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Индексная книга (каталог) CNews*
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АРМО ГК

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17.11.2025 «АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind

мкоговоритель «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 позволяет реализовывать различные сценарии оповещения/трансляции звука, в том числе в рамках систем безопасности. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». IP-громкоговоритель «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 сертифицирован на соответствие ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ТР ЕАЭС 043/
15.09.2025 «АРМО-Системы» начала поставлять 10-гигабитные модульные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M бренда Symanitron с гибкой конфигурацией интерфейсов

Линейку оборудования российского бренда Symanitron, поставляемого компанией «АРМО-Системы», пополнили модульные высокопроизводительные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M третьего уровня, предназначенные для построения безотказных сетей промышленных объектов. Ключевая

08.07.2025 «АРМО-Системы» и ГК «Симанитрон» объявили о партнерстве

Новым партнером «АРМО-Системы» стала российская компания «Симанитрон», которая занимается разработкой и производством сетевого оборудования для систем безопасности под брендом Symanitron. Клиентам «АРМО-
30.06.2025 «АРМО-Системы» представила потолочный датчик присутствия и освещенности Awada DA2-SEN301BK в черном цветовом исполнении

с углом обзора зоны обнаружения 99°, отличается от аналогов низким энергопотреблением, порядка 2 мА, и расширенной до пяти лет гарантией производителя. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Оригинальный дизайн DA2-SEN301BK – в черном корпусе и с затемненной линзой – позволяет вписать датчик в интерьер помещений с темными потолками, будь то офисы, выставочные залы, р
23.06.2025 «АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet

«АРМО-Системы» представила IP-громкоговоритель Tonmind SIP-S61T, который выполнен в оригинальной форме потолочного светильника, рассчитан на подвесной монтаж и предназначен для работы в помещени
19.05.2025 «АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении

эффективности охранного видеонаблюдения применяет встроенные функции видеоаналитики. Новинка стабильно работает в диапазоне температур от -40 до +60 °С. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Всесторонний видеоконтроль обеспечивает использование скоростного поворотно-наклонного механизма и трансфокатора с 20х оптическим и 16х цифровым зумом, размещенных под защитным п
22.04.2025 «АРМО-Системы» начала поставлять автоматизированные системы хранения ключей LoxTop IQ 400/400 для автосалонов, банков, БЦ и т.д.

ключей на базе IQ 400/400 кастомизируется с учетом потребностей заказчика и подходит для таких объектов, как автосалоны, банки, офисы, стадионы и т. д. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Модель IQ 400/400 выполнена в стальном корпусе, снабжена считывателем бесконтактных карт и сенсорным ЖК-дисплеем, может комплектоваться дополнительными модулями для хранения личн
10.02.2025 «АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW с новым блоком питания с бюджетом мощности PoE+ 240 Вт

сти РоЕ+ 240 Вт, что в полтора раза больше, чем у предшественника, и обеспечивает плавный старт PoE коммутатора для видеонаблюдения и стабильную работу в условиях низких температур. С начала 2025 г. «АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW +Box и +UPS-Box уже с новым блоком питания повышенной мощности. Наряду с повышенным бюджетом мощности РоЕ+ 240 Вт, новый блок питания для коммут
15.01.2025 «АРМО-Системы» и «Панокам» подписали соглашение о партнерстве в области систем видеонаблюдения

Партнерское соглашение в сфере систем видеонаблюдения заключили компании «АРМО-Системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») и «Панокам» – российский производитель видеооборудования и управляющего программного обеспечения. «АРМО-Системы» станов
20.12.2024 «АРМО-Системы» анонсировала интеллектуальные ключницы СКУД LoxTop IQ 100/100 на 100 ячеек

Ассортимент продуктов «АРМО-Системы» пополнили интеллектуальные электронные ключницы IQ 100/100 от венгерской марки LoxTop, которые в стандартном исполнении предназначены для хранения до 100 ключей и их учета и преду
12.11.2024 «АРМО-Системы» представила Linux-версию программы для оповещения Tonmind PA System Pro

