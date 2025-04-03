Получите все материалы CNews по ключевому слову
AWG АртВеб Групп
AWG – один из ИТ-интеграторов, специализирующийся на проектах по цифровой трансформации и омниканальных решениях для ритейла. Компания оказывает услуги по комплексному консалтингу, разработке, интеграции и внедрению ИТ-решений для бизнеса, подбору ИТ-персонала по модели аутстаффинга для клиентов крупного бизнеса из сфер торговли, недвижимости, банкинга, страхования, логистики и других отраслей. На рынке с 2015 года.
AWG и организации, системы, технологии, персоны:
|Хачиян Александр 5 4
|Головин Андрей 15 2
|Рудь Сергей 7 2
|Аветисян Сергей 4 2
|Терень Дмитрий 2 2
|Королев Юрий 5 2
|Алиев Руслан 7 2
|Сафонов Владимир 4 2
|Гутекулов Александр 2 2
|Хуснутдинов Азат 2 2
|Шадаев Максут 1026 2
|Лутц Игорь 4 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Щепелин Евгений 2 1
|Моргун Дмитрий 1 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Елбаев Владимир 6 1
|Беляцкая Полина 13 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Дегтев Геннадий 262 1
|Певчих Константин 1 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Вирин Федор 23 1
|Голуб Павел 7 1
|Динерштейн Илья 2 1
|Рензяев Константин 64 1
|Шабашкевич Никита 10 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Мартиросов Давид 62 1
|Мухин Денис 25 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
|Перов Евгений 69 1
|Ульрих Николай 6 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Шульга Дмитрий 11 1
|Султангалиев Тимурбулат 13 1
|Пятецкий Станислав 2 1
|Россия К - телеканал 28 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1923 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 402 1
|АиФ - Аргументы и факты 47 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.