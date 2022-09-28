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Социология наука о совместной жизни групп и сообществ людей

Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей


28.09.2022 Минцифры начало принимать заявления ИТ-шников на отсрочку. Счет обращений пошел на тысячи 1
27.09.2022 Минцифры опубликовало перечень ИТ-специальностей, не подлежащих частичной мобилизации 1
15.07.2022 В Правительстве сменился куратор микроэлектроники 1
22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 1
30.09.2021 Наталья Бурчилина -

От «хайповой» технологии интернет вещей переходит к реальным кейсам с доказанной эффективностью

 1
13.09.2021 TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
11.06.2021 В «Мегафоне» назначен директор по корпоративному развитию и управлению персоналом 2
27.01.2021 Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер» 1
19.01.2021 «Мозговой трест» цифровой экономики потратит 8 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта 1
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
26.11.2020 Ezviz рассказала, каким должен быть современный умный дом 1
26.11.2020 Eset: 75% пользователей Рунета предпочитают не публиковать политические шутки 1
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 1
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 1
21.08.2020 «Концерн «Автоматика» обеспечит работу цифровых избирательных участков в единый день голосования 1
23.03.2020 Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям 1
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
20.01.2020 Сотрудничество человека и робота 1
09.09.2019 Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначен Андрей Захаров 1
06.09.2019 «Автоматика» обеспечит работу 30 цифровых избирательных участков 8 сентября 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
12.09.2018 «Траектория будущего» подготовила 150 ИТ-тьюторов в помощь московским учителям 1
26.05.2017 Путина попросили защитить личность в интернете 1
17.02.2017 Минэк отранжировал регионы по качеству госуслуг. Результаты неожиданны 1
14.02.2017 Минэк отрейтинговал госуслуги «по сомнительной методике» 1
10.03.2016 Эволюция затянулась. Чего мы ждем от iOS 10? 1
14.01.2016 Факультет компьютерных наук Высшей школы экономики объявил о запуске программ дополнительного образования 1
29.06.2015 Brand Analytics открывает представительство в Узбекистане 1
29.05.2015 Применение облачных вычислений ускорит научный прогресс 1
25.05.2015 Николай Рупасов возглавил Ижевский филиал «ВымпелКома» 1
15.04.2015 Чиновники повысят уровень удовлетворенности услугами «Почты России» до 70% 1
17.12.2014 Huawei представила решение для стадионов будущего 1
18.06.2014 ООН использует решение российской ИТ-компании для предоставления доступа к данным по Африке 1
04.02.2014 Министром по ИТ Московской области назначен Максут Шадаев 1
28.01.2014 Российские стандарты умного транспорта начнут внедрять с Москвы 1
20.12.2013 Создана ГИС, отражающая активность сообществ в соцсетях 1
01.11.2013 За год в Роскомнадзор поступило более 70 тыс. заявок на блокировку сайтов 1
20.08.2013 Более 100 московских служб и ведомств перешли на типовые интернет-порталы 1

Публикаций - 149, упоминаний - 155

Социология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 4
Lenovo Group 2151 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
Samsung Electronics 9667 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 1
Nvidia Corp 3203 1
Verysell - Верисел 317 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
Конституционный суд РФ 102 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Администрация Президента РФ 976 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 1
Google Android устройства-девайсы 644 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 1
Nokia Symbian OS 1399 1
Qiwi Кошелек 193 1
Apple iPod 1531 1
Путин Владимир 2696 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 20
Земля - планета Солнечной системы 9676 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 5
Беларусь - Белоруссия 4165 3
Россия - ПФО - Казань 2333 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 105 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 4
BCG - Boston Consulting Group 97 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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