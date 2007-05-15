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Аветисян Сергей

СОБЫТИЯ


15.05.2007 Беспроводная связь: продавцов больше, чем покупателей 1
02.08.2006 "Голден Телеком" назначил руководителя подразделения маркетинга 2
30.09.2004 29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости" 1
30.09.2004 29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Аветисян Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Johnson Controls 33 2
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 2
АРМО ГК 185 2
Siemon Company 21 2
AWG - АртВеб Групп 29 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Proxim - Proxim Corporation - Proxim Technologies 55 1
Airspan Networks 28 1
Седиком 22 1
Redline Communications - RedLine Telecommunications 12 1
Cambium Networks - Motorola Canopy 25 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Lenovo Motorola 3566 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Ланит - Comptek - Комптек 215 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
InfiNet Wireless - Инфинет 64 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 1
МТС - Кубань GSM 118 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
FM Logistic - ФМ Ложистик 22 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Daikin Industries 64 2
Некстер ИК 33 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WiMAX Forum 69 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 2
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 208 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 635 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology - Netcracker Digital BSS/OSS 7 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Gilat SkyAbis 2 1
InfiNet - Revolution 5000 9 1
Терень Дмитрий 2 2
Сафонов Владимир 4 2
Королев Юрий 5 2
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Хуснутдинов Азат 2 2
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Рудь Сергей 7 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
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MForum Analytics 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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