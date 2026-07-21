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Postgres Professional ППГ Постгрес профессиональный разработка

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка

Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. СУБД Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в трёх вариантах: Postgres Pro Standard, Enterprise и Certified (имеет сертификат ФСТЭК РФ). Команда Postgres Professional не только разрабатывает отечественную СУБД Postgres Pro, но и развивает PostgreSQL, являясь экспертом и одной из крупнейших команд проекта в мире. 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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21.07.2026 В главном российском разработчике СУБД увольнения. «Могут сократить до 30% штата»

етверг, 16 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили два сотрудника компании и подтвердили в пресс-службе Postgres Professional . По данным источников, речь может идти о сокращении до 30% сотрудников
20.07.2026 К 30-летию PostgreSQL Postgres Professional подготовила переводы технических статей для сообщества

В июле 2026 г. международное сообщество PostgreSQL отмечает свое 30-летие. К юбилею открытой СУБД Postgres Professional подготовила переводы технических статей о PostgreSQL, которые опубликованы в свободном доступе. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Postg
09.07.2026 Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский

Переход к экосистемной модели Решение о смене генерального директора принято акционерами и связано с переходом компании к экосистемной модели. Postgres Professional последовательно расширяет портфель решений: от флагманской OLTP-СУБД к инструментам аналитической обработки данных (OLAP), средствам миграции, программно-аппаратным компле
09.07.2026 Postgres Professional переходит к экосистеме продуктов и усиливает управленческую команду: новым генеральным директором назначен Артём Галонский

акционеров, сосредоточившись на стратегическом развитии и новых направлениях бизнеса. Решение о смене генерального директора принято акционерами и связано с переходом компании к экосистемной модели. Postgres Professional последовательно расширяет портфель решений: от флагманской OLTP-СУБД к инструментам аналитической обработки данных (OLAP), средствам миграции, программно-аппаратным компле
08.07.2026 Postgres Professional выпустила ProGate 1.3.0 с поддержкой Shardman и отказоустойчивой репликацией

Российский разработчик СУБД Postgres Professional представил Postgres ProGate 1.3.0 — обновление продукта для миграции и репликации данных. В новой версии появилась поддержка распределённой реляционной СУБД Postgres Pro S
01.07.2026 «Ред Софт» и Postgres Professional актуализировали совместимость всей линейки СУБД с «Ред ОС»

«Ред Софт» и компания Postgres Professional подтвердили актуальный статус технологического партнерства. Стороны успешно завершили тестирование и обновили сертификаты совместимости операционной системы «Ред ОС» 8 со

01.07.2026 Postgres Professional выпустила Postgres Pro Enterprise 18.4.1 с масштабированием нагрузки на реплики

масштабирования читающей нагрузки, развивает встроенные механизмы отказоустойчивости и добавляет инструменты для контроля целостности данных и администрирования. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Postgres Pro Enterprise предназначена для крупных корпоративных систем, где важны высокая производительность, отказоустойчивость, безопасность и предсказуемая эксплуатаци
30.06.2026 Postgres Professional выпустила книгу «PostgreSQL 18 изнутри»

а, перестроение таблиц и индексов, буферный кеш, журнал предзаписи, блокировки, выполнение запросов, статистика, табличные и индексные методы доступа. Новое издание продолжает образовательную линейку Postgres Professional. Ранее книга «PostgreSQL 14 изнутри» была опубликована на английском, китайском и корейском языках. Английский перевод подготовила Людмила Мантрова, китайский — Xiong Canc
26.06.2026 Postgres Professional выпустила новую версию графической платформы для управления СУБД PPEM 2.7 с ИИ-ассистентом
25.06.2026 Postgres Professional и «Терн Юниверс» объединяют экспертизу для развития отечественных дата-офисов

Российский разработчик СУБД Postgres Professional и поставщик промышленной BI-платформы «Терн Юниверс» подтвердили готовность совместного стека к решению сложных аналитических задач корпоративного уровня. Результаты компл
24.06.2026 Postgres Professional выпустила новую версию СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» с расширенными возможностями горизонтального масштабирования и ускорения отчетности

ля «1С» и повышению производительности корпоративных систем на базе «1С», а также на дальнейшее упрощение миграции с зарубежных платформ управления базами данных. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Postgres Pro Enterprise для «1С» — специальная редакция СУБД, оптимизированная для работы с платформой «1С:Предприятие». Решение используется для построения учетных, фина
18.06.2026 Postgres Professional усилила Postgres Pro Standard 18.4.1 встроенной отказоустойчивостью BiHA

Postgres Professional представила Postgres Pro Standard 18.4.1 — новую версию коммерческой СУБД на базе PostgreSQL 18.4. Релиз сочетает возможности открытой СУБД PostgreSQL и технологии Postgres Professional, разработанные для корпоративной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. В отличие от «ванильного» PostgreSQL, Postgres Pro Standa
17.06.2026 Postgres Professional и Yadro объявили о разработке промышленных ПАКов для критической инфраструктуры данных

