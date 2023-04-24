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АРМО ГК

АРМО ГК


24.04.2023 «АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis

«АРМО-системы» заключила партнерский договор с компанией Fort Telecom, российским разработчиком оборудования для систем IP-видеонаблюдения, на поставку сетевых коммутаторов TFortis и внедрение к
13.02.2023 «АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров

В предложениях «АРМО-системы» появился мобильный комплекс видеонаблюдения и контроля периметра – инновационная разработка российской компании «ЭЛВИС-неотек». В состав комплекса, который базируется на шасси авт
06.02.2023 «АРМО-системы» и «ЭЛВИС-Неотек» подписали соглашение о партнерстве

«АРМО-системы» подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «ЭЛВИС-Неотек», которая специализируется на разработке и производстве аппаратных и программных продуктов для систем безоп
17.01.2023 «АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания «АРМО-системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») подписали соглашение о партнерстве. По его условиям «АРМО-системы» стала дистрибьютором оборудования и программных прод
12.09.2022 «АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений

лиц, номеров и т.д., а благодаря компактным габаритам, цилиндрическая камера с подсветкой оптимально подойдет для установки в ограниченном пространстве. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Поддержка высокого разрешения — 4К (3840x2160 пикелей), позволяет применять цифровое увеличение изображения без потери в информативности, за счет чего цилиндрическая камера может
14.07.2022 «АРМО-системы» представила биспектральные камеры Wisenet с ИИ-видеоаналитикой

ртовая» видеоаналитика на основе ИИ, с которой устройства осуществляют высокоточное автоматическое обнаружение и распознавание объектов различного типа. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Выбрать наиболее подходящую модель под специфику контролируемой сцены позволяют камеры новой серии Wisenet, которые укомплектованы различной оптикой: устройства TNM-C4940TD, TNM-
26.04.2022 «АРМО-системы» представила 10-дюймовый монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL

сплеем. Соединяясь с одной или двумя панелями вызова по 4-проводной линии, новинка обеспечивает одностороннюю видеосвязь и двустороннюю аудиосвязь с посетителем. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы». Для максимальной осведомленности о ситуации во входной зоне к устройству можно подключить две камеры наблюдения и два охранных датчика. Кроме того, монитор видеодомофона поддержи
25.03.2022 «Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM

«Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM, предназначенный для защиты от несанкционированного проникновения и появления посторонних людей на объекте. Благодаря комб
15.03.2022 «АРМО-cистемы» представила IP-видеодомофоны 2N IP Style с поддержкой мобильного доступа

ханических воздействий по классам IP65 и IK08, соответственно, а передняя панель из закаленного стекла рассчитана на длительное интенсивное пользование. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-cистемы». В отличие от видеодомофонов 2N предыдущего поколения, новые премиум-модели поставляются со встроенной 5 МП камерой, которая поддерживает трансляцию видео с разрешением до 2560x19
05.12.2016 «Армо-Системы» представили компактный 8-портовый коммутатор от Lantech

тот коммутатор 8-портовый имеет компактные габариты и устойчив к вибрациям, поэтому может использоваться, например, для создания сети системы видеонаблюдения на транспорте, сообщили CNews в компании «Армо-Системы». При этом IPGS-3208MGSFP обеспечивает пропускную способность 26 Гбит/с, обеспечивает восстановление работоспособности сети после сбоя за 20 мс и распределение питания между PoE-со
24.10.2016 «Армо-Системы» представили 49-дюймовый 4K-монитор Samsung для систем видеонаблюдения

Компания «Армо-Системы» представила новые мониторы Samsung SMT-4933 (производитель — Hanwha Techwin), которые имеют 49-дюймовую диагональ экрана, разрешение 4K Ultra HD и HDMI-интерфейсы для получения вы
23.08.2016 «Армо-Системы» представили 32-кратные трансфокаторы от Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора

Компания «Армо-Системы» представила 32-кратные трансфокаторы компании Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора. Новые трансфокаторы Fujinon FD32x12.5SR4A-CV1 и FH32x15.6SR4A-CV1 позволяют
09.06.2015 «Армо-Системы» вывели на рынок ПО Timex SA для объединения системы контроля доступа Smartec с охранной сигнализацией от Satel

