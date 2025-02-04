Алешкова Александра
Алешкова Александра и организации, системы, технологии, персоны:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
|Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 6 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|Морозов Игорь 40 1
|Цукарь Сергей 25 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Панкратов Илья 6 1
|Спирькова Анастасия 5 1
|Постников Никита 1 1
|Батаев Анатолий 3 1
|Ботенева Римма 1 1
|Аносов Алексей 5 1
|Батищев Александр 4 1
|Кочергина Татьяна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 8
|Россия - СФО - Новосибирск 4308 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1668 1
|Россия - ДФО - Амурская область 736 1
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