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Индексная книга (каталог) CNews*
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Социология наука о совместной жизни групп и сообществ людей

Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей

СОБЫТИЯ


07.08.2026 «Авито Работа»: кадровый рынок достиг пика вовлеченности во всех возрастных группах 1
06.08.2026 «Авито Работа»: в условиях нехватки кадров акценты найма смещаются от роста численности к росту эффективности 1
06.03.2026 РВИ представила «Зеленые страницы» — первый в России практический гайд по нарративному дизайну для геймдева 1
18.12.2025 АлтГУ и ТГУ подготовят новое поколение социологов со знанием ИИ 1
27.11.2025 В России рухнули продажи книг по информатике, вычислительной технике и эзотерике 1
22.11.2025 Мартин Шаккум: от больших данных до фармакологии 1
01.11.2025 Аналитики изучили настроения студентов России по 7 млн цифровых следов 2
01.10.2025 Цифровой разрыв: каждый третий россиянин старше 55 лет боится остаться за бортом технологий 1
29.09.2025 Российские колл-центры под угрозой закрытия из-за цен на звонки и новых правил маркировки 2
15.09.2025 В России готовится список компаний, которым разрешат донимать россиян массовыми обзвонами 1
26.08.2025 Sitronics KT создаст модуль оценки комфортности городской среды с применением технологий ИИ 1
18.07.2025 В России у поколения Z впервые сравнялась популярность iPhone и Android 1
17.04.2025 ВТБ: с развитием LLM рынок труда, образование и коммуникации ждет масштабная трансформация 1
15.04.2025 ГК Simetra завершила проект по прогнозированию трафика и доходности Екатеринбургской кольцевой автодороги 1
21.03.2025 О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг 1
13.03.2025 От доступа в офис до бронирования переговорных: Pridex Technology представила комплексное биометрическое решение для рабочих пространств 1
21.01.2025 4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год 1
19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
28.11.2024 Дмитрий Григоренко: Отзывчивые сотрудники и удобные сервисы – это и есть клиентоцентричный подход 1
22.11.2024 44% россиянок, проходящих образовательные курсы во время декрета, хотят получить новую профессию 1
06.11.2024 «Яндекс» и НИУ ВШЭ представили доклад об интеграции искусственного интеллекта в высшее образование 1
18.10.2024 Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка 1
18.07.2024 Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования» 1
01.07.2024 «Яндекс» научит экономистов, маркетологов, педагогов и финансистов работать с нейросетями и Data Science 1
26.06.2024 «Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2023 год 1
07.06.2024 Нейросети «Яндекса» помогут найти сведения о предках и исторических событиях в справочниках XIX–XX веков 1
07.06.2024 Технологии VK помогут ГК «А101» развивать инфраструктуру жилых комплексов 1
03.06.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года 1
11.04.2024 Simetra разработала транспортную модель для проекта строительства КАД-2 в Петербурге 1
08.02.2024 Пермские ученые представили промышленный образец антропоморфного робота для обучения студентов, ординаторов и врачей стоматологов 1
30.08.2023 «Яндекс» увеличит масштаб подготовки ИТ-специалистов в два раза 1
10.03.2023 Назван список профессий, по которым сильнее всего ударит ИИ. Программисты в безопасности 1
17.02.2023 10 трендов управления ИТ-персоналом в России на 2023 г. 1
25.01.2023 Нейросети «Яндекса» расшифруют архивные рукописные документы 1
28.09.2022 Минцифры начало принимать заявления ИТ-шников на отсрочку. Счет обращений пошел на тысячи 1
27.09.2022 Минцифры опубликовало перечень ИТ-специальностей, не подлежащих частичной мобилизации 1
25.08.2022 «Сбермаркет» запустил Open Data — ресурс с агрегированными данными о поведении клиентов 1
20.07.2022 «Мегафон» предложил добавлять питомцев в семейную группу 1
15.07.2022 В Правительстве сменился куратор микроэлектроники 1

Публикаций - 222, упоминаний - 233

Социология и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
МегаФон 10742 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Google LLC 12688 11
Microsoft Corporation 25775 8
Intel Corporation 12811 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Samsung Electronics 11064 4
Apple Inc 13154 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Telegram Group 2940 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Yahoo! 3726 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Naumen - Наумен 752 3
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
Ростелеком 10948 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4676 2
Lenovo Group 2446 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Lenovo Motorola 3566 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Альфа-Банк 1979 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 2
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 2
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Superjob - Суперджоб 858 2
L’Oreal 58 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
Резонанс НПП 407 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
Имидж-Контакт КГ - Консалтинговая Группа 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Caterpillar Marine 3 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 19 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций 7 1
Addenbrooke's Hospital - Адденбрукский госпиталь 2 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Суточно АО - Суточно.ру 19 1
Алферовский фонд 4 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 1
Darberry - Дарберри 9 1
Евразия Ассистанс 1 1
УСПК - Уральская специальная проектная компания 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 5
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Городская управа города Калуги 8 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 10
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 8
Microsoft Windows 2000 8678 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
StatSoft Statistica 4 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Apple iOS 8583 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Apple iPad 4011 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Яндекс.Практикум 81 3
Минобрнауки РФ - Электронная библиотека России - программа 3 2
FreePik 1841 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Google Android 15243 2
Microsoft Office 4170 2
Apple - App Store 3109 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Blizzard - World of Warcraft 362 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 124 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Путин Владимир 3454 8
Creamer Curtis - Кремер Куртис 4 3
Ellison Curtis - Эллисон Кертис 3 3
Шадаев Максут 1210 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Золотухина Дарья 9 2
Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 2
Поварищникова Оксана 2 2
Юдинцев Юрий 2 2
Taira Kazunari - Тайра Казунари 4 2
Summerlin William - Саммерлин Уильям 2 2
Blumenthal David - Блюменталь Давид 2 2
Grassmuck Volker - Грассмук Фолькер 2 2
Рейман Леонид 1065 2
Иванов Сергей 405 2
Сеславинский Михаил 32 2
Брауде-Золотарев Михаил 23 2
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Ильин Николай 25 2
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Левенчук Анатолий 13 2
Леонов Кирилл 13 2
Курносов Иван 9 2
Вартанова Елена 6 2
Голубева Елена 5 1
Малинецкий Георгий 3 1
Булдовская Марина 5 1
Чубинец Марина 1 1
Чеханков Кирилл 12 1
Пикалев Валерий 3 1
Галицкий Ефим 2 1
Жигалкин Семен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 57
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
Европа 24964 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Индия - Bharat 5869 8
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Япония 13807 6
Европа Восточная 3138 6
Украина 7928 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Америка - Американский регион 2206 5
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
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Канада 5081 4
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Китай - Тайвань 4245 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 4
Европа Западная 1496 4
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 15
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
Ведомости 1466 5
Phys.org 972 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
РИА Новости 1033 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
New Scientist 1448 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Рустави 2 4 1
Новости Шымкента 1 1
Electricnews.net 17 1
AIN.UA 103 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
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IDC - International Data Corporation 4975 2
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
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АСИ - Агентство социальной информации 7 1
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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