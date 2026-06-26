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Postgres Professional Postgres Pro Enterprise Postgres Pro Backup Enterprise ProBackup pg_probackup

pg_probackup – встроенное приложение СУБД Postgres Pro Enterprise. Утилита отличается   скоростью создания резервных копий среди прочих решений по резервному копированию для СУБД PostgreSQL и ее форков, за счет создания инкрементальных бэкапов на уровне страниц.  

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.06.2026 Postgres Professional выпустила новую версию графической платформы для управления СУБД PPEM 2.7 с ИИ-ассистентом 2
07.05.2026 Postgres Professional выпустила Postgres Pro Backup Enterprise 3.3.0 3
15.04.2026 Релиз Postgres Pro Shardman 18.3.2: катастрофоустойчивость DRS и высокопроизводительная маршрутизация на стороне клиента 1
15.04.2026 Postgres Professional объявляет итоги 2025 года 1
06.04.2026 Вышла новая PPEM 2.5 с улучшенной отказоустойчивостью и расширенным аудитом действий пользователей 1
27.11.2025 Postgres Pro Standard 18: ускорение за счет ядра PostgreSQL 18 и более эффективные инструменты безопасности 1
28.10.2025 Подтверждена совместимость IPS PLM с СУБД Postgres Pro 1
24.09.2025 R-Platforma подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
16.09.2025 Intekey WMS подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
08.09.2025 Платформа «Каскад» 4.0 подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
20.08.2025 Подтверждена совместимость «Цифровой Платформы ДатаПлат» с российской СУБД Postgres Pro 1
18.08.2025 ГК «ТвинПро» подтвердила совместимость ПК «Бастион-3» с российской СУБД Postgres Pro 1
14.08.2025 «Интелпро» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
06.08.2025 Postgres Professional обновила Postgres Pro Shardman 1
25.06.2025 Artwms подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
23.06.2025 Postgres Professional выпустила новую версию СУБД Postgres Pro Standard 17.5.1 1
30.05.2025 Подтверждена совместимость SIEM Alertix с отечественной СУБД Postgres Pro 1
28.05.2025 Подтверждена совместимость программы резервного копирования Handy Backup с российской СУБД Postgres Pro 1
20.05.2025 Подтверждена совместимость бизнес-приложений Data Sapience с российской СУБД Postgres Pro 1
30.04.2025 Подтверждена совместимость ECM-платформы Docs5 с российской СУБД Postgres Pro 1
17.04.2025 Postgres Professional обновила графическую платформу для СУБД Postgres Pro 1
15.04.2025 Nexus SCADA подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
11.04.2025 Российская платформа Fora CRM и СУБД Postgres Pro — совместимы 1
04.04.2025 Подтверждена совместимость IDP-платформы Marlin с российской СУБД Postgres Pro 1
14.03.2025 Comita AML подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro 1
28.02.2025 Подтверждена совместимость российских программных продуктов — объектного хранилища PlatformCraft и СУБД Postgres Pro 2
21.02.2025 Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Shardman 1
17.02.2025 АС «Адресная социальная помощь» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Certified 1
28.12.2024 Как заместить импортные объектные хранилища 1
29.11.2024 Pragmatic Tools и Postgres Professional подтвердили совместимость своих решений 1
20.11.2024 Postgres Professional выпустила версию Postgres Pro Standard 17.0.1 1
12.11.2024 Postgres Professional выпустила Postgres Pro Standard 17.0.1 1
07.11.2024 «1С-Битрикс» подтвердил совместимость своих продуктов с российской СУБД Postgres Pro 1
31.10.2024 Подтверждена совместимость фреймворка BI.Qube с российской СУБД Postgres Pro 1
21.10.2024 Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro 1
16.09.2024 Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Enterprise 1
02.09.2024 Postgres Pro Enterprise Manager: обновление платформы для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro 1
29.08.2024 Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Standard 1
08.08.2024 Обновление Postgres Pro Shardman: улучшенные возможности СУБД для крупных предприятий 1
07.08.2024 Postgres Professional выпустила релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 16.3.1 1

Публикаций - 51, упоминаний - 55

Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 580 49
Oracle Corporation 7052 9
9494 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2966 3
Amazon Inc - Amazon.com 3247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 372 2
ШАРД - SHARD 9 1
Нэксус-Тех 2 1
RUBEZH - ООО «РУБЕЖ» 11 1
ЛСС - Лог Софт Сервис 2 1
Интелпро 3 1
Intekey - Интекей 3 1
Microsoft Corporation 25687 1
Apple Inc 13052 1
Check Point Software Technologies 823 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
Fujitsu 2097 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 1
1С-Битрикс - Bitrix 665 1
Google LLC 12594 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 145 1
Flant - Флант 197 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 298 1
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 60 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 86 1
HPE Scality 11 1
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 39 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 273 1
Novosoft - Новософт 47 1
ФБ Консалт - 16 1
ИнфТех 6 1
ТвинПро 3 1
Айбим - iBIM 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 305 1
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 259 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 154 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 1
Royal Dutch Shell - Шелл 231 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5551 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3818 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 1
Федеральное казначейство России 1939 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 253 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 82 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 39 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12939 48
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6578 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64118 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35709 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25153 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33133 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28010 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34316 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13061 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3130 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2934 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27120 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3068 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22397 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60978 5
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 303 5
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 273 5
DBA - Digital Business Automation 57 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15891 5
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 196 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10552 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5067 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6448 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13826 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9913 4
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Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 710 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12063 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6342 4
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Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 151 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17946 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7785 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3077 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1653 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 539 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2830 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 709 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2433 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1013 50
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 39 33
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1713 26
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - BiHA - Built-in High Availability 35 11
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 30 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise Manager - PPEM 25 9
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 6
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 160 2
Linux OS 11416 2
Oracle Java - язык программирования 3449 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5623 2
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1648 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2368 2
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 46 2
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