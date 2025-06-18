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Алексеева Ирина
УПОМИНАНИЯ
Алексеева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 330 1
|Исагулова Элина 32 1
|Зенин Максим 11 1
|Пейсахзон Яков 30 1
|Стрелкова Александра 6 1
|Михальченко Андрей 5 1
|Опилкин Максим 8 1
|Перевозчиков Игорь 1 1
|Лебедева Дарья 1 1
|Цветов Дмитрий 3 1
|Лебедева Ирина 32 1
|Краснов Дмитрий 6 1
|Иванова Ольга 12 1
|ResearchMe 14 3
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 145 1
|ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 133 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
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