системами оповещения, устанавливать и контролировать зоны вещания, запускать передачу голосовых сообщений и воспроизведение записанных аудиофайлов и др. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Выход версии для ОС Linux позволяет использовать весь функционал программы Tonmind PA System Pro для управления системами оповещения, в том числе, на государственных предприятиях
05.11.2024 «АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С

локом питания для видеокамеры и имеет литой корпус из алюминиевого сплава с интегрированным солнцезащитным козырьком и удобным боковым открыванием верхней части. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Благодаря полезному объему 105х77х255 мм термокожух STH-6231D-PSU2 можно рекомендовать для установки крупногабаритных видеокамер вместе с дополнительным оборудованием, таким как

29.10.2024 «АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06

а с разрешением 5 МП при 30 к/с. Кроме того, STC-IPM5640 OPTi поддерживает технологии D-WDR, 2D/3D DNR и PoE, а также снабжена функциями видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Поддержка ONVIF релиза 17.06 позволяет легко интегрировать цилиндрические IP-камеры STC-IPM5640 OPTi в различные IP-системы видеонаблюдения под управлением регистраторов и VMS-пр
01.10.2024 «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России

матрицу Sony, моторизованную оптику и адаптивную ИК-подсветку на 50 метров, и способна транслировать видео при 30 к/с с максимальным разрешением – 5 МП. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Всепогодное вандалозащищенное исполнение, прочный кожух и купол, предотвращающие случайное либо умышленное повреждение IP-видеокамеры, позволяют использовать STC-IPM5532A Estima

03.09.2024 «АРМО-Системы» представила частотные преобразователи SystemeVar STV630 от «Систэм Электрик» для работы на объектах инфраструктуры и промышленности

Линейку продуктов «АРМО-Системы» пополнили новые преобразователи частоты из серии SystemeVar STV630 от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), которые имеют компактные габариты, встроенную панел
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

МОП-матрицы Sony IMX385 и ИК-подсветки дальностью 50 метров антивандальная купольная видеокамера позволяет вести эффективное видеонаблюдение в любое время суток. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Сертификат соответствия требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 года, предоставляет возможность использовать купольные видеокамеры
06.06.2024 Представлен новый российский дистрибьютор интеллектуальных систем хранения LoxTop – «АРМО-Системы»

«АРМО-Системы» подписала договор о партнерстве с компанией LoxTop, европейским производителем продукции для автоматизированных систем хранения ключей, документов и ценных вещей. LoxTop разрабаты
22.03.2024 «АРМО-Системы» и «Линсис» подписали соглашение о сотрудничестве

«АРМО-Системы» в статусе официального дистрибьютора будет поставлять на рынок оборудование и решения компании «Линсис» (Пермь) – российского производителя систем громкоговорящей связи и оповещен
11.03.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-камеры Smartec STC-IPM3634A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

личная цилиндрическая IP-камера использует ИК-подсветку с эффективной дальностью до 180 метров. STC-IPM3634A Estima поддерживает функции видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Наличие сертификата на соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г. позволяет задействовать 2 МП IP-камеры STC-IPM3634A
27.11.2023 «АРМО-системы» представила NVR STNR-6450 марки Smartec с архивом до 128 ТБ и аналитикой на базе ИИ

азличные интеллектуальные функции, базирующиеся на искусственном интеллекте (классификация объектов, фиксация номерных знаков транспортных средств, умный поиск). Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы» . Аппаратные возможности IP-видеорегистратора позволяют записывать видео от 64 IP-камер видеонаблюдения с суммарным битрейтом до 400 Мбит/с. При этом STNR-6450 поддерживает разреш
07.11.2023 В компании «АРМО-cистемы» доступны программно-аппаратные комплексы Awada: система управления освещением и инженерной инфраструктурой объекта

«АРМО-cистемы» стала официальным дистрибьютором российского оборудования и интеллектуальных решений бренда Awada для автоматизации и безопасности зданий. Ассортимент продукции, которую предлагае
24.04.2023 «АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis

