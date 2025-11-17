«АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind мкоговоритель «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 позволяет реализовывать различные сценарии оповещения/трансляции звука, в том числе в рамках систем безопасности. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». IP-громкоговоритель «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 сертифицирован на соответствие ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ТР ЕАЭС 043/

«АРМО-Системы» начала поставлять 10-гигабитные модульные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M бренда Symanitron с гибкой конфигурацией интерфейсов Линейку оборудования российского бренда Symanitron, поставляемого компанией «АРМО-Системы», пополнили модульные высокопроизводительные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M третьего уровня, предназначенные для построения безотказных сетей промышленных объектов. Ключевая

«АРМО-Системы» и ГК «Симанитрон» объявили о партнерстве Новым партнером «АРМО-Системы» стала российская компания «Симанитрон», которая занимается разработкой и производством сетевого оборудования для систем безопасности под брендом Symanitron. Клиентам «АРМО-

«АРМО-Системы» представила потолочный датчик присутствия и освещенности Awada DA2-SEN301BK в черном цветовом исполнении с углом обзора зоны обнаружения 99°, отличается от аналогов низким энергопотреблением, порядка 2 мА, и расширенной до пяти лет гарантией производителя. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Оригинальный дизайн DA2-SEN301BK – в черном корпусе и с затемненной линзой – позволяет вписать датчик в интерьер помещений с темными потолками, будь то офисы, выставочные залы, р

«АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet «АРМО-Системы» представила IP-громкоговоритель Tonmind SIP-S61T, который выполнен в оригинальной форме потолочного светильника, рассчитан на подвесной монтаж и предназначен для работы в помещени

«АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении эффективности охранного видеонаблюдения применяет встроенные функции видеоаналитики. Новинка стабильно работает в диапазоне температур от -40 до +60 °С. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Всесторонний видеоконтроль обеспечивает использование скоростного поворотно-наклонного механизма и трансфокатора с 20х оптическим и 16х цифровым зумом, размещенных под защитным п

«АРМО-Системы» начала поставлять автоматизированные системы хранения ключей LoxTop IQ 400/400 для автосалонов, банков, БЦ и т.д. ключей на базе IQ 400/400 кастомизируется с учетом потребностей заказчика и подходит для таких объектов, как автосалоны, банки, офисы, стадионы и т. д. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Модель IQ 400/400 выполнена в стальном корпусе, снабжена считывателем бесконтактных карт и сенсорным ЖК-дисплеем, может комплектоваться дополнительными модулями для хранения личн

«АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW с новым блоком питания с бюджетом мощности PoE+ 240 Вт сти РоЕ+ 240 Вт, что в полтора раза больше, чем у предшественника, и обеспечивает плавный старт PoE коммутатора для видеонаблюдения и стабильную работу в условиях низких температур. С начала 2025 г. «АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW +Box и +UPS-Box уже с новым блоком питания повышенной мощности. Наряду с повышенным бюджетом мощности РоЕ+ 240 Вт, новый блок питания для коммут

«АРМО-Системы» и «Панокам» подписали соглашение о партнерстве в области систем видеонаблюдения Партнерское соглашение в сфере систем видеонаблюдения заключили компании «АРМО-Системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») и «Панокам» – российский производитель видеооборудования и управляющего программного обеспечения. «АРМО-Системы» станов

«АРМО-Системы» анонсировала интеллектуальные ключницы СКУД LoxTop IQ 100/100 на 100 ячеек Ассортимент продуктов «АРМО-Системы» пополнили интеллектуальные электронные ключницы IQ 100/100 от венгерской марки LoxTop, которые в стандартном исполнении предназначены для хранения до 100 ключей и их учета и преду

«АРМО-Системы» представила Linux-версию программы для оповещения Tonmind PA System Pro системами оповещения, устанавливать и контролировать зоны вещания, запускать передачу голосовых сообщений и воспроизведение записанных аудиофайлов и др. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Выход версии для ОС Linux позволяет использовать весь функционал программы Tonmind PA System Pro для управления системами оповещения, в том числе, на государственных предприятиях

«АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С локом питания для видеокамеры и имеет литой корпус из алюминиевого сплава с интегрированным солнцезащитным козырьком и удобным боковым открыванием верхней части. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Благодаря полезному объему 105х77х255 мм термокожух STH-6231D-PSU2 можно рекомендовать для установки крупногабаритных видеокамер вместе с дополнительным оборудованием, таким как

«АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06 а с разрешением 5 МП при 30 к/с. Кроме того, STC-IPM5640 OPTi поддерживает технологии D-WDR, 2D/3D DNR и PoE, а также снабжена функциями видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Поддержка ONVIF релиза 17.06 позволяет легко интегрировать цилиндрические IP-камеры STC-IPM5640 OPTi в различные IP-системы видеонаблюдения под управлением регистраторов и VMS-пр

«АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России матрицу Sony, моторизованную оптику и адаптивную ИК-подсветку на 50 метров, и способна транслировать видео при 30 к/с с максимальным разрешением – 5 МП. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Всепогодное вандалозащищенное исполнение, прочный кожух и купол, предотвращающие случайное либо умышленное повреждение IP-видеокамеры, позволяют использовать STC-IPM5532A Estima

«АРМО-Системы» представила частотные преобразователи SystemeVar STV630 от «Систэм Электрик» для работы на объектах инфраструктуры и промышленности Линейку продуктов «АРМО-Системы» пополнили новые преобразователи частоты из серии SystemeVar STV630 от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), которые имеют компактные габариты, встроенную панел

«АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 МОП-матрицы Sony IMX385 и ИК-подсветки дальностью 50 метров антивандальная купольная видеокамера позволяет вести эффективное видеонаблюдение в любое время суток. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Сертификат соответствия требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 года, предоставляет возможность использовать купольные видеокамеры

Представлен новый российский дистрибьютор интеллектуальных систем хранения LoxTop – «АРМО-Системы» «АРМО-Системы» подписала договор о партнерстве с компанией LoxTop, европейским производителем продукции для автоматизированных систем хранения ключей, документов и ценных вещей. LoxTop разрабаты

«АРМО-Системы» и «Линсис» подписали соглашение о сотрудничестве «АРМО-Системы» в статусе официального дистрибьютора будет поставлять на рынок оборудование и решения компании «Линсис» (Пермь) – российского производителя систем громкоговорящей связи и оповещен

«АРМО-Системы» начала поставлять IP-камеры Smartec STC-IPM3634A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 личная цилиндрическая IP-камера использует ИК-подсветку с эффективной дальностью до 180 метров. STC-IPM3634A Estima поддерживает функции видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Наличие сертификата на соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г. позволяет задействовать 2 МП IP-камеры STC-IPM3634A

«АРМО-системы» представила NVR STNR-6450 марки Smartec с архивом до 128 ТБ и аналитикой на базе ИИ азличные интеллектуальные функции, базирующиеся на искусственном интеллекте (классификация объектов, фиксация номерных знаков транспортных средств, умный поиск). Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы» . Аппаратные возможности IP-видеорегистратора позволяют записывать видео от 64 IP-камер видеонаблюдения с суммарным битрейтом до 400 Мбит/с. При этом STNR-6450 поддерживает разреш

В компании «АРМО-cистемы» доступны программно-аппаратные комплексы Awada: система управления освещением и инженерной инфраструктурой объекта «АРМО-cистемы» стала официальным дистрибьютором российского оборудования и интеллектуальных решений бренда Awada для автоматизации и безопасности зданий. Ассортимент продукции, которую предлагае

«АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis «АРМО-системы» заключила партнерский договор с компанией Fort Telecom, российским разработчиком оборудования для систем IP-видеонаблюдения, на поставку сетевых коммутаторов TFortis и внедрение к

«АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров В предложениях «АРМО-системы» появился мобильный комплекс видеонаблюдения и контроля периметра – инновационная разработка российской компании «ЭЛВИС-неотек». В состав комплекса, который базируется на шасси авт

«АРМО-системы» и «ЭЛВИС-Неотек» подписали соглашение о партнерстве «АРМО-системы» подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «ЭЛВИС-Неотек», которая специализируется на разработке и производстве аппаратных и программных продуктов для систем безоп

«АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания «АРМО-системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») подписали соглашение о партнерстве. По его условиям «АРМО-системы» стала дистрибьютором оборудования и программных прод

«АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений лиц, номеров и т.д., а благодаря компактным габаритам, цилиндрическая камера с подсветкой оптимально подойдет для установки в ограниченном пространстве. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Поддержка высокого разрешения — 4К (3840x2160 пикелей), позволяет применять цифровое увеличение изображения без потери в информативности, за счет чего цилиндрическая камера может

