Получите все материалы CNews по ключевому слову
Университетский консорциум исследователей больших данных Консорциум Big Data Ассоциация
Об Ассоциации Университетский консорциум исследователей больших данных - объединение научных и образовательных организаций 4 стран, реализующих фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также ведущие разработку продуктов и инструментария для работы с большими данными.
УПОМИНАНИЯ
Университетский консорциум исследователей больших данных и организации, системы, технологии, персоны:
|Гойко Вячеслав 16 6
|Кузнецов Константин 5 1
|Губина Татьяна 14 1
|Алешкова Александра 11 1
|Ботенева Римма 1 1
|Береснев Вячеслав 2 1
|Волков Сергей 97 1
|Ельцин Борис. 94 1
|Беркман Юрий 5 1
|Кудрявцева Кристина 2 1
|Дунаева Дарья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.