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и российский разработчик систем управления базами данных Postgres Professional подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве. Ключевая цель — проектирование и вывод на рынок российских программно-аппаратных комплексов (ПАКов), эффективно использ
15.06.2026 «СКБ Контур» и Postgres Professional будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

«СКБ Контур» и ведущий российский разработчик СУБД Postgres Professional договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Партнерство будет развиваться в рамках решений «Контура» в сфер
27.05.2026 Каждый 11-й участник разработки PostgreSQL 18 — сотрудник Postgres Professional

Команда Postgres Professional стала одним из самых заметных контрибьюторов PostgreSQL 18 — акутальной
21.05.2026 Postgres Professional и «1С-Битрикс» создают бесшовную среду для перехода бизнеса на отечественное ПО

Крупнейший российский разработчик систем управления базами данных Postgres Professional и ИТ-компания «1С-Битрикс» подписали стратегический меморандум. Задача альянса – гарантировать полную совместимость и высокую производительность флагманских продуктов в со
20.05.2026 Postgres Professional и «Форсайт» объявили о стратегическом партнерстве для развития российских технологий работы с данными

Российские ИТ-разработчики Postgres Professional и «Форсайт» объявили о стратегическом партнерстве для развития технологий работы с данными. Ключевое направление партнерства – обеспечение совместимости работы СУБД Postgr
19.05.2026 Postgres Professional и «ИТ-Экспертиза» договорились о стратегическом развитии СУБД для импортозамещения в сфере ERP

Компании Postgres Professional и «ИТ-Экспертиза» подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий реализацию проектов, нацеленных на повышение производительности и отказоустойчивости российских сис
19.05.2026 Postgres Professional расширяет присутствие на рынке корпоративной аналитики с новой СУБД для гибридных нагрузок

ые аналитические платформы, упростить ИТ-ландшафт и одновременно снизить совокупную стоимость владения компонентами для хранения и обработки аналитических данных. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Российский бизнес накопил уже значительные массивы данных, однако аналитический контур по-прежнему остается дорогим, фрагментированным и трудоемким в эксплуатации. После

18.05.2026 Postgres Professional представила прорывные возможности СУБД для «1С»: мгновенный поиск, ускорение типовых операций, производительность 30 тыс. пользователей на стандартном оборудовании

в качестве ERP-платформы, производительность базы данных напрямую влияет на скорость работы сотрудников, типовые операции и устойчивость бизнес-процессов. По данным опросов ИТ-заказчиков, проведенных Postgres Professional свыше 40% респондентов используют для работы ERP-решение «1C». В базах «1С» с миллионами записей стандартный поиск по словам нередко занимает минуты, замедляя повседневную
15.05.2026 Postgres Professional выпустила PPEM 2.6 с историей активных сеансов и интерактивным обновлением BiHA

ности на основе исторических профилей ожиданий, управления отказоустойчивыми кластерами и контроля безопасности в корпоративных инфраструктурах по итогам пентеста. Об этом CNews сообщил представитель Postgres Professional. Postgres Pro Enterprise Manager используется для администрирования и сопровождения СУБД Postgres Pro через единый интерфейс. Версия 2.6 продолжает развитие продукта в сто
13.05.2026 Выручка разработчика знаменитой российской СУБД снизилась почти на 2 миллиарда

Снижение выручки Как выяснил CNews, совокупная выручка Postgres Professional за 2025 г. снизилась на 20,71% — с 8,744 млрд руб. до 6,933 млрд руб. Падение выручки обусловлено переходом на новую методологию финансового учета, рекомендованную аудитор
12.05.2026 Postgres Professional обновила ProGate — платформу для перехода с legacy-СУБД на Postgres Pro

репликации данных. Главным фокусом новой версии стали расширенные возможности управления проектами, улучшенный пользовательский интерфейс и поддержка новых СУБД. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Решение ProGate обеспечивает бесшовный гетерогенный перенос данных и состоит из трех ключевых компонентов: procopy — первоначальная высокоскоростная загрузка данных, pros
07.05.2026 Postgres Professional выпустила Postgres Pro Backup Enterprise 3.3.0

ьность и контроль над потреблением ресурсов, добавлены опции тонкой настройки хранения WAL-файлов, а также проведен ряд улучшений в части работы с S3-хранилищами. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. В отличие от прочих решений для резервного копирования, Postgres Pro Backup Enterprise разрабатывается с учетом требований enterprise-заказчиков. Продукт объединяет базов
28.04.2026 Генеральный директор Postgres Professional переизбран в правление АРПП «Отечественный софт»

Генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко переизбран в состав правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» на новый срок. Решение принято по итогам годового общего со
15.04.2026 Postgres Professional объявляет итоги 2025 года

бъявляет итоги 2025 г. Ключевой результат — выход на рынок аналитики данных, рост инвестиций в разработку новых продуктов и сторонние высокотехнологичные проекты. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Финансовые показатели: повышение прозрачности и рост инвестиций В отчетном году выручка компании составила 6,6 млрд руб., что подтверждает статус Postgres Professional
14.04.2026 Система налогового агентирования НДФЛ для банков – Finum.NDFL подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

ллидженс Системс»), разработчик импортонезависимой автоматизированной системы налогового агентирования НДФЛ для банкинга – Finum.NDFL – объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Finum.NDFL на базе СУБД Postgres Pro Enterprise 17.7 Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Никита Влахно, комм
18.02.2026 ИT-рынок сделал выбор: спрос на специалистов по российскому софту вырос в два раза на фоне ухода западных решений

ечественное ПО формируют растущий спрос на специалистов по администрированию баз данных (DBA). Этот спрос наиболее выражен в сегменте среднего и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Российский разработчик систем управления базами данных Postgres Professional и HeadHunter провели совместное исследование рынка вакансий администраторов баз данных
10.02.2026 Postgres Professional выпустила обновление ProGate 1.1 с поддержкой отказоустойчивых кластеров для крупного бизнеса

кта для работы в высоконагруженных и отказоустойчивых инфраструктурах больших компаний, где особенно важны стабильность процессов и непрерывность передачи данных. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Ключевым нововведением релиза стала поддержка механизмов высокой доступности Postgres Pro BiHA (Built-in High Availability). Обновление ProGate обеспечивает корректную ра
25.12.2025 Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Отвечая запросу рынка, Postgres Professional выпустила ProGate — решение, которое объединяет быструю загрузку данных, непрерывную репликацию и автоматическую проверку качества. Продукт уже использован в пилотах и пок
11.12.2025 Платформа управления «Аврора Центр» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Открытая мобильная платформа», разработчик доверенной платформы управления «Аврора Центр», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу PostgresPro Standard и PostgresPro Certified 14, 15, 16). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. «Аврора Центр»
08.12.2025 Исследование «К2Тех» и Postgres Professional: каждая третья компания в России считает защиту тестовых сред главным вызовом в области защиты персональных данных

ИТ-компания «К2Тех» и российский разработчик СУБД и экосистемы продуктов для работы с данными Postgres Professional опросили более 100 ИТ/ ИБ-директоров из FMCG, ритейла и финансовой отрасли на предмет эффективности мер и инструментов защиты персональных данных. Согласно результатам, ос
01.12.2025 Postgres Professional выпустила новый Postgres Pro Shardman — обновленную платформу для масштабирования и управления распределенными базами данных

Компания Postgres Professional объявляет о выпуске обновленной версии Postgres Pro Shardman — промышленной СУБД для управления распределенными базами данных и построения высокомасштабируемых кластеров.

18.11.2025 Postgres Professional представила Postgres Pro Enterprise Manager 2.3: автоматизация, масштабное управление и безопасность

Компания Postgres Professional выпустила обновление своей платформы для администрирования и сопровождения СУБД — Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) версии 2.3. Новая версия PPEM упрощает работу адми
17.11.2025 Postgres Professional представила Postgres Pro Enterprise Manager 2.3: автоматизация, масштабное управление и безопасность

Компания Postgres Professional выпустила обновление своей платформы для администрирования и сопровождения СУБД — Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) версии 2.3. Новая версия PPEM упрощает работу адми
11.11.2025 Postgres Professional представляет ProGate — новый инструмент для миграции данных из Oracle в Postgres Pro

Компания Postgres Professional выводит на рынок новый продукт ProGate, закрывающий полный цикл задач по переносу и синхронизации данных. Единое решение заменяет набор разрозненных инструментов, предлага
31.10.2025 Николай Голов назначен директором по продукту в Postgres Professional

Компания Postgres Professional объявила о присоединении к команде Николая Голова — российского эксперта по архитектуре данных. Николай занял позицию директора по продукту Tengri Data Platform и будет от
27.10.2025 Postgres Professional получила сертификат ФСТЭК России на безопасную разработку ПО

Российская компания Postgres Professional, разработчик отечественной СУБД Postgres Pro, прошла сертификацию ФСТЭК России по новому стандарту ГОСТ Р 56939-2024 «Разработка безопасного программного обеспечения. Общи
16.10.2025 Postgres Professional выходит на рынок аналитических СУБД в России с Tengri Data

