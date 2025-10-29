Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185028
ИКТ 14364
Организации 11147
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26329
Персоны 79597
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Microsoft Ribbon тип интерфейса в GUI-приложениях


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.10.2025 «Кросс-платформенные решения» представили платформу WPF-миграции 1
23.11.2021 Ribbon расширяет рамки соглашения с Westcon-Comstor в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
25.08.2014 Клиенты ЭТП «Газпромбанка» сэкономят 27 млн руб. в год при размещении заказов 1
13.11.2012 Family Ribbon для iPad помогает пожилым людям оставаться на связи с родными и друзьями 1
08.11.2012 Windows 8: как делалась революция на рынке операционных систем? 1
13.07.2012 DataArt разработала iPad-приложение для Family Ribbon 1
10.02.2012 Microsoft показала новый Office. ВИДЕО 1
12.12.2011 Первый взгляд на Microsoft Windows 8: две половины целого 1
01.06.2011 Microsoft объявила конкурс приложений для Windows 7 в России 1
24.06.2010 Управление контентом: ЭДО переходит на платформу MS Office 2010 1
23.06.2010 WinZip 14.5 на русском языке с поддержкой Windows 7 уже в продаже 1
03.06.2010 Microsoft научит работать с Office 2010 через игру 1
20.04.2010 Microsoft Office 2010: пакет превращается в платформу 1
12.04.2010 Microsoft Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 уже в России 1
04.03.2010 MS SharePoint 2010: что стало лучше? 1
12.02.2010 Microsoft представила Office 2011 для Mac 2
15.12.2009 Windows 7 для бизнеса: как рассчитать эффективность ОС? 1
14.07.2009 Microsoft: Превью Office 2010 и анонс альтернативы Google Apps 1
13.09.2007 Выбираем акустику для системы 1
01.06.2006 В России представили вторую бету Office 2007 1
10.02.2003 Fortune присвоил Intel титул первоклассной компании 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Microsoft Ribbon и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25180 13
Meta Platforms - Facebook 4516 4
Intel Corporation 12502 2
TerraLink - ТерраЛинк 289 2
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
Bose corp 35 1
Klipsch Audio Technologies 19 1
Devexpress - Developer Express 7 1
Планар НПО 21 1
Snap Inc 101 1
Nvidia Corp 3696 1
X Corp - Twitter 2902 1
Корус Консалтинг ГК 1314 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Крок - Croc 1814 1
Docsvision - ДоксВижн 1030 1
1С-Битрикс - Bitrix 615 1
Corel Corporation 338 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 1
АйТи 1433 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 98 1
JetBrains 74 1
Quest Software 42 1
Movavi - Мовавика 31 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
Cisco Systems 5214 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 1
AWG - АртВеб Групп 22 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 831 1
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 27 1
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 13 1
Лента - Сеть розничной торговли 2244 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 487 3
ГПБ - Газпромбанк 1153 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
Microsoft - LinkedIn 677 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 321 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1477 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25817 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9654 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6224 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13264 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6960 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14288 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21689 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26955 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31676 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5923 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 996 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5490 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14925 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13236 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56365 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8105 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5645 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2143 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6068 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25445 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16622 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6621 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12653 3
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 111 2
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17732 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3042 2
W3C - WAI - Web Accessibility Initiative - W3C WCAG - Web Content Accessibility Guidelines 19 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5390 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1963 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7654 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1126 2
Оповещение и уведомление - Notification 5278 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10270 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1820 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5198 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1383 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22757 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 191 2
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 108 2
Microsoft Windows 16231 10
Microsoft Office 3917 9
Microsoft Windows 7 1991 7
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 788 7
Microsoft Office 2010 143 7
Microsoft Outlook 1415 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1474 6
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 861 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1306 4
Microsoft Office 2007 241 4
Microsoft Windows XP 2417 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2017 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1427 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Microsoft Visio - MS Visio 186 3
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 3
Microsoft Visual Studio 418 3
Intel x86 - архитектура процессора 1973 3
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 3
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 121 2
Microsoft Windows Aero 19 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 348 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 2
Microsoft DirectX 717 2
Google YouTube - Видеохостинг 2864 2
Mozilla Firefox - браузер 1915 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1775 2
Google Android 14577 2
Apple iPad 3914 2
Google Picasa Web Albums 156 2
Microsoft Windows DVD Maker 2 1
Microsoft Office Communicator 57 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
Microsoft Assessment and Planning Toolkit - MAP 15 1
Apple - macOS Time Machine 75 1
Якимчук Сергей 30 2
Хлуденев Александр 10 1
Галимов Максим 33 1
Худякова Наталья 6 1
Рахманов Виктор 6 1
Гусаров Владимир 5 1
Березников Сергей 2 1
Мартынов Эдуард 1 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Воробьев Евгений 4 1
Осадчий Иван 1 1
Nichols Patrick - Николс Патрик 6 1
Levy Carmi - Леви Карми 3 1
Wilfrid Eric - Уилфрид Эрик 2 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Черногоров Андрей 65 1
Демидов Михаил 133 1
Рыжиков Сергей 112 1
Лямин Алексей 13 1
Курьянов Сергей 162 1
Червяков Евгений 7 1
Ложечкин Александр 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 155135 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53273 4
Китай - Тайвань 4114 2
Европа 24580 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5331 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18023 1
Южная Корея - Республика 6826 1
Япония 13500 1
Сингапур - Республика 1900 1
Индия - Bharat 5650 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1809 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1773 1
Индонезия - Республика 998 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1052 1
Малайзия 889 1
Таиланд - Королевство 854 1
Новая Зеландия 730 1
Филиппины - Республика 578 1
Ирландия - Республика 1023 1
Германия - Федеративная Республика 12908 1
Азия - Азиатский регион 5719 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13534 1
Канада 4974 1
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 109 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6828 3
Английский язык 6849 1
Ergonomics - Эргономика 1674 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1645 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50830 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6300 1
Паспорт - Паспортные данные 2703 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2493 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2628 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3137 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1150 1
Здравоохранение - Отоларингология 181 1
Увлечения и хобби - Hobbies 380 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8184 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14902 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11357 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3018 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5453 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4717 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2736 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5849 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1317 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 985 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5819 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1516 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2888 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3673 1
MacWorld 133 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
TNW - The Next Web 89 1
Fortune 210 1
Forrester Research 827 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
Fortune Global 500 287 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396465, в очереди разбора - 732126.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/