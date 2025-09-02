Разделы

Quest Software

УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 «Альт Домен» и Granulex Recovery помогут ускорить переход на российское ПО 1
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
20.06.2016 Dell продает свой софтверный бизнес за $2 млрд 1
20.05.2015 Российский разработчик выиграл в США патентную войну с Symantec 1
25.06.2014 За разработку словаря Abbyy Lingvo теперь отвечает основатель стартапа ITmozg 1
27.06.2013 Михаил Башлыков - Как управление рисками доступа повышает уровень ИБ 1
16.04.2013 Dell запустила новый облачный сервис для поставщиков медиаконтента 1
04.03.2013 В «СКБ Контур» пришел менеджер по развитию продукта по направлению «Электронный документооборот» 1
25.01.2013 ИТ-директора заявляют о росте эффективности благодаря персональным гаджетам 1
03.07.2012 Dell покупает разработчика корпоративного ПО за $2,4 млрд 1
02.07.2012 Акции ИКТ-компаний: будущее во мраке 1
24.03.2012 Банковский сектор-2012: конкуренция с ритейлом и соцсетями 1
28.02.2012 Quality Assurance Day: первая премьера Visual Studio 11 для тестировщиков 1
09.08.2011 Merlion выходит на рынок дистрибуции программного обеспечения 1
18.07.2011 Джо Багули назначен главным технологом по облачным вычислениям VMware в регионе EMEA 1
06.07.2011 Merlion завершил приобретение Verysell Distribution 1
31.03.2011 Экс-глава VMware в России перешел в компанию основателей ABRT и Aelita 1
18.01.2011 Softline поставила ОГК-4 решения для мониторинга баз данных 1
07.09.2010 DLP-Russia 2010 продолжает прирастать спонсорами 1
29.04.2010 РГТЭУ виртуализирует рабочие места пользователей на базе Windows Server 2008 R2 1
12.04.2010 Microsoft Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 уже в России 1
15.03.2010 В Москве пройдёт первая конференция для разработчиков крупных организаций 1
10.03.2010 В Москве пройдёт первая конференция для разработчиков крупных организаций 1
25.02.2010 В Москве пройдёт первая конференция для разработчиков крупных организаций 1
14.10.2009 27 октября в Москве откроется конференция «Разработка ПО 2009» 1
17.02.2009 На российском рынке ИБ появился новый игрок 1
23.10.2008 Как обеспечить глобальный ИТ-контроль? 1
26.09.2008 Круглый стол: «Глобальный ИТ-контроль» 1
26.06.2008 Parallels делает еще один шаг навстречу VDI 2
10.04.2007 Все больше венчуров охотятся на ИТ-компании России 1
10.04.2007 OpenView и ABRT инвестируют в российские ИТ-компании 1
28.09.2006 Детекторы лжи зачищают персонал 1
21.05.2003 HP выпустил новую версию операционной системы HP-UX 1
12.11.2002 Oracle и Co. облегчат жизнь администраторам БД 1
10.07.2002 Computer Associates подала в суд на Quest Software 1
10.07.2002 NASDAQ: речь Буша не вдохновила инвесторов 1
10.07.2002 NASDAQ: речь Буша не вдохновила инвесторов 1
17.06.2002 Результаты второго квартала Quest Software могут превзойти прогнозы 1
03.01.2001 NASDAQ: новый год начался с обвала 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

