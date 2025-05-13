Получите все материалы CNews по ключевому слову
Trigger Триггер триггерная система Триггерные сценарии
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|13.05.2025
|
Обновления в CDP CleverData Join: триггерные сценарии, ИИ-помощник сегментации и усиленная безопасность
аркетинговых кампаний, усовершенствовав ИИ-помощник для генерации сегментов, а также обновив компоненты платформы для улучшенной защиты от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители CleverData. Триггерные сценарии. Теперь маркетологи могут создавать сложные, многоэтапные кампании, которые автоматически подстраиваются под поведение каждого клиента. В процессе обработки сохраняется важн
|23.04.2021
|
«РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс»
«РГС банк» одним из первых на рынке начал использование нового продукта «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс», позволяющего существенно повысить конверсию поданных заявок на кредиты в реальные выдачи путём отбора более качественных с точки зрения риск-профиля клиентов.
|27.07.2017
|
Банк «Открытие» начал использование сервиса «Триггеры» от ОКБ
тивную картину поведения и потребностей каждого клиента. В настоящий момент ОКБ предлагает более 90 триггеров (событий), которые позволяют эффективно развивать отношения с существующими клиента
|16.02.2017
|
Mail.Ru Group запустила триггер по аллергии для показов рекламы лекарственных препаратов
ен показ рекламы средств от аллергии для жители этого региона, пояснили в Mail.Ru. С помощью нового триггера клиенты Mail.Ru Group смогут усиливать рекламную активность в период наибольшего рис
|05.05.2008
|
Создан параметронный электромеханический триггер
Как сообщает Physorg, специалисты компании NTT Имран Мабуб (Imran Mahboob) и Хироси Ямагучи (Hiroshi Yamaguchi) возродили идею создания наномеханического триггера, имеющего два возможных частотных состояния – так называемого параметрона. Параметрон был предложен еще полвека назад, однако компьютеры на базе параметронов не смогли выдержать конкур
Trigger и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 4
|Мясников Николай 9 3
|Акопян Алексей 14 3
|Пройдаков Эдуард 12 3
|Карпов Роман 75 2
|Ушанов Илья 9 2
|Теплицкий Дмитрий 88 2
|Путин Владимир 3349 2
|Волошин Евгений 64 2
|Перминов Леонид 12 2
|Горожанкин Алексей 18 2
|Андрианов Павел 84 2
|Кабаков Ярослав 62 2
|Лебедев Сергей 54 2
|Новиков Павел 107 2
|Казарин Станислав 175 2
|Рыбинцев Андрей 34 2
|Ройфман Роман 16 2
|Хомков Игорь 46 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|Стручков Игорь 3 2
|Князева Мария 16 2
|Xie Michael - Се Майкл 7 2
|Благирев Вячеслав 15 2
|Агеев Сергей 5 2
|Шадаев Максут 1146 2
|Натрусов Артем 312 2
|Рустамов Рустам 513 2
|Дырмовский Дмитрий 142 2
|Козак Николай 183 2
|Мельникова Елена 14 2
|Мироненко Александр 9 2
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 2
|Федулов Кирилл 52 2
|Симаков Роман 13 2
|Neumann Patrick - Нейман Патрик 1 1
|Богдашов Валерий 26 1
|Пикалев Валерий 2 1
|Евгенов Никита 8 1
|Фоминов Никита 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.