ичения доступа, видеонаблюдения и учета рабочего времени компании Smartec пополнил модуль Timex SA, обеспечивающий интеграцию в систему ПКП охранной сигнализации Satel. Как сообщили CNews в компании «Армо-Системы», использование нового модуля позволяет расширить возможности имеющейся или создаваемой интегрированной системы безопасности (ИСБ) на базе ПО Timex функциями управления панелями In
12.02.2015 «Армо-Системы» представили бесплатное ПО Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения

Компания «Армо-Системы» представила русифицированное бесплатное программное обеспечение Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения. Как сообщили CNews в «Армо-Системах», новое ПО

02.02.2015 «Армо-Системы» будет поставлять объективы Ricom для систем видеонаблюдения

Компания «Армо-Системы» подписала договор с китайским производителем оптики — компанией Fujian Forecam Optics (входит в состав холдинга Ricom Group). В рамках контракта российский дистрибьютор будет пост
17.11.2014 «АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems

Компания «АРМО-Системы» подписала партнерский договор с корейской компанией Hitron Systems на эксклюзивные поставки и продажи в России оборудования и ПО этого бренда для систем видеонаблюдения. В рамках

17.01.2011 Компания "Армо-Системы" представила новый видео-сервер с функцией анализа видеоизображения

Компания "Армо-Системы" представила новый 1-канальный видео-сервер марки Smartec. Он предназначен для систем видеонаблюдения и поддерживает функцию видеоаналитики. Новый сервер STS-IPTX161 пополнил серию
10.03.2010 «АРМО-Системы» представили новую многофункциональную конгресс-систему от Bosch

Компания «АРМО-Системы» представила новинку немецкой компании Bosch Security Systems – многофункциональную конгресс-систему CCS 900 Ultro. Новая конференц-система предназначена для проведения дискуссий,

22.12.2009 «АРМО-Системы» создала ПАК iSvd для электронной регистрации посетителей

Компания «АРМО-Системы» представила аппаратно-программный комплекс iSvd, который предназначен для электронной регистрации личных данных гостей компании в рамках систем контроля доступа Cisco, Lenel Syste
01.10.2009 «Армо-Лайн» построила систему безопасности для головного офиса «ОТП Банка»

Компания «Армо-Лайн», входящая в группу группы компаний «Армо», завершила проект по оснащению системами безопасности головного офиса «ОТП Банка». Ранее, в качестве генерального подрядчика, компани
26.06.2009 «АРМО-Системы» выпустила ПО «Таймекс 3.0» для учета рабочего времени

Компания «АРМО-Системы» выпустила новую версию программного обеспечения «Таймекс 3.0», которая позволяет организовать учет рабочего времени сотрудников на предприятии. Система может работать как автономн
09.04.2009 «АРМО-Системы» продемонстрирует системы IP-видеонаблюдения Cisco на MIPS-2009

Компания «АРМО-Системы», российский дистрибьютор охранного оборудования для систем безопасности, впервые представит инновационные решения для локальных и территориально-распределенных систем IP-видеонабл
09.07.2008 «АРМО-Групп» автоматизирует бизнес-центр «Двинцев»

«АРМО-Групп» победила в тендере и подписала контракт на комплексное оснащение и автоматизацию внутренних инженерных систем бизнес-центра класса «А» «Двинцев», включающего три здания общей площад
16.01.2007 «АРМО-Системы» стала дистрибьютором оборудования Bosch Security Systems

«АРМО-Системы» и Bosch Security Systems, мировой производитель технологий и решений для систем безопасности, подписали в конце декабря 2006 г. договор о дистрибуции. В соответствии с условиями д
18.12.2006 "Армо-Системы" представила 16-канальные цифровые видеорегистраторы экономкласса

Компания «Армо-Системы» анонсировала цифровые видеорегистраторы на 16 каналов Smartec STR-1686/MPEG-2/JPEG для создания бюджетных систем видеонаблюдения. STR-1686 выполняют «оцифровку», сжатие и запись в
27.09.2006 "АРМО-Системы" представила видеорегистратор на 16 каналов