«АРМО-системы» заключила партнерский договор с компанией Fort Telecom, российским разработчиком оборудования для систем IP-видеонаблюдения, на поставку сетевых коммутаторов TFortis и внедрение к
13.02.2023 «АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров

В предложениях «АРМО-системы» появился мобильный комплекс видеонаблюдения и контроля периметра – инновационная разработка российской компании «ЭЛВИС-неотек». В состав комплекса, который базируется на шасси авт
06.02.2023 «АРМО-системы» и «ЭЛВИС-Неотек» подписали соглашение о партнерстве

«АРМО-системы» подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «ЭЛВИС-Неотек», которая специализируется на разработке и производстве аппаратных и программных продуктов для систем безоп
17.01.2023 «АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания «АРМО-системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») подписали соглашение о партнерстве. По его условиям «АРМО-системы» стала дистрибьютором оборудования и программных прод
12.09.2022 «АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений

лиц, номеров и т.д., а благодаря компактным габаритам, цилиндрическая камера с подсветкой оптимально подойдет для установки в ограниченном пространстве. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Поддержка высокого разрешения — 4К (3840x2160 пикелей), позволяет применять цифровое увеличение изображения без потери в информативности, за счет чего цилиндрическая камера может
14.07.2022 «АРМО-системы» представила биспектральные камеры Wisenet с ИИ-видеоаналитикой

ртовая» видеоаналитика на основе ИИ, с которой устройства осуществляют высокоточное автоматическое обнаружение и распознавание объектов различного типа. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Выбрать наиболее подходящую модель под специфику контролируемой сцены позволяют камеры новой серии Wisenet, которые укомплектованы различной оптикой: устройства TNM-C4940TD, TNM-
26.04.2022 «АРМО-системы» представила 10-дюймовый монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL

сплеем. Соединяясь с одной или двумя панелями вызова по 4-проводной линии, новинка обеспечивает одностороннюю видеосвязь и двустороннюю аудиосвязь с посетителем. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы». Для максимальной осведомленности о ситуации во входной зоне к устройству можно подключить две камеры наблюдения и два охранных датчика. Кроме того, монитор видеодомофона поддержи
25.03.2022 «Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM

«Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM, предназначенный для защиты от несанкционированного проникновения и появления посторонних людей на объекте. Благодаря комб
15.03.2022 «АРМО-cистемы» представила IP-видеодомофоны 2N IP Style с поддержкой мобильного доступа

ханических воздействий по классам IP65 и IK08, соответственно, а передняя панель из закаленного стекла рассчитана на длительное интенсивное пользование. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-cистемы». В отличие от видеодомофонов 2N предыдущего поколения, новые премиум-модели поставляются со встроенной 5 МП камерой, которая поддерживает трансляцию видео с разрешением до 2560x19
05.12.2016 «Армо-Системы» представили компактный 8-портовый коммутатор от Lantech

тот коммутатор 8-портовый имеет компактные габариты и устойчив к вибрациям, поэтому может использоваться, например, для создания сети системы видеонаблюдения на транспорте, сообщили CNews в компании «Армо-Системы». При этом IPGS-3208MGSFP обеспечивает пропускную способность 26 Гбит/с, обеспечивает восстановление работоспособности сети после сбоя за 20 мс и распределение питания между PoE-со
24.10.2016 «Армо-Системы» представили 49-дюймовый 4K-монитор Samsung для систем видеонаблюдения

Компания «Армо-Системы» представила новые мониторы Samsung SMT-4933 (производитель — Hanwha Techwin), которые имеют 49-дюймовую диагональ экрана, разрешение 4K Ultra HD и HDMI-интерфейсы для получения вы
23.08.2016 «Армо-Системы» представили 32-кратные трансфокаторы от Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора

Компания «Армо-Системы» представила 32-кратные трансфокаторы компании Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора. Новые трансфокаторы Fujinon FD32x12.5SR4A-CV1 и FH32x15.6SR4A-CV1 позволяют
09.06.2015 «Армо-Системы» вывели на рынок ПО Timex SA для объединения системы контроля доступа Smartec с охранной сигнализацией от Satel

