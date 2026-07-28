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Reckitt Benckiser Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit Nurofen, Strepsils, Air Wick

Reckitt Benckiser - Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit - Nurofen, Strepsils, Air Wick

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.07.2026 Axenix помогла перевести российские компании Reckitt на «1С:ERP. Управление холдингом» 1
27.08.2024 Игорь Володин, HealthTech эксперт: ИТ помогают людям заботиться о своем физическом и ментальном здоровье 1
26.06.2020 Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM 1
23.04.2019 Mail.ru Group и ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV 3
08.10.2018 На "Игромире" определились участники гранд-финала 1
08.09.2016 Mail.Ru Group запускает триггерную платформу для оптимизации ситуативной рекламы 2
28.07.2010 «Билайн» предоставит корпоративную связь компании Reckitt Benckiser 6
24.08.2007 Шесть причин купить посудомоечную машину 1
23.05.2007 Кадровые перестановки в GMCS: новый президент 1

Публикаций - 9, упоминаний - 17

Reckitt Benckiser и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3599 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
America Movil - Claro 14 1
Yandex - Яндекс 9180 1
HP Inc. 5881 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Telegram Group 2927 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Google LLC 12663 1
Siemens AG - Siemens Group 2671 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2937 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 317 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 437 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Яндекс.Лавка 313 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 393 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5170 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9402 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5348 2
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 396 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 373 1
Нагреватель - нагревательный элемент 108 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 201 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 635 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 817 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7848 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15414 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1190 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 729 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2759 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 317 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29646 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2613 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 303 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2481 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1838 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8614 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3576 1
Podcasts - Подкастинг 321 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1101 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 192 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18298 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 71 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2808 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 612 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13223 1
Аксессуары 4272 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 258 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1008 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7883 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9657 1
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 84 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 179 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 1
HP Omen - Omen by HP 56 1
Blizzard - Hearthstone 18 1
VK - Mail.ru Здоровье 24 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 758 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 455 1
Володин Игорь 1 1
Исагулова Элина 35 1
Алексеева Ирина 11 1
Сульгин Сергей 47 1
Стрелкова Александра 12 1
Романов Михаил 34 1
Перевозчиков Игорь 1 1
Манерова Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19077 1
Европа 24946 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13807 1
Азия - Азиатский регион 5913 1
Нидерланды - Амстердам 629 1
США - Калифорния 4824 1
Нидерланды 3738 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2273 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8474 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1456 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 33 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7780 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4983 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10306 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5757 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6154 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 213 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16001 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1706 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53322 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1919 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 238 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1327 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2023 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 190 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 8 1
ИгроМир 125 1
День молодёжи - 27 июня 1080 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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