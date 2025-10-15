Получите все материалы CNews по ключевому слову
Стрелкова Александра
УПОМИНАНИЯ
Стрелкова Александра и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 325 2
|Weborama - Веборама 25 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13894 1
|Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 1
|SmartClip 2 1
|VK - Mail.ru Group 3516 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
|MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
|Adloox - платформа по верификации и анализу рекламы 5 1
|VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 31 1
|Алексеева Ирина 10 1
|Коренков Сергей 12 1
|Перевозчиков Игорь 1 1
|Лебедев Андрей 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154567 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 1
|Европа 24560 1
