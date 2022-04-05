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Postgres Professional ППГ Постгрес профессиональный разработка

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка


05.04.2022 InfoWatch и Postgres Professional объединяют усилия для защиты российских предприятий от киберугроз
21.09.2021 Postgres Professional и DZ Systems объявили о совместимости своих продуктов
12.05.2021 ЦФТ и Postgres Professional усилят построение импортонезависимой программной бизнес-среды
30.10.2020 «Информзащита» и Postgres Professional обеспечат внедрение российских защищенных баз данных
16.07.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Professional запустили облачный сервис управляемой базы данных
24.03.2020 «Сетевая академия Ланит» стала авторизованным учебным партнером Postgres Professional
24.03.2020 Переиздан учебник «Основы технологий баз данных» от Postgres Professional
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие»
10.06.2019 Разработчики ядра PostgreSQL впервые пустили в свои ряды женщину из России
21.05.2019 В России впервые начинают выдавать сертификаты специалистов по PostgreSQL
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL
28.12.2018 Тестирование подтвердило совместимость Postgres Pro 11 с РЕД ОС 7.1 МУРОМ
20.11.2018 «Логика бизнеса» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов
12.04.2018 Postgres Professional выполнил аудит СУБД Postgres Pro для МИС Тюменской области
14.03.2018 Postgres Professional помог «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оптимизировать работу СУБД PostgreSQL
10.11.2017 Merlion добавил в портфель СУБД от Postgres Professional
12.10.2017 Postgres Professional выпустила русскоязычную документацию по PostgreSQL 10.0
14.09.2017 Россияне скрестили PostgreSQL и блокчейн
18.08.2017 Российская СУБД Postgres Pro будет использоваться в программных комплексах R-Vision
14.07.2017 «Диджитал Дизайн» и Postgres Professional расширяют сотрудничество по программе импортозамещения
06.04.2017 СУБД Postgres Pro будет применяться в программных решениях «Аплана. Центр Разработки»
04.04.2017 ALP Group, «Базальт СПО» и Postgres Professional предложили техподдержку импортонезависимого ПО уровня предприятия
28.03.2017 Postgres Professional и «Национальный центр поддержки и разработки» будут совместно продвигать защищенное ПО
24.03.2017 Postgres Professional представила новый релиз отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise
03.03.2017 Создатели атомной бомбы вместе с Postgres Professional выпустили СУБД для работы с гостайной
16.02.2017 «Галактика» и Postgres Professional подписали соглашение о стратегическом партнерстве
30.01.2017 «Технолоджи систем — инновации» и Postgres Professional подписали договор о сотрудничестве
26.01.2017 «Лаборатория программных решений» и Postgres Professional договорились о сотрудничестве
23.11.2016 Postgres Professional получила сертификат соответствия ФСТЭК России на СУБД Postgres Pro
17.08.2016 Stack Group и Postgres Professional внедрят новую услугу на основе СУБД Postgres Pro
12.07.2016 Postgres Professional и «Интертраст» договорились о сотрудничестве
04.07.2016 Postgres Professional и DataLine совместно запустят облачный сервис на базе PostgreSQL
04.07.2016 В Петербурге появилась региональная компания по поддержке PostgreSQL
09.06.2016 Postgres Professional откроет в университете «Иннополис» научно-техническую лабораторию Postgres Pro
02.06.2016 Postgres Professional переносит свой головной офис в Иннополис
13.05.2016 СУБД Postgres Pro протестирована на аппаратной платформе Inspur
21.04.2016 Тестирование СУБД PostgreSQL на платформе HDS прошло без потери производительности
15.04.2016 СУБД PostgreSQL протестирована на аппаратной платформе Hitachi
25.03.2016 СУБД Postgres Pro вошла в реестр отечественного ПО
23.03.2016 «ДоксВижн» и Postgres Professional стали технологическими партнёрами

Публикаций - 162, упоминаний - 198
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
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