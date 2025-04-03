AWG - АртВеб Групп

AWG – один из ИТ-интеграторов, специализирующийся на проектах по цифровой трансформации и омниканальных решениях для ритейла. Компания оказывает услуги по комплексному консалтингу, разработке, интеграции и внедрению ИТ-решений для бизнеса, подбору ИТ-персонала по модели аутстаффинга для клиентов крупного бизнеса из сфер торговли, недвижимости, банкинга, страхования, логистики и других отраслей. На рынке с 2015 года.