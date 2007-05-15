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Аветисян Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 6
Аветисян Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Терень Дмитрий 2 2
|Сафонов Владимир 4 2
|Королев Юрий 5 2
|Алиев Руслан 7 2
|Гутекулов Александр 2 2
|Хуснутдинов Азат 2 2
|Головин Андрей 15 2
|Рудь Сергей 7 2
|Шмелев Иван 3 1
|Меркулов Дмитрий 1 1
|Харитонов Андрей 5 1
|Закурдаев Сергей 3 1
|Кисс Павел 1 1
|Гилязов Ришат 1 1
|Исаев Алексей 16 1
|Иванов Андрей 61 1
|Богатов Антон 79 1
|Солонин Виталий 90 1
|Рыбалко Станислав 9 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Портной Сергей 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.