт-карты «Jacarta ГОСТ», «Jacarta PKI/ГОСТ», «Jacarta

«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили об успешном тестировании электронных ключей и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» и операционных систем семейства «Альт» производства «Базальт СПО». В ходе работ были проверены следующие модели: JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ, <