Quest Software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25030 15
Dell EMC 5059 10
Acronis - Акронис 452 6
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 6
Intel Corporation 12413 6
Oracle Corporation 6800 6
IBM - International Business Machines Corp 9504 5
Aelita Software 11 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 4
Broadcom - VMware 2436 4
Cisco Systems 5182 4
CA Technologies - Computer Associates 386 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 4
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 93 3
Veeam Software 322 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 3
NetApp - Network Appliance 644 3
Check Point Software Technologies 779 3
Citrix Systems 830 3
SonicWall 56 3
Quintura Search 34 3
OpenText - Micro Focus - NetIQ 29 3
Meta Platforms - Facebook 4496 2
InvisibleCRM 2 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9033 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 871 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5124 2
Softline - Софтлайн 3103 2
HP Inc. 5728 2
Verizon - WorldCom 494 2
Applied Materials 295 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 2
Информзащита 814 2
Код Безопасности 666 2
Tibco Software 84 2
Merrill Lynch 453 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2747 4
ABRT Венчурный фонд 33 4
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7857 2
Альфа-Банк 1817 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 415 2
Enron - Enrongate 122 2
OpenView Venture Partners 4 2
State Street Global Advisors 36 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 54 2
Robertson Stephens 48 2
Gerard Klauer Mattison & Co 21 2
МКБ - Московский кредитный банк 604 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 289 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 46 1
Francisco Partners Management 20 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 590 1
Евросеть 1412 1
ГПБ - Газпромбанк 1137 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 504 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1543 1
Спортмастер - Sportmaster 185 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
LEGO 252 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Bayer AG - Байер 85 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 1
Silver Lake Partners 76 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1031 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5668 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1314 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 632 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6185 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3404 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31227 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22335 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30264 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6495 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32875 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11880 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7280 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26533 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11044 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12026 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11652 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13075 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5067 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11875 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 4
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 103 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2859 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7787 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2154 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6739 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1607 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16576 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14217 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5326 3
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 67 3
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13301 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14301 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5785 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21525 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21858 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25436 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2520 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14184 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28570 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12094 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8402 3
Управляемость - Manageability 1851 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 519 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1446 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1468 3
Microsoft Visual Studio 415 3
Microsoft Windows 16107 3
Apple iOS 8101 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Google Android 14454 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 2
SAP Ariba 298 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4942 2
Dell Wyse 62 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1175 1
Google Gmail 970 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1423 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1866 1
Microsoft Windows 7 1989 1
Nokia Symbian OS 1402 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1052 1
Microsoft Azure 1438 1
Microsoft Outlook 1430 1
Google Chrome - браузер 1614 1
IBM DB2 372 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1645 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 155 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 1
Microsoft Office 365 965 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 356 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 99 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  359 1
NVision Барьер 696 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Тимашев Ратмир 69 4
Баронов Андрей 17 4
Гусаров Владимир 5 4
Прянишников Николай 308 3
Мельников Григорий 7 3
Торосян Вахе 6 3
Шурунов Константин 4 3
Bush George - Буш Джордж 333 2
Дружинин Виктор 5 2
Maxwell Scott - Максвелл Скотт 5 2
Свистунова Румяна 4 2
Барзаков Васил 6 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Демидов Сергей 127 1
Палей Лев 56 1
Ворошилов Павел 9 1
Гурко Денис 11 1
Касимов Вячеслав 34 1
Бобров Сергей 11 1
Кузнецов Андрей 78 1
Македонский Сергей 47 1
Лысенко Юрий 33 1
Акимов Евгений 39 1
Шубин Иван 9 1
Хасанов Василий 1 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Белоусов Сергей 245 1
Солнцева Екатерина 58 1
Филимонов Сергей 46 1
Гайкович Владимир 40 1
Прохоров Фёдор 83 1
Симоненко Вячеслав 41 1
Блохин Евгений 2 1
Антич Антон 20 1
Ширманов Александр 15 1
Клоков Андрей 5 1
Рылов Александр 13 1
Dell Michael - Делл Майкл 191 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52949 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44894 14
Европа Восточная 3113 6
Европа 24498 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18188 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17781 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14354 3
США - Калифорния 4691 3
Германия - Федеративная Республика 12850 2
Россия - СФО - Новосибирск 4540 2
Ближний Восток 3009 2
Италия - Итальянская Республика 4405 2
Испания - Королевство 3746 2
Европа Центральная 275 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Палестина - Сектор Газа 20 1
Казахстан - Республика 5728 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 1
Индия - Bharat 5603 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4174 1
Франция - Французская Республика 7939 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2367 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2861 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3571 1
Африка - Африканский регион 3541 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3369 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 283 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3010 1
Польша - Республика 1996 1
Сингапур - Республика 1889 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1118 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2515 1
Чехия - Чешская Республика 1327 1
Саудовская Аравия - Королевство 622 1
Америка Латинская 1859 1
Греция - Греческая Республика 991 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 614 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50172 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17026 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14593 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30992 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6409 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5704 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25327 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2659 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10419 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6671 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4582 3
ISDEX интернет-индекс 250 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8142 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3132 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5351 2
VAD - Value Added Distribution 114 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11496 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4645 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5887 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8094 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2544 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 868 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1190 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2020 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 683 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1032 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 6 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 50 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6168 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1525 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 106 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1588 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3297 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2772 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 2
Dow Jones - MarketWatch 333 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11355 1
Computer Weekly 375 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Briefing 29 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8294 5
Internet Stock Report 994 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
S&P 500 561 4
Moody's Investors Service 136 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3401 2
Forrester Research 827 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
Gartner - Гартнер 3588 1
Fortune Global 500 287 1
Microsoft Research 139 1
IBM Research 108 1
Vanson Bourne 49 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1049 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 40 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
ТГУ - Томский государственный университет 201 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 267 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 586 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2546 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 653 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1173 1
РИФ - Российский Интернет Форум 87 1
MIPS Securika 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

