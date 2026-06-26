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Postgres Professional Postgres Pro Enterprise Postgres Pro Backup Enterprise ProBackup pg_probackup
pg_probackup – встроенное приложение СУБД Postgres Pro Enterprise. Утилита отличается скоростью создания резервных копий среди прочих решений по резервному копированию для СУБД PostgreSQL и ее форков, за счет создания инкрементальных бэкапов на уровне страниц.
СОБЫТИЯ
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Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1261 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 231 1
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