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Aladdin JaCarta СКЗИ

Aladdin JaCarta СКЗИ

Программно-аппаратные решения семейства JaCarta могут использоваться как средства для двухфакторной аутентификации пользователей и электронной подписи, так и для безопасного хранения пользовательских данных, что актуально для компаний, работающих с данными разной степени секретности и государственными сервисами

СОБЫТИЯ

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19.02.2024 Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server

завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов ViPNet PKI Service 2.3 и JaCarta Authentication Server. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат, п
07.11.2023 Продукты семейства JaCarta работают в ОС «Атлант»

ентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры «Аладдин» сообщили о завершении проекта по подтверждению технологической совместимости средств аутентификации и электронной подписи (ЭП) JaCarta c операционной системой «Атлант». Совместимость подтверждена соответствующим сертификатом. В ходе тестирования специалисты зафиксировали корректность работы USB-токенов и смарт-карт

03.11.2023 ИТ-решения Fplus совместимы со средствами аутентификации JaCarta

ерждению технологической совместимости средств строгой аутентификации и электронной подписи линейки JaCarta и устройств корпоративного класса Fplus. Сертификат, полученный в результате проведён
22.08.2023 Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением JaCarta Management System 4LX для Linux

Компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, объявила о совместимости программного комплекса JaCarta Management System 4LX для Linux с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional. Программный комплекс JaCarta Management System 4LX для Linux входит в об
12.07.2023 Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft
27.06.2023 ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.»
16.05.2023 Сергей Груздев -

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»

в и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, и отечественный разработчик и интегратор облачных решений «Базис» подтвердили совместимость продуктов линейки JaCarta и программного обеспечения «Базис.WorkPlace». Проверка установила работоспособность и корректность совместного функционирования решений. Токены и смарт-карты от компании «Аладдин Р.Д.»

31.05.2022 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6

подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» и системы управления элементами инфраструктуры открытых ключей Avan
29.04.2022 Криптобиблиотека Vipnet OSSL совместима с электронными ключами Jacarta

и тестовых испытаний на совместимость криптографической библиотеки Vipnet OSSL и электронных ключей Jacarta. По результатам тестирования подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корр
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте

ормационной безопасности, объявляют о совместимости продуктов «Мой офис почта» и электронных ключей JaCarta. Теперь пользователи могут применять защищенные носители JaCarta при работе с

09.09.2021 Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5

таний подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta c операционной системой AlterOS версии 7.5. В частности, в ОС AlterOS версии 7.5 могу
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4

сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификаты совместимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт Jaca
15.06.2021 Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России

ршении сертификации во ФСТЭК России корпоративной системы управления средствами аутентификации и сертификатами пользователей с интегрированным высокопроизводительным сервером усиленной аутентификации Jacarta Management System (JMS) (версия 3.7). Сертификат ФСТЭК России № 4411 подтверждает, что программное обеспечение Jacarta Management System версии 3.7 является системой управления с
14.05.2021 Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1

«Аладдин Р.Д.» сообщает о выходе релиза ПК «Единый Клиент JaCarta» версии 2.13.1. «Единый клиент JaCarta» — программное обеспечение, предназначе
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС»

ем, провели тестирование своих продуктов, по итогам которого подписали сертификат совместимости. Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с операционной системой «Ред ОС» 7.3. В частности, в «Ред ОС» 7.3 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta
19.04.2021 Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор»

«Аладдин Р.Д.» и «Эвотор» подтвердили совместимость USB-токенов JaCarta LT с приложением «Маркировка» на смарт-терминалах «Эвотор». Пользователи сервиса «Мар
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности»

их продуктов. По результатам тестирования подтверждена корректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta от «Алладин Р.Д.» со средством защиты информации Secret Net Studio и средством довере
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций

стовые испытания продемонстрировали корректность совместного использования USB-токенов и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» с операционными системами «Альт Рабочая станция 9» и «Аль
03.03.2021 Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta

ния были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Валидата CSP 6.0». Совместимос
04.02.2021 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta

татов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу электронных ключей линейки JaCarta от «Аладдин Р.Д.» со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader от «Газинфо
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta»

«Аладдин Р.Д.» получила сертификат ФСБ России № СФ/120-3957 от 2 ноября 2020 г. на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» сроком действия до 2 ноября 2023 г. АРМ АБ предназначен для выполнения функций администратора безопасности в отношении СКЗИ "Криптотокен 2 ЭП" и состоит из программы администрирования,
22.01.2021 «Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП»
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta

ции, завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По результатам тестирования были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta

ции, провели серию тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. На основании полученных результатов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» с программным комплексом «Застава-клиент "VPN/FW "Застава", версия 6» от «Элвис-плюс». Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов

21.08.2020 JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск»

продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы USB-носителя JaCarta SF/ГОСТ, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки информации огран
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»

ость своих продуктов. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средства доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» с электронными ключами линейки JaCarta, а именно USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ. Средство доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМ
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows

версии 1.4 под управлением ОС Windows), разработанного «Инфотекс», USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta от компании «Аладдин Р.Д.», а именно JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCa
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про»

авершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По итогам тестовых испытаний подтверждена корректность совместной работы СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 и электронных ключей JaCarta. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средств криптографической защиты информации «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 с электронными ключами линейки

