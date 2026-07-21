Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка

В главном российском разработчике СУБД увольнения. «Могут сократить до 30% штата» етверг, 16 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили два сотрудника компании и подтвердили в пресс-службе Postgres Professional . По данным источников, речь может идти о сокращении до 30% сотрудников

К 30-летию PostgreSQL Postgres Professional подготовила переводы технических статей для сообщества В июле 2026 г. международное сообщество PostgreSQL отмечает свое 30-летие. К юбилею открытой СУБД Postgres Professional подготовила переводы технических статей о PostgreSQL, которые опубликованы в свободном доступе. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Postg

Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский Переход к экосистемной модели Решение о смене генерального директора принято акционерами и связано с переходом компании к экосистемной модели. Postgres Professional последовательно расширяет портфель решений: от флагманской OLTP-СУБД к инструментам аналитической обработки данных (OLAP), средствам миграции, программно-аппаратным компле

Postgres Professional переходит к экосистеме продуктов и усиливает управленческую команду: новым генеральным директором назначен Артём Галонский акционеров, сосредоточившись на стратегическом развитии и новых направлениях бизнеса. Решение о смене генерального директора принято акционерами и связано с переходом компании к экосистемной модели. Postgres Professional последовательно расширяет портфель решений: от флагманской OLTP-СУБД к инструментам аналитической обработки данных (OLAP), средствам миграции, программно-аппаратным компле

Postgres Professional выпустила ProGate 1.3.0 с поддержкой Shardman и отказоустойчивой репликацией Российский разработчик СУБД Postgres Professional представил Postgres ProGate 1.3.0 — обновление продукта для миграции и репликации данных. В новой версии появилась поддержка распределённой реляционной СУБД Postgres Pro S

«Ред Софт» и Postgres Professional актуализировали совместимость всей линейки СУБД с «Ред ОС» «Ред Софт» и компания Postgres Professional подтвердили актуальный статус технологического партнерства. Стороны успешно завершили тестирование и обновили сертификаты совместимости операционной системы «Ред ОС» 8 со

Postgres Professional выпустила Postgres Pro Enterprise 18.4.1 с масштабированием нагрузки на реплики масштабирования читающей нагрузки, развивает встроенные механизмы отказоустойчивости и добавляет инструменты для контроля целостности данных и администрирования. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Postgres Pro Enterprise предназначена для крупных корпоративных систем, где важны высокая производительность, отказоустойчивость, безопасность и предсказуемая эксплуатаци

Postgres Professional выпустила книгу «PostgreSQL 18 изнутри» а, перестроение таблиц и индексов, буферный кеш, журнал предзаписи, блокировки, выполнение запросов, статистика, табличные и индексные методы доступа. Новое издание продолжает образовательную линейку Postgres Professional. Ранее книга «PostgreSQL 14 изнутри» была опубликована на английском, китайском и корейском языках. Английский перевод подготовила Людмила Мантрова, китайский — Xiong Canc

Postgres Professional и «Терн Юниверс» объединяют экспертизу для развития отечественных дата-офисов Российский разработчик СУБД Postgres Professional и поставщик промышленной BI-платформы «Терн Юниверс» подтвердили готовность совместного стека к решению сложных аналитических задач корпоративного уровня. Результаты компл

Postgres Professional выпустила новую версию СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» с расширенными возможностями горизонтального масштабирования и ускорения отчетности ля «1С» и повышению производительности корпоративных систем на базе «1С», а также на дальнейшее упрощение миграции с зарубежных платформ управления базами данных. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Postgres Pro Enterprise для «1С» — специальная редакция СУБД, оптимизированная для работы с платформой «1С:Предприятие». Решение используется для построения учетных, фина

Postgres Professional усилила Postgres Pro Standard 18.4.1 встроенной отказоустойчивостью BiHA Postgres Professional представила Postgres Pro Standard 18.4.1 — новую версию коммерческой СУБД на базе PostgreSQL 18.4. Релиз сочетает возможности открытой СУБД PostgreSQL и технологии Postgres Professional, разработанные для корпоративной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. В отличие от «ванильного» PostgreSQL, Postgres Pro Standa

Postgres Professional и Yadro объявили о разработке промышленных ПАКов для критической инфраструктуры данных Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и российский разработчик систем управления базами данных Postgres Professional подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве. Ключевая цель — проектирование и вывод на рынок российских программно-аппаратных комплексов (ПАКов), эффективно использ

