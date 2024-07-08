«Группа Астра» — партнер одной из программ повышения квалификации в рамках «Содействия занятости» нацпроекта «Демография»

«Группа Астра» выступила партнером программы повышения квалификации будущих администраторов операционных систем Linux в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Старт первой группы обучения по ней запланирован на 10 июля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Образовательная программа «Linux: внедрение и расширенное администрирование ИТ-решений на базе отечественных операционных систем в государственных и коммерческих организациях» реализуется Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники совместно с академией «Дата-Дайвинг» при поддержке Ассоциации «Университетский консорциум исследователей больших данных».

Эта программа – основа подготовки для будущего администратора операционных систем Linux. В качестве базовой системы курса используется одна из самых распространенных отечественных операционных систем - ОС Astra Linux – флагманский продукт «Группы Астра». В результате обучения слушатель сможет выполнять системное администрирование Linux на базовом и расширенном уровне: создавать собственные сценарии для автоматизации повседневных рутинных задач, устанавливать приложения, управлять пользователями, обновлять систему, ориентироваться в файловой системе и восстанавливать ее, настраивать различные сетевые сервисы. Программа состоит из нескольких частей: первая обучает основам работы и дает знания и навыки для администрирования системы с Linux, вторая – посвящена настройке сетевых сервисов для Linux, третья - специализированным решениям на базе Linux, четвертая - обеспечению безопасности систем Linux. Курс является практико-ориентированным, часть лабораторных работ предполагает подключение к удаленному серверу для выполнения заданий.

«Идея создания программы переподготовки по системному администрированию операционных систем на базе Linux возникла в связи с необходимостью предстоящего перехода госорганов и ключевых предприятий страны на отечественные софт и оборудование. Разработка и реализация программы в национальном проекте «Демография» стала возможна благодаря совместной работе участников Консорциума и индустриального партнера — «Группы Астра». На этапе разработки программы мы провели аналитику рынка труда с помощью платформы «РосНавык» на предмет соответствия получаемых навыков по программе и теми, что требуют работодатели. Проведенная аналитика также подтвердила существующий стабильный рост спроса на специалиста-системного администратора Linux среди крупных работодателей России», — отметила Римма Ботенева, директор по работе с партнерами Ассоциации «Университетский консорциум исследователей больших данных».

«Содействие занятости» — государственный проект, цель которого — помочь гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда.

В проекте также могут участвовать сотрудники предприятий, которым предстоит перейти на отечественный софт, при условии соответствия установленным категориям. Подробнее на портале: Работа России.

«Запуск такой программы обучения на базе ОС Astra Linux – это важный шаг, который мы совместно делаем в рамках сотрудничества. Проект позволит большему количеству людей, заинтересованных в профессиональных знаниях по системному администрированию операционных систем, пройти переподготовку и даст возможность работать с отечественными ИТ-продуктами, обеспечивая процесс импортозамещения в стране», — отметила Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

Программа переподготовки стала результатом подписанного соглашения о сотрудничестве между «Группой Астра» и Ассоциацией «Университетский консорциум исследователей больших данных» в ноябре 2023 г.