23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов

«Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подписали сертификаты совместимости своих продуктов. Результаты тестовых испытаний подтверждают корректность работы продуктов линейки JaCarta с семейством операционных систем РОСА, служащих для защиты конфиденциальной информации, включая персональные данные, в коммерческих структурах, органах государственной власти и на промы
18.12.2019 «Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО
05.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta

подписанному по результатам тестирования, была подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с программным обеспечением «КриптоАРМ стандарт плюс» версии 5.4.3 и выше. Совместимос
16.10.2019 Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta

ления корпоративным контентом eDocLib, разработанные ЭОС, совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI/ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ, произведенными «Аладдин Р.Д.». Тестовые испытан
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta

спечения информационной безопасности, и «Конфидент», российский разработчик линейки средств защиты информации, успешно провели испытания совместимости и корректности работы электронных ключей линейки Jacarta и системы защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С», включая защитные модули НСД, СКН, МЭ и СОВ. Устройства линейки Jacarta

22.08.2019 Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ»

и «Аладдин Р.Д.», российские разработчики продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, успешно завершили тестовые испытания на совместимость продуктов Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ». Работоспособность и корректность кросс-функционирования DLP-системы Infowatch Traffic Monitor и защищенного служебного носителя информации «Jacarta SF/ГОСТ» подтвержден
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate

ого документооборота (ЭДО) в России, провели тестовые испытания на совместимость своих продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы электронных ключей линейки Jacarta с программным обеспечением «Distate: организатор ЭДО», «Distate: оператор ЭДО v.3.0» и «Distate: документооборот». Программные решения Distate позволяют клиентам организовать собственну
08.08.2019 Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром»

ртификат на совместимость своих продуктов. Документ, подписанный по результатам тестовых испытаний, подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta с операционной системой «Ред ОС 7.2 Муром». В частности, в «Ред ОС 7.2 Муром» могут использоваться USB-токены и смарт-карты «Jacarta ГОСТ», «Jacarta PKI/ГОСТ», «Jacarta
23.07.2019 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов

«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили об успешном тестировании электронных ключей и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» и операционных систем семейства «Альт» производства «Базальт СПО». В ходе работ были проверены следующие модели: JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ, <
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP»

ытания на совместимость своих продуктов. Сертификаты совместимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей JaCarta и средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версий 4.0 R4 и 5.0. Специалисты компаний опытным путём установили совместимость СКЗИ «КриптоПро CSP» версий 4.0 R4 и 5.0.

Публикаций - 187, упоминаний - 242

Aladdin JaCarta СКЗИ и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 159
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 19
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 17
Microsoft Corporation 25775 14
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 12
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 12
Код Безопасности 812 10
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
Citrix Systems 868 5
Qtech - Кьютэк 211 5
Газинформсервис - ГИС 496 5
Broadcom - VMware 2610 5
Directum - Директум 1268 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 27 4
9594 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 3
Бифит - Bifit 91 3
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 32 3
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Thales - Gemalto - SafeNet 140 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Dropbox 527 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
SafeTech - СэйфТек 133 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ак Барс Банк 283 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
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Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 13
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
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Aladdin JaCarta ГОСТ 97 85
Aladdin JaCarta PKI 90 79
Microsoft Windows 16882 55
Linux OS 11533 45
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 39 33
Aladdin JaCarta LT 30 28
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Aladdin JaCarta PRO 27 24
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 61 24
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 20
Microsoft Windows 10 1938 17
Oracle Java - язык программирования 3469 16
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 16
Aladdin Secret Disk 91 16
КриптоПро CSP СКЗИ 255 15
Microsoft Windows 7 2007 15
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 13
Aladdin eToken ГОСТ 41 13
Google Android 15243 13
Apple iOS 8583 13
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 12
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 22 11
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 11
Apple macOS 2419 11
Aladdin JC-WebClient 15 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Microsoft Windows Server 2012 203 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 8
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 8
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 8
Microsoft Windows Server 2008 483 7
Aladdin JaCarta SecurLogon 13 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 6
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 6
Aladdin JaCarta WebPass 7 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Челышев Сергей 11 10
Груздев Сергей 48 7
Рустамов Рустам 548 3
Сабанов Алексей 21 3
Ставринов Яков 7 3
Перелыгин Денис 4 3
Санин Александр 54 2
Бычек Владимир 11 2
Скрипкин Дмитрий 4 2
Левенков Олег 3 2
Шалимов Сергей 2 2
Ведешкина Татьяна 7 2
Александров Алексей 12 2
Царев Евгений 30 2
Крячков Антон 20 2
Хатунцева Ирина 2 2
Бояренко Игорь 3 2
Кравченко Георгий 14 1
Мылицын Роман 111 1
Смирнов Алексей 269 1
Панченко Иван 197 1
Румянцев Антон 47 1
Болышев Максим 16 1
Петрова Юлия 6 1
Арефьев Андрей 72 1
Сульгин Сергей 47 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Буравцов Александр 20 1
Колесников Алексей 26 1
Гантимуров Андрей 9 1
Левин Константин 38 1
Чирков Максим 4 1
Анищенко Владимир 2 1
Фарыгин Антон 5 1
Макаров Дмитрий 33 1
Хомутов Дмитрий 62 1
Петренко Сергей 33 1
Щеглов Петр 85 1
Аносов Сергей 16 1
Курепкин Игорь 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 157
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 4
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Нидерланды 3746 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Франция - Французская Республика 8177 1
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Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Индия - Bharat 5869 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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