«СКБ Контур» и Postgres Professional будут сотрудничать в сфере кибербезопасности «СКБ Контур» и ведущий российский разработчик СУБД Postgres Professional договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Партнерство будет развиваться в рамках решений «Контура» в сфер

Каждый 11-й участник разработки PostgreSQL 18 — сотрудник Postgres Professional Команда Postgres Professional стала одним из самых заметных контрибьюторов PostgreSQL 18 — акутальной

Postgres Professional и «1С-Битрикс» создают бесшовную среду для перехода бизнеса на отечественное ПО Крупнейший российский разработчик систем управления базами данных Postgres Professional и ИТ-компания «1С-Битрикс» подписали стратегический меморандум. Задача альянса – гарантировать полную совместимость и высокую производительность флагманских продуктов в со

Postgres Professional и «Форсайт» объявили о стратегическом партнерстве для развития российских технологий работы с данными Российские ИТ-разработчики Postgres Professional и «Форсайт» объявили о стратегическом партнерстве для развития технологий работы с данными. Ключевое направление партнерства – обеспечение совместимости работы СУБД Postgr

Postgres Professional и «ИТ-Экспертиза» договорились о стратегическом развитии СУБД для импортозамещения в сфере ERP Компании Postgres Professional и «ИТ-Экспертиза» подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий реализацию проектов, нацеленных на повышение производительности и отказоустойчивости российских сис

Postgres Professional расширяет присутствие на рынке корпоративной аналитики с новой СУБД для гибридных нагрузок ые аналитические платформы, упростить ИТ-ландшафт и одновременно снизить совокупную стоимость владения компонентами для хранения и обработки аналитических данных. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Российский бизнес накопил уже значительные массивы данных, однако аналитический контур по-прежнему остается дорогим, фрагментированным и трудоемким в эксплуатации. После

Postgres Professional представила прорывные возможности СУБД для «1С»: мгновенный поиск, ускорение типовых операций, производительность 30 тыс. пользователей на стандартном оборудовании в качестве ERP-платформы, производительность базы данных напрямую влияет на скорость работы сотрудников, типовые операции и устойчивость бизнес-процессов. По данным опросов ИТ-заказчиков, проведенных Postgres Professional свыше 40% респондентов используют для работы ERP-решение «1C». В базах «1С» с миллионами записей стандартный поиск по словам нередко занимает минуты, замедляя повседневную

Postgres Professional выпустила PPEM 2.6 с историей активных сеансов и интерактивным обновлением BiHA ности на основе исторических профилей ожиданий, управления отказоустойчивыми кластерами и контроля безопасности в корпоративных инфраструктурах по итогам пентеста. Об этом CNews сообщил представитель Postgres Professional. Postgres Pro Enterprise Manager используется для администрирования и сопровождения СУБД Postgres Pro через единый интерфейс. Версия 2.6 продолжает развитие продукта в сто

Выручка разработчика знаменитой российской СУБД снизилась почти на 2 миллиарда Снижение выручки Как выяснил CNews, совокупная выручка Postgres Professional за 2025 г. снизилась на 20,71% — с 8,744 млрд руб. до 6,933 млрд руб. Падение выручки обусловлено переходом на новую методологию финансового учета, рекомендованную аудитор

Postgres Professional обновила ProGate — платформу для перехода с legacy-СУБД на Postgres Pro репликации данных. Главным фокусом новой версии стали расширенные возможности управления проектами, улучшенный пользовательский интерфейс и поддержка новых СУБД. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Решение ProGate обеспечивает бесшовный гетерогенный перенос данных и состоит из трех ключевых компонентов: procopy — первоначальная высокоскоростная загрузка данных, pros

Postgres Professional выпустила Postgres Pro Backup Enterprise 3.3.0 ьность и контроль над потреблением ресурсов, добавлены опции тонкой настройки хранения WAL-файлов, а также проведен ряд улучшений в части работы с S3-хранилищами. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. В отличие от прочих решений для резервного копирования, Postgres Pro Backup Enterprise разрабатывается с учетом требований enterprise-заказчиков. Продукт объединяет базов

Генеральный директор Postgres Professional переизбран в правление АРПП «Отечественный софт» Генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко переизбран в состав правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» на новый срок. Решение принято по итогам годового общего со