Компания "АРМО-Системы" анонсировала цифровые видеорегистраторы Smartec STR-1681, записывающие до 16 каналов видео в формате ML-JPEG со скоростью до 200 изображений в секунду с разрешением кадра до 672 х
25.09.2006 "АРМО-Системы" представила новую камеру "день-ночь" в России

Компания "АРМО-Системы" сообщила о выпуске новых антивандальных уличных видеокамер "день-ночь" STC-3500 марки Smartec, предназначенных для наружного наблюдения, а также имеющих возможности для эксплуатац
26.07.2006 "АРМО-Системы" привез в Россию новую скоростную купольную камеру

Компания «АРМО-Системы» анонсировала новую купольную камеру STC-2900 марки Smartec, предназначенную для работы в помещениях, а при использовании термокожуха и на улице. Благодаря цветной ПЗС-матрице Sony
08.04.2003 Цифровая фотолаборатория DPS Click: фото за минуту

включающего IT 2000 и фотопринтер CP-8000DW, составляет €7400, включая 20% НДС. Вслучае приобретения только одного устройства IT2000 его розничная цена составит €4500. Начало поставок в РФ компания "АРМО-Системы" планирует на апрель. Корпорация Mitsubishi Electric была основана в 1921 году и сегодня является одним из мировых лидеров в области производства разнообразного электронного оборуд
25.11.2002 "АРМО-Системы" представили новую систему учета рабочего времени

Новая система учета рабочего времени, созданная специалистами "АРМО-Системы", была впервые продемонстрирована на выставке "Охрана и Безопасность-2002" в Санкт-Петербурге в ноябре 2002 года. Система позволит повысить трудовую дисциплину как в большой компан
28.08.2002 ЦБ РФ сертифицировал системы безопасности московских отделений RaiffeisenBank, построенных "АРМО-Инжиниринг"

Компания "АРМО-Инжиниринг" сообщила о завершении проекта по созданию комплексных систем безопасности двух новых московских отделений RaiffeisenBank и их сертификации Центральным Банком РФ. В новых охранн
16.07.2002 "АРМО-Системы" разработала ПО для управления мультиплексорами Sensormatic

15 июля компания "АРМО-Системы" сообщила о создании первой рабочей версии программного обеспечения "Robot Multiplexer Remote Control" для компьютерного управления работой аналоговых мультиплексоров Robot серии M
05.07.2002 "АРМО-Системы" подписала дистрибьюторское соглашение с компанией Axis Communications

Компания "АРМО-Системы," подписала дистрибьюторское соглашение со шведской компанией Axis Communications Group - известным международным производителем цифровых видеокамер, видеосерверов, аудио и видеоре
02.07.2002 "АРМО-Системы" анонсировали новый цифровой видеомагнитофон-мультиплексор

1 июля компания АРМО-Системы анонсировала новинку компании Mitsubishi Electric - цифровой видеомагнитофон-мультиплексор DX-TL800E с длительностью видеозаписи от 20 до 40 суток. Объединяющий в одном корпусе дуп
27.06.2002 "АРМО-Инжиниринг" вступила в ассоциацию LonMark

26 июня компания "АРМО-Инжиниринг", входящая в состав компании "АРМО-Групп", сообщила о своем вступлении в Международную ассоциацию интеграторов и производителей LonWorks совместимого оборудования - "LonM
10.06.2002 "АРМО-Инжиниринг" представила систему контроля на платформе VELOCITY

Компания "АРМО-Инжиниринг", российскй интегратор систем безопасности, сообщила о начале продаж и инсталляций компьютерной системы контроля доступа на базе новой аппаратно-программной платформы VELOCITY к
28.05.2002 "АРМО-Системы" представила новые сетевые видеокамеры компании JVC

Компания "АРМО-Системы", дистрибьютор оборудования для систем безопасности, анонсировала новые сетевые видеокамеры VN-C30U компании JVC Professional. Новые сетевые видеокамеры имеют небольшие размеры, 1/
20.05.2002 Компания "АРМО-Системы" объявила о начале поставок новой системы наблюдения

Компания "АРМО-Системы", официальный дистрибьютор компании Kalatel, сообщила о начале поставок на отечественный рынок сетевого триплексного мультиплексора Kalatel DVMRe CTX. Новый мультиплексор объединяе
15.05.2002 Компания АРМО-Групп представила новые модели бескорпусных камер Sentech STC

