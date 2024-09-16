Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Enterprise

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, объявляет о минорном обновлении СУБД Postgres Pro Enterprise. Релиз 16.4.1 включает возможности Postgres Pro Enterprise 16.3.2 и свободно распространяемой СУБД PostgreSQL 16.4, а также ряд усовершенствований. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Среди ключевых изменений:

– Увеличена производительность поиска сегментов за счет внедрения новой стратегии, позволяющей быстрее определять последний сегмент.

– Снижено количество ненужных попыток перепланирования за счет добавления триггера потребления памяти рабочим процессом, значение которого определяется параметром конфигурации replan_memory_limit, и изменения поведения процесса перепланирования. Теперь такое поведение срабатывает в зависимости от количества обработанных кортежей узлов.

– Оптимизирована логика очистки страниц. Теперь очистка запускается, когда страница почти заполнена, а не только в зависимости от фактора заполнения. Благодаря этому очистка во время операций UPDATE запускается реже и, следовательно, повышается производительность в часто обновляемых таблицах.

– Реализована возможность замедлять выполнение транзакций на узле-доноре в расширении multimaster с помощью параметра конфигурации tx_delay_on_slow_catchup.

– Добавлено расширение hypopg, обеспечивающее поддержку гипотетических индексов в Postgres Pro.

Улучшена функциональность встроенной отказоустойчивости. Включены следующие исправления и усовершенствования:

– Расширение biha обновлено до версии 1.3.

– Оптимизирована логика автоматической синхронизации узлов. Теперь если на узле для параметра конфигурации autorewind установлено значение false и временные линии кластера разошлись, узел перестает принимать записи WAL после перехода в состояние NODE_ERROR.

– Оптимизировано поведение синхронного узла-рефери, работающего в режиме referee_with_wal. Теперь оно зависит от значения параметра конфигурации synchronous_commit.

Также устранен ряд ошибок и проблем: проблема с параметрами вложенного цикла, из-за которой указание Memoize постоянно очищало кеш. Это исправление ускоряет выполнение запросов; проблемы, связанные с обработкой структур данных CFS утилитой pg_rewind. Ранее pg_rewind не полностью поддерживала CFS, что могло приводить к повреждению данных; ошибка, связанная с неоптимальной обработкой pd_prune_xid; ошибка, из-за которой оптимизатор игнорировал столбцы из условий запроса.

Обновлены:

– Модуль sr_plan; приложение pg_probackup до версии 2.8.3 Enterprise; драйвер ODBC до версии 16.00.0005.

– Расширения mchar; utl_http; citus до версии 12.1.5.1; dbms_lob до версии 1.2; pg_filedump до версии 17.0; pg_proaudit; pgpro_rp до версии 1.1; pgpro_sfile до версии 1.2; pgvector до версии 0.7.4.

Также добавлена поддержка ОС «Альт» 11.