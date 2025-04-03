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AWG АртВеб Групп

AWG - АртВеб Групп

AWG – один из ИТ-интеграторов, специализирующийся на проектах по цифровой трансформации и омниканальных решениях для ритейла. Компания оказывает услуги по комплексному консалтингу, разработке, интеграции и внедрению ИТ-решений для бизнеса, подбору ИТ-персонала по модели аутстаффинга для клиентов крупного бизнеса из сфер торговли, недвижимости, банкинга, страхования, логистики и других отраслей. На рынке с 2015 года. 


03.04.2025 AWG: 40% опрошенных россиян привлекает программа лояльности в ритейл-приложениях 1
27.08.2024 Власти кардинально упростили правила аккредитации ИТ-компаний 1
11.07.2024 40% покупателей раздражает возврат средств на баланс онлайн-магазина 1
28.05.2024 Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО 1
12.02.2024 VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore 1
27.07.2023 AWG и Data Insight проверят ритейлеров на омниканальность 1
02.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет серийное производство фотонных чипов 1
20.05.2022 Конференция ЛАФ соберет аналитиков со всей страны в Подмосковье 1
14.12.2021 Айтишник на час. Как B2B‑маркетплейс помогает в поисках ИТ-специалистов 1
14.06.2021 Как правильно использовать монитор — 5 лайфхаков 1
17.06.2020 20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» 1
07.02.2020 Создан холдинг для развития компаний в сфере ecommerce 1
23.04.2018 QTECH представила новое оборудование спектрального уплотнения для банковского сектора 1
22.03.2016 Greenconnect приступила к производству кабеля USB 2.0 в России 1
14.12.2015 Российский NeoPhotonics запустил локальное производство сплиттеров для сетей GPON 1
13.09.2007 Выбираем акустику для системы 1
09.10.2006 Philips расширила линейку кабелей 1
30.09.2004 29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости" 1
30.09.2004 29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости" 1
01.06.2004 Обновлённый модем AVIV 16S начинает продаваться в РФ 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

AWG и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9831 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 2
Siemon 17 2
Johnson Controls 33 2
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 2
АРМО ГК 150 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 1
Qtech - Кьютэк 176 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
Сбер - InSales - Инсейлс 53 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Philips 2058 1
Umnico - Юмнико 1 1
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 17 1
NeoPhotonics Corporation - НеоФотоникс Корпорэйшн 4 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 1
Т1 Иннотех 181 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 54 1
Omnic 4 1
Bose corp 32 1
Klipsch Audio Technologies 19 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 15 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 19 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 169 1
Google LLC 11885 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 208 1
VK - Много приложений 3 1
Yandex - Яндекс 7547 1
SAP SE 5311 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 19 2
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 709 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 1
the Untitled Venture 1 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 672 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Тануки 19 1
Инфостарт - Infostart 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2442 1
Adidas - Адидас 162 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 1
Газпром нефть 629 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Unsplash 903 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6018 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2549 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 479 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 753 1
ФРИИ Акселератор 51 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 376 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 587 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 9
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8246 4
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Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1463 4
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4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3528 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4101 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7273 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4567 2
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Инжиниринг - технические консультационные услуги 425 2
AWG - SkillStaff 30 5
Daikin Industries - VRF - Variable refrigerant flow - VRV - Variable refrigerant volume 16 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Маркет 984 1
MONQ AIOps-платформа 16 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 251 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
Microsoft Ribbon - тип интерфейса в GUI-приложениях 20 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 269 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
Omni - криптовалюта 88 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 748 1
Google Android 14157 1
VK RuStore - Рустор 365 1
ФРИИ Акселератор GoGlobal 5 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 292 1
Новые облачные технологии - МойОфис 802 1
Microsoft Windows 15811 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5346 1
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
Яндекс.Взгляд 24 1
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

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