К 2028 г. компания планирует занять порядка 50% рынка единых платформ работы с данными, построенных на отечественных вендорских решениях. Российский разработчик СУБД и продуктов для работы с данными Postgres Professional объявил о выпуске Tengri Data — корпоративной аналитической платформы для работы с большими данными. Решение позволяет обрабатывать и анализировать данные суммарным объемо
09.10.2025 Postgres Professional и «Бизматика-Консалтинг» подписали соглашение о сотрудничестве

Представитель российского рынка систем управления базами данных, компания Postgres Professional, и «Бизматика-Консалтинг», специализирующееся на сквозной автоматизации процессов и внедрении ИИ-платформ, подписали меморандум о технологическом партнерстве. Подписанный


Публикаций - 599, упоминаний - 668

Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 131
9594 96
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 96
Microsoft Corporation 25775 79
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 44
Yandex - Яндекс 9216 40
Ред Софт - Red Soft 1236 39
Ростелеком 10948 35
SAP SE 5601 27
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 23
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 18
Softline - Софтлайн 3743 18
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 18
MIND Software - Майнд Софт 72 17
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 17
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 17
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 17
Google LLC 12688 17
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 17
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 17
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
InfoWatch - Инфовотч 1185 16
Flant - Флант 213 16
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 15
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 15
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 17 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 15
Крок - Croc 1964 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
Программный Продукт ГК 104 15
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 15
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 43
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 36
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 23
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 18
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 16
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 16
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 16
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Газпром ПАО 1493 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
Почта России ПАО 2370 7
Газпром нефть 725 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 5
ВТБ - Почта Банк 514 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Альфа-Банк 1979 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 4
Транснефть 335 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 226
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 131
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 36
Федеральное казначейство России 1949 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
МИК - Московский инновационный кластер 185 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
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Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 29
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
Russian Open Source Foundation 8 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
ГосИнформСистемы 160 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
FIAF - International Federation of Film Archives - Международная федерация киноархивов 1 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 510
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 323
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 264
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 151
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 149
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 147
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 134
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 95
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 95
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 86
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 82
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 75
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 70
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 210 66
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 62
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 56
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 56
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 52
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 47
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 43
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 41
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 40
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 40
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 39
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 34
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 33
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 30
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 29
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 29
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 29
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 24
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 23
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 476
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 282
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 96
Linux OS 11533 77
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 74
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 59
Новые облачные технологии - МойОфис 958 56
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 51
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Pro Backup Enterprise - ProBackup - pg_probackup 52 50
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 46
Microsoft Windows 16882 44
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 39 36
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - BiHA - Built-in High Availability 41 32
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 34 30
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 30
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise Manager - PPEM 28 25
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 24
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 23
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
НКТ - Р7-Офис 543 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 17
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 16
МТС Exolve 150 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 15
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 15
Google Android 15243 14
1С:ERP Управление предприятием 841 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 12
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 11
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 11
Apple iOS 8583 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 11
Панченко Иван 197 160
Бартунов Олег 54 46
Шадаев Максут 1210 30
Сушкевич Антон 67 24
Кирьянова Александра 169 19
Сигаев Федор 22 19
Нестеров Алексей 175 18
Чурсин Дмитрий 87 18
Григоренко Вадим 58 17
Павлов Александр 121 17
Груздев Антон 45 17
Желтухин Вадим 72 16
Толокнов Андрей 39 16
Окладникова Ирина 29 16
Фогельсон Виктор 50 16
Закоржевский Вячеслав 94 16
Бондаренко Алексей 47 15
Калашников Артем 18 15
Юдин Антон 17 15
Шаповалова Ирина 18 15
Перунов Александр 15 15
Новожилова Анастасия 15 15
Батунова Анастасия 15 15
Хихленко Андрей 15 15
Легошин Андрей 15 15
Гайсин Вадим 28 15
Путятинский Сергей 112 15
Биккужин Рамиль 70 15
Васильев Сергей 69 15
Сварник Павел 37 15
Хомяков Сергей 65 15
Уткин Владислав 47 15
Зарубинский Игорь 40 15
Абдрахманов Рустам 41 15
Фисенко Лев 62 15
Пуртов Кирилл 64 15
Гуральник Павел 36 15
Мухин Денис 58 15
Ерофеев Максим 33 15
Карасев Алексей 22 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 543
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 75
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 15
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Украина 7928 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Европа 24964 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Индия - Bharat 5869 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 8
Казахстан - Республика 6048 6
Канада 5081 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 6
США - Калифорния 4829 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Израиль 2856 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 344
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 237
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 106
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 85
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Ведомости 1466 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Forbes - Форбс 1002 6
DB-Engines 8 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
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РИА Новости 1033 2
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Forrester Research 834 2
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Microsoft Research 144 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
КалмГУ ФГБОУ ВО - Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 4 2
ОГУ - Оренбургский государственный университет 30 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 8 1
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО 13 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 31
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
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Docsvision Day 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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