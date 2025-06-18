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Индексная книга (каталог) CNews*
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Алексеева Ирина


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 T2 и VK займутся развитием искусственного интеллекта для маркетинга и аналитики 1
07.06.2024 Технологии VK помогут ГК «А101» развивать инфраструктуру жилых комплексов 1
31.05.2024 Ученые Пермского Политеха разработали систему для создания единого цветового оформления зданий в городе 1
15.06.2023 VK и Чувашская Республика договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации 1
14.04.2020 Mail.ru Group объявила об изменениях в структуре коммерческого департамента 1
04.02.2020 Исследование Mail.ru Group: пользователи до 25 лет чаще всего узнают о банковских продуктах из интернет-рекламы 1
29.11.2019 Исследование Mail.ru Group: перед Новым годом рекламодатели на треть увеличивают затраты на продвижение 1
29.05.2019 Исследование Mail.ru Group: 44% пользователей Рунета бронируют препараты в интернет-аптеках 1
23.04.2019 Mail.ru Group и ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV 1
15.03.2018 iPort начала продавать онлайн-кассы с приложением GROTEM 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Алексеева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3487 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4181 4
Apple Inc 12294 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 285 1
Grotem - Гротем 8 1
NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2974 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 46 1
Reckitt Benckiser - Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit - Nurofen, Strepsils, Air Wick 8 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 330 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7595 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4928 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15208 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11613 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24784 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14657 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10851 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 284 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21201 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12431 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1047 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12443 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3129 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 110 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1615 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3020 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12949 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7854 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14123 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8662 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3987 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1512 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7106 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14057 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 660 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9405 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7195 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1575 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17423 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7528 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 189 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2991 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 395 1
Аксессуары 3984 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1097 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2136 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 254 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1842 3
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 2
Apple iOS 7991 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 1
Все Аптеки 18 1
VK - Mail.Ru myTarget 149 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 88 1
Исагулова Элина 32 1
Зенин Максим 11 1
Пейсахзон Яков 30 1
Стрелкова Александра 6 1
Михальченко Андрей 5 1
Опилкин Максим 8 1
Перевозчиков Игорь 1 1
Лебедева Дарья 1 1
Цветов Дмитрий 3 1
Лебедева Ирина 32 1
Краснов Дмитрий 6 1
Иванова Ольга 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2758 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 399 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 719 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1546 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3568 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24889 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11295 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49412 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6601 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5044 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 101 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 528 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5039 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5691 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4532 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3695 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6011 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10226 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6385 1
Аренда 2501 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6189 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7424 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1603 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 630 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8009 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6888 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 982 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2795 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 146 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 206 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1131 1
Зоология - наука о животных 2709 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 727 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 596 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19333 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 226 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30348 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 209 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
Материаловедение - Materials Science 182 1
Трейд-ин - Trade-in 184 1
ResearchMe 14 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 145 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 133 1
День молодёжи - 27 июня 941 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 335 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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