Аналитики изучили настроения студентов России по 7 млн цифровых следов

Аналитический доклад подготовлен ТГУ, ВЦИОМ и платформой «Неравнодушный человек» по поручению Министерства науки и высшего образования России. В него включены итоги проекта, который реализуется уже пятый год, — одного из крупнейших лонгитюдных исследований мнений и настроений студентов в России. Изучение проводится ежегодно через аналитику цифровых следов студентов — их сообщений в официальных и неофициальных пабликах в соцсетях, а также через аналитику результатов соцопросов на платформе «Неравнодушный человек». Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data).

Юлия Александрова, руководитель отдела аналитики Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ: «В предыдущие годы анализировались данные соцопросов на платформе «Неравнодушный человек» и сообщений в соцсети “ВКонтакте”, в этом году были добавлены публикации и комментарии из Telegram. В итоге исследователи проанализировали более 7 млн сообщений в пабликах и группах, которые охватывают более 700 российских вузов. Исследование показывает, что Telegram становится новой точкой притяжения для студенческих обсуждений, а сами паблики — живым отражением университетской жизни, эмоций и интересов молодежи».

Такой подход позволил глубже понять, как студенты обсуждают образование, технологии и будущее профессий в разных цифровых средах. Аналитика фокусируется на роли университетов как стратегических институтов технологического суверенитета. Исследование показывает, что современные вузы перестают быть только «кузницами кадров» — они становятся центрами формирования критически важных компетенций и пространством проектирования будущего.

Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного университета: «С 2020 г. мы с партнерами реализуем исследовательский проект по изучению мнений и настроений студентов по ключевым аспектам образовательного процесса. Глубокий анализ этих данных помогает выявить не только текущие проблемы, но и зарождающиеся тенденции в запросах самих обучающихся. Представляем очередной выпуск, который раскрывает вопросы подготовки кадров новой формации и развития системы высшего образования в связке с рынком труда именно глазами молодежи. В его основе лежит работа с цифровыми следами и результатами социологических опросов студентов и выпускников университетов России».

Константин Абрамов, генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения и председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек»: «Мы, социологи, с живым интересом следим за настроениями в вузах и помогаем управленцам сферы высшего образования «приземлить» новую систему образования на местах наиболее мягко и эффективно. Сегодня на платформе «Неравнодушный человек» зарегистрировано более 1,5 млн пользователей, регулярно в исследованиях принимают участие в среднем 400 вузов и филиалов со всей страны. Данные активно продвигаются для работы как в Минобрнауки России, так и внутри вузов для повышения эффективности принятых решений на всех уровнях управленческой системы».

По словам организаторов исследования, объединение классической социологии и нейросетевой аналитики позволяет фиксировать тенденции и прогнозировать развитие университетской среды. Например, большие данные показали специфику рынка академического мошенничества в университетских пабликах в социальных сетях.

Вячеслав Гойко, директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ: «Мы получили данные о том, как студенты делятся опытом, ищут исполнителей для заказа дипломных, курсовых и других работ, обсуждают способы обхода правил и формируют коллективное мнение о допустимости таких действий. Анализ показал, что ключевые для инженерно-технической подготовки дисциплины «Физика» и «Математика» выступают абсолютными лидерами по распространенности академического мошенничества, создавая риски в формировании критически важных компетенций у будущих лидеров технологического развития страны».