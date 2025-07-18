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Аносов Алексей


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Сеченовский университет и «Школа 21» выпустили будущих лидеров цифровой трансформации здравоохранения 1
12.09.2024 Сеченовский университет перешел на отечественное программное обеспечение 1
05.07.2024 Сеченовский университет запустил обновленную образовательную платформу Sech.Online 1
21.05.2024 В Сеченовском университете разработают стандарт интерфейсов цифровых сервисов для системы здравоохранения 1
29.06.2012 Российские вузы смогут оптимизировать процесс обучения с помощью облачных сервисов Microsoft Office 365 1
29.04.2010 РГТЭУ виртуализирует рабочие места пользователей на базе Windows Server 2008 R2 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Аносов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24949 2
ЮБиТек - Универсальные бизнес технологии 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2176 1
Citrix Systems 825 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2234 1
Quest Software 41 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54062 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69396 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25153 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26304 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15700 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4847 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16414 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12505 1
Управляемость - Manageability 1817 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 906 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1903 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 349 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29687 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5116 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 532 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11656 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1633 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10707 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2536 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9486 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12965 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7753 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6419 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3032 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5877 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1580 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8500 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2588 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1006 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6659 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12003 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2818 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22120 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30909 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Sech.online - Sechenov.online 1 1
Oracle - Sun Ray 31 1
Microsoft Exchange Online 108 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 1
Linux OS 10361 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1742 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 778 1
Microsoft Outlook 1424 1
Microsoft Office 365 960 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 805 1
Microsoft Office 3851 1
Microsoft VDI - Microsoft Desktop Virtualization 8 1
Microsoft Office Services and Web Apps - Microsoft Office Web Applications 56 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 639 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 1
Забелин Олег 2 1
Воронин Виталий 2 1
Алешкова Александра 11 1
Ульянова Ксения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150988 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44569 2
Земля - планета Солнечной системы 10499 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30643 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10304 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53236 2
Философия - Philosophy 467 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9222 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9391 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 363 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1139 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2670 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1647 1
Образование в России 2415 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14382 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 201 3
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 221 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 22 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 90 1
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