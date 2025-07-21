Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180678
ИКТ 14050
Организации 10910
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26032
Персоны 77747
География 2910
Статьи 1539
Пресса 1237
ИАА 711
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2693
Мероприятия 865

Университетский консорциум исследователей больших данных Консорциум Big Data Ассоциация


Об Ассоциации Университетский консорциум исследователей больших данных - объединение научных и образовательных организаций 4 стран, реализующих фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также ведущие разработку продуктов и инструментария для работы с большими данными.

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ 3
04.06.2025 «Брейни» и платформа «РосНавык» запускают тестирование нейропрофориентации 3
14.05.2025 Возможность для ИT-компаний: партнерство с премией «Гравитация» и выход на вузы 2
25.03.2025 Участники нацпроекта «Кадры» получили новый инструмент на базе Big Data 1
07.02.2025 Первый вуз из Кыргызстана вошел в созданный в России Консорциум Big Data 2
07.11.2024 АНО «ЦТИИ Нейролаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
08.07.2024 «Группа Астра» — партнер одной из программ повышения квалификации в рамках «Содействия занятости» нацпроекта «Демография» 3
18.04.2024 Весенний конгресс Университетского консорциума исследователей больших данных соберет на своей площадке более 70 университетов из стран СНГ. Открыта регистрация 1
18.03.2024 Весенний конгресс Университетского консорциума исследователей больших данных соберет на своей площадке более 70 университетов из стран СНГ. Открыта регистрация 1
13.11.2023 «Группа Астра» и Университетский консорциум исследователей больших данных объявили о сотрудничестве 1
26.07.2022 АРПП «Отечественный софт» представила каталог программ сотрудничества для школ и вузов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 19

Университетский консорциум исследователей больших данных и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2221 2
Базальт СПО - BaseALT 728 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 326 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 256 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 257 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 223 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 131 1
Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 3 1
Академия Data-diving - Академия Дата-Дайвинг 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 573 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12348 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5134 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 327 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 87 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 713 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7064 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16034 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26434 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1276 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12058 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6712 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 919 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11965 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4717 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6073 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3044 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 675 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6462 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7891 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31103 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3913 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2009 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1764 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2708 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 386 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5749 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 611 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 956 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 952 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 400 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11008 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 812 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4954 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1935 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7732 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13119 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2335 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12588 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14176 1
Академия Data-diving - Роснавык 7 3
Linux OS 10546 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2153 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 115 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 275 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 380 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 172 1
Гойко Вячеслав 16 6
Кузнецов Константин 5 1
Губина Татьяна 14 1
Алешкова Александра 11 1
Ботенева Римма 1 1
Береснев Вячеслав 2 1
Волков Сергей 97 1
Ельцин Борис. 94 1
Беркман Юрий 5 1
Кудрявцева Кристина 2 1
Дунаева Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 7
Казахстан - Республика 5708 6
Узбекистан - Республика 1816 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1324 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 4
Армения - Республика 2345 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 935 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 971 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 480 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 495 1
Таджикистан - Республика 891 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 9
Образование в России 2442 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9555 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6133 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2608 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10313 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1146 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2730 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19677 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1292 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8095 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6046 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9296 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2118 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3068 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3388 1
ТГУ - Томский государственный университет 199 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1592 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 83 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 42 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1198 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 503 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 52 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 378 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 187 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 402 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 162 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 83 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 22 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще