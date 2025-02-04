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Алешкова Александра



04.02.2025 «Группа Астра» проведет для российских школьников «Урок цифры» по операционным системам 1
20.11.2024 Учителя всех школ Амурской области будут работать на ОС Astra Linux 1
12.11.2024 Проект «Астра-лаборатория»: итоги работы за год в университете «Сириус» 1
12.09.2024 Сеченовский университет перешел на отечественное программное обеспечение 1
19.08.2024 РГУНХ Минсельхоза России обеспечит аграрную отрасль ИТ-кадрами, опираясь в их подготовке на «Группу Астра» 1
08.07.2024 «Группа Астра» — партнер одной из программ повышения квалификации в рамках «Содействия занятости» нацпроекта «Демография» 1
19.04.2024 «Академия Softline» запускает собственную платформу ИТ-сертификации «СЛМетрикс» 1
11.04.2024 Первая в Новосибирской области «Астра-лаборатория» открыта в НГТУ НЭТИ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Алешкова Александра и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 8
Softline - Софтлайн 2826 1
ICL ГК 382 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 246 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 212 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Сколково - SK Edtech Hub - EdTech-кластер Фонда Сколково 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 239 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 4
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 185 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1751 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 318 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11393 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5727 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6109 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1957 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11644 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2814 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2138 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 739 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1990 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10146 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
СЛМетрикс ИТ-сертификация 3 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 134 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 885 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6581 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1647 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11977 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10118 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 1
Linux OS 9977 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 346 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 530 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 309 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 263 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 266 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
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Постников Никита 1 1
Батаев Анатолий 3 1
Ботенева Римма 1 1
Аносов Алексей 5 1
Батищев Александр 4 1
Кочергина Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 8
Россия - СФО - Новосибирск 4308 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1668 1
Россия - ДФО - Амурская область 736 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2359 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2309 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6988 1
Экзамены 431 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1630 1
Образование в России 2206 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1251 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9967 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9829 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
РГУНХ им. В. И. Вернадского - Университет Вернадского - Российский государственный университет народного хозяйства 2 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 164 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 228 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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