Компания "АРМО-Системы", российский дистрибьютор компании Sensor Technologies America, сообщила о получении российских сертификатов соответствия и начале продаж семейства бескорпусных видеокамер серии Se
09.04.2002 "АРМО-Групп" представила новую платформу iSecure Pro от Simplex

Компания "АРМО-Групп", интегратор комплексных систем безопасности, объявила о выводе на рынок новой программно-аппаратной платформы iSecure Pro Simplex для создания интегрированной системы безопасности п

Публикаций - 105, упоминаний - 105

АРМО ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АРМО ГК - АРМО-Системы 214 97
Smartec 107 27
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 15 16
Ростех - Автоматика Концерн 1465 13
STC 71 13
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 2 13
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 188 12
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 22 11
Mitsubishi Electric 300 11
JVC Kenwood 323 10
JVC Professional - Japan Victor Company 31 10
Johnson Controls 30 9
HID Global 112 9
Pelco 65 6
4A Games 790 5
Konica Minolta - Mobotix 30 5
Radionics 7 5
Sony 6428 5
Cisco Systems 4914 4
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 604 4
Bosch Security and Safety Systems 2 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 401 4
Schneider Electric 509 4
HP Inc. 5559 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 402 4
Tyco International 54 3
Microsoft Corporation 23868 3
Интеллектуальные системы 237 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 4 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 549 2
Делайт 2000 - DeLight 42 2
Siemon 17 2
Элвис-НеоТек 43 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 770 2
Netscape Communications Corporation 393 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 253 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 2
Аргус-Спектр 13 2
Hitachi - Хитачи 1423 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 169 6
РЖД - Российские железные дороги 1705 4
OTIS - OTIS Elevators 10 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 203 3
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 2 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Nikoliers - Colliers 8 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 3 2
Миракс Групп - Mirax Group 15 2
Aerostar Hotels - Аэростар 1 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 10 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 183 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 2
РОСНО СК - Страховая компания 187 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 234 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 136 1
Связной ГК 1340 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 142 1
Visa International 1840 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 42 1
Интеррос - Росбанк АКБ 551 1
Балтийская строительная компания 1 1
Никомед 8 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 8 1
Volvo Penta 5 1
Этажи 0 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
Метрополис ТРК 41 1
Россети Ленэнерго 68 1
Цезарь Сателлит 37 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 315 1
MR Group - МР Групп 17 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 2
Правительство Москвы 1871 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 382 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 11 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
4CIO 743 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 889 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 35
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 25 32
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 210 29
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 336 24
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 2646 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 18
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 490 18
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 667 18
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 17
Видеокамера - Camcorder 1306 17
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Интеллектуальные здания 92 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 16
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 129 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3292 14
КСБ - Комплексные системы безопасности 17 13
Сетевое оборудование - PoE - Power over Ethernet - PoE-коммутатор 382 13
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 1274 13
MJPEG - Motion JPEG 54 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 12
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 61 12
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1005 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2231 11
Аналоговые технологии 1057 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 11
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 86 11
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 480 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 11
Микрофон - Microphone 0 10
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 284 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2906 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 9
Microsoft Windows 14705 7
Microsoft Windows 2000 940 6
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 741 5
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 92 5
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 17 3
Konica Minolta - Mobotix Move 8 3
Linux OS 8523 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 2
Axis Forensic WDR 13 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 327 2
HID Global iCLASS SE - iClass Seos 10 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 244 2
IBM Tivoli 156 2
XRP - Криптовалюта 11 1
Axis Communications ARTPEC - Микропроцессор 1 1
Lantech IPGS - Ethernet коммутаторы 3 1
JVC S-VHS - Super VHS 16 1
Axis M - серия IP-камер 1 1
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 17 1
Sony Starvis 4 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 8 1
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 1 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 1 1
Hanwha Techwin - WiseStream 9 1
Axis Lightfinder 7 1
Bosch CCS - дискуссионная система 1 1
Элвис-НеоТек РЛС Orwell-R 4 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 36 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 301 1
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Fujifilm - Fujinon Lens 1 1
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