«АРМО-системы» представила биспектральные камеры Wisenet с ИИ-видеоаналитикой ртовая» видеоаналитика на основе ИИ, с которой устройства осуществляют высокоточное автоматическое обнаружение и распознавание объектов различного типа. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Выбрать наиболее подходящую модель под специфику контролируемой сцены позволяют камеры новой серии Wisenet, которые укомплектованы различной оптикой: устройства TNM-C4940TD, TNM-

«АРМО-системы» представила 10-дюймовый монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL сплеем. Соединяясь с одной или двумя панелями вызова по 4-проводной линии, новинка обеспечивает одностороннюю видеосвязь и двустороннюю аудиосвязь с посетителем. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы». Для максимальной осведомленности о ситуации во входной зоне к устройству можно подключить две камеры наблюдения и два охранных датчика. Кроме того, монитор видеодомофона поддержи

«Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM «Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM, предназначенный для защиты от несанкционированного проникновения и появления посторонних людей на объекте. Благодаря комб

«АРМО-cистемы» представила IP-видеодомофоны 2N IP Style с поддержкой мобильного доступа ханических воздействий по классам IP65 и IK08, соответственно, а передняя панель из закаленного стекла рассчитана на длительное интенсивное пользование. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-cистемы». В отличие от видеодомофонов 2N предыдущего поколения, новые премиум-модели поставляются со встроенной 5 МП камерой, которая поддерживает трансляцию видео с разрешением до 2560x19

«Армо-Системы» представили компактный 8-портовый коммутатор от Lantech тот коммутатор 8-портовый имеет компактные габариты и устойчив к вибрациям, поэтому может использоваться, например, для создания сети системы видеонаблюдения на транспорте, сообщили CNews в компании «Армо-Системы». При этом IPGS-3208MGSFP обеспечивает пропускную способность 26 Гбит/с, обеспечивает восстановление работоспособности сети после сбоя за 20 мс и распределение питания между PoE-со

«Армо-Системы» представили 49-дюймовый 4K-монитор Samsung для систем видеонаблюдения Компания «Армо-Системы» представила новые мониторы Samsung SMT-4933 (производитель — Hanwha Techwin), которые имеют 49-дюймовую диагональ экрана, разрешение 4K Ultra HD и HDMI-интерфейсы для получения вы

«Армо-Системы» представили 32-кратные трансфокаторы от Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора Компания «Армо-Системы» представила 32-кратные трансфокаторы компании Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора. Новые трансфокаторы Fujinon FD32x12.5SR4A-CV1 и FH32x15.6SR4A-CV1 позволяют

«Армо-Системы» вывели на рынок ПО Timex SA для объединения системы контроля доступа Smartec с охранной сигнализацией от Satel ичения доступа, видеонаблюдения и учета рабочего времени компании Smartec пополнил модуль Timex SA, обеспечивающий интеграцию в систему ПКП охранной сигнализации Satel. Как сообщили CNews в компании «Армо-Системы», использование нового модуля позволяет расширить возможности имеющейся или создаваемой интегрированной системы безопасности (ИСБ) на базе ПО Timex функциями управления панелями In

«Армо-Системы» представили бесплатное ПО Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения Компания «Армо-Системы» представила русифицированное бесплатное программное обеспечение Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения. Как сообщили CNews в «Армо-Системах», новое ПО

«Армо-Системы» будет поставлять объективы Ricom для систем видеонаблюдения Компания «Армо-Системы» подписала договор с китайским производителем оптики — компанией Fujian Forecam Optics (входит в состав холдинга Ricom Group). В рамках контракта российский дистрибьютор будет пост

«АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems Компания «АРМО-Системы» подписала партнерский договор с корейской компанией Hitron Systems на эксклюзивные поставки и продажи в России оборудования и ПО этого бренда для систем видеонаблюдения. В рамках

Компания "Армо-Системы" представила новый видео-сервер с функцией анализа видеоизображения Компания "Армо-Системы" представила новый 1-канальный видео-сервер марки Smartec. Он предназначен для систем видеонаблюдения и поддерживает функцию видеоаналитики. Новый сервер STS-IPTX161 пополнил серию

«АРМО-Системы» представили новую многофункциональную конгресс-систему от Bosch Компания «АРМО-Системы» представила новинку немецкой компании Bosch Security Systems – многофункциональную конгресс-систему CCS 900 Ultro. Новая конференц-система предназначена для проведения дискуссий,