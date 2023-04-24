«АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis «АРМО-системы» заключила партнерский договор с компанией Fort Telecom, российским разработчиком оборудования для систем IP-видеонаблюдения, на поставку сетевых коммутаторов TFortis и внедрение к

«АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров В предложениях «АРМО-системы» появился мобильный комплекс видеонаблюдения и контроля периметра – инновационная разработка российской компании «ЭЛВИС-неотек». В состав комплекса, который базируется на шасси авт

«АРМО-системы» и «ЭЛВИС-Неотек» подписали соглашение о партнерстве «АРМО-системы» подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «ЭЛВИС-Неотек», которая специализируется на разработке и производстве аппаратных и программных продуктов для систем безоп

«АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания «АРМО-системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») подписали соглашение о партнерстве. По его условиям «АРМО-системы» стала дистрибьютором оборудования и программных прод

«АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений лиц, номеров и т.д., а благодаря компактным габаритам, цилиндрическая камера с подсветкой оптимально подойдет для установки в ограниченном пространстве. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Поддержка высокого разрешения — 4К (3840x2160 пикелей), позволяет применять цифровое увеличение изображения без потери в информативности, за счет чего цилиндрическая камера может

«АРМО-системы» представила биспектральные камеры Wisenet с ИИ-видеоаналитикой ртовая» видеоаналитика на основе ИИ, с которой устройства осуществляют высокоточное автоматическое обнаружение и распознавание объектов различного типа. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Выбрать наиболее подходящую модель под специфику контролируемой сцены позволяют камеры новой серии Wisenet, которые укомплектованы различной оптикой: устройства TNM-C4940TD, TNM-

«АРМО-системы» представила 10-дюймовый монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL сплеем. Соединяясь с одной или двумя панелями вызова по 4-проводной линии, новинка обеспечивает одностороннюю видеосвязь и двустороннюю аудиосвязь с посетителем. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы». Для максимальной осведомленности о ситуации во входной зоне к устройству можно подключить две камеры наблюдения и два охранных датчика. Кроме того, монитор видеодомофона поддержи

«Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM «Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM, предназначенный для защиты от несанкционированного проникновения и появления посторонних людей на объекте. Благодаря комб

«АРМО-cистемы» представила IP-видеодомофоны 2N IP Style с поддержкой мобильного доступа ханических воздействий по классам IP65 и IK08, соответственно, а передняя панель из закаленного стекла рассчитана на длительное интенсивное пользование. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-cистемы». В отличие от видеодомофонов 2N предыдущего поколения, новые премиум-модели поставляются со встроенной 5 МП камерой, которая поддерживает трансляцию видео с разрешением до 2560x19

«Армо-Системы» представили компактный 8-портовый коммутатор от Lantech тот коммутатор 8-портовый имеет компактные габариты и устойчив к вибрациям, поэтому может использоваться, например, для создания сети системы видеонаблюдения на транспорте, сообщили CNews в компании «Армо-Системы». При этом IPGS-3208MGSFP обеспечивает пропускную способность 26 Гбит/с, обеспечивает восстановление работоспособности сети после сбоя за 20 мс и распределение питания между PoE-со

«Армо-Системы» представили 49-дюймовый 4K-монитор Samsung для систем видеонаблюдения Компания «Армо-Системы» представила новые мониторы Samsung SMT-4933 (производитель — Hanwha Techwin), которые имеют 49-дюймовую диагональ экрана, разрешение 4K Ultra HD и HDMI-интерфейсы для получения вы

«Армо-Системы» представили 32-кратные трансфокаторы от Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора Компания «Армо-Системы» представила 32-кратные трансфокаторы компании Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора. Новые трансфокаторы Fujinon FD32x12.5SR4A-CV1 и FH32x15.6SR4A-CV1 позволяют

