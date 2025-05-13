Обновления в CDP CleverData Join: триггерные сценарии, ИИ-помощник сегментации и усиленная безопасность аркетинговых кампаний, усовершенствовав ИИ-помощник для генерации сегментов, а также обновив компоненты платформы для улучшенной защиты от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители CleverData. Триггерные сценарии. Теперь маркетологи могут создавать сложные, многоэтапные кампании, которые автоматически подстраиваются под поведение каждого клиента. В процессе обработки сохраняется важн

«РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс» «РГС банк» одним из первых на рынке начал использование нового продукта «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс», позволяющего существенно повысить конверсию поданных заявок на кредиты в реальные выдачи путём отбора более качественных с точки зрения риск-профиля клиентов.

Банк «Открытие» начал использование сервиса «Триггеры» от ОКБ тивную картину поведения и потребностей каждого клиента. В настоящий момент ОКБ предлагает более 90 триггеров (событий), которые позволяют эффективно развивать отношения с существующими клиента

Mail.Ru Group запустила триггер по аллергии для показов рекламы лекарственных препаратов ен показ рекламы средств от аллергии для жители этого региона, пояснили в Mail.Ru. С помощью нового триггера клиенты Mail.Ru Group смогут усиливать рекламную активность в период наибольшего рис