Postgres Professional объявляет итоги 2025 года бъявляет итоги 2025 г. Ключевой результат — выход на рынок аналитики данных, рост инвестиций в разработку новых продуктов и сторонние высокотехнологичные проекты. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Финансовые показатели: повышение прозрачности и рост инвестиций В отчетном году выручка компании составила 6,6 млрд руб., что подтверждает статус Postgres Professional

Система налогового агентирования НДФЛ для банков – Finum.NDFL подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro ллидженс Системс»), разработчик импортонезависимой автоматизированной системы налогового агентирования НДФЛ для банкинга – Finum.NDFL – объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Finum.NDFL на базе СУБД Postgres Pro Enterprise 17.7 Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Никита Влахно, комм

ИT-рынок сделал выбор: спрос на специалистов по российскому софту вырос в два раза на фоне ухода западных решений ечественное ПО формируют растущий спрос на специалистов по администрированию баз данных (DBA). Этот спрос наиболее выражен в сегменте среднего и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Российский разработчик систем управления базами данных Postgres Professional и HeadHunter провели совместное исследование рынка вакансий администраторов баз данных

Postgres Professional выпустила обновление ProGate 1.1 с поддержкой отказоустойчивых кластеров для крупного бизнеса кта для работы в высоконагруженных и отказоустойчивых инфраструктурах больших компаний, где особенно важны стабильность процессов и непрерывность передачи данных. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Ключевым нововведением релиза стала поддержка механизмов высокой доступности Postgres Pro BiHA (Built-in High Availability). Обновление ProGate обеспечивает корректную ра

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки Отвечая запросу рынка, Postgres Professional выпустила ProGate — решение, которое объединяет быструю загрузку данных, непрерывную репликацию и автоматическую проверку качества. Продукт уже использован в пилотах и пок

Платформа управления «Аврора Центр» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Открытая мобильная платформа», разработчик доверенной платформы управления «Аврора Центр», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу PostgresPro Standard и PostgresPro Certified 14, 15, 16). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. «Аврора Центр»

Исследование «К2Тех» и Postgres Professional: каждая третья компания в России считает защиту тестовых сред главным вызовом в области защиты персональных данных ИТ-компания «К2Тех» и российский разработчик СУБД и экосистемы продуктов для работы с данными Postgres Professional опросили более 100 ИТ/ ИБ-директоров из FMCG, ритейла и финансовой отрасли на предмет эффективности мер и инструментов защиты персональных данных. Согласно результатам, ос

Postgres Professional выпустила новый Postgres Pro Shardman — обновленную платформу для масштабирования и управления распределенными базами данных Компания Postgres Professional объявляет о выпуске обновленной версии Postgres Pro Shardman — промышленной СУБД для управления распределенными базами данных и построения высокомасштабируемых кластеров.

Postgres Professional представила Postgres Pro Enterprise Manager 2.3: автоматизация, масштабное управление и безопасность Компания Postgres Professional выпустила обновление своей платформы для администрирования и сопровождения СУБД — Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) версии 2.3. Новая версия PPEM упрощает работу адми

Postgres Professional представила Postgres Pro Enterprise Manager 2.3: автоматизация, масштабное управление и безопасность Компания Postgres Professional выпустила обновление своей платформы для администрирования и сопровождения СУБД — Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) версии 2.3. Новая версия PPEM упрощает работу адми

Postgres Professional представляет ProGate — новый инструмент для миграции данных из Oracle в Postgres Pro Компания Postgres Professional выводит на рынок новый продукт ProGate, закрывающий полный цикл задач по переносу и синхронизации данных. Единое решение заменяет набор разрозненных инструментов, предлага

Николай Голов назначен директором по продукту в Postgres Professional Компания Postgres Professional объявила о присоединении к команде Николая Голова — российского эксперта по архитектуре данных. Николай занял позицию директора по продукту Tengri Data Platform и будет от

Postgres Professional получила сертификат ФСТЭК России на безопасную разработку ПО Российская компания Postgres Professional, разработчик отечественной СУБД Postgres Pro, прошла сертификацию ФСТЭК России по новому стандарту ГОСТ Р 56939-2024 «Разработка безопасного программного обеспечения. Общи

Postgres Professional выходит на рынок аналитических СУБД в России с Tengri Data К 2028 г. компания планирует занять порядка 50% рынка единых платформ работы с данными, построенных на отечественных вендорских решениях. Российский разработчик СУБД и продуктов для работы с данными Postgres Professional объявил о выпуске Tengri Data — корпоративной аналитической платформы для работы с большими данными. Решение позволяет обрабатывать и анализировать данные суммарным объемо