«Армо-Системы» вывели на рынок ПО Timex SA для объединения системы контроля доступа Smartec с охранной сигнализацией от Satel ичения доступа, видеонаблюдения и учета рабочего времени компании Smartec пополнил модуль Timex SA, обеспечивающий интеграцию в систему ПКП охранной сигнализации Satel. Как сообщили CNews в компании «Армо-Системы», использование нового модуля позволяет расширить возможности имеющейся или создаваемой интегрированной системы безопасности (ИСБ) на базе ПО Timex функциями управления панелями In

«Армо-Системы» представили бесплатное ПО Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения Компания «Армо-Системы» представила русифицированное бесплатное программное обеспечение Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения. Как сообщили CNews в «Армо-Системах», новое ПО

«Армо-Системы» будет поставлять объективы Ricom для систем видеонаблюдения Компания «Армо-Системы» подписала договор с китайским производителем оптики — компанией Fujian Forecam Optics (входит в состав холдинга Ricom Group). В рамках контракта российский дистрибьютор будет пост

«АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems Компания «АРМО-Системы» подписала партнерский договор с корейской компанией Hitron Systems на эксклюзивные поставки и продажи в России оборудования и ПО этого бренда для систем видеонаблюдения. В рамках

Компания "Армо-Системы" представила новый видео-сервер с функцией анализа видеоизображения Компания "Армо-Системы" представила новый 1-канальный видео-сервер марки Smartec. Он предназначен для систем видеонаблюдения и поддерживает функцию видеоаналитики. Новый сервер STS-IPTX161 пополнил серию

«АРМО-Системы» представили новую многофункциональную конгресс-систему от Bosch Компания «АРМО-Системы» представила новинку немецкой компании Bosch Security Systems – многофункциональную конгресс-систему CCS 900 Ultro. Новая конференц-система предназначена для проведения дискуссий,

«АРМО-Системы» создала ПАК iSvd для электронной регистрации посетителей Компания «АРМО-Системы» представила аппаратно-программный комплекс iSvd, который предназначен для электронной регистрации личных данных гостей компании в рамках систем контроля доступа Cisco, Lenel Syste

«Армо-Лайн» построила систему безопасности для головного офиса «ОТП Банка» Компания «Армо-Лайн», входящая в группу группы компаний «Армо», завершила проект по оснащению системами безопасности головного офиса «ОТП Банка». Ранее, в качестве генерального подрядчика, компани

«АРМО-Системы» выпустила ПО «Таймекс 3.0» для учета рабочего времени Компания «АРМО-Системы» выпустила новую версию программного обеспечения «Таймекс 3.0», которая позволяет организовать учет рабочего времени сотрудников на предприятии. Система может работать как автономн

«АРМО-Системы» продемонстрирует системы IP-видеонаблюдения Cisco на MIPS-2009 Компания «АРМО-Системы», российский дистрибьютор охранного оборудования для систем безопасности, впервые представит инновационные решения для локальных и территориально-распределенных систем IP-видеонабл

«АРМО-Групп» автоматизирует бизнес-центр «Двинцев» «АРМО-Групп» победила в тендере и подписала контракт на комплексное оснащение и автоматизацию внутренних инженерных систем бизнес-центра класса «А» «Двинцев», включающего три здания общей площад

«АРМО-Системы» стала дистрибьютором оборудования Bosch Security Systems «АРМО-Системы» и Bosch Security Systems, мировой производитель технологий и решений для систем безопасности, подписали в конце декабря 2006 г. договор о дистрибуции. В соответствии с условиями д

"Армо-Системы" представила 16-канальные цифровые видеорегистраторы экономкласса Компания «Армо-Системы» анонсировала цифровые видеорегистраторы на 16 каналов Smartec STR-1686/MPEG-2/JPEG для создания бюджетных систем видеонаблюдения. STR-1686 выполняют «оцифровку», сжатие и запись в

"АРМО-Системы" представила видеорегистратор на 16 каналов Компания "АРМО-Системы" анонсировала цифровые видеорегистраторы Smartec STR-1681, записывающие до 16 каналов видео в формате ML-JPEG со скоростью до 200 изображений в секунду с разрешением кадра до 672 х

"АРМО-Системы" представила новую камеру "день-ночь" в России Компания "АРМО-Системы" сообщила о выпуске новых антивандальных уличных видеокамер "день-ночь" STC-3500 марки Smartec, предназначенных для наружного наблюдения, а также имеющих возможности для эксплуатац

"АРМО-Системы" привез в Россию новую скоростную купольную камеру Компания «АРМО-Системы» анонсировала новую купольную камеру STC-2900 марки Smartec, предназначенную для работы в помещениях, а при использовании термокожуха и на улице. Благодаря цветной ПЗС-матрице Sony

Цифровая фотолаборатория DPS Click: фото за минуту включающего IT 2000 и фотопринтер CP-8000DW, составляет €7400, включая 20% НДС. Вслучае приобретения только одного устройства IT2000 его розничная цена составит €4500. Начало поставок в РФ компания "АРМО-Системы" планирует на апрель. Корпорация Mitsubishi Electric была основана в 1921 году и сегодня является одним из мировых лидеров в области производства разнообразного электронного оборуд

"АРМО-Системы" представили новую систему учета рабочего времени Новая система учета рабочего времени, созданная специалистами "АРМО-Системы", была впервые продемонстрирована на выставке "Охрана и Безопасность-2002" в Санкт-Петербурге в ноябре 2002 года. Система позволит повысить трудовую дисциплину как в большой компан

ЦБ РФ сертифицировал системы безопасности московских отделений RaiffeisenBank, построенных "АРМО-Инжиниринг" Компания "АРМО-Инжиниринг" сообщила о завершении проекта по созданию комплексных систем безопасности двух новых московских отделений RaiffeisenBank и их сертификации Центральным Банком РФ. В новых охранн

"АРМО-Системы" разработала ПО для управления мультиплексорами Sensormatic 15 июля компания "АРМО-Системы" сообщила о создании первой рабочей версии программного обеспечения "Robot Multiplexer Remote Control" для компьютерного управления работой аналоговых мультиплексоров Robot серии M

"АРМО-Системы" подписала дистрибьюторское соглашение с компанией Axis Communications Компания "АРМО-Системы," подписала дистрибьюторское соглашение со шведской компанией Axis Communications Group - известным международным производителем цифровых видеокамер, видеосерверов, аудио и видеоре

"АРМО-Системы" анонсировали новый цифровой видеомагнитофон-мультиплексор 1 июля компания АРМО-Системы анонсировала новинку компании Mitsubishi Electric - цифровой видеомагнитофон-мультиплексор DX-TL800E с длительностью видеозаписи от 20 до 40 суток. Объединяющий в одном корпусе дуп

"АРМО-Инжиниринг" вступила в ассоциацию LonMark 26 июня компания "АРМО-Инжиниринг", входящая в состав компании "АРМО-Групп", сообщила о своем вступлении в Международную ассоциацию интеграторов и производителей LonWorks совместимого оборудования - "LonM

"АРМО-Инжиниринг" представила систему контроля на платформе VELOCITY Компания "АРМО-Инжиниринг", российскй интегратор систем безопасности, сообщила о начале продаж и инсталляций компьютерной системы контроля доступа на базе новой аппаратно-программной платформы VELOCITY к

"АРМО-Системы" представила новые сетевые видеокамеры компании JVC Компания "АРМО-Системы", дистрибьютор оборудования для систем безопасности, анонсировала новые сетевые видеокамеры VN-C30U компании JVC Professional. Новые сетевые видеокамеры имеют небольшие размеры, 1/

Компания "АРМО-Системы" объявила о начале поставок новой системы наблюдения Компания "АРМО-Системы", официальный дистрибьютор компании Kalatel, сообщила о начале поставок на отечественный рынок сетевого триплексного мультиплексора Kalatel DVMRe CTX. Новый мультиплексор объединяе

Компания АРМО-Групп представила новые модели бескорпусных камер Sentech STC Компания "АРМО-Системы", российский дистрибьютор компании Sensor Technologies America, сообщила о получении российских сертификатов соответствия и начале продаж семейства бескорпусных видеокамер серии Se