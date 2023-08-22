Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением JaCarta Management System 4LX для Linux

Компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, объявила о совместимости программного комплекса JaCarta Management System 4LX для Linux с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional.

Программный комплекс JaCarta Management System 4LX для Linux входит в общую экосистему решений компании «Аладдин» и в большинстве случаев является инфраструктурной основой для использования других продуктов компании, система управляет всем жизненным циклом разнообразных средств защиты информации: элементами PKI-инфраструктуры, защищёнными носителями информации, средствами безопасной удалённой работы, элементами усиленной аутентификации.

JaCarta Management System 4LX (далее — JMS 4LX) для Linux была создана исходя из главного вызова для российской ИТ-отрасли — потребности в импортозамещении. В состав системы входит сервер усиленной двухфакторной аутентификации JaCarta Authentication Server на платформе Linux для предоставления второго фактора компаниям, которые не готовы к развёртыванию PKI-инфраструктуры.

Postgres Pro Enterprise — самая мощная, надежная и легко масштабируемая СУБД в линейке Postgres Pro. Позволяет решать сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами, в том числе на объектах критической инфраструктуры. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Данные, используемые JMS и JAS 4LX, защищены: СУБД Postgres Pro Enterprise включает функции, обеспечивающие надежность и безопасность. Среди них — сверхбыстрый инкрементальный бэкап, встроенный отказоустойчивый кластер, шифрование и маскирование данных, расширенный аудит действий пользователей и многое другое.

«Список совместимого с СУБД Postgres Pro программного обеспечения насчитывает больше 200 продуктов, и мы рады пополнить его решением JMS 4LX для Linux от «Аладдин» — компании с одной из лучших экспертиз в отрасли защиты данных на российском рынке. Подтвержденная совместимость решений позволит заказчикам обеспечить еще более высокую безопасность и надежность в работе с данными», — отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional.

По мнению экспертов компании «Аладдин», использование JaCarta Management System 4LX для Linux совместно с СУБД Postgres Pro Enterprise рекомендуется в крупных корпоративных инфраструктурах, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта (AI) и интернета вещей (IoT). Решение JaCarta Management System 4LX входит в Единый реестр российских программ Минцифры России и сертифицировано по 4 уровню доверия ФСТЭК РФ.