ичения доступа, видеонаблюдения и учета рабочего времени компании Smartec пополнил модуль Timex SA, обеспечивающий интеграцию в систему ПКП охранной сигнализации Satel. Как сообщили CNews в компании «Армо-Системы», использование нового модуля позволяет расширить возможности имеющейся или создаваемой интегрированной системы безопасности (ИСБ) на базе ПО Timex функциями управления панелями In
12.02.2015 «Армо-Системы» представили бесплатное ПО Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения

Компания «Армо-Системы» представила русифицированное бесплатное программное обеспечение Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения. Как сообщили CNews в «Армо-Системах», новое ПО

02.02.2015 «Армо-Системы» будет поставлять объективы Ricom для систем видеонаблюдения

Компания «Армо-Системы» подписала договор с китайским производителем оптики — компанией Fujian Forecam Optics (входит в состав холдинга Ricom Group). В рамках контракта российский дистрибьютор будет пост
17.11.2014 «АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems

Компания «АРМО-Системы» подписала партнерский договор с корейской компанией Hitron Systems на эксклюзивные поставки и продажи в России оборудования и ПО этого бренда для систем видеонаблюдения. В рамках

17.01.2011 Компания "Армо-Системы" представила новый видео-сервер с функцией анализа видеоизображения

Компания "Армо-Системы" представила новый 1-канальный видео-сервер марки Smartec. Он предназначен для систем видеонаблюдения и поддерживает функцию видеоаналитики. Новый сервер STS-IPTX161 пополнил серию
10.03.2010 «АРМО-Системы» представили новую многофункциональную конгресс-систему от Bosch

Компания «АРМО-Системы» представила новинку немецкой компании Bosch Security Systems – многофункциональную конгресс-систему CCS 900 Ultro. Новая конференц-система предназначена для проведения дискуссий,

22.12.2009 «АРМО-Системы» создала ПАК iSvd для электронной регистрации посетителей

Компания «АРМО-Системы» представила аппаратно-программный комплекс iSvd, который предназначен для электронной регистрации личных данных гостей компании в рамках систем контроля доступа Cisco, Lenel Syste

Публикаций - 185, упоминаний - 188

АРМО ГК и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 371 175
Smartec 168 68
STC 106 37
Sony 6739 17
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 16
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 16
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 14
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 11
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 11
HID Global - HID Corporation 125 10
JVC Kenwood 422 10
JVC Professional - Japan Victor Company 31 10
Johnson Controls 33 9
Keri Systems 8 8
Hirsch Electronics 8 7
Motorola Solutions - Pelco 69 7
Konica Minolta - Mobotix 35 6
Tyco International 85 6
Radionics 7 5
Сател - Линсис 14 5
Cisco Systems 5372 5
Microsoft Corporation 25774 5
Schneider Electric 614 5
Bosch Security and Safety Systems 19 4
Tonmind 10 4
HP Inc. 5883 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 4
Ракурс НПФ 176 4
LoxTop 9 3
Hitron Systems - Hitron Technologies 5 3
Крок - Croc 1964 3
Honeywell 309 3
Элвис-НеоТек 56 3
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 3
Симанитрон - Symanitron - Симанитрон-Электроника НПП 9 3
АРМО ГК - АРМО-Лайн 2 2
Costar Technologies - Arecont Vision 17 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
OTIS - OTIS Elevators 13 3
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Nikoliers - Colliers - Николиерс 18 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
Романов Двор БЦ 11 2
Арена Балашиха - Ледовый дворец имени Ю. Е. Ляпкина 2 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
UPS 216 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
FM Logistic - ФМ Ложистик 22 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Daikin Industries 64 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Равелин 5 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Visa International 1993 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 318 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Этажи 0 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Метрополис ТРК 60 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 102
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 64
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 57
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2222 50
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 37
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36191 32
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 31
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 217 30
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 128 30
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 30
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 27
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