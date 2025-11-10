Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАМН НИИ гриппа НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ
СОБЫТИЯ
РАМН НИИ гриппа и организации, системы, технологии, персоны:
|X-Com - Икс ком 167 1
|Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
|Intel Corporation 12510 1
|VK - Mail.ru Group 3517 1
|НТфарма - NTpharma 1 1
|Reckitt Benckiser - Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit - Nurofen, Strepsils, Air Wick 8 1
|Киселев Олег 31 3
|Онищенко Владислав 98 1
|Песков Дмитрий 112 1
|Исагулова Элина 34 1
|Онищенко Геннадий 35 1
|Путин Владимир 3327 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11394 4
|AP - Associated Press 2006 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.