Стрелкова Александра


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 «МТС AdTech» удвоила рекламный охват онлайн-кинотеатра Kion 1
14.10.2024 «Иви» и «МТС Ads Premium Video» объявили о стратегическом сотрудничестве 1
09.09.2019 IAB Russia представила первую карту рынка Smart TV 1
23.04.2019 Mail.ru Group и ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV 1
27.04.2018 Gazprom-Media Digital снизил объем мошеннического трафика до 0,5-2% 1
26.05.2017 Онлайн-кинотеатр ivi запустил продажу видеорекламы на Smart TV по телевизионной модели 1
08.11.2016 Александра Стрелкова назначена новым директором по продажам онлайн-кинотеатра ivi 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Стрелкова Александра и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 325 2
Weborama - Веборама 25 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13894 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 1
SmartClip 2 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 399 6
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 1
Reckitt Benckiser - Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit - Nurofen, Strepsils, Air Wick 8 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5064 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1081 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9481 3
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 291 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3037 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9629 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2379 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 264 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8535 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1845 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2335 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5751 1
Data monetization - Монетизация данных 1786 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4659 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7636 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 256 1
Adloox - платформа по верификации и анализу рекламы 5 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 31 1
Алексеева Ирина 10 1
Коренков Сергей 12 1
Перевозчиков Игорь 1 1
Лебедев Андрей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 1
Европа 24560 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3129 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3625 2
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 263 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2442 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1638 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 162 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392999, в очереди разбора - 732837.
Создано